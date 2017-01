La comunidad internacional no est protegiendo al pueblo rohingya

El actual genocidio en Myanmar

Open Democracy

En estos momento se est produciendo un genocidio en Myanmar, un hecho que ignora la mayor parte del mundo. El 9 de octubre de 2016 un grupo armado desconocido atac tres puestos fronterizos en el oeste de Myanmar y murieron nueve policas. Tras este ataque las fuerzas gubernamentales de Myanmar han llevado a cabo un ataque coordinado contra la poblacin civil incluidos asesinatos masivos, violaciones, torturas y quema de casas y campos de cultivos. Resulta difcil verificar la informacin que llega sobre la violencia debido a que las fuerzas de seguridad han cerrado toda la zona. Basndose en fuentes independientes,informa que hasta el momento podra haber entre 150 y 300 muertos. Basndose en imgenes tomadas va satlite,(HRW) observ que a fecha del 18 de noviembre 1.250 casas o edificios haban sido destruidos.

A consecuencia de las duras medidas militares miles de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares y muchas tratan de entrar en el vecino Bangladesh cruzando el ro Naaf. Sin embargo, el gobierno de Bangladesh se niega a aceptar ms [personas de la minora tnica] rohingya y afirma que su muy poblado pas alberga ya a medio milln de personas rohingyas que haban huido anteriormente de la violencia.

Los ataques al pueblo rohingya en Myanmar no es un fenmeno nuevo. Los rohingya han tenido unas relaciones difciles con el Estado desde la independencia de Myanmar en 1948. Los rohingya son una minora tnica, lingstica y religiosa de Myanmar. Son seguidores del Islam sunn en un Estado de mayora budista. El Estado de Rakhine (antiguamente Arakan), al norte, en el que viven la mayora de los rohingya, est en medio de Asia del sudeste y del sur. El gobierno de Myanmar afirma que el pueblo rohingya emigr del vecino Bangladesh, por lo que les niega derechos de ciudadana. Sin embargo, los orgenes del pueblo rohingya en el Estado de Rakhine se remontan a cientos de aos atrs. El Estado de Rakhine fue un reino Arakan independiente que comprenda el noroeste de Myanmar y el sudeste de Bangladesh antes de que Birmania se apoderara de l en 1784.

Dentro de Birmania/Myanmar el pueblo rohingya sufri una persecucin generalizada en los aos 1978, 1991-92 y 2012, adems de la discriminacin y la negacin constantes de derechos bsicos, como la libertad de movimiento, el derecho a tener unos medios de vida, a la educacin, a tener hijos (los Rohingya solo pueden tener dos hijos por familia) y derechos referentes a muchos otros aspectos de su vida cotidiana. A consecuencia de ello muchos rohingya han abandonado sus hogares y emprendido peligrosos viajes en busca de seguridad. Hay cantidades significativas de personas rohingya en Bangladesh, Malaysia, Arabia Saud, Pakistn, India, Tailandia e Indonesia. Algunas de estas personas incluso llegaron a Australia en barco, aunque muchas murieron en el camino. Con todo, en Myanmar quedan un milln cien mil rohingyas y el gobierno quiere expulsarlos del pas. Un estudio reciente de la Clnica Internacional de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de la Facultad de derecho de Yale demuestra que tanto los actos como la falta de accin del gobierno cumplen los criterios de genocidio tal como los defini la Convencin sobre el Castigo y Prevencin del Crimen de Genocidio de 1948.

Otro estudio de Human Rights Watch de 2013 encontr pruebas slidas de crmenes contra la humanidad y limpieza tnica cometidos contra los rohingya por las autoridades de Birmania, la poblacin local de Arakan y bandas budistas. El informe seala un incidente ocurrido el 23 de octubre de 2013 en el que al menos 70 personas rohingya fueron asesinadas en una masacre en el pueblo de Yan Thei en Mrauk-U Township por bandas de poblacin de Arakanese. Las fuerzas de seguridad del Estado ayudaron indirectamente a la masacre en vez de proteger a las personas. Entre los muertos haba 28 nios que fueron asesinados a machetazos, incluidos 13 nios menores de 5 aos.

Un artculo de investigacin publicado por Pacific Rim Law & Policy Journal en 2014 tambin concluy que en el Estado de Rakhine se est llevando a cabo un genocidio a cmara lenta. De los cinco actos de genocidio mencionados en la Convencin sobre el Genocidio de 1948 cuatro se han cometido contra los rohingya en Myanmar desde 1978. El artculo concluye que los birmanos en el poder, tanto la sociedad budista como el Estado budista, han cometido los primeros cuatro actos, incluidos el asesinato intencionado, el dao al cuerpo o la mente de las vctimas como grupo, infligir al grupo unas condiciones de vida pensadas para llevar a cabo su destruccin fsica total o parcial, e impedir los nacimientos. Despus de varios meses de trabajo de campo en el Estado de Rakhine el ao pasado varios investigadores de International State Crime Initiative (ISCI) de la Facultad de Derecho de Londres en la Universidad Reina tambin concluyeron que las polticas del Estado de Myanmar son genocidas.

Est claro que se est llevando a cabo un genocidio del pueblo rohingya en Myanmar. El Estado no solo no ha cumplido con su deber de protegerlo sino que en ocasiones ha participado en las atrocidades. Sin embargo, eso no ha impedido que Estados poderosos y grandes empresas incrementen sus relaciones comerciales con Myanmar. La consejera del Estado de Myanmar y ganadora del premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi tampoco ha hecho nada para detener la destruccin generalizada de este pueblo y ni ha emprendido accin alguna contra las fuerzas militares.

La comunidad internacional ha hecho muy poco para detener el sufrimiento de los rohingyas. Estos han denunciado a Myanmar por haber cometido violaciones de los derechos humanos y han pedido una investigacin independiente. No obstante, resulta ingenuo pedir a las autoridades que investiguen los mismos crmenes que ellas mismas apoyan o han perpetrado. Antao el pueblo rohingya tom las armas para solucionar sus problemas. Sin embargo, la guerra contra el terrorismo de despus del 11 de septiembre convirti a los musulmanes armados en terroristas guerrilleros a ojos de los medios del mundo y de los Estados occidentales. A consecuencia de ello actualmente no existe un movimiento fuerte en torno al pueblo rohingya. Los vecinos de Myanmar y las potencias regionales, como China e India, se dedican a asegurarse el mercado sin explorar del pas.

La ONU y las organizaciones de derechos humanos se centran en los aspectos humanitarios del problema: urgir al gobierno de Bangladesh para que acojan a los rohingyas que han huido del pas. No obstante, con frecuencia a estas organizaciones le falta la fuerza de voz necesaria para hacer frente a la violencia en el Estado de Rakhine. Myanmar no prestar atencin a las peticiones de respeto de los derechos humanos si estos llamamientos no estn respaldados por una potencia fuerte y creble . Los actores regionales y globales no son lo suficiente sinceros para comprometerse fuertemente con Myanmar. Quiz la nica solucin que queda est en manos del pueblo, que puede presionar a sus gobiernos para que acte inmediatamente de manera seria.

Ashraful Azad es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chittagong, Bangladesh.

Fuente: https://www.opendemocracy.net/ashraful-azad/ongoing-genocide-in-myanmar

