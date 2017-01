El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, habla de los incendios, el Acumar, la minera y los rumores sobre su salida

No soy ni bombero ni brigadista

Pgina/12

Un cuadro que contiene pinginos de todas las especies se destaca en el despacho del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. Es para mostrar la diversidad, bromea el rabino, que tiene tambin en su oficina un chal con los colores de los pueblos originarios, un cuadro centroamericano y una menor. En dilogo con PginaI12, el funcionario niega que vaya a renunciar, que tenga intenciones de ser candidato este ao y que el ministerio vaya a ser reducido a una secretara. Sobre los incendios que devoraron decenas de miles de hectreas, advierte que en La Pampa, en diciembre hay 40 incidentes de fuego y 350 mil hectreas que se llev el fuego en diciembre. Nos pidieron intervencin formal el 1 de enero.

En algn momento pens en renunciar?

En absoluto.

Habl de los rumores de su salida con el presidente?

No slo con el presidente. Te dira que con Marcos Pea y con Mario Quintana. Y en el retiro de Chapadmalal, donde no s si records que estaba nominado junto con mi compaero Lemus. Ah tuvimos una conversacin muy importante. Me plantearon que de ninguna manera los trascendidos y rumores, aunque existan, tienen que ver con una conversacin que haya en este Gobierno. Lo que me dijeron es que en esos casos pida asistencia para ver de dnde vienen esos rumores que se operan en los medios y que son naturales en estos equipos. Lo que hay es un monitoreo constante. Est muy bien que seamos evaluados. Macri nos pide el estado de avance de cada una de las situaciones.

El ministerio podra volver a ser una secretara?

En absoluto. Es una decisin de Macri que nos va a trascender: no me imagino a la Argentina yendo para atrs en esta materia, gobierne quien gobierne.

Tiene previsto ser candidato este ao?

No est en mis planes ser candidato. Entiendo que Mauricio nos puede pedir a cada uno que estemos en el lugar que crea conveniente. No dejar de estar a disposicin de escuchar lo que el Presidente nos pide. Pero estoy firme en mi puesto.

Hubo imprevisin por parte del Estado con los incendios?

No. Hubo un trabajo sobre el sistema nacional de prevencin y manejo del fuego en el que las rutinas de cumplieron. Capacitamos, mandamos los informes y pusimos a disposicin las alertas tempranas. Ahora, la ley nacional de manejo del fuego dice que la jurisdiccin local debe ocuparse de todos los trabajos de prevencin. Son especficos: camino cortafuegos, picadas, limpieza de todos los lugares que tengan que ver con la accesibilidad, la designacin de un referente provincial a cargo del manejo del fuego en la regin. No sera justo plantear qu pasa en el pas. Tenemos que plantear en cada jurisdiccin quin hizo esto.

Concretamente, en La Pampa, esto no se hizo?

No, por supuesto que no. Quiero ser muy claro: ahora no es el momento de esa discusin. Cuando hay gente que pierde su campo no hay una discusin sobre de quin es la jurisdiccin y la responsabilidad. Cuando hubo un incendio, estuvimos. Lo que no se puede hacer es meterse de prepo en un lugar en que no ests habilitado. En el caso particular de La Pampa, recin el primero de enero nos piden intervencin formal. Muchsimo antes ya estaban los brigadistas. La diferencia la marc la actitud de cada provincia: Ro Negro vio que vena el fuego de La Pampa y nos pidi que furamos ya, y la gobernadora Mara Eugenia Vidal hizo lo mismo. En el caso de La Pampa, adems del maltrato personal, encima te imputan que todo eso sucede porque no estabas, porque no actuaste, porque no previste. En La Pampa, en diciembre hay 40 incidentes de fuego y 350 mil hectreas que se llev el fuego en diciembre.

Usted estaba de vacaciones?

El primero que tiene que estar ah no es el ministro, porque yo no soy ni bombero ni brigadista. Nosotros tenemos que estar en tiempo y en forma, pero primero reaccionan los equipos tcnicos. No est el dirigente para sacarse una foto con la gente. Los brigadistas estuvieron en tiempo y en forma. En el momento que estaba en ese bombero, yo estaba comunicado y supervisando. Esa es mi responsabilidad. No significa no ir y estar ah: lo hice en los das siguientes. Mi obligacin era tambin ir a darle el apoyo a los brigadistas que estuvo en la primera lnea del fuego. A la semana siguiente fuimos con el ministro de Agroindustria por las consecuencias del fuego para los productores.

El presupuesto del programa de manejo del fuego se ejecut en 2016 en un 51 por ciento

No, 151 por ciento.

151 por ciento? Cmo hace el clculo?

Es el 151 por ciento del presupuesto original de 203 millones. Y me podras preguntar: Che, vos no te estabas quejando hace unos meses de que haba que ampliar el presupuesto. S, ampliarlo por el estado calamitoso, desastroso, de desidia, de destruccin y de abandono en el que recibimos todo: de las 120 autobombas el 40 por ciento no funcionaban y hubo que repararlas. No haba equipamiento para los brigadistas... Ms all de la actualizacin que tuvo el presupuesto 2016, nosotros entendamos que necesitbamos ms.

Hubo una ampliacin del presupuesto a 290 millones.

Fue un trabajo con la jefatura de Gabinete, que lo autoriz. Nos dieron 140 millones ms. De noviembre del ao pasado, es probable que te salte 51 por ciento ejecutado con la ampliacin. Pero al final del verano estaremos cumpliendo con el cien por ciento de lo presupuestado y ms.

Cmo fue la discusin con Marcos Pea por el presupuesto para el rea?

Termin con la buena noticia de los 140 millones adicionales. Ahora vamos a tener otra discusin en abril, ms all del Presupuesto 2017, que va a estar orientada por la nueva Ley de Defensa Civil. Antes estaba solo asociado al Ministerio de Seguridad. Ahora va a haber una Comisin de Emergencias y de Riesgos. Considero que, por lo que est pasando por el cambio climtico, debiramos estar ms en la performance de una Agencia Nacional de Catstrofes Ambientales que solo el sistema de manejo del fuego que tiene el ministerio.

La frase suya sobre rezar era una queja por la intransigencia de jefatura de Gabinete a dar ms presupuesto al rea?

No, creo que todas las frases que tienen que ver con mi impronta filosfica y bblica anterior son naturales en m pero inapropiadas para esta materia. Si era un tema de ampliacin presupuestaria, lo que haba que hacer era hablar clarito: necesitbamos presupuesto. Con respecto al cambio climtico, tampoco hacen falta figuras bblicas...

La ex presidenta Cristina Fernndez de Kirchner advirti que la licitacin para los aviones hidrantes era ms cara que el contrato que ella dej con una empresa chilena

Nosotros utilizamos esa misma empresa en 2015. El tema eran las condiciones en las que se encontraban esas aeronaves. En la licitacin que se hizo el ao pasado sin entrar en consideraciones sobre si era ms o menos esa empresa pudo participar. La licitacin se abri en junio y se declar desierta. Ningn proveedor cumpla con todas las condiciones. Eso sucedi el 9 de noviembre y Legales saca un dictamen el 22 de noviembre. Y el da 23 pedimos a los proveedores que nos comuniquen qu tipo de equipamiento tenan disponible, porque para la temporada iba a tener que haber una contratacin. Se contrataron tres empresas diferentes: una de la provincia de Buenos Aires, otra de Bariloche y una espaola. Ahora hay un nuevo pliego de licitacin.

Por qu nunca hubo una persona de su confianza en ACUMAR?

Cuando se armaron los equipos, lo que se prioriz fueron las acciones de saneamiento a desarrollar. En vez de conducirlo la poltica hubo una conduccin tcnica y fue AYSA que propuso un ingeniero, Julio Torti, para que lo conduzca. Cuando llegamos a la audiencia pblica con la Corte Suprema descubro que no haba habido otra audiencia desde 2012. Ah voy a la audiencia, porque una cosa es hablar de este ltimo ao y otra es que, como somos continuidad del Estado, te hacs cargo de toda la gestin. Tens, entonces, cuatro aos en los que la Corte no hizo audiencia, de los que tres son de la gestin anterior y uno es nuestro. De nuestro ao, preguntaron una cantidad de cosas donde evidentemente no haba conformidad por parte de la Corte. Ms all de si la gente no era ma o de donde vena, hubo una decisin de jefatura de Gabinete que fue mantener ACUMAR dentro del ministerio, ms all de todos los trascendidos. Ahora se tom la decisin de hacer una reforma, donde habr un solo presidente ejecutivo, que es Gladys Gonzlez. Yo voy a trabajar colaborando con ella. A las industrias hay que reconvertirlas y monitorearlas, pero el 70 por ciento de la contaminacin proviene de efluentes cloacales. Vamos a hacer las obras, pero es lo mismo que el arroyo Maldonado: tenemos por delante cuatro aos de obra. El tema del Riachuelo no es cundo nos vamos a baar, sino cmo sacamos a la gente.

La Corte seal que slo se avanz un 10 por ciento en las soluciones habitacionales.

El ao pasado se hizo el relevamiento y haba cooperativas inexistentes. Tuvimos todo un ao de rearranque. Se va a avanzar con las 7700 viviendas que manda la Corte, pero no va a alcanzar. Tenemos un montn de gente que no est en el censo de la Corte. Ac la poltica tiene que ir delante de la Justicia.

Luego de lo ocurrido con Barrick Gold, hace falta un control ms estricto con las mineras?

La ley establece que la Nacin fija los presupuestos mnimos medioambientales, pero las provincias son autnomas en el uso, fiscalizacin y control de los recursos. Por algo en San Juan hay megaminera y en Mendoza no hay explotacin minera. Por Barrick, tenemos que hablar con San Juan para que haga el control que no necesariamente hizo. All nos presentamos ante la Justicia federal en San Juan, pero por los residuos peligrosos, y la Justicia desestim nuestra denuncia. Ahora va a haber un Pacto Federal Minero y las provincias van a tener que acordar una poltica de Estado con el Gobierno nacional. Vamos a sentar a la lnea ambientalista y a los que quieren hacer minera. Yo no utilizara el concepto de sustentable, dado que es una actividad extractiva. Pero s dira: transparente, ajustada a derecho y cumpliendo con los presupuestos mnimos medioambientales. Es imprescindible que sea as.

