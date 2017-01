La globalizacin y los trabajadores del mundo

El viejo topo

La globalizacin fue anunciada como algo beneficioso para todos, como un vigoroso paso adelante hacia una mejora econmica universal. Era claramente falso, y no fueron solo los economistas de izquierdas, sino tambin muchos economistas de la lnea dominante como Paul Samuelson los que lo dijeron desde el primer momento.

El motivo que aducan era muy sencillo: si el rgimen econmico mundial permita la libre importacin en Estados Unidos de mercancas procedentes de China o de la India, ello afectara negativamente a los salarios reales de los trabajadores norteamericanos, porque los trabajadores norteamericanos, con unos salarios mucho ms altos, tendran que competir, en detrimento suyo, con los salarios ms bajos de los trabajadores chinos o indios. Por consiguiente, el hecho de que la globalizacin perjudicara necesariamente a los trabajadores de Estados Unidos y de otros pases avanzados, les pareca obvio a ellos, y de hecho a todos, de lo que se segua que no era posible que beneficiase a todos los segmentos de la clase trabajadora mundial. Ahora bien, de acuerdo con esta argumentacin, se consideraba que la globalizacin beneficiara a los trabajadores de pases como China o la India, es decir, de aquellos pases del tercer mundo con los salarios bajos.

Formulando este argumento de otro modo, ya que la libre circulacin de mercancas y de capitales por todo el mundo intensifica la competencia entre los trabajadores de los diferentes pases, se producira una tendencia hacia una disminucin de las diferencias salariales entre estos pases, y si bien esto representara un cierto incremento en los salarios reales de los trabajadores del tercer mundo, tambin representara una reduccin en los salarios reales de los trabajadores metropolitanos.

Este mismo argumento puede formularse de un modo ms preciso, de acuerdo con las categoras de la economa marxiana, del siguiente modo: la globalizacin, al transferir determinadas actividades econmicas desde los pases avanzados a los pases del tercer mundo (debido a los salarios ms bajos de estos ltimos) agotara las reservas de mano de obra en estos ltimos al tiempo que producira un aumento de las reservas de mano de obra en los primeros. Esto, si no cambian otras circunstancias, provocar una subida de los salarios en los ltimos y un descenso de los mismos en los primeros. La globalizacin, por ejemplo, mientras que no beneficia a todos los trabajadores, reduce las diferencias relativas entre los trabajadores de los pases avanzados y los trabajadores del mundo subdesarrollado. Pero, segn este argumento, no es posible que empeoren las condiciones de los trabajadores en las dos partes del mundo.