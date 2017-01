Entrevista a Marcelo Braz, profesor de la Universidade Federal de Rio de Janeiro

Recolocar a Brasil en la ruta de la influencia de Estados Unidos

Hemisferio Izquierdo

Recolocar a Brasil en la ruta de influencia de Estados Unidos, es crear condiciones para acelerar medidas en el campo econmico que posibiliten nuevas formas de ampliacin de la generacin de valor. Estos son los principales objetivos de la actual agenda poltica manejada por el gobierno interno de Michel Temer (PMDB), de acuerdo con el profesor de la URFJ Marcelo Braz: Es preciso construir unidad en el plano tctico entre los sectores progresistas para contener el proceso feroz de contra-reformas profundas que estn siendo colocadas.





HI- BF- JL: Usted present recientemente un artculo titulado Un golpe en las ilusiones democrticas (http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2016/06/Um-golpe-nas-ilusoes-democraticas-Marcelo-Braz.pdf), donde analizaba la actual coyuntura en Brasil a partir de los diferentes elementos histricos y estructurales. Nos gustara que retomara las ideas centrales de ese texto, sealando especialmente aquellos a los que entiende como ilusiones democrticas.

Marcelo Braz: el punto de partida de este anlisis fue el desenlace -que todava no termin - que destituy a la presidenta Dilma y tuvo su pice, desde el punto de vista institucional, en la votacin de la cmara de diputados del da 17 de abril de 2016. Digo desde el punto de vista institucional, porque desde el punto de vista de las clases que construyeron las condiciones para el golpe, eso va ms all de las instituciones. Pero lo que pas el 17 de abril fue un acontecimiento que present a Brasil y al mundo, la putrefaccin del sistema representativo brasilero y el nivel de la indigencia moral e intelectual de los parlamentarios, reunidos en aquel show de horrores. Solo que esta vez el show fue televisado. Y, lamentablemente esta fecha, que marca, el aniversario de la masacre de El Dorado de Carajs, en que 19 compaeros sin tierra fueron asesinados (esto fue en Par, en 1996), entrar nuevamente en la historia.

Aquellos parlamentarios que representan intereses de clase muy concretos, en nada representan los intereses del pueblo brasilero. Eso no es forzar el anlisis, pues sabemos que puede haber muchas formas parlamentarias que pueden representar algunas demandas de los trabajadores. Aquella votacin, sirvi didcticamente, para mostrar que el sistema poltico condensado en el congreso Nacional (no slo la Cmara de Diputados, sino que tambin el Senado Federal) envejeci completamente. Los parlamentarios que all estn, no representan los intereses de Dios y la familia, como dijeron el da de la votacin, ni los intereses de sus ciudades pequeas del interior, por ms que puedan representar algunas demandas locales. El dominio de la Cmara de Diputados, como se dice desde hace algn tiempo, es el dominio de la bancada BBB (Boy -buey-, Bala, Biblia). Yo dira que es la bancada de la BBBBB, porque es la bancada ruralista, de la industria de armas, la bancada de los evanglicos conservadores (porque no todos son conservadores) es la bancada de bancos e instituciones financieras, es la bancada de la pelota, que inclusive conspir recientemente contra la CPI (Comisin Parlamentaria de Investigacin) del ftbol.

De forma ms precisa, el 17 de abril de 2016 entra para la historia como el momento en que se produce desenlace principal de hechos coyunturales que guardan vnculos con tendencias de carcter estructural.

Por tanto, aquello no fue un rayo que cay del cielo (referencia a la obra Napoleon le petit de Vctor Hugo, sobre el golpe de Estado de Luis Bonaparte en Francia, en 1851). Por un lado, lo que nosotros vivimos en aquel momento representa, en un plano inmediato, coyuntural, la falencia de la democracia brasilera. Desde un punto de vista estructural, representa hasta dnde van los intereses de las clases dominantes y como ellas pueden dominar un sistema poltico putrefacto, pero que les es muy til. Representa un comportamiento de las clases dominantes brasileras profundamente antidemocrtico, que siempre coloc obstculos a cualquier conquista democrtica significativa. Ni digo sobre conquistas que pudiesen llevar a la socializacin del poder poltico, porque eso nosotros sabemos que solo es posible con el derrumbe del Estado. Siempre que los niveles de emancipacin social avanzan, la burguesa trata de hacerlos recular.

Si pensramos la democracia en capas polticas, sociales y econmicas, la ltima jams alcanzada en sociedades capitalistas, veremos que el capitalismo puede llegar a algunos niveles de democracia poltica y social. Pero todas las veces en que la sociedad brasilera, pensando en la lucha de los trabajadores, hizo avanzar alguna forma de democracia poltica o social, las respuestas de las clases dominantes y de otras clases asociadas a estas, fueron golpes, procesos dictatoriales (y fascistas) o la introduccin de profundos retrocesos democrticos.

No podemos comparar los retrocesos de nuestra pobre democracia, que se empobrece ms todava con lo que estamos viviendo hoy, con el retroceso democrtico ms profundo que se configur en el golpe de 1964. En 1964, en el perodo pre-golpe, el movimiento y el sentido de reformas de hecho estructurales, de reformas de base como la reforma agraria, urbana y financiera. La izquierda estaba peleando por reformas de base de carcter estructural. A lo que asistimos ahora, ms que en 1964 (sabemos que la historia no es evolutiva ni lineal) es a una estructura poltica del capitalismo brasilero, condensada en el Estado y en sus diversas instituciones burguesas, muy poco permeables a las demandas de los trabajadores. Ella se muestra hoy ms resistente a atender a algunas demandas en el nivel de la democracia poltica y social de los trabajadores. Eso desde el punto de vista de algunas conquistas que los trabajadores pueden tener dentro de los lmites del orden burgus. Lo que significa decir que nosotros precisamos hacer un balance profundo del significado de lo que ah est expuesto para ver qu tipos de acciones en el plano inmediato deben ser colocadas y qu tipo de acciones en el mediano plazo pueden ser pensadas.

Dstituir a Dilma y colocar a Temer es colocar un gobierno pura sangre de la burguesa, esto es, que representa por entero los intereses de la burguesa en sus lineamientos ms avanzados, incluyendo no slo, pero principalmente, al capital financiero. Porque uno de los significados de ese golpe es destrabar los obstculos que impiden la implementacin de una agenda profundamente regresiva.

HI-BF-JL: Cules seran los objetivos ms concretos de esa agenda regresiva?

MB: La agenda del golpe, atiende tres objetivos principales. La primera es recolocar a Brasil en la ruta de influencia y de dominacin preferencial de los Estados Unidos. Eso no significa que los Estados Unidos hayan dejado de ejercer su imperialismo entre nosotros. Pero sabemos que, en los ltimos 10 o 15 aos, por la existencia de gobiernos con orientaciones ideolgicas muy distintas, se colocaron obstculos en la manutencin de la zona de influencia preferencial dominada por los Estados Unidos. Esos gobiernos presentaron, desde una inclinacin anti-imperialista, como el de Hugo Chavez en Venezuela, hasta el de un reformismo flaco como el del PT en Brasil. Pasando de esos extremos tenemos gobiernos como el de los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador y el de Evo en Bolivia.

El segundo objetivo es crear las condiciones para acelerar medidas en el campo econmico que aumenten las posibilidades de extraccin de plusvala, tanto absoluta como relativa. Evidentemente esto significa, desde el punto de vista de la plusvala relativa, aumentar la productividad media del trabajo, elevar las inversiones tecnolgicas. Basta leer lo que Delfim Neto (ltimo funcionario vivo del Acta Institucional N5, considerado una de las ms duros de la dictadura brasilera) ha dicho en sus columnas. Afirma que es muy baja la productividad media del trabajo en Brasil y que es preciso incrementarla.

Esto coloca el tercer objetivo en la agenda regresiva, vinculado con el segundo porque auxilia las condiciones para extraer plusvala absoluta, que es desarticular lo poco del edificio de los derechos sociales que fueron conquistados en al pas.

HI-BF-JL: Desde el punto de vista de la extraccin de plusvala, cules son las formas de hacer efectivo ese objetivo?

MB: Una de las formas es realizando tareas atrasadas. Son tareas que Fernando Henrique Cardoso anunci tiempo atrs, pero el vigor de la lucha en oposicin al neoliberalismo de los aos 90 logr detener, a travs de actores que encabezaban esa lucha, entre otros el PT y el movimiento sindical encabezado por la CUT (Central nica de Trabajadores).

Como el propio Fernando Henrique dijo en su discurso de asuncin: uno de los objetivos de mi gobierno es superar la era de Vargas. Lo que l quiso decir con eso no era superar el Estado Burgus que Vargas (1930-1945, 1951-1954) construy, sino desmontar los derechos de los trabajadores condensados en la CLT (Consolidacin de las Leyes de Trabajo, otorgadas en el gobierno de Getulio Vargas que concedan muchos derechos a los trabajadores brasileros). Y no apenas los derechos de los trabajadores sino tambin los derechos sociales que avanzaron tanto cuanto como fue posible en el ordenamiento constitucional de 1988. Los diversos sectores burgueses entienden que la cuenta est muy cara. En ese sentido, hasta el Programa Bolsa Familia (poltica social desarrollada por los gobiernos del PT) est siendo atacado por el nuevo ministro de Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra. l est diciendo que el programa precisa ser ms focalizado, que debe atender apenas el 5% de los ms pobres entre los ms pobres. Esto significa beneficiar apenas 10 millones de brasileros contra los 60 millones que hoy Bolsa Familia alcanza. No preciso decir lo que el Programa Bolsa Familia significa en trminos monetarios

Pero no es el Programa Bolsa de Familia el objetivo principal, y s el ataque a la seguridad social, que no es distributiva, sino contributiva pero recauda y constituye el fondo pblico de los trabajadores. El sentido no es slo privatizarla, creando un mercado privado de seguridad social, el sentido es de un avance para ese fondo pblico mayor de aquel que se hace hoy. Y no es slo la seguridad social, sino contra toda la asistencia social. Veremos el avance contra algunos derechos constitucionales como el Beneficio de Prestacin Continuada y sobre todo, el avance en la salud, este s, un derecho universal constituido en el SUS (Sistema nico de Salud), que es un sistema extremadamente avanzado, uno de los ms avanzados del mundo, y que no puede funcionar pues tiene un sub-financiamiento crnico. Desde mi punto de vista, es necesario construir desde el plano inmediato y tctico, un amplio frente con los sectores ms progresistas que resistan estos retrocesos democrticos, porque el golpe del 17 de abril fue un retroceso democrtico, que significa un atajo para ms retrocesos democrticos.





HI-BF-JV: En ese sentido, cules son los desafos de la izquierda?

MB: Yo dira que en el plano inmediato, si la interrupcin del mandato de la presidenta Dilma se confirma entre Agosto y Setiembre, es preciso construir una unidad en el plano tctico entre los sectores progresistas, entre los diversos sectores de la izquierda brasilera y los diversos movimientos sociales, para contener el feroz proceso de contrarreformas que este gobierno est impulsando. En un texto que escrib recientemente (Un golpe en la ilusiones democrticas) critico el discurso de posesin (entre comillas porque no es un discurso de posesin de mando sino que es un gobierno interino) en el que Michel Temer dice con todas las palabras aquello que est puesto en el documento del PMDB: un puente hacia el futuro, que en realidad es un puente hacia la barbarie. Las dos lneas de ese gobierno, dice Temer, sern: orden y progreso, que estn en nuestra bandera y privatizar todo lo que fuese posible. Nosotros sabemos que orden significa represin para los trabajadores y progreso significa libertad para el capital. Entonces, creo que esa unidad de resistencia es ms que necesaria.

Adems, fue realizada una campaa difamatoria contra la izquierda, no slo en el Congreso Nacional, llevada adelante por el partido ms organizado de la clase dominante de Brasil, que es el partido de los medios de comunicacin, para deslegitimar enteramente no slo a la izquierda brasilera, sino a la actividad poltica en general. El ataque preferencial es al PT y en la tentativa de derrotar al PT, que sobre todo es una derrota a la estrategia del PT, cae toda la izquierda. Por lo tanto, hipoteca a toda la izquierda, trae problemas para todos.

La unidad tctica para luchar es necesaria, no slo para resistir el avance represor que viene por ah y el linchamiento moral al PT y el ataque efectivo que ya se constituy contra el MST, con persecuciones, encarcelamiento e investigaciones impulsadas por los sistemas de inteligencia militar del gobierno. Este gobierno interino recre el Gabinete de Seguridad Institucional y coloc all a un ex general pro-dictadura (Sergio Etchegoyen), hijo de un general que sirvi en la dictadura. Entonces (la unidad) es para resistir los ataques a la clase trabajadora, a nuestras organizaciones, es para denunciar polticas y detenciones, y presionar por la libertad de compaeros como Jose Valdir, Luiz Batista (ambos militante del MST), es para resistir los ataques contra los derechos sociales y democrticos, y para resistir las privatizaciones que estn siendo anunciadas.

HI-BF-JV: Diversas organizaciones que presentan estrategias distintas de mediano y largo plazo, tienen constituido en el plano tctico, frentes de resistencia al golpe. Cmo ve usted eso?

MB: No quiero entrar en el anlisis especfico de los frentes, pero creo que podra existir algo que he llamado frente de frentes. A mi modo de ver esa construccin solo puede tener futuro si avanza en la resistencia en el plano tctico contra los retrocesos democrticos que ese gobierno realizar. El gobierno cuenta con el apoyo de los medios de comunicacin y en el Congreso Nacional una hegemona muy fuerte, de manera que lo que est en cuestin no es apenas destrabar los obstculos para crear condiciones de forma de implementar contrareformas que atacan a los derechos de los trabajadores, sino la propia organizacin de los trabajadores.

No s si el Fuera Temer unifica. Como palabra de orden ya vimos que unifica, pero es preciso dar mayor contenido a la consigna. Pues hasta el mismo Fuera Temer interviene ms en el horizonte estratgico de lo que las tcticas de resistencia que son necesarias ahora. Entonces, creo que sin vanguardismos, con la humildad necesaria de la autocrtica, es necesaria la construccin de un frente amplio y unido que luche contra los retrocesos democrticos. Eso no significa rebajar el horizonte estratgico de ninguna organizacin.



HI-BF-JL: Usted es un investigador de autores clsicos, y defiende la vigencia de su teora. Podra citar tres elementos de la obra de Marx que nos ayuden a comprender el mundo contemporneo?

MB: Los tres elementos, seguramente, son: el mtodo histrico dialctico, la teora del valor-trabajo y la teora de la revolucin. Siendo fieles a la obra de Marx, a partir de la conclusin de que es preciso estudiar el tiempo a partir del mtodo histrico dialctico, la tarea que se nos presenta es realizar un anlisis terico que actualice a Marx, como ya hubo diversos anlisis tericos que abordaron a Marx durante el siglo XX. Esa tarea es difcil pero urgente, necesaria y permanente. En lo que refiere a esos tres pilares, la teora del valor es la que ms exige un anlisis terico contemporneo, porque los anlisis tericos equivocados en ese terrero generarn errores en la teora de la revolucin. Tendremos por ejemplo, problemas en identificar el sujeto de la revolucin si no tenemos un anlisis contemporneo del capitalismo y de las nuevas formas de extraccin de valor. Por ltimo es claro que precisamos actualizar la teora de la revolucin pero con una base en la actualizacin de la teora del valor. Y esa actualizacin no es ninguna revisin de Marx sino que es darle ms vitalidad a las categoras marxianas. Considerando como ellas sobreviven al tiempo histrico, como pueden iluminar la realidad actual y ayudar a entender nuevas formas de extraccin de plusvalor. Que quede claro que no se trata de una revisin. Para finalizar, siempre digo que Marx, solo, no da cuenta de la complejidad del mundo en qu vivimos, pero sin Marx no podremos entenderlo.

Entrevista realizada enVeranopolis (RS), junio 2016.

Marcelo Braz es doctor en economa de la Universidad de Lisboa, doctor en servicio social de la Universidad Federal de Ro de Janeiro (UFRJ), es profesor y subdirector de la Escuela de Servicio Social (ESS) de la UFRJ. Es miembro del Partido Comunista Brasileiro (PCB) y sostiene vnculos con movimientos populares, como el MST, siendo profesor y colaborador de la Escuela Nacional Florestan Fernandez.





Fuente: https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2016/09/07/%E2%80%9CRecolocar-a-Brasil-en-la-ruta-de-la-influencia-de-Estados-Unidos%E2%80%9D-entrevista-a-Marcelo-Braz