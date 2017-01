El ex presidente de Brasil pidi elecciones anticipadas

Y en eso volvi Luiz Incio Lula da Silva. No hay receso veraniego para la poltica brasilea post golpe donde el ex presidente propuso la realizacin de elecciones anticipadas a las que planea presentarse, y si lo hago ser para vencer, porque nosotros volveremos a gobernar este pas a pesar de que quieren criminalizar al Partido de los Trabajadores. Haca mucho calor en Salvador de Baha, y ms an debajo de la cobertura de lona montada por los campesinos del MST, con sus gorros rojos. Brasil, urgente, Lula presidente propuso el pblico seguido por el estallido de tres petardos, aplausos y ms consignas. El ex tornero mecnico hizo una pausa, sec su frente con un pauelo blanco, y luego retom el discurso, que fue el primero de 2017 ante un gran auditorio en el que denost a Michel Temer, elogi los 60 aos de soberana cubana y repudi la injerencia norteamericana agazapada detrs del juez Sergio Moro, que ni siquiera finge neutralidad.

Demand una investigacin sobre la presunta complicidad Moro y Estados Unidos en el proceso por corrupcin que redund en multas millonarias contra Petrobras y la anulacin de la legislacin petrolera, sancionada en 2010, que limitaba la participacin de petroleras extranjeras.

Luego volvi a cargar contra el meditico Moro cuando sugiri que tiene aspiraciones polticas.

Hoy todo el mundo quiere ser presidente, Temer quiere ser presidente, el juez Moro quiere ser, el ministro de Exteriores (Jos) Serra quiere, el gobernador (San Pablo) Geraldo Alckmin tambin quiere. Me parece perfecto que ellos quieran, pero lo que no me parece perfecto es que tomen el gobierno por la fuerza, tienen que dar la disputa en las urnas desafi Lula.

De hecho, aunque no lo expres abiertamente, Lula renov su propuesta poltica principal, la de establecer un pacto amplio, que podra abarcar a partidos cmplices del golpe, para reformar la Constitucin y permitir la celebracin de comicios anticipados ante la evidencia de que esta administracin no est en condiciones de concluir su mandato en diciembre de 2018.

Temer cerr 2016 asediado por las denuncias que lo envuelven en el presunto cobro de sobornos a la constructora Odebrecht e inaugur 2017 con la matanza de 60 presos ocurrida el 1 de enero en un presidio de Manaos, seguida por otras dos masacres que elevaron a 100 el nmero de vctimas en crceles de la regin amaznica debido a una guerra de las organizaciones delictivas, en cuyo vrtice estn el Primer Comando de la Capital, de San Pablo, y Comando Vermelho, de Ro de Janeiro.

Su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, asegur que no hubo pelea entre bandas (algo que el propio Temer admiti), propuso reeditar la fracasada Guerra contra las Drogas, cuestionada hasta en Colombia, y prometi erradicar la marihuana de Amrica del Sur.

Las imaginativas afirmaciones del ministro temerista fueron desmentidas en los hechos por decenas de gobernadores que, segn trascendidos, ya ordenaron el alerta en sus presidios ante la amenaza de nuevos enfrentamientos entre las facciones Primer Comando y Comando Vermelho, a lo que se suma el descontento declarado de los sindicatos policiales, que cuestionaron las medidas del gobierno para superar la crisis carcelaria.

Todo lo cual agrega plvora a un barril cuyo estallido puede replicarse fuera de las crceles.

En las favelas operan las clulas dormidas del Primer Comando, un ejrcito irregular bastante disciplinado y dispuesto a lanzar ataques relmpago contra comisaras, bancos y el transporte pblico como lo hicieron en mayo de 2006 en San Pablo.

Sntoma que la tensin carcelaria no amain por completo fueron los dos muertos encontrados ayer en un reclusorio del estado nordestino de Alagoas.

En la tambin nordestina Salvador de Baha Lula abri el mircoles un ao poltico anmalo, que comenz en enero, pese a la tradicin segn la cual en este pas no pasa nada hasta despus del carnaval.

Tengo 71 aos de edad, pero no los represento (risas), estoy sintindome como un chico, como un pibe de 35 aos, voy a recorrer todo el pas este ao para recuperar la imagen de mi partido y mejorar mi imagen.

Sentado, con sandalias y camisa celeste de mangas cortas, Jos Stdile escuchaba pensativo la intervencin de su viejo compaero, y por momentos rubricando con una sonrisa las ocurrencias de Lula, como cuando brome con la baja estatura de Rui Falcao, el titular del PT.

El coordinador del MST Stdile y el ex presidente suman fuerzas para la formacin de un frente de partidos de izquierda, populares y movimientos sociales.

Lula sabe que su liderazgo se agiganta a travs del contacto directo con la poblacin, la cual vive en carne propia las consecuencias de un ajuste incruento.

Un informe publicado ayer por la Organizacin Internacional del Trabajo indica que este ao Brasil incrementar en 1,4 millones el nmero de desempleados, con lo cual llegar a 13,8 millones de parados en 2018.

Los sondeos de opinin publicados por las grandes consultoras privadas, ninguna sospechada de lulista, coinciden en describir el crecimiento sostenido del lder del PT desde que Temer lleg el Palacio del Planalto, asalto del cual hoy se cumplen 8 meses y un da.

Fuera Temer exigieron los sin tierra congregados en Baha, una consigna repetida ayer por los estudiantes reunidos en Playa Grande, ciudad del interior de San Pablo, en el sudeste, donde el mandatario visit una escuela.





