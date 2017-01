Desafos en la solucion del conflicto

El conflicto colombiano tiene causas polticas, econmicas y sociales, plenamente identificables e identificadas.

La solucin demanda reconocerlas y resolverlas. Los acuerdos logrados entre gobierno y guerrilla, son condicin previa imprescindible para proceder al desarrollo y cumplimiento de lo acordado. Cumplirlo integralmente es el gran desafo.

Sin resolver las causas del conflicto, es imposible solucionarlo. Responden fundamentalmente a factores asociados con, inequidad socioeconmica, pobreza, miseria, desempleo y subempleo, desplazamiento forzado, segregacin social y de gnero, usurpacin y denegacin de deberes y derechos, exclusin, criminalidad e impunidad, venalidad y corrupcin, descomposicin social, irresponsabilidad poltica, debilidad institucional y del marco legal que la rige, entre otros.

La complejidad de factores que determinan las causas y efectos del conflicto, para resolverlos, exige cambios institucionales de fondo. Deben plantearse, definirse e implementarse, como punto de partida, para hacer viable el proceso de desarrollo del contenido de los acuerdos, en el corto, mediano y largo plazo.

La superacin de la inequidad socioeconmica, pobreza, miseria, desempleo y subempleo, exigen reestructuracin de las polticas de desarrollo econmico-industrial, de produccin y competitividad nacionales y deben soportarse en ciencia y tecnologas de punta. Es condicin imprescindible para poder competir en el mercado globalizado.

Con la apertura de los 90, se afect gravemente el sector agropecuario, en particular el agrcola. Se redujo el rea cultivada en ms de 2.0 millones de hectreas, que no ha sido posible recuperarla. Desde entonces la importacin de alimentos es creciente. En 2014, las importacin de alimentos super los U$8.000 millones de dlares y correspondi a ms de 10 millones de toneladas. Todos los alimentos importados, pueden producirse en Colombia y as se generaran ms de tres (3) millones de empleos permanentes. Efectos similares producen acuerdos comerciales y TLCs. Estos no son malos per s, sino por negociarse sin anlisis especficos de los potenciales efectos, sobre las condiciones del desarrollo y produccin interna y sin definicin e implementacin de polticas de adaptacin del aparato productivo nacional, para poder competir en el concierto del mercado global.

Factores como el desplazamiento forzado, usurpacin y denegacin de derechos y deberes, criminalidad, impunidad, venalidad, corrupcin, descomposicin social, debilidad institucional, demandan cambios de la institucionalidad y del ordenamiento legal, coherentes con la dimensin y gravedad de la problemtica y viables para corregir a fondo las deficiencias, inequidades, vacos e imprecisiones del marcos legal y procedimental actuales.

La desbordada inseguridad ciudadana, por ejemplo, requiere medidas concretas inmediatas, que al tiempo faciliten garantizar la seguridad y control, de las personas directamente involucradas en el proceso dejacin de armas e insercin. Deben prohibir del porte de armas blancas y de fuego (la letalidad es similar), en toda la nacin, en todo lugar pblico, a todo ciudadano no integrante de los rganos de seguridad del estado. Deben ser decisiones integrales en y para la solucin del conflicto y para el posconflicto.

El anlisis desapasionado, de las causas y efectos del conflicto, debe convoca a escudriar mayores alcances de los objetivos previstos y no previstos, en los acuerdos. Entre otros, el sector educativo debe ser parte fundamental, de las reformas y reestructuraciones necesarias. Es piedra angular del desarrollo social, econmico, tecnolgico y cientfico de las naciones y condicin imprescindible para lograr conciencia social positiva, en trminos de distribucin del ingreso y de derechos y deberes ciudadanos, acordes con una democracia real.

Debe hacer parte la solucin de la problemtica de los sistemas, de salud, pensional, de manejo de los recursos pblicos e inversin, hoy azotados por la corrupcin, la impunidad e inoperancia judicial y de rganos de control.

La superacin del conflicto, finalmente debe facilitar la estructuracin de un estado de conciencia y cultural colectiva, que facilite la adaptacin al nuevo orden sociocultural, que debe resultar de la aplicacin de las decisiones y procesos de desarrollo de los acuerdos, para consolidar una nueva Colombia, con paz y armona social.

Solo as ser posible instituir polticas de Estado, coherentes con el cumplimiento de los trminos de los acuerdos, para el posconflicto.

Son, entre otros, los desafos que se deben cumplir, para lograr consolidar las ejecutorias desarrolladas para solucionar el conflicto.

