Amianto: la lupa sobre la toga (VIII)

Analizamos seguidamente el contenido de la Sentencia n 01776/2016, correspondiente al Recurso n 1376/2016, formulado por la empresa URALITA, en un litigio generado por un caso de enfermedad profesional, por exposicin al amianto (ROJ STSJ CL 3758/2016).

Comenzaremos atendiendo a una cuestin formal. Las cuestiones formales, en las resoluciones judiciales, tienen su relativa importancia, y es por ello el que por nuestra parte le hayamos ya dedicado a dicho asunto, nuestro anterior trabajo:

Ha sido Brico (los gazapos judiciales del amianto en Espaa). De Momo a Tnatos / Rebelin, 02-03-2016 / https://www.rebelion.org/noticia.php?id=209430

Rememorando el contenido del libro Las tres caras de Eva, de los psiquiatras Corbett H. Thigpen y Hervey M. Cleckley, y de la pelcula del mismo ttulo, podramos decir que en esta sentencia parecera que estuviramos ante otro caso de triplicacin de la personalidad, y es que, por inverosmil que ello pueda sonarnos, en la misma se designa a una misma persona fallecida, el trabajador afectado por la enfermedad profesional originada por su exposicin al amianto, bajo tres nombres distintos.

En efecto, se le nombra como Don Borja (3 menciones), como Don Marcos (confundindolo con uno de los hijos demandantes: Segundo.- Durante el tiempo que Don Marcos prest servicios en la empresa Uralita ), y finalmente, como el Sr. Franco y como Don Franco, y por lo tanto, asignndole por dos veces ese tercer nombre.

Al margen, ya, de cuestiones puramente formales, la sentencia incluye otros contenidos, de ms significativa enjundia. Pasamos seguidamente revista, a varios de los mismos:

La empresa FIBROCEMENTOS N.T., S.L., ha implantado la tecnologa que permite la produccin de las placas de fibrocemento con celulosa, si bien alterna esta produccin con la utilizacin de amianto. Ello es debido a que en el mercado francs y en el de otras naciones est prohibida la utilizacin del crisolito, por lo que la produccin destinada a estos pases se realiza con celulosa, mientras que la destinada a Espaa y a otros pases que no han prohibido la comercializacin del crisolito la produccin se hace con este material cancergeno. Las causas de ello son exclusivamente de orden econmico, segn se pone de manifiesto en el informe emitido por la empresa al ser requerida por este inspector para que justificase el motivo por el cual continuaba manteniendo la produccin con crisolito...".

Aqu queda reflejado, con toda su crudeza, el orden de prioridades con el que todo el Grupo Uralita sus directivos y sus propietarios, accionistas mayoritarios, con asiento en su Consejo de Administracin-, han afrontado toda esta cuestin, cuando ya era ms que evidente (si es que alguna vez no lo fue), esa condicin de potente cancergeno, del amianto, sobradamente evidenciada por las propias prohibiciones en naciones de nuestro inmediato entorno. Se dispona ya, de toda la tecnologa precisa para poder afrontar la substitucin de la materia prima, pero se la limitaba meramente a afrontar la alternativa de tener una prdida parcial de su mercado de exportacin.

El colofn a toda esta actitud, es, incluso ya en los tiempos actuales, la postura de la misma compaa, intentando exonerarse de sus responsabilidades respecto del dao causado a quien en su da fue un colaborador suyo, un trabajador de su plantilla de personal, hacindolo a travs de la interposicin del recurso cuyo contenido comentamos ahora, recurso fue rechazado por el tribunal juzgador del mismo. Trabajadores entre los que se incluyen tcnicos, mandos intermedios, directores de fbrica, un director del laboratorio central Da lo mismo. A todos se les paga con la misma moneda. Ni acuerdo extra-judicial, ni conciliacin previa, ya en sede judicial, ni renuncia a recurrir, cuando Uralita resulta condenada, en inferior instancia.

Otros prrafos resultan igualmente esclarecedores: En primer lugar, porque no consta que en la factora de Uralita en Valladolid, esto es, en el centro de trabajo en el que prestaba servicios el fallecido..., se realizaran mediciones para determinar la concentracin de amianto en el periodo 1974-1978, tiempo ese en el que el trabajador acabado de identificar prest servicios en la empresa, servicios que comportaban el contacto con amianto de acuerdo con lo sealado en el octavo de los hechos probados de la sentencia de instancia. En consecuencia, no cabe asumir que la patronal recurrente respetara las exigencias reglamentarias en cada momento vigentes sobre evaluacin, control y medicin del ambiente en el centro de trabajo, as como sobre informacin de concentraciones mximas permitidas de fibras de amianto en los ambientes de trabajo, normacin esencialmente integrada por el Decreto 792/1961, Decreto 2414/1961, Orden de 9 de marzo de 1971, Orden de 21 de julio de 1982, Orden de 31 de octubre de 1984, Orden de 7 de enero de 1987, Convenio nmero 162 de la Organizacin Internacional del Trabajo y Orden de 26 de julio de 1993. En relacin con lo que acaba de sostenerse, aunque es cierto que la empresa realiz mediciones de fibras de amianto en el ambiente, cual as consta ello en el hecho probado noveno de la sentencia de Valladolid, esas mediciones comenzaron a efectuarse sin embargo en fechas bien distantes de aquellas en las que exista imposicin reglamentaria para llevar a cabo esas elementales medidas en materia de salubridad laboral. En segundo lugar, porque no consta que en la fbrica de Uralita en la que labor el Sr. Franco se adoptaran medidas especficas de seguridad frente a la exposicin al amianto, al no existir sistemas generales de extraccin de aire, al no ponerse a disposicin de los trabajadores equipos individuales de proteccin, al no facilitarse a los mismos ropa de trabajo paliativa del contacto con la fibra de amianto, al no disponerse de mquinas para el lavado en la factora de la indumentaria productiva, al no existir doble taquilla que hiciera posible la separacin entre la ropa de calle y la productiva y al no efectuarse la limpieza de las dependencias de fbrica en las condiciones tcnicas que impidieran el incremento del riesgo pulvgeno y el aumento de la concentracin de la fibra de amianto. Cual consta en los hechos probados octavo, noveno, decimoprimero y decimotercero de la sentencia de origen, las citadas medidas de prevencin y de salud laboral slo comenzaron a implementarse a partir de los aos 80 y 90 del siglo pasado en la factora de Uralita en Valladolid.

Cuntas veces le han tenido que recordar a Uralita, en sede judicial, todas esas palmarias realidades?...

Sin embargo, la veremos sucesivamente recurriendo, siempre, una y otra vez, hasta llegar, siempre tambin, hasta la suprema instancia. Tratando de no indemnizar; subsidiariamente, tratando de indemnizar lo menos posible, y en ltima instancia, pagando, cuando ya no tiene ms remedio que hacerlo, lo ms tarde posible, arrastrando a los demandantes a un calvario judicial, prolongado durante aos. Sin el menor atisbo de asuncin de esa responsabilidad, tan reiteradamente asumida como evidente por los tribunales espaoles, cada vez ms, aunque salvo sangrantes excepciones. Recurriendo as, sistemticamente y por si acaso suena la flauta, como as puede suceder, efectivamente, de forma inexplicable, de vez en cuando, aunque cada vez menos.

De autntico bochorno y de vergenza ajena, cabe calificar a todo lo que se aade en otros prrafos: ya desde el ao 1961 eran obligatorios los reconocimientos mdicos de los trabajadores que laboraban en empresas que dispusieran de puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional por asbestosis, reconocimientos que deberan llevarse a cabo con carcter previo al ingreso en la empresa o al desempeo del puesto de trabajo con riesgo, as como con carcter peridico durante la materializacin de las tareas peligrosas e incluso con posterioridad al cese en el desempeo de tal tipo de tareas o de puestos de trabajo. En relacin con ello, debe recordarse que, entre otras disposiciones, el Decreto 792/1961, de 13 de abril, la Orden de 12 de enero de 1963, la Orden de 21 de julio de 1982 y la Resolucin de la Direccin General de Trabajo de 30 de septiembre de 1982 establecieron la obligacin de efectuar reconocimientos mdicos con periodicidad de seis meses a los trabajadores ocupados en puestos de trabajo con riesgo de asbestosis. En fin, en contra de lo que se sostiene con insistencia en el escrito de recurso, porque no es cierto que la Administracin de Trabajo no hubiere detectado nunca en el centro de Uralita en Valladolid defectos o infracciones en materia de salud en el trabajo. Cual as consta en el sexto de los hechos probados de la sentencia de instancia, la Inspeccin de Trabajo levant acta de infraccin a la empresa en el ao 1996, al detectarse que dentro del recinto de la fbrica no se efectuaba la limpieza con la frecuencia necesaria, existiendo por ello acumulacin de polvo y de suciedad. Y la misma Inspeccin de Trabajo constat en julio de 1998 que la entonces Fibrocementos N. T., S.L., haba desarrollado una tecnologa que permita la produccin de placas de fibrocemento con celulosa, produccin que era destinada al mercado internacional, y proceso fabril ese que se conjugaba con la utilizacin de amianto para la produccin destinada al mercado espaol, constatacin inspectora aquella que contradice buena parte del argumentario que se explaya en el escrito de suplicacin en defensa de las buenas prcticas de Uralita en materia de salud en el trabajo.

No queremos dejarnos en el tintero, la reflexin que todo esto nos origina, acerca del papel jugado, por su omisin, por parte del Servicio Mdico de la susodicha factora de Uralita, en Valladolid, y tambin, claro est, por el mismo servicio, en su calidad de central, con responsabilidad de supervisin.

Nuestra valoracin de la sentencia, por todo lo expuesto, tiene que ser forzosamente ambivalente: por una parte, no podemos pasar por alto los diversos defectos formales detectados, pero al propio tiempo, por otra parte, reconociendo y elogiando la imparcialidad evidenciada por los juzgadores, a la hora de calificar la actitud y ejecutoria de la empresa demandada, y obrando en consecuencia, procediendo al rechazo de su infumable recurso.