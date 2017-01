Conmocin en Cambiemos por la denuncia judicial contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia

Con un problema que viene de Arribas

Pgina/12

Como si se tratara de un pariente de los Panam Papers, otro escndalo sacude al gobierno de Mauricio Macri. Incluye sociedades offshore, cuentas en parasos fiscales y movimientos de fondos que involucran a importantes funcionarios pblicos. En esta oportunidad se trata de Gustavo Arribas, actual jefe de Agencia Federal Inteligencia (AFI), un hombre de extrema confianza del Presidente, que vive en el departamento propiedad de Macri en avenida Libertador. La socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carri, present ayer una denuncia penal contra Arribas para que se investigue el pago de 600 mil dlares recibido de parte de Leonardo Meirelles, un cambista brasileo condenado por corrupcin en la causa denominada Lava Jato. La noticia despert una fuerte controversia no slo en la Coalicin Cvica sino en la UCR, que a travs el diputado Mario Negri advirti que el titular de la AFI debe comparecer ante la Justicia y aclarar en forma urgente la informacin que lo vincula a Odebrecht, la constructora brasilea investigada en un complejo entramado de corrupcin internacional. Arribas emiti un comunicado en el que reconoce haber recibido una transferencia de 70 mil dlares desde la cuenta de Meirelles en Hong Kong por la venta de un inmueble en San Pablo pero niega enfticamente tener vnculo alguno con Odebrecht o las personas investigadas por la justicia brasilea.

La denuncia judicial presentada ayer por Carri recay por sorteo en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervencin del fiscal Federico Delgado. La socia de Macri se bas en una nota publicada por el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nacin, en colaboracin con el consorcio de periodistas peruano IDL Reporteros. En agosto, Carri ya haba rechazado la aprobacin del pliego de designacin de Arribas al frente de la AFI porfalta de idoneidad y ausencia de antecedentes.

Canicoba Corral y Delgado debern determinar si el ex representante de jugadores de Ftbol y actual jefe de Inteligencia recibi coimas por parte de Meirelles, quien fue condenado en Brasil a cinco aos de prisin como operador de la empresa Odebrecht. En el marco de la causa que investiga el juez del Lava Jato, Sergio Moro, Meirelles se acogi al rgimen de delacin premiada y aport documentacin sobre las operaciones que hizo para la constructora brasilea. El socio y jefe de Meirelles, Alberto Youssef, tambin confirm en la justicia de su pas la trama de operaciones ilegales realizadas para Odebrecht, que involucraban pagos millonarios mediante contratos cambiarios basados en importaciones ficticias.

En esa causa, Odebrecht reconoci que entre enero de 2011 y marzo de 2014 pag coimas por un total de 500 mil dlares a cuentas de intermediarios privados con el entendimiento de que esos pagos iban dirigidos a funcionarios del gobierno argentino. Si bien no coincide, la suma se acerca a los 594.518 dlares que, segn La Nacin, se transfirieron entre el 25 y el 27 de septiembre a la cuenta de Arribas la sucursal Zurich del Credit Suisse. El dinero habra llegado a travs de cinco giros de una misma cuenta bancaria en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, operada por Meirelles y perteneciente a la sociedad RFY Import & Export Limited, calificada por la justicia brasilea como una empresa de fachada destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasin.

La fecha de las transferencias a Arribas es llamativa. Se produjeron al da siguiente de que la empresa Odebrecht anunciara la reactivacin de la obra de soterramiento del tren Sarmiento, que se realizara en una unin de empresas junto a Iecsa, del primo del presidente, Angelo Calcaterra, entre otras. A raz de la investigacin Lava Jato que destap el pago de coimas de Odebrecht en distintos pases, Calcaterra tambin fue denunciado en argentina para que se investigue si particip del pago de sobornos en aquellas obras en las que estaba asociado a la constructora brasilea.

Durante las transferencias realizadas en 2013, Arribas se encontraba viviendo en Brasil y se dedicaba a la compra y venta de jugadores de ftbol, actividad en la que tambin haba sido blanco de distintas investigaciones y acusaciones por irregularidades y evasin impositiva.

En su descargo, Arribas reconoci que cobr 70.450 dlares, correspondientes a parte del pago del precio por la compraventa de un inmueble de la Ciudad de San Pablo. El escribano y abogado rechaz absolutamente tener vinculacin alguna con la empresa Odebrecht, con Leonardo Meirelles, Alberto Youssef y/o cualquier persona involucrada en la investigacin de Lava Jato. Adems denunci que el diario La Nacin pretende vincularlo de manera antojadiza y temeraria con aquellos hechos. Sobre las cuatro transferencias restantes, por un total de 524.068 dlares, Arribas no dio explicaciones y neg enfticamente haberlas recibido.

Finalmente me pongo a entera disposicin de la Justicia para efectuar los aportes que pudieran ser necesarios, concluy Arribas en el comunicado oficial.

Ms all de la cuestin judicial, la noticia despert un nuevo enfrentamiento al interior de Cambiemos. Carri se present en la Justicia y la UCR sali pblicamente a reclamar explicaciones a travs de Negri. En su momento, la chaquea no slo se haba opuesto a la designacin de Arribas sin tambin de su nmero dos, Silvia Majdalani. El diputado radical, Jorge DAgostino asegur que el titular de la AFI debe separarse de sus funciones hasta aclarar en la Justicia la denuncia por supuesta coima en Odebrecht. El Presidente dijo que la duda obliga a los funcionarios a ir a la Justicia y probar su inocencia. Gustavo Arribas con Odebrecht no debe demorar, twitte. Ante la consulta de PginaI12, dirigentes del PRO e integrantes del Gobierno Nacional evitaron hacer declaraciones sobre el caso.

La oposicin, en cambio, sali al cruce por la situacin del titular de la AFI. Las acusaciones corrieron por cuenta de la ex presidenta Cristina Fernndez de Kirchner, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, y la legisladora portea Graciela Ocaa, entre otros.

