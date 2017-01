Francisco, un papa antisistema?

Los debates de verdad son aqullos en los que a travs de la deliberacin honesta los oradores persiguen la mejor resolucin de los problemas, el orador que debate en serio es el ms interesado en encontrar la mejor solucin, lejos de palabras vacas y discursos triunfalistas. Es momento quizs de afrontar nuevos debates y retos para que el camino avance hacia algn lugar lejos de la desolacin. Comentaba el profesor Aranguren en uno de sus ensayos que los que nacen en tiempos de una guerra desarrollan en su juventud cierta tendencia hacia el escepticismo, pero nosotros que no hemos vivido una guerra no tenemos derecho a caminar sin aliento. El derrotismo es una postura infantil y evasiva que justifica la comodidad consumista, donde lograr los ltimos artilugios tecnolgicos y un gran automvil sustituye a los sueos y esperanzas. No puede sentir la derrota el que nunca persigui la victoria. El individuo consigue logros, marcas personales de las que se vanagloria pero que transforman poco la sociedad que le rodea, la realidad sigue siendo gris, los logros no son victorias. La victoria, a la que tantos autores se refieren, trata de la capacidad del hombre de transformar la realidad y ser protagonista de la historia. La transformacin es irrenunciable si se persigue la victoria, pero nadie construye edificios detrs de esas lpidas o puertas a las que llamamos pisos o tumbas.



Nadie puede cuestionar que existe un gran nmero de personas que desarrollan la capacidad humana de creer, otros no. Parece un hecho que negar la espiritualidad del hombre supone negar la religiosidad humana de numerosos ciudadanos que se organizan, en el caso de la confesin cristiana, en la Iglesia o gobierno eclesistico general del sumo pontfice, concilios y prelados, segn la R.A.E. Es un hecho que la Iglesia ha conseguido perdurar a lo largo del tiempo, superando numerosas crisis en la historia de la humanidad. Un anlisis simplista puede llevar a pensar que, todo este tiempo, la Iglesia ha contado con el suficiente nmero de feligreses y una elevada capacidad de adaptacin a las crisis que a lo largo de los siglos ha afrontado. Fuere como fuere, es un hecho que en numerosas ocasiones la Iglesia se rehace como Ave Fnix entre sus rescoldos.



Actualmente parece que los templos se vacan y la Iglesia pierde hegemona, quizs por los numerosos escndalos, posicionamientos histricos inadecuados, contradicciones entre el digo y el har, o quizs tambin porque el sistema capitalista de esta sociedad de libre mercado es implacable con lo que no puede mercantilizar. La tradicin anticapitalista del mensaje de la Iglesia ha sido expresada por numerosos papas en varias encclicas y documentos, otra cosa es que esa crtica adems de expresarla se acompae de hechos. En algunas regiones de Amrica Latina, sectores de la Iglesia se alinearon y combatieron por los derechos sociales, incluso siendo vanguardia en luchas, convirtindose, segn autores, en movimientos de liberacin de los pueblos. Sin embargo, en Europa y en nuestro pas las decisiones de la Iglesia han transcurrido por otros caminos, con una separacin entre la palabra y la obra en muchas ocasiones, incidiendo en la parte dogmtica y prescindiendo de la transformadora. De todos es conocido el posicionamiento de la Iglesia espaola con la dictadura franquista y la postura conservadora de los prelados espaoles en confrontacin con los movimientos transformadores. No obstante, autores como el mencionado Aranguren consideran que una parte del catolicismo espaol busca desesperadamente una tercera va que lo aleje del nacional-catolicismo (postura defensiva y de conquista) y de la alianza demcrata-cristiana (postura conservadora). Ese grupo de catlicos espaoles con un fuerte compromiso social y transformador a menudo no han sido comprendidos por los prelados, ni por sectores de la izquierda, pero forman parte de la realidad transformadora de nuestra sociedad.



Algo debe estar cambiando en la Iglesia cuando, segn diversas fuentes periodsticas, el posicionamiento del Papa sobre cuestiones como el aborto, el desafo al gobierno estadounidense, participacin en los movimientos populares, etc., est provocando una reaccin crtica en la Conferencia Episcopal Espaola. Cuando existe una lnea dura de obispos de hierro que se opone al Papa Francisco, cuando obispos espaoles disuelven grupos de seglares cercanos a Francisco..., quizs sea el momento de plantearse si la Iglesia debera ser incorporada al bloque histrico de las ideologas transformadoras. Plantear y reconocer el papel transformador de parte de la Iglesia cobra sentido histrico para quienes sostienen que la influencia mundial del Papa Francisco marcar el siglo XXI.



Quizs es momento de dejar de hablar de Iglesia y hablar de miles de ciudadanos que sienten la religiosidad y sienten el deber de transformar la realidad incmoda del desempleo, la precariedad y el deterioro social, porque son ellos los protagonistas de los cambios que ocurren en la Iglesia y en la sociedad. Quizs sea tambin el momento de hablar de miles de ciudadanos no creyentes que sienten el mismo deber y reclaman el sentido humano del hombre frente al sistema capitalista que lo reduce a una mercanca. Es posible que la condicin religiosa no sea ms que una diferencia entre ciudadanos que persiguen el mismo fin, como el color de su piel o el de sus ojos.



El debate está servido, y por ello organizaciones de la sociedad civil como el Frente Cívico y Xarxa Cristiana preparan para el 18 de enero una conferencia con el título Francisco, un Papa antisistema?, en el Fòrum de debate La Nau de la ciudad de Valencia. Este encuentro supone un acercamiento y reconocimiento de la actividad social transformadora de los creyentes y no creyentes. Y como dicen antiguos escritos: quien está libre de pecado que tire la primera piedra.





Pedro Lorente García, Médico, Miembro del Frente Cívico Somos Mayoría.