Ya de salida el presidente Barack Obama hace algo de lo que debi hacer y pudo hacer, incluso sin abrir el camino al proceso de normalizacin de las relaciones con Cuba, puesto que an no es normal mientras acte el bloqueo, exista la Base Naval militar de Guntanamo en el corazn de la tierra cubana y, el aparato meditico agresivo contra los cubanos se mantenga con financiamiento millonario y transmisiones ilegales de radio, televisin y pginas web, para mentir, confundir y atacar.



Es que el "hermano" Obama, como bien ironizara Fidel Castro [1], estuvo demasiado ocupado en remontar su propia incapacidad y su ineptitud poltica para comprender las consecuencias de sus actos y su falta de carcter frente al complejo Industrial-Militar y los innumerables lobbies que siempre han controlado a los presidentes norteamericanos, segn el analista Guadi Calvo [2]; con lo que el mundo transita, definitivamente por una tercera guerra mundial sin freno a la vista.

Con Cuba, el Presidente, quiso matar varios pjaros de un tiro en relacin con Amrica Latina reconociendo al gobierno cubano y enfrentando negociaciones, pero le sali el tiro por la culata porque no apreci que estaba frente a una revolucin de principios, y celosa de su soberana nacional y una historia y una cultura, que no es un men miamense ni el insulto de ubicar como smbolo cultural a los Estefan, frente a una colosal Alicia Alonso. Hay que leer su discurso en La Habana aquel marzo del 2016 para aquilatar el re-juego de su smart power, frente a Cuba fracasado. [3]



Ahora, de ese algo que pudo hacer antes y no hizo, es sencillamente eliminar una poltica injustificadamente discriminatoria a favor de emigrantes cubanos, que como reconoce la declaracin presidencial, "estamos tratando a los emigrantes cubanos de la misma manera que tratamos a los migrantes de otros pases".



Hasta ayer 12 de enero de 2017, la poltica de ''pies secos-pies mojados'' que aplicaron con el fin de agredir al gobierno cubano, fue permitir a cualquier cubano que lleguara a Estados Unidos convertirse en residente legal, a cuenta de decir que era un "perseguido poltico". Asimismo, la decisin pone 'fin al Programa de Libertad Condicional Mdica Cubana', conocido como Parole, que incentivaba la desercin de profesionales de la salud formados ntegramente en la Isla. Todo para alimentar la propaganda burda y justificar la supuesta violacin de los derechos humanos en Cuba, un tips del que no se aparta la ultraderecha y, que lamentablemente contina en tiempos de posverdad.



Conforme a la elegante y eficaz diplomacia cubana, Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos de la cancillera, reiter el compromiso de Cuba de garantizar la migracin regular, segura y ordenada de los ciudadanos de la Isla, as como su derecho a viajar y a emigrar.Con el acuerdo fue eliminado un grave problema para la seguridad de ambos pases y la de nuestros ciudadanos.



Ese trato preferencial creaba serios problemas para la seguridad de Cuba, de Estados Unidos y de nuestros ciudadanos, que se vean expuestos al trfico de personas, fraude migratorio y a la violencia.



Vidal argument que con el convenio a los cubanos se les iguala en trminos migratorios con el resto de los ciudadanos del mundo, y estarn sujetos asimismo a las leyes estadounidenses.Para la negociadora, eliminar de esas prcticas, as como de la vigente Ley de Ajuste Cubano, es un reclamo que Cuba por muchos aos hizo a Estados Unidos.



Es obvia la consideracin de que este es un paso significativo en las relaciones bilaterales y que responde al inters nacional de los dos pases.



Cuntos pasos ms se pudieron dar en la direccin correcta? No se sabe, pero lo indudable es que s se poda trabajar ms y sin hipocresas por una relacin normal y civilizada, a pesar de las enormes diferencias entre Cuba y Estados Unidos. De todas las prerrogativas presidenciales que dispona Obama solo us tres.[4]



Goodbye, "hermano" Obama, disfrute sus millones de vendedor de armas y artfice de guerras, cobre bien sus conferencias y ojal, que algn auditorio le escuche verdades sobre Cuba, que aunque usted las pase por alto, queda la leccin de que la dignidad no fue negociada, sin lgrimas ni victimizaciones, a pesar del dao que Estados Unidos ha ocasionado a los nacionales cubanos y a los estadounidenses.

Notas

