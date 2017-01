Buen viaje, don Horacio Guarany

Siento un amor profundo por Suramrica y, eso es gracias a Violeta Parra que me embruj con su poesa y su canto. Junto a ella Mercedes Sosa, otro de mis grandes amores.Me acabo de enterar de la muerte de Horacio Guarany, y vienen de golpe los recuerdos de los primeros aos de mi destierro, la fra soledad y la desolacin del auto exilio, las noches de pesadillas e insomnio, las madrugadas glidas en la lejana. La aoranza por mi terruo amado en un pas desconocido, en medio de un mar de culturas e idiomas, sola en mi soledad.La melancola por los celajes de mi Guatemala, las montaas verde botella, las calles empolvadas de mi arrabal, los cerros de mi natal Comapa, aquello que fue mi raz y mi sustento durante los primeros 23 aos de mi vida, ya no estaba ah. Yo estaba lejos, a miles de kilmetros sin un punto fijo, sin tierra firme, sin horizonte alguno y con mis alas rotas. Sintindome fracasada e inservible.Una agona perenne con carcter de irreversible me consuma lentamente, un rechazo automtico a lo que no era propio, y me hund en el alcohol que fue mi compaero fiel en aquellos aos de depresin profunda. El nico que me mantena sedada para no sentir ni pensar, para no saberme extranjera y en la dispora sin camino qu seguir. Herida y moribunda.Aos duros con fuertes batallas emocionales fueron aquellos, una lucha de vida o muerte contra los infiernos internos que se presentaron poderosos para aniquilarme.Y en aquella oscura soledad aparecieron Violeta Parra y Mercedes Sosa que me presentaron a los cantores de la Suramrica que tanto amo, entre ellos Horacio Guarany.Una Suramrica desconocida en su totalidad para m, que fui conociendo poco a poco gracias a una computadora que fue la primera estafa que viv en este pas, esa computadora era mi recurso para entrar al mundo del internet y descubrir todo aquello que me maravill de la trova suramericana. Como el insomnio no me dejaba dormir y cuando lo lograba las pesadillas de la frontera me despertaban, a sacudones, entre gritos y sobresaltos, entre lgrimas y renuncia; acuda a la computadora que me mantena ocupada toda la noche y toda la madrugada hasta el amanecer, que era otro tormento porque no haba paso para el inconsciente.Gracias a la estafa de esa computadora mi mente se mantuvo ocupada mientras escuchaba msica de los trovadores de Suramrica y lea de otros parajes ajenos a mi infancia en mi arrabal.Gran diferencia generacional me separaba de los trovadores de la Latinoamrica soadora, y sin embargo se convirtieron en mi refugio. Su poesa y su msica le dieron vida a mi corazn migrante y destrozado. Acompaaron el terrible dolor del desarraigo.Gracias, don Horacio Guarany, por haber sido mi refugio junto a los trovadores del Sur, en aquellos aos de desamparo, que en la cuerda floja ayudaron a fortalecer mi carcter y mi espritu. Mi amor y mi reverencia a la Violetona Parra y a Mercedes Sosa, por tanto.La poesa y la msica, curan, claro que s.Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/01/13/buen-viaje-don- horacio-guarany/