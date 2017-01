El MIA acusa a la Generalitat catalana de aceptar la prolongacin de las nucleares

La Generalitat catalana ha introducido en sus presupuestos la creacin de un impuesto que afectara a la radiactividad generada por los tres reactores nucleares catalanes: Asc I y II y Vandells II en Tarragona. Con este impuesto se espera recaudar 28,29 millones de euros en 2017, que pueden llegar a unos 60 millones de euros anuales.



El MIA, integrado por unas 50 organizaciones portuguesas y espaolas, considera que los impuestos nucleares, que gravaran la generacin de sustancias radiactivas, no supone un impedimento real para el funcionamiento de las centrales catalanas y significan, de facto, una aceptacin de la prolongacin del funcionamiento de los tres reactores catalanes ms all de los 40 aos, si no se exige su cierre paralelamente a la introduccin de los impuestos.



Los permisos de explotacin de los dos reactores de Asc expiran en septiembre de 2021 y cumplen 40 aos de funcionamiento en 2023 y 2025, respectivamente. Vandells II cumple 40 aos en 2027 y su permiso de explotacin expira en julio de 2020. La industria nuclear espaola se encuentra en pleno pulso para alargar el funcionamiento del parque nuclear hasta los 60 aos. El motivo es claro: las centrales amortizadas producen enormes beneficios que salen del bolsillo e los consumidores. Los tres reactores catalanes producen a sus propietarios casi 3 millones de euros de beneficios netos diarios. De ah el inters por prolongar el funcionamiento. La recaudacin del impuesto estimada para 2017 supondra slo el importe econmico de unos 10 das de funcionamiento de las centrales, absolutamente insuficiente para ser disuasorio.



Los impuestos establecidos por la Generalitat estn diseados para no sufrir la suspensin por parte del Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, como por ejemplo en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha en la poca de Bono, que incluso tuvo que devolver parte del dinero recaudado. Contrasta esta suspensin del impuesto castellano-manchego con la aceptacin del impuesto instaurado por la Generalitat valenciana en la poca del PP, que sigue en vigor en la actualidad. Los gobierno autonmicos no tienen competencias sobre almacenamiento de residuos radiactivos pero s sobre temas ambientales: el impuesto grava el impacto ambiental de la radiactividad generada por las centrales.



El reconocimiento implcito, en el impuesto de la Generalitat, de que las emisiones rutinarias de los reactores nucleares tienen un impacto sobre la salud, algo largamente denunciado desde el movimiento ecologista, supone un paso adelante respecto a la negacin continuada de ese hecho; el que este reconocimiento se realice slo para cobrar un impuesto, sin considerar las implicaciones para la salud y la seguridad, significa que el paso se da en la direccin equivocada.



El establecimiento de este impuesto por la Generalitat, sin una exigencia simultnea de un calendario de cierre y una presin poltica sobre el Gobierno espaol, supone, de facto, la aceptacin de la prolongacin del funcionamiento del parque nuclear ms all de los 40 aos. De alguna forma se acepta que los impactos ambientales generados por las centrales se pueden remediar con un impuesto que grave dichos impactos, pasando por alto el hecho de que hoy en da es posible proceder al cierre escalonado de las centrales sin que peligre el suministro de electricidad.



Ms Informacin: Francisco Castejn, 639104233 Coordinador MIA y portavoz de Ecologistas en Accin Eloi Nolla 663 85 58 78 MIA Catalunya.