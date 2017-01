La Constitucin: ese sol del mundo ciudadano

Tenamos el cielo all arriba, todo tachonado de estrellas, y solamos tumbarnos en el suelo y mirar hacia arriba, y discutir si las hicieron, o si acontecieron sin ms.

Huckleberry Finn

I

Me interesa presentar una perspectiva que toma al concepto de civilizacin como zona de partida para una actual comprensin de Cuba como sociedad poltica y que asume la Constitucin como un resultado y vector de la misma. El trmino civilizacin, tendr aqu un uso o dimensionamiento cultural, que permitir enfocarla bidireccionalmente y de forma general: 1) como un constructo o acumulado de creencias y valores asumidos socialmente y 2) y tambin como el desarrollo de un cuerpo de mecanismos pblicos para la organizacin global de la sociedad.

En ese sentido es que esbozo convencionalmente la existencia de tres grandes ciclos civilizatorios cuyos alcances y magnitudes pueden ofrecer pautas muy importantes a la hora de intentar una comprensin de nuestro desarrollo como sociedad. En tales ciclos es posible constatar la existencia de procesos de contradiccin, crisis y cambio y expansin social de ideas, creencias y valores, que tuvieron y tienen particular repercusin en la vertebracin y funcionamiento de los mecanismos de organizacin de la sociedad cubana. De hecho, en todos ellos, diferentes proyectos y textos constitucionales intentan encapsular, establecer y garantizar metas civilizatorias que son expresin tanto del grado de civilizacin alcanzado como de la ideacin y bsqueda de paradigmas superiores.

Es posible afirmar histricamente que esos eventos constitucionales fueron tambin, de diversas maneras y a un mismo tiempo, el campo y el resultado de un prolongado proceso de formacin de la identidad y las prcticas polticas ciudadanas, tambin de un progresivo acceso a derechos civiles, polticos, socio econmicos y culturales de la poblacin cubana. Los contenidos y las interacciones que se produjeron y reprodujeron en cada ciclo civilizatorio, as como la manera en que fueron recepcionados y jerarquizados por la poblacin, definieron los elementos de cultura poltica que se sedimentaban dentro cada ciclo civilizatorio hasta delinear los perfiles axiolgicos de la sociedad poltica real.

Dichos elementos tambin conformaron, en la medida que lograron ser proyectados e incorporados en la praxis social, el discurso poltico dominante de cada ciclo. Dentro de los ciclos, el comportamiento de los dimensionamientos culturales ante descritos en relacin a la civilizacin conllev y son dos invariantes que se puede definir en los procesos a: 1) cursos y procesos evolutivos originados de acumulaciones y cambios sociales y polticos sostenidos, 2) momentos de agotamiento y regresin civilizatoria, que se expresan al final de cada ciclo como escenarios de crisis social de la cultura de la civilizacin alcanzada, como tambin del funcionamiento de aquellas instituciones e infraestructuras que la realizan y garantizan.

Es importante tener en cuenta sta ltima invariante, por constituirse dichos momentos en segmentos de peligrosidad histrica, en que los que se pone en juego el grado total de desarrollo civilizatorio logrado. Arnold Toynbee, clebre por su extensa investigacin sobre las civilizaciones, describi las crisis que ellas experimentan teniendo en cuenta dos momentos: el desafo y la respuesta. Si el desafo es superior que la capacidad de respuesta, la civilizacin entra en un proceso de colapso. Si la respuesta que da al desafo es excesiva, el uso desproporcionado y sin control pblico del poder por un grupo terminar fracturando la cohesin de la sociedad.

En concreto, los tres ciclos histricos y los factores constitutivos que propongo son Primer ciclo civilizatorio: 1) en un sentido cerrado, las especificidades del proceso de constitucin del Estado Nacin espaol en medio de un complejsimo curso de articulacin hegemnica, en un sentido abierto, los contenidos de la civilizacin occidental, los que definen el proceso de colonizacin y la posterior estructuracin social, poltica y econmica; 2) el acumulado y aportes de cultura poltica de la civilizacin sub sahariana, resultado del desplazamiento forzado de africanos y su posterior integracin a la sociedad cubana una autntica zona de silencio de nuestros estudios de antropologa poltica y jurdica 3) la recepcin del ncleo de creencias, valores, prcticas individuales, sociales y organizacionales proveniente del despotismo ilustrado y de la Revolucin francesa y su reaccin, en un contexto precapitalista; 4) integracin econmica a las relaciones del sistema mundo capitalista. Segundo ciclo civilizatorio: 1) la ocurrencia de dos periodos de revoluciones, condicionadas por las contradicciones de la modernidad capitalista en un contexto poltico y econmico colonial y la expansin social del nacionalismo, que si bien no pueden impedir niveles sin precedentes de integracin social, autoidentificacin y autoestima de la poblacin coherentes con las formulaciones constitucionales y mticas del nacionalismo, descarrilan, por dems, de forma muy exitosa, la emergencia poltica de un cambio social propugnados por sectores radicales del republicanismo democrtico; 2) la ocupacin estadounidense y la transferencia tolerada a las estructuras sociales de un estndar de modernidad capitalista sincronizada con procesos de repliegue y oposicin cultural, esenciales a la creacin, promocin y desarrollo de la idea de una comunidad de destino; 3) la integracin como Estado perifrico a la reestructuracin del sistema mundo y al circuito de difusin y realizacin de ideas y nuevos paradigmas polticos; 4) incremento de la complejidad y la contradiccin y el conflicto social; 5) ocurrencia de cambios jurdicos y constitucionales que asimilan, encauzan, o propugnan y establecen las iniciativas, aspiraciones y metas contextuales de los individuos y colectivos en el orden simblico o material. Tercer ciclo civilizatorio: 1) Un periodo de cambios de cultura e identidad poltica, sincronizados con la ejecucin cambios sociales y jurdicos que proporcionan la expansin y reproduccin material y axiolgica de un paradigma de desarrollo humano socialista de alto grado de integracin social y bajos niveles de identidad social, asociados dentro de un intenso y sincronizado imaginario social, a la Revolucin y el replanteo y ejercicio de las funciones del Estado y de su conjunto institucional; 2) desconexin parcial del sistema mundo capitalista y conexin e integracin econmica a un sistema de estados de economa centralizada; 3) procesos de auto transformacin y auto identificacin que involucran y conectan a integrantes de varias generaciones y sus proyectos de vida; 4) reconexin aculturante al sistema mundo capitalista y a su circuito de difusin y realizacin de ideas polticas y prcticas sociales.

Sin dudas, hay que tener en cuenta que a diferencia de los ciclos civilizatorios anteriores, los factores constitutivos del tercero fueron en su mayora resultado de la ejecucin de un proyecto de cambio poltico y social altamente coordinado y complejo, tambin lo suficientemente desarrollado y sostenido en el tiempo ms all de contradicciones y de la perversin de algunos de sus propsitos como para ser considerado el vector de un proceso civilizatorio cuyo xito no tiene antecedentes en los restantes ciclos.



II

Estaremos abocados a una crisis del tercer ciclo de la civilizacin cubana? o en el inicio de un cuarto ciclo? Cules son los desafos que enfrenta hoy la civilizacin en Cuba?, cules son las respuestas que se implementan? Estas preguntas subyacen en la profundidad del actual y prximo decurso de nuestra realidad poltica, econmica y social, sus dinmicas y contradicciones, en las diferentes estrategias y decisiones gubernamentales, grupales y personales que se instrumenten y materialicen a futuro y en las aspiraciones y la certidumbre o no de sus resultados finales. Formaron parte tambin de un debate intelectual basado en la disyuntiva reforma constitucional o constituyente? que result tempranamente estrangulado e ignorado por importantes eventos y acontecimientos polticos.

La primera de dichas interrogantes no es apocalptica, mucho menos pesimista, por el contrario, reivindica la oportunidad que entraa siempre una crisis, pero advierte tambin de las consecuencias de sus desenlaces posibles inerciales o dinmicos y de nuestra responsabilidad individual y colectiva con ellos. La crisis es siempre una acumulacin, cuyas causas no siempre suelen aflorar, pero ciertamente puede ser un escenario de trabajo. En cambio, la disyuntiva planteada es una idea poltica descarnada y spera, que puede servir para movilizar, juntar, salvar, revolucionar y refundar el pacto y la vida poltica de los cubanos alrededor de la Constitucin. Tiene dos vas de acceso. La va rpida es tambin inmediata, tiene una oportunidad en la calidad poltica que pueda otorgrsele al proceso mismo de reforma constitucional, a su capacidad de involucrar a todos, pero su resultado se concreta en la centralidad y preeminencia que a partir de ese momento se le confiera a la Constitucin como depsito de las metas civilizatorias en Cuba, y como plataforma, eje y lmite de accin del gobierno y de los ciudadanos. Requiere de una fuerte voluntad poltica dado que en nuestra realidad es un cambio del paradigma del poder pblico realmente existente, pero sobre todo porque se trata de un proceso que debe implicar cambios del Derecho, o cambios desde el Derecho, ambos potencialmente capaces de incidir directa o indirectamente en la sociedad poltica cubana.

En estas dos variantes de cambio jurdico, el Derecho puede asimilar y encauzar las iniciativas, aspiraciones y metas contextuales de los individuos y colectivos, o ser un instrumento efectivo para conseguir el cambio social. La segunda va, fatigosa pero practicable, supone una continuidad de la primera, en direccin a la formacin de una identidad y un sentimiento constitucional dentro la cultura y las prcticas polticas de la ciudadana cubana y el funcionamiento de las instituciones, respaldada con la creacin de una jurisdiccin constitucional que armonice, modernice, desarrolle y haga eficaz, institucional y ciudadanamente, la defensa de las garantas y los derechos. Requiere coherencia y continuidad, se concreta en la acumulacin y el cambio cultural que se alcance en varias generaciones, pero es un proceso slido una vez instaurado, proporciona reglas, estabilidad y comunicacin, su pedagoga es la realizacin personal y social.

Algunos, rehenes o reproductores de la cultura autoritaria, o ms comnmente no habituados a la ideacin y valoracin de un modelo de sociedad poltica que jerarquice y ubique a la Constitucin, sus valores y principios, en la cima de la estructura de la sociedad y de la gestin de la vida poltica cotidiana, encontrarn razones para rechazar, o desconfiar de su propuesta, para combatirla y cerrarle el paso. Sin dudas, la arquitectura de muchas de las prcticas culturales precedentes, tal como me demostr una funcionaria hace muy poco tiempo en una larga conversacin, son un poderoso y terrible condicionamiento para ese tipo de respuestas. A ellos, no obstante, se les puede recordar que tal ha sido la pretensin de las revoluciones en Cuba. Es de todas formas un ejercicio elemental y til para todos comprobar, que todas ellas fueron derrotadas o traicionadas antes de poderlo lograr, tambin que ninguna se consolid lo suficiente, salvo la actual, para estar en condicin de hacerlo.

III

Ms de cuarenta aos despus de ser redactada y aprobada la Constitucin de la Repblica de Cuba mediante un referndum que expres lo que en aquel entonces fue hoy lo sera mucho ms una desafiante y contundente muestra de consenso, sus contenidos y enormes reservas teleolgicas pueden estar siendo ignoradas, aplazadas, o descarriladas en los inicios del proceso de su reforma, que parece estar determinado por lo menos en la vaga declaracin inicial que sirve de punto de partida de su necesidad y conveniencia por la transformacin del sistema econmico cubano y por la explcita e increble colisin existente entre las normas jurdicas que le han viabilizado desde el ao 2008 y la propia Constitucin.

El rol jugado por ella nunca alcanz a ser algo ms que la matriz formal del Estado de la Revolucin, de su sistema poltico, social y econmico, y por ello fue incapaz de jugar su papel de piedra angular de la hegemona del Socialismo en Cuba, e impedir a tiempo la subestimacin y degradacin de la cultura jurdica y la axiologa constitucional como contenidos de la cultura y las prcticas polticas de los ciudadanos. Entre algunas de las reservas de ley que han sido omitidas o cubiertas slo de forma parcial desde su democrtica aprobacin hasta hoy, pese a ser un plan legislativo a cumplir por la Asamblea Nacional que se derivaba del imperativo mandato del propio texto constitucional, se encuentran claves para entender una parte significativa de nuestros dficits y potencialidades como sociedad poltica, tambin del papel que pudo y deber jugar en el futuro la Constitucin: 1. Ley de Ciudadana. 2. Ley sobre la Libertad de Palabra y de Prensa. 3. Ley sobre la Libertad Religiosa. 4. Ley sobre la Relacin Estado-Iglesia. 5. Ley de la Enseanza. 6. Ley sobre el Derecho de Queja y Peticin. 7. Ley sobre Proteccin por Daos y Perjuicios de Agentes y Funcionarios del Estado. 8. Ley del Comercio Exterior. 9. Ley sobre la Trasmisin de Propiedades y Derechos a Entidades no Estatales. 10. Ley sobre el Control Constitucional. 11. Ley sobre la Inviolabilidad de la Correspondencia.

Est la Constitucin cubana bajo ataque? Poderosas fuerzas se alzan dentro y fuera del pas contra ella y los principios, valores y derechos que contiene? Podrn arremeter contra ella contando con la ignorancia de sus contenidos que tiene de la poblacin cubana? Es ella el obstculo principal para la restauracin capitalista que se gesta en las relaciones y la cultura e intereses de individuos, grupos y sectores que aspiran a la construccin y triunfo de una nueva hegemona social y poltica en Cuba?

La deuda estructural acumulada en Cuba en relacin a la Constitucin y a su efectiva ciudadanizacin no puede ser resuelta por una reforma constitucional marcada por lo coyuntural econmico y el plan de un equipo de gobierno cuya agenda de trabajo est signada por la urgencia de concretar la ltima etapa de la transicin generacional. Es ciertamente un lmite inobjetable. Pero la incapacidad para armar y hacer funcional hasta hoy un sistema jurdico dinmico y armonioso teniendo como base a la Constitucin, fue y seguir tambin un resultado de su escasa y amortiguada supremaca a lo largo de estos aos, a menos que se revierta en el corto plazo. Por eso constitucionalizacin de las leyes, las actuaciones de los operadores jurdicos y los funcionarios pblicos, as como de la cultura y las prcticas polticas de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto es, ya no slo un reto que sobrepasar los lmites de la reforma al tiempo de ser un laste funesto para los desarrollos de la sociedad cubana, sino sobre todo un derrotero integral, complejo y crucial a seguir. Los prximos 12 meses movern las agujas del reloj de la civilizacin en Cuba en una u otra direccin, pero avanzar en esas metas es sinnimo de esperanza y lucha para quienes creen en ese sol del mundo ciudadano que en Cuba es, como un dilema de la civilizacin, la Constitucin.

