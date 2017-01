El mensaje secreto

Transmitir informacin considerada de importancia se ha hecho mediante todo tipo de cuidados y frmulas, que guardaban lo que se pretenda fuese secreto para quienes no deban saberlo. Es as, escondiendo lo que no deber ser pblico, como trabajan aparatos de espionaje de carcter policial, militar, econmico y poltico.

Wikileaks, Snowden y otros tantos nos han descubierto en los ltimos aos parte del mundo criminal ms oscuro del imperio. El secreto puede adquirir un papel tan importante que en ocasiones vemos que se propagan seudo informaciones como si fuesen el descubrimiento de algo oculto, ahora est de moda por parte de EEUU acusar a Rusia de intervenir en sus elecciones, aunque no se aporte ninguna prueba, con slo la acusacin pblica detectamos el inters por hacernos creer algo que es falso, y es que con ello se pretende ponerle el adjetivo de enemigo; leer bien la informacin nos puede descubrir la mentira intencionada como forma de atacar hacindose pasar por vctima.

Hay secretos a voces: Obama dice querer la amistad de Cuba, pero se descubren una vez tras otra la financiacin de grupos mercenarios, la falsificacin de noticias, la intencin de derrocamiento del poder popular en Cuba.

Cuntos mensajes discurrirn a diario entre el poder militar de EEUU y la ultraderecha venezolana. Cuntos otros cruzarn desde los despachos criminales del imperio haca los mercenarios que paga en Siria, pues ya sabemos, porque se les ha cogido all fsicamente, que dirigen, dicho stos das por el Secretario de Estado, Kerry, a los criminales. Cuntos mensajes secretos del sionismo para secuestrar, asesinar palestinos y palestinas.

Los comportamientos humanos ms miserables llevan un secreto oculto de la peor ralea.

Para descubrir hay que arriesgar, para llegar al fondo hay que entrar en la corriente sangunea del pensamiento enemigo, de ese aparato, y dejar que sta te lleve. Por ejemplo, Resumen Latinoamericano se ve atacado, le roban todas sus pertenencias, y no hay ningn mensaje previo, el mensaje va oculto en la accin de robar a un medio informativo como Resumen sus medios de informacin, qu se le dice?, y entonces quin lo dice, quin enva el mensaje oculto?. Es fcil de deducir quin manda el mensaje, tirando del hilo deshacemos el ovillo.

La inmensa mayora desconoce que haya secretos, de ah que se crea a pie juntillas lo que ha dicho la televisin, lo que dicen esos medios que defienden el imperio, que son, ni ms ni menos, medios educativos.

Alcanzar a mirar aquello que salta tras romper el caparazn del secreto, es aprender a ver de otro modo.

El Doctor en Ciencias Matemticas y Director del Instituto de Tecnologas Fsicas y de la Informacin Leonardo Torres Quevedo, Luis Hernndez Encinas, ha escrito un pequeo libro titulado La criptografa en el que trata la elaboracin de los mensajes secretos a lo largo de la historia, desde los griegos hasta nuestros das. Y as nos advierte que los mensajes secretos se crean cambiando elementos que hagan imposible, o cuando menos dificil, el conocimiento del mensaje. El Doctor explica como la esteganografa (steganos, que cubre, grafen, escribir) trata sobre la escritura del mensaje secreto.

El libro La criptografa expone desde la primera forma que se conoce de ocultar un mensaje hasta las frmulas ltimas. Cuenta Herodoto (484-425 a. C.) que Demarato (515-491 a. C.) comunic a los griegos la prxima invasin de Jerjes (480 a. C.) escribiendo sobre una tablilla su mensaje y luego la cubri con cera, as pareca que no haba escritura alguna. Herodoto tambin cuenta que Histaeaeo (494 a.C.) afeit la cabeza a su mensajero y escribi su mensaje en el cuero cabelludo, una vez que le creci el pelo fue enviado a Aristgaras de Mileto, en el mensaje le peda que se rebelase contra el rey de Persia.

Se nos describe el uso de tintas invisibles; la ocultacin de un mensaje dentro de otro; textos que requieren para ser descifrados de otros textos o libros de claves; la microfilmacin; la informacin que dentro del mensaje sirve para saber si ha sido detectado; la informacin no visible que impide la falsificacin o la descubre; el mensaje cuyas reglas de interpretacin requiere de reglas inversas a las empleadas para el mensaje claro,

Pero el avance lo ha trado la revolucin tecnolgica, que ha medida que se ha hecho ms compleja el mensaje secreto se ha ocultado ms si es posible, requiriendo para descubrirlo los conocimientos y mtodos interpretativos ltimos, haciendose ms difcil cuanto ms largo resulte. Maysculas, minsculas, sin espacios, nmeros, signos, ... su descodificacin es la bsqueda de sentido.

En literatura, ms all del significado secreto que la obra literaria encierre, como textos que trabajan sobre el secreto, el autor menciona 3 conocidos cuentos, el de Poe El escarabajo de oro, el de Sherlok Holmes El misterio de los bailarines, y el de Arthur Conan Doyle Los hombres danzantes.

Las mquinas cifradoras llegan a la 2 Guerra Mundial y son empleadas por unos y otros, haciendo de ellas las nuevas armas con las que sortear y vencer al enemigo o descubrir sus propsitos. Todo lo relacionado con el mensaje secreto que se ha desarrollado con las nuevas tecnologas, ha encontrado tambin la tecnologa protectora, que llega a alcanzar el voto electrnico, la identifidacin electrnica y otras.

Lo que se ha colocado finalmente como objeto de estudio es la criptografa cuntica, si la forma tradicional es mediante bips, ceros y unos, circuito electrnico abierto y cerrado, la informacin en la mecnica cuntica tambin se representa mediante valores discretos, como sucede en la transmisin de fotones polarizados, ya sea a travs de fibra ptica o del espacio libre.

Recuerdo que la invasin de Cuba Revolucionaria a travs de la Baha de Cochinos por los gusanos financiados por EEUU, fu descubierta por Rodolfo Walsh, que recogiendo un material transmitido en clave desde una base militar estadounidense, se haba desechado. Walsh emple para su desciframiento algn libro de descifrado y le dedic un buen montn de horas en equipo, as supo descubrir el prximo crimen del rgimen imperial. Con esa informacin, que llegaba justa en el tiempo, los revolucionarios cubanos se lanzaron a la defensa de Cuba. Eso si que fue un mensaje claro, sin secretos, a los pueblos del mundo.

Ttulo: La criptografa.

Autor: Luis Hernndez Encinas.

Editorial: Catarata.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.