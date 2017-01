Cynthia Viteri y su universo electoral ecuatoriano

Cynthia Viteri posee algunas condiciones importantes para la contienda electoral: es mujer; tiene experiencia en la gestin y construy una interpelacin poltica a partir de dos dimensiones: una, hacia las mujeres desde un punto de vista tradicional (muy pegada a la tradicin cultural ecuatoriana) y otra, un lenguaje que busca superar tanto la fragmentacin que la propia globalizacin plantea, como la lgica conflictiva de la poltica. El universo lingstico neoconservador ecuatoriano que comparte Viteri- no deja de enunciar la necesidad de estar juntos o de buscar el cambio positivo, como si el cambio poltico no afectar intereses, derechos y garantas sociales. El neoconservadurismo de Viteri que en esta campaa articula valores tradicionales y dinmicas posmodernas de la poltica- no ha dejado de combatir de manera moderna los postulados de la Constitucin que surgi del proceso constituyente de Montecristi (2008).No est sola. Ese es un dato importante. Est inscripta en espacios polticos con una estructura partidaria slida, lo que le permite ampliar su discurso e intervencin territorial. Durante mucho tiempo supo construir su presencia. No parte de cero, ni necesita indefectiblemente de dicha estructura. Fue presentadora de noticias. Conoce el ritmo televisivo y ello ha sido ampliamente utilizado en su campaa. Es una telecandidata con condiciones de dirigente poltica.Su discurso de cara a las elecciones de 2017 apunta a bajar el gasto pblico mientras plantea la necesidad de realizar una inversin social en algunos programas. Si bien esto parece una contradiccin lgica, es parte de una propuesta coherente que busca situar al corresmo en el mal uso del gasto. Para ello, ha elegido un tecncrata como candidato a Vicepresidente. Alguien que indique cmo se debe invertir y cmo salir de la crisis econmica internacional. A la telecandidata con oficio de gran dirigente se suma entonces un capitn de tormentas para salir del vendaval econmico.No slo pretende instalar una crtica global a la gobernanza corresta, sino que en la interpelacin a las mujeres y a la vida cotidiana busca un plus para recrear una adhesin frente a los problemas econmicos, como el desempleo. La vida cotidiana como en el caso de Lasso- se ha transformado en un eje central de su campaa.Viteri tiene dos adversarios que sortear y buscar a quien enfrentar para sacar ms rdito: Rafael Correa y Lenin Moreno. La intervencin de ambos puede organizar (segn la intensidad) su discurso y hacerlo ms o menos potente. Si bien se distanci del Partido Social Cristiano en 2009 para integrar Madera de Guerrero, en estas elecciones han construido una alianza. Pegarse al ltimo dirigente tradicional del neoconservadurismo ecuatoriano le ha dado sus frutos. El nebotismo tiene capacidades de sobrevivir y persistir, y esta dirigente puede aprovecharlo para hacerse un lugar en el escenario poltico despus de esta eleccin. Inclusive ha pretendido introducirse en un espacio intermedio entre el corresmo y Lasso. El primero, por ser demasiado Estado y el segundo, por representar meramente a lo privado.Integra un formula con Mauricio Pozo, quien al modo del presidente paraguayo Horacio Cartes- confiesa no estar afiliado a ningn partido. Eso lo propone como una marca identitaria y como alguien ajeno a las exigencias particulares. Esta condicin de no partidario o de outsider comprometido intenta incorporar una dimensin pospoltica al binomio.Cynthia Viteri es de Guayaquil, la ciudad ms poblada de Ecuador. Es Doctora en Jurisprudencia, con un postgrado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, sin embargo sus comienzos como presentadora de noticias y periodismo televisivo fueron los que la catapultaron a la popularidad. Su experiencia meditica le otorga virtudes escnicas. Desembarc en la administracin municipal de Len Febres Cordero en el Departamento de Comunicacin del Municipio de Guayaquil, donde lleg a convertirse en jefa de prensa de la campaa presidencial de Nebot.La eleccin de su vicepresidente para el binomio de las elecciones 2006 desat el escndalo cuando, mediante cables filtrados por WikiLeaks, se conoci la relacin de Viteri con Fidel Egas. Este empresario y banquero ecuatoriano, quien hasta abril de 2015 fue presidente del Banco Pichincha, habra financiado su campaa a condicin de incorporar un hombre de su crculo ntimo en la frmula presidencial. Otro cable filtrado pero de la Embajada de Estados Unidos incluso menciona que Viteri entrevist una veintena de personas distintas, a quienes le propuso ser su compaero de frmula. Finalmente termin aceptando a Ernesto Dvalos.Su adhesin partidaria ha sido consecuente, durante quince aos estuvo afiliada al Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, desde 2009 forma parte de las filas del partido Madera de Guerrero. En las elecciones legislativas de ese ao, fue electa como asamblesta por la provincia de Guayas. En 2013, encabez la lista de Asamblestas Nacionales y fue reelecta. Durante ese mismo ao, la dirigencia del Partido Social Cristiano la mocion como precandidata para la prefectura de Guayas de cara a las elecciones seccionales de febrero de 2014; propuesta que Viteri no acept.Al comienzo de su campaa se la vislumbraba como potencial candidata de La Unidad, plataforma poltica que lanz Jaime Nebot (alcalde de Guayaquil) en febrero de 2015 junto a Mauricio Rodas (alcalde de Quito) y Pal Carrasco (prefecto de Azuay). Sin embargo esto no ocurri, y pese a haber sido oficialmente precandidata en septiembre de 2016, ante un bochornoso incidente de violencia entre partidarios del Partido Avanza y el Partido Social Cristiano la coalicin se desbarat, por lo que tanto Rodas como Carrasco pasaron a dar su apoyo a Guillermo Lasso. Cynthia Viteri rearm su candidatura desde octubre de 2016 como aspirante del Partido Social Cristiano y el movimiento en el cual milita, Madera de Guerrero. Lo que en algn momento se separ hoy vuelve a juntarse.Viteri lleg a la campaa presidencial en tercer lugar de acuerdo a los sondeos de intencin de voto, despus de Lenn Moreno (Alianza Pas, AP) y Guillermo Lasso (Creando Oportunidades, CREO). Sus asesores optaron por confrontar al candidato de CREO desde una posicin de centro e incluso con rasgos progresistas. Sin embargo, a fines de noviembre de 2016 su estrategia ha dado un giro desde que la consultora Market ha dado a conocer encuestas que la igualan e incluso aventajan- a Guillermo Lasso. Su principal confrontacin desde entonces es con el binomio oficialista.Viteri pivotea alrededor de la figura de Nebot, contando con el respaldo de su alta aprobacin y caudal de votos en la ciudad con mayor padrn electoral. Sus promesas de campaa van desde subsidios energticos -tanto a hogares como empresas- hasta obsequiar iPads o la construccin de viviendas a sumas mdicas a pagar en 20 aos. Paradjicamente, mientras afirma que el actual gobierno ha despilfarrado dinero propone medidas onerosas, al tiempo que afirma que reducir impuestos, trmites engorrosos a las empresas y que har una sola reforma tributaria en su gobierno, lo que supone un aumento de deuda pblica como nica forma de financiacin de sus medidas.Rafael Correa ha criticado a Viteri por tratar de maquillar la verdad en su discurso, sin embargo la candidata socialcristiana lejos de abrir un serio debate sobre equidad de gnero se tom una fotografa sin maquillaje con la frase: Preocupado x mis arrugas Pte. Correa? Aqu sin maquillaje! Ahora desmaquille Ud. las cifras del desempleo[1]. La victimizacin le ha permitido salir airosa de las crticas por sus propuestas econmicas e incluso lleg a instalarse en redes sociales bajo el hashtag #hablemosdemaquillaje.En el actual contexto electoral intenta capitalizar su condicin de nica candidata mujer. Algunos de sus spot de campaa culminan con Bscame en la papeleta, soy la nica mujer[2]. Sin embargo, en las elecciones del 19 de febrero hay otras dos mujeres cuyos rostros aparecern en la papeleta presidencial, se trata de Monserrat Bustamante (Acuerdo Nacional por el Cambio) y Doris Quiroz (Movimiento Fuerza Compromiso Social). El comentario de Viteri no ha tenido buena recepcin por parte de sus congneres. Bustamante por medio de su cuenta en Twitter critic su postura sealando que la socialcristiana demuestra que solo se mira al espejo y, lo ms grave, es que demuestra desprecio hacia otras mujeres que ignora, tambin record que quien ignora a otras mujeres no puede representarlas bien.En el mismo sentido apela al rol materno sin ningn cuestionamiento, reforzando estereotipos de gnero en torno a la mujer abnegada, siendo as funcional al patriarcado: Hoy visit el hogar de Mayra y su madre Mirian, su historia es como la de todas las mujeres que protegen y luchan por sus familias[3]. Subyacentemente refuerza el rol tradicional de la mujer asociado al hogar y el mbito domstico, ensalzando: Junto a amas de casa dimos la noticia de que nuestro gobierno le cobrar cero por consumo de energa elctrica a las familias pobres de este pas que consumen entre 110 y 130kWh mes en la Sierra y en la Costa respectivamente[4]. Tambin se percibe la equiparacin de mujer a madre como destino nico: El drama que viven las mujeres en Ecuador es dursimo, entiendo el dolor de cada madre: falta de empleo y dinero, acoso de drogas a la familia. Tenemos soluciones puntuales para cada problema. No las abandonar, conozco lo que sienten, lo que sufren y estoy con ustedes[5].Cambio Positivo es su lema de campaa, y desde su cuenta de Facebook asevera: Mejoraremos la vida de la gente desde los hogares. Cambiaremos odio por amor, enfermedad por salud, crisis por bienestar! #CambioPositivo[6]. Su mensaje apunta al individuo atomizado y es de carcter intimista (de t a t) mi compromiso es contigo y a la escucha Cuntame tu historia. Cynthia Viteri, ha presentado en redes sociales videos en los que intenta acercarse a los votantes al hablarles sobre propuestas y afirmar soy como t.En los comienzos, recin presentada como precandidata oficial, Viteri tena un discurso confrontador con el actual Gobierno. A las pocas semanas sus asesores la orientaron a concentrar sus crticas en Lasso. El cambio tuvo un correlato en su propio cuerpo. No es la primera vez que la instrumentalizacin del cambio de look permite el reforzamiento visual del concepto de cambio. Es por ello que pas del cabello recogido a una melena corta estilo pixie.En el mbito regional su propuesta consiste en desvincular a Ecuador de organismos internacionales como la Unin de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica (ALBA) y alejarse del Socialismo del siglo XXI. Viteri considera que los vnculos de integracin regional son puramente ideolgicos. En sus propias palabras el giro en la integracin regional busca replantear la lnea internacional del Ecuador y repotenciar la relacin con los pases con quienes el pas tenga ms afinidad e intereses econmicos[7].Cabe destacar que en agosto de 2016 fue deportada de Venezuela por realizar actividades proselitistas y desestabilizadoras, segn lo inform la Cancillera de Venezuela. Viteri reconoci desde su cuenta de Twitter que la deportacin se efectu cuando se encontraba en las adyacencias de la Crcel Militar de Ramo Verde, a la espera de reunirse con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo Lpez. Viteri se hallaba en Caracas, donde se reuni con asamblestas venezolanos y miembros de la oposicin como el excandidato presidencial Henrique Capriles.Mauricio Pozo no ha estado relacionado con ningn partido poltico durante su carrera profesional, lo que no es un dato menor. No soy afiliado a ningn partido, nunca he sido, ni lo ser. He sido un tcnico. [8] De esta forma construye desde un bajo perfil su aura de seriedad. Actuar con fanatismo es asignar a la ideologa ms importancia que a la realidad y a la conveniencia[9].Mauricio Pozo lejos de ser ajeno a la poltica posee una trayectoria que se remonta a su desempeo como analista econmico, Director y Subgerente de la Divisin Tcnica y del Banco Central del Ecuador desde 1981 hasta 1988. En 1991, ya desde el mbito privado fue presidente ejecutivo de la Tarjeta de Crdito Magna hasta 1993, ao en que se convirti en vicepresidente y asesor econmico de Produbanco. Tambin se ha desempeado como director de la Bolsa de Valores de Quito, de la Cmara de Comercio de Quito, como asesor econmico de la Junta Monetaria (1988 y 1991) y como presidente de la Comisin Tcnica de Inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Durante el gobierno de Lucio Gutirrez el economista ha oficiado de ministro de finanzas (2003 2004) y como embajador de Ecuador en los Estados Unidos.En su cargo como ministro de Finanzas apoy a Gutirrez en la implementacin de una serie de medidas que distan bastante de las propuestas propulsadas en su frmula con Viteri, por ejemplo su decisin de incrementar el costo de combustibles y energa elctrica -hoy quiere tarifa cero para sectores segmentos de bajo consumo-. Adems elimin los crditos del IESS y firm una carta de intencin solicitando un crdito de 200.000 millones de dlares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Parte de su trayectoria en organismos pblicos ha sido cuestionada por la oposicin, tal es el caso de su breve lapso como presidente del Servicio de Rentas Internas (SRI), cargo en que se desempe tan slo cinco meses de enero a junio del 2003-. Pozo present voluntariamente su renuncia a dicha institucin a raz de las denuncias presentadas por el Movimiento Popular Democrtico (MPD), quien le inici un juicio poltico en su contra en el mes de febrero. Las acusaciones incluan un pago adelantado de la deuda externa sin una previsin econmica de capacidad de pago, la presunta responsabilidad en la falta de asignacin presupuestaria para el sector de Educacin, Salud y a los gobiernos seccionales, y la supuesta imposicin al Seguro Social de la compra de bonos del Estado por un monto aproximado de 400 millones de dlares. Esto trajo aparejado que el pago de salarios a entidades pblicas no pueda ser cancelado en su totalidad. Sin embargo el juicio poltico qued desestimado en mayo del 2004 cuando las firmas de algunos partidos que avalaban el enjuiciamiento fueron retiradas.Pozo es adems columnista invitado en el diario El Comercio, desde ese espacio ha sido muy crtico de la administracin econmica del corresmo. En octubre de 2015 fue entrevistado para el programa Prisma Econmico, donde ha manifestado que el Ecuador s est en crisis y que la nica manera para salir de ella es recortar el gasto pblico e incluir inmediatamente la inversin extranjera en el plan de gobierno actual, para de este modo obtener ingresos y salir de la crisis financiera.Si bien hoy las encuestas colocan a estos candidatos en tercer puesto pueden escalar posiciones. Su primer objetivo ser superar a Lasso y acercarse a un Lenin Moreno que encabeza por lejos las encuestas, pero que todava no tiene el camino allanado. [1]http://www.elcomercio.com/actualidad/cynthiaviteri-foto-maquillaje-polemica-rafaelcorrea.html[2]http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/viteri-dice-que-es-la-unica-mujer-en-la-papeleta-bustamente-estalla-en-criticas[3] Cuenta de facebook oficial de Cynthia Viteri[4] Ibd ant.[5] Ibd ant.[6] Ibd ant.[7] http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/etiqueta/2/Unasur[8]http://www.ubicatv.com/ecuador-mauricio-pozo-se-pronuncia-ante-rumores-de-su-candidatura-a-la-vicepresidencia/[9] http://www.elcomercio.com/opinion/fanatismo-economico-mauriciopozocrespo-opinion-columnista.html