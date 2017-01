Entrevista Jacqueline Sinhoretto, profesora de la Universidad Federal de So Carlos (UFScar)

Pas es negligente con crimen organizado y combate enemigo errado, dice investigadora

Rede Brasil Atual / Brasil de Fato

En los ltimos das diversos especialistas explicaron que las matanzas ocurridas en los presidios en Manaus y Boa Vista no solo no fueron un accidente, como defini el presidente Michel Temer, como eran previsibles desde el anuncio de la ruptura, en octubre de 2016, de la relacin entre Comando Vermelho (CV) [Comando Rojo] y Primeiro Comando de la Capital (PCC) [las dos mayores organizaciones criminales del pas]

Para la investigadora Jacqueline Sinhoretto, profesora de la Universidad Federal de So Carlos (UFScar) y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Violencia y Administracin de Conflictos de la institucin, las 99 muertes de presos demuestran que el sistema penal de Brasil lucha contra el enemigo errado. Organizadora de Mapa del Encarcelamiento, lanzado en 2015, Jacqueline evala que todo el empeo de la seguridad pblica del pas est volcado hacia crmenes de menor importancia, mientras la verdadera estructura del crimen organizado no es combatida.

El tipo de control que se hace en Brasil de organizaciones criminales y de los flujos de los mercados ilegales tiene poca efectividad. No hay como combatir organizaciones criminales sin interferir en las articulaciones polticas y econmicas que tienen. Y es exactamente eso lo que no se hace en Brasil, donde queremos enfrentar el narcotrfico con el encarcelamiento de pequeos traficantes, afirma la investigadora.

En esta entrevista, ella destaca que los programas de metas y de bonificaciones policiales, en vigor en varios estados del pas, colaboran para el caos del sistema carcelario. El xito de la actividad policial es medido por el nmero de detenciones y decomisos realizadas. Vemos claramente que esas detenciones ocurren en una magnitud que est relacionada con esa idea de bonificar policas por el nmero de detenciones y capturas en flagrante hechas.

El problema, explica, es que el foco de esas detenciones est en el trfico de drogas y crmenes contra el patrimonio, mientras otros delitos ms graves no son enfrentados. Homicidio es prioridad, feminicidio es prioridad, crmenes graves que involucran amenazas a la vida, como violacin y secuestro, crmenes que envuelven violencia fsica deben ser las prioridades.

Para ella, no hay duda: Brasil enfrenta de modo equivocado el crimen. Hay poca eficacia en el combate al crimen en dimensin macro, que son realmente las redes criminales, como ellas lavan dinero, como se organizan, quien son los lderes principales y como ellas corrompen el sistema. Se invierte poco en eso que es el sustento de la economa criminal.





Luciano Velleda.- Que signific el rompimiento entre o PCC y o CV?

Jacqueline Sinhoretto.- Cuando hubo el rompimiento, qued bien claro que iba cambiar la lgica de convivencia de las acciones criminales. Es una disputa de hegemona, de poder y de mercado dentro de las penitenciaras, pero no solo. Es posible, como ha acontecido en algunas capitales y otras ciudades medianas, toda una reorganizacin de esos flujos y de una economa poltica del crimen. Despus de que hubo la explicitacin de que acab el acuerdo entre PCC y CV, estuvo la alerta de que haba la posibilidad de conflictos violentos dentro de las crceles, donde la presencia es importante, pero que tambin desborda. El crecimiento de homicidios en Natal, en 2016, ya responde a esta tensin de grupos ligados de alguna forma al CV o al PCC. Cada localidad tiene una combinacin propia, con bandas locales que se articulan en esos mercados ilegales y que pueden o no generar violencia.





L.V.- Frente a estos avisos, que podra o debera haber sido hecho?

J.S.- Es muy difcil hablar ahora, es una cuestin compleja que emerge de lgicas complejas. Todos los pases que enfrentaron problemas con organizaciones criminales tuvieron mucha dificultad. El tipo de controle que se hace en Brasil de organizaciones criminales y de los flujos de los mercados ilegales tiene poca efectividad. Primero porque existen agentes polticos y estatales que estn totalmente envueltos con la gestin de los mercados ilegales. Nosotros vemos la punta del iceberg explotar en las posiciones ms frgiles, en las posiciones jerrquicas ms vulnerables de esa crcel econmica. Estas matanzas son las periferias de una economa criminal y una disputa de poder. No se puede combatir organizaciones criminales sin interferir en todas las articulaciones polticas y econmicas que ellas tienen. Y es exactamente eso que no se hace en Brasil, donde queremos enfrentar el narcotrfico con el encarcelamiento de pequeos traficantes, lo que acaba no resolviendo nuestro problema y aumentando aun ms el alcance de esas organizaciones que tienen en la crcel una base de reclutamiento de mano de obra.





J.S.- Ese problema del dficit es extrao. No es que hay dficit porque faltan vacantes. El estado de So Paulo tiene dficit al mismo tempo en que invirti como nunca en la construccin de presidios, llegando a tener 163 unidades carcelarias. Minas Gerais tambin construy muchas crceles en un corto espacio de tiempo y el nmero de presos creci seis veces en diez aos. Estos estados hicieron inversiones masivas en construcciones de presidios, contratacin de mano de obra especializada, creacin de carrera especfica de agentes penitenciarios. So Paulo y Minas Gerais son los dos estados que ms avanzaron en esta cuestin y aun as tienen dficit.





L.V.- Por qu se detiene mucho?

J.S.- Porque se detiene sin una poltica criminal responsable, se prende gente que no cometi un crimen violento, pero eso no depende solo de la cabeza del juez, depende de la legislacin tambin. Hay programas de metas de detenciones en So Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Pernambuco. El xito de la actividad policial es medido por el nmero de detenciones y de aprensiones que son realizadas o de casos solucionados. Cuando se realiza una captura en flagrancia, toda la burocracia que existe en una investigacin, en la captura en flagrancia es simplificada. Entonces existen muchas denuncias de crmenes flagrantes forjadas. Las propias audiencias de custodia fueron creadas por el reconocimiento de que hay mucho preso provisional y que muchos detenidos en flagrancia no deberan aguardar el juicio presos o, si llegaran a ser condenados, no iban a recibir pena de prisin. Entonces vemos claramente que estas detenciones son realizadas en una magnitud que est relacionada con esa idea de bonificar policas por el nmero de detenciones y capturas en flagrante realizadas. Y estos son los estados que ms aumentaron la poblacin carcelaria.

Datos del Mapa del Encarcelamiento muestran que 18,7% de los presos son condenados con penas de hasta cuatro aos de reclusin y, por eso, podan estar cumpliendo penas alternativas, pero no estn.

Es una poblacin que realmente no deba estar presa y es justamente la poblacin objetivo de las audiencias de custodia, que son para no mantener encarcelada a una persona que cuando sea juzgada no recibir una pena privativa. Se habla mucho de sobrepoblacin Falta espacio? No se si es necesario construir ms presidios. Lo que es necesario, en primer lugar, es evitar que las personas que no precisen cumplir pena en rgimen cerrado estn dentro. Las audiencias de custodia son exactamente para moverse en ese marco, solo que ellas no estn implantadas en todos los lugares y tampoco tenemos estudios para evaluar como estn yendo las audiencias. Hay un estudio, del cual soy parte, promovido por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) para evaluar como estn funcionando las audiencias de custodia. La investigacin est siendo hecha en Porto Alegre, Florianpolis, So Paulo, Joo Pessoa, Distrito Federal y Goinia.





L.V.- En las medidas anunciadas semana pasada para enfrentar la crisis, el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, enfatiz el trabajo de la Defensora Pblica para aliviar los detenidos provisionales. Es ese el camino?

J.S.- El trabajo de la Defensora Pblica podra no ser tan hiperdimensionado si no tuvisemos una polica basada en la prisin en flagrante, con metas de prisin, y tambin con posibles cambios legislativos. Por que no una propuesta legislativa de que los crmenes cometidos sin violencia reciban penas alternativas? Esa sera una medida mucho ms efectiva. Caso contrario, se sobrecarga la Defensora, las prisiones y el Ministerio Pblico tambin. No es solo la Defensora que precisa hacer su trabajo. Para que ella acte, el Ministerio Pblico tiene que estudiar la acusacin, hacer las pruebas y el juez juzgar. Ahora, es pblico y notorio que las condiciones de trabajo de la Defensora Pblica no son compatibles con la estructura y recursos del Ministerio Pblico y del Poder Judicial, ni en salarios ni en trminos de cantidad de personal.





L.V.- La Defensora Pblica es un punto frgil del sistema?

J.S.- Es preciso un trabajo de articulacin entre todas las instituciones, y no de fragmentacin. Es un trabajo que va desde la Polica Civil y Militar, que debe tener prioridades y criterio. No tiene sentido prender traficantes que muchas veces son usuarios, con una pequesima cantidad de droga para consumo propio, que van para una audiencia de custodia que tiene como resultado la liberacin. Hay todo un trabajo del Poder Judicial que podra ser evitado y agilizado si hubiera una articulacin y establecimiento de prioridades que sean factibles. Homicidio es prioridad, feminicidio es prioridad, crmenes graves que envuelven amenazas, violacin, secuestro, crmenes que involucran violencia fsica deben ser las prioridades.





L.V.- Pero esta eventual "descarcelizacin" no puede ser mal vista por la sociedad?

J.S.- Nosotros no queremos pasar la mano por la cabeza del delincuente. No queremos facilitar la vida del delincuente. Estamos reconociendo que existen reas fundamentales para garantizar la seguridad del ciudadano que estn descubiertas. Y recursos valiosos para el funcionamiento de la seguridad pblica y del Poder Judicial estn siendo desperdiciados en casos que no tienen tanta importancia, como pequeas cantidades de drogas, pequeos hurtos en almacenes, un sujeto que roba una camiseta, algo para comer, casos que podran ser solucionados de otra forma. Es un delito, claro, pero se est ocupando el sistema de Justicia con una solucin que podra ser de naturaleza civil y penas alternativas.

Cuando nosotros decimos que es necesario racionalizar la aplicacin de la pena de prisin no es porque estamos a favor de que el delincuente tenga libertad, es por que creemos que debe haber prioridad en la accin. Aquello que puede ser tratado de una forma que no involucre la pena de prisin debe ser hecho as porque es ms barato tanto econmicamente como respecto a los efectos sociales nefastos que la prisin causa en quien es encarcelado, incluyendo el contacto con las organizaciones criminales dentro de las prisiones. Usted agarra un joven que se involucr en una cuestin simple de robo, una pequea cantidad de drogas y lo coloca en la crcel, all el va a tener contacto con organizaciones que tal vez no tena antes. Como las condiciones carcelarias son degradantes, la persona para sobrevivir tiene que relacionarse con quien da las rdenes en el ambiente de la prisin. No hay alternativa. En fin, todo eso trae muchos ms perjuicios que que beneficios.





L.V.- La cuestin de fondo, entonces, pasa por una nueva visin de quien arresta?

Hay un enfrentamiento equivocado del crimen. Hay poca eficacia en el combate al crimen en dimensin macro, que son realmente las redes criminales, como ellas lavan el dinero, como se organizan, quienes son los lderes principales y como corrompen al sistema. Se invierte poco en eso que es el sustento de la economa criminal. Por otro lado, se gasta muchos recursos y se usa mano dura con personas que estn en la periferia de ese sistema, usando mecanismos que hacen que ellas tengan ms contacto con el crimen organizado y no menos.

Aquella persona que est en la calle practicando un pequeo delito puede ser que no tenga contacto con el crimen organizado, pero si es apresada, ciertamente tendr. Al agarrar un joven que no est involucrado con el crimen organizado y meterlo en una crcel que est en tensin, usted no est resolviendo ningn problema, al contrario, est amplificando un problema de seguridad que va a redundar en eso que estamos mirando e incluso cosas peores pueden desarrollarse, porque estos conflictos son disputas de poder, de territorio y de mercado que pueden salir de la penitenciaria e ir a la misma calle. Es lo que estamos viendo empricamente en Baha, Alagoas, Rio Grande do Norte y Cear.





L.V.- El Mapa del Encarcelamiento habla bastante sobre la tendencia punitiva del Poder Judicial. Cmo es eso?

J.S.- Ella es punitiva, pero es sesgada. Ella es muy punitiva con el bajo potencial lesivo, pero es indulgente con los crmenes violentos, que son poco investigados. Se calcula que solo 8% de los crmenes violentos son esclarecidos y procesados. El Poder Judicial es muy punitivo con crmenes que no son violentos, ligados al patrimonio o a las drogas, y muy poco punitivo con la corrupcin, por ejemplo. Es una selectividad en la orientacin de aquello que merece la atencin del sistema penal. En el caso de los crmenes violentos, no es hacia all que la polica y el sistema penal estn mirando.





L.V.- Pero la sensacin de inseguridad de la poblacin no est relacionada ms con los crmenes contra la vida?

J.S.- Si, pero tambin con la cuestin patrimonial personal. Que su casa sea invadida es algo de hecho asustador, ver su intimidad violada. Esos, que son los crmenes de los que las personas tienen ms miedo, no producen la mayor parte de la poblacin carcelaria. Hoy, 30% de los presos son por trfico de drogas y casi la mitad por crimen patrimonial. Buena parte de esos crmenes patrimoniales no son cometidos de forma violenta, pero la otra parte si y entonces es preocupante y debe ser combatido. Sin embargo, nuestras polticas de seguridad pblica estn tan ocupadas con la cuestin de las drogas y de los crmenes patrimoniales indistintamente, que faltan recursos, falta tiempo y falta espacio en los presidios para tratar lo que realmente es importante y debera ser prioridad.





Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/01/12/pais-es-negligente-con-crimen-organizado-y-combate-enemigo-errado-dice-investigadora/