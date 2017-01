Hacia el triunfo de Lenin Moreno

El prominente intelectual brasileo, de orientacin marxista, Emir Sader, ha llamado a los pensadores progresistas de Amrica Latina a valorar la importancia de que las prximas elecciones presidenciales en Ecuador conduzcan al triunfo del candidato Lenin Moreno, que representa la corriente progresista que ha apoyado al actual presidente Rafael Correa.El principal contrario de Moreno es el ms rico banquero del pas, Guillermo Lasso, que tiene el respaldo de Estados Unidos y la derecha oligrquica ecuatoriana.Sader seala que en la recta final de la campaa presidencial de Ecuador, cuando se decide si el pas continuar en su rumbo progresista o se sumar a los gobiernos de restauracin neoliberal, un grupo de intelectuales latinoamericanos y de otros continentes ha lanzado un manifiesto que critica al gobierno de Rafael Correa, a propsito del tema ambiental en la Amazonia.Ms all de la justicia o no del reclamo, ms all de la mayor o menor importancia del tema, de lo que se trata es del futuro del pas. Por un lado est la candidatura de Lenin Moreno, apoyado por Alianza Pas y por Rafael Correa. Por el otro, el ms rico banquero del pas, Guillermo Lasso.No puede haber dudas del significado de cada una de las candidaturas. No puede haber dudas, salvo con un grado altsimo de mala fe, de que la victoria eventual del candidato opositor representar la devastacin de los grandes avances conquistados por Ecuador as como, adems, la devastacin de la Amazonia y de los pueblos que la habitan.No puede haber dudas de que cualquier accin que debilite al gobierno de Correa hace inequvocamente el juego a la derecha ecuatoriana y suma votos a la oposicin de derecha nica fuerza en Ecuador y en todos los otros pases con gobiernos progresistas en Amrica latina que tiene aliento para aspirar a gobernar y desmontar todo lo conquistado por el pueblo ecuatoriano.Slo puede resultar de una concepcin hipcrita o equivocada de la ultraizquierda, segn la cual hay que derrotar a los gobiernos progresistas, alindose a quien sea, para que esas fuerzas puedan tener alguna posibilidad de ocupar un espacio en el campo poltico.Se tratara, segn Emir Sader, de una perspectiva aventurera. Basta mirar hacia Argentina y hacia Brasil para darse cuenta de cmo la derrota de los gobiernos progresistas ha abierto espacio para los peores retrocesos en la historia reciente de esos pases, incluso en el tema ecolgico, que esos intelectuales supuestamente defienden.Es hora de que los intelectuales que gozan de algn espacio en la esfera pblica asuman su responsabilidad poltica, si no quieren ser definitivamente asimilados a la derecha y aparecer haciendo el juego a la restauracin conservadora en Amrica latina. Por lo cual sern condenados pblicamente como corresponsables de esos retrocesos. Aislar el tema ecolgico de la disputa mayor en todo el continente entre fuerzas progresistas, anti neoliberales, y fuerzas conservadoras, neoliberales, es actuar incluso en contra de las tesis que dicen defender. De ese gran enfrentamiento depende el futuro de esos pases y del mismo continente. Depende la situacin de los derechos sociales del pueblo, dependen los derechos al empleo y al salario de los trabajadores, depende la proteccin del medio ambiente, depende la soberana o el sometimiento externo de nuestros pases, afirma el prestigioso intelectual marxista.Si no quieren aparecer sumando fuerzas con la derecha, que busca vengarse por los derechos conquistados por el pueblo, no deben dejarse llevar por demandas sectoriales, corporativas, deben saber subordinar esos temas al enfrentamiento ms grande, que define el futuro de nuestros pases. Deben hacerlo para poder mantener el rango de intelectuales progresistas sin ser tildados de francotiradores, que disparan en contra de las fuerzas que son el dique de contencin en contra de la contraofensiva conservadora feroz que la derecha despliega hoy en los pases que tuvieron el coraje de desafiar los intereses y las fuerzas de la derecha latinoamericana.Sader aclara que no dirige su apelacin a intelectuales de otras regiones, porque seguramente ellos no conocen la realidad latinoamericana concreta y no se dan cuenta de las consecuencias. No obstante, Sader s les pide no sumarse a pronunciamientos sin comprender cmo su actitud repercute en los enfrentamientos polticos centrales que se dan en nuestros pases.Ser de izquierda es sumarse a las fuerzas que resisten a los intentos de restauracin conservadora que ya devastan Argentina y Brasil, y amenazan caer sobre Ecuador; es fortalecer la candidatura de Lenin Moreno. En cambio, sumarse a formas de debilitamiento del gobierno de Rafael Correa es ser connivente con el amenazador retorno del neoliberalismo, concluye Emir Sader.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.