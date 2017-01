Un legado y una lucha por siempre

El pasado 8 de enero de este 2017 que apenas arranca, falleci Ana Cecilio Nio, una guerrera del mesotelioma a quien le sobraba fuerza para enfrentar la poderosa maquinaria del lobby de la industria del asbesto en Colombia, y a todos aquellos que an siguen repitiendo que el asbesto crisotilo es bueno y no causa problemas a la salud.

Tuve la oportunidad de conocerla personalmente desde el ao de 2014, y desde ese momento descubr a una mujer que mediante su testimonio, representaba a todas las vctimas de la tragedia causada por la exposicin a este peligroso mineral.

Ana Cecilia haba crecido en el barrio Pablo Neruda, situado en inmediaciones del municipio de Sibat donde opera desde hace ms de 70 aos, una planta de asbesto cemento de Eternit, perteneciente a la multinacional mexicana Elementia.

Los desechos de esta empresa fueron el relleno que sirvi para cimentar el terreno donde ms adelante, sera construido el barrio que inspira su nombre en el famoso poeta chileno. Y esa fue la razn para que Ana Cecilia, ms tarde desarrollara un mesotelioma pleural.

Las enfermedades relacionadas con el asbesto tienen una caracterstica especial y es su larga latencia que debe ocurrir antes de desarrollar la enfermedad en su etapa final. Igualmente existen principalmente tres tipos de exposicin al asbesto: las directas, cuando los trabajadores manipulan este tipo de sustancias, incluso desconociendo el riesgo, las domsticas o indirectas, cuando se hace contacto con el material sin estarlo manipulando por razones laborales, y las ambientales, cuando este es inhalado en el medio ambiente.

Para el caso de Ana Cecilia se podra decir que estuvo expuesta a dos factores: exposicin indirecta y exposicin ambiental. La primera cuando de nia jugaba y conviva con los desechos depositados en su rea de residencia y por exposicin ambiental, dada la cercana de su barrio a la planta de Eternit.

La mayor batalla que dio Ana Cecilia, adems de luchar biolgicamente contra el mesotelioma pleural, fue buscar incansablemente que las autoridades colombianas entendieran los riesgos del uso indiscriminado del asbesto en nuestro pas, y por ende, que implementaran medidas para su prohibicin.

De nuevo, el fuerte lobby de la industria se hizo sentir, logrando bloquear la iniciativa de la senadora Nadia Blel que precisamente apuntaba en esa direccin: prohibir su uso mediante una ley que as lo determinara.

No valieron los incansables llamados de Ana Cecilia y de su esposo Daniel Pineda para que el proyecto de ley siquiera llegara un poco ms lejos, ms all de la comisin sptima que debate los temas de salud entre otros. Cuando lleg la decisin final, el comportamiento de los senadores que votaron en su contra fue algo ms que cnico. Una de las razones que invocaron es que no existe suficiente evidencia del riesgo que comporta usar el asbesto crisotilo, porque segn ellos, este tipo de asbesto se puede manipular en condiciones de seguridad.

La seguridad que tenemos ahora es que esta valiente mujer entreg su vida, diciendo lo contrario, mediante el dolor y la desesperanza que su cuerpo iba sintiendo poco a poco, y cuyo ejemplo queda de testimonio irrenunciable de que el asbesto, cualquiera que sea su tipo, constituye un grave riesgo para la salud pblica de los colombianos. Como muy bien lo dijo Daniel Pineda, al salir de la iglesia despus de cumplir con los rituales de despedir a su esposa, el bolsillo de los polticos colombianos es ms grande que cualquier deseo de justicia que Ana Cecilia muri pidiendo.

El gran despliegue que ha recibido esta noticia muestra con claridad que la lucha de Ana Cecilia no fue en vano, y que a todos aquellos que la acompaamos y compartimos su ideal de una Colombia libre de asbesto, solo nos queda recoger sus banderas y proseguir la batalla.

Ana Cecilia y Daniel: Desde esta pequea tribuna prometemos que as ser!

