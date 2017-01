Debate "A la mierda el trabajo"

Respuesta a Scott Ferguson

Qu pasara si Scott Ferguson fuera exactamente el tipo de persona de izquierdas a quien iba dirigido mi argumento, el tipo de pleno empleo que quiere ponernos a trabajar a todos porque por algn motivo eso sera bueno para nosotros?

Qu pasara sisu pregunta (qu pasara si, repetida 25 veces) fuera una muestra de fe piadosa en el siguiente mundo, no en este? Qu pasara si quisiramos deshacernos de la santidad y adoptar la inteligencia, como hicieron los abolicionistas, para conseguir de esa manera repercutir en el aqu y ahora? Qu pasara si no quisiramos ser lennoninstas y cantar Imagine hasta que nos sintiramos avergonzados?

No me interesan los experimentos de pensamiento decorativos, as que por el momento ignorar todos los qu pasara si excepto para aclarar lo siguiente. Soy bastante Hegeliano (s, marxista tambin, y freudiano, y mencion mi afiliacin al feminismo y al pragmatismo?) como para pensar que nuestros principios ticos, o estn inscritos y se pueden observar en las circunstancias histricas que existen de verdad, o son prdicas cuya intencin es transportarnos de la tierra al cielo y extraernos del mundo que queremos cambiar.

Como dijo una vez John Dewey: Un debera que no radica o florece del es, que no es la concienciacin absoluta del estado actual de las relaciones sociales, no es ms que un deseo piadoso de que las cosas tendran que estar mejor.

En lo que respecta a la crtica sustancial que precede a todos los qu pasara si, no me queda muy claro. Me siento como si estuviera sosteniendo un pergamino frente a un fuego moribundo y me estuviera preguntando qu idioma habla este hombre. Critica la ontologa social del liberalismo que supuestamente engloba mi pensamiento, basndose en que contiene una relacionalidad encogida (frente a algo ms orgnico, espontneo o comunitario?) y en que dicta una despolitizacin de la vida y la produccin sociales.

Es cierto, soy un liberal, adems de un socialista. Esto solo significa que creo que el lugar de autodescubrimiento y autodeterminacin no se encuentra en la polis, ni tampoco necesariamente en la accin poltica como ciudadano, sino en la sociedad civil. Parece que el profesor Ferguson cree que el liberalismo excluye a la poltica (o gobernanza colectiva, como lo llama l), aunque histricamente, ms que tericamente, a pesar de Sheldon Wolin y Hannah Arendt, el liberalismo ha promovido el debate sobre la designacin y entrega de bienes rivales, lo que desde mi punto de vista es la esencia de la poltica.

En este sentido, su argumento es una recuperacin encubierta del republicanismo clsico, o si se prefiere, para actualizar la idea, de la democracia participativa. Quiz tambin del comunitarismo: el profesor Ferguson es difcil de descifrar. Parece pensar que el Estado es el lugar donde reside todo lo importante que afecta a todo, vamos. Sin duda, quiere acudir a muchas reuniones: Qu pasara si afirmramos radicalmente nuestra dependencia de las instituciones pblicas que nos dan apoyo? Qu pasara si forzramos a nuestro gobierno a asumir la responsabilidad por el sistema que siempre y en todo lugar condiciona?.

Dejemos clara una cosa, el profesor Ferguson est a favor de conseguir el pleno empleo mediante el gasto pblico y en contra de la renta bsica universal. Claramente afirma: Qu pasara si rechazsemos la jerga blanca y patriarcal del pleno empleo, la cual mantiene a millones de mujeres y minoras subempleadas?. Aunque me desconciertan las palabras porque, aparte del hecho de que fui yo quien emple este argumento, contina su lgica con una pregunta que lo sita en la rbita de la misma jerga que acaba de rechazar:

Y si en lugar de esta treta liberal democrtica pusiramos en marcha un Plan de Trabajo Garantizado suficientemente financiado y completamente inclusivo como base para un imaginario renovado para la izquierda?.

En serio? Cuntas veces has visto un argumento rebatido por su propio autor de manera tan rpida y efectiva?

Aunque puede que haya una forma de explicar la confusin. Sucede que el profesor Ferguson es partidario de la Teora Monetaria Moderna (TMM), una moda intelectual poco conocida que se hace eco tanto de los populistas de la dcada de 1890 como del Movimiento del Crdito Social de la dcada de 1930. Frente a la concepcin liberal del dinero desplegada aparentemente por marxistas como yo, que supuestamente tratamos el dinero como un quantum de valor privado, finito y alienable (en qu momento desapareci la Reserva Federal de mi lgica?), los tipos de la TMM piensan que se trata de un instrumento pblico ilimitado y fundamentalmente inalienable. Y por tanto: El Gobierno puede siempre permitirse apoyar la produccin social valiosa.

De acuerdo, el Gobierno tiene poderes ilimitados. La pregunta es: queremos que los tenga y que los ejercite? Queremos un control estatista de la sociedad civil? Por lo que parece, el profesor Ferguson s lo quiere. Y esa es la principal diferencia entre nosotros.

Traduccin de lvaro San Jos.

James Livingston es profesor de Historia en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Es autor de varios libros, el ltimo No More Work: Why Full Employment is a Bad Idea (2016).

Fuente: http://ctxt.es/es/20170104/Firmas/10444/A-la-mierda-el-trabajo-respuesta-economia-Livingston-debate.htm