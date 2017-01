Brasil y el mito del eterno futuro

El Congreso brasileo cerr el ao con la aprobacin de una enmienda constitucional que procura congelar el gasto pblico por un plazo de 20 aos. Hasta el 2037 las erogaciones gubernamentales en todos los rubros estarn limitadas por la tasa de inflacin del ao anterior al de cada ejecucin, independientemente de los crecimientos econmico y poblacional, y con renuncia a repeler nuevas recesiones con injerencias que incentiven demandas o crditos reactivantes.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, afirma que se trata del paquete de austeridad socialmente ms regresivo del mundo, un ataque contra los pobres y una violacin de las obligaciones de Brasil bajo el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales: "Se trata de una medida extrema, carente de todo matiz y compasin". Es el precio que est dispuesto a hacer pagar Temer para recuperar la confianza de los inversionistas y mejorar en los ndices elaborados por las calificadoras de riesgo crediticio. Con este objetivo, redistribuye ingresos fiscales a favor de los acreedores y tenedores de bonos brasileos, en desmedro de los usuarios nacionales de servicios educativos, sanitarios, de vivienda y de bienestar pblico en general.

Paulo Zahluth Bastos, profesor de economa de la universidad de Campinas, advierte que el congelamiento reducir la inversin educativa en un tercio por cada estudiante de los ciclos primarios y la de salud en un 10% por paciente. Anticipa un incremento de la demanda de servicios sociales, por el envejecimiento y el crecimiento poblacionales que deber ser satisfecha con menos recursos. Zahluth Bastos sostiene que se trata de un ajuste que no registra precedentes en el orden mundial y es an ms sentenciante que Alston: Es el estado ms contraccionista con el programa ms beneficioso para los tenedores de deuda pblica en la historia de la humanidad.

Este formidable ajuste no tiene en cuenta la altsima concentracin de ingresos que caracteriza la economa brasilea, con una inequidad que supera la de otras economas en desarrollo, como tambin la vigente en Estados Unidos de Amrica, con excepcin del 0.01% de los estadounidenses ms ricos, nico segmento en condiciones concentradoras similares al brasileo. No sera ms sensato y sensible incrementar la carga impositiva sobre los sectores ms ricos antes que recortar severamente servicios esenciales para la existencia de los ms vulnerables para resolver el dficit fiscal?

Pero el ideologismo voluntarista se impone sobre la sensatez e incluso la experiencia reciente. Sobre este punto Paul Krugman advierte sobre el descrdito en que estn inmersos los promotores de los planes de austeridad, en especial a partir de las polticas de ajuste implementadas a partir del 2010, que agravaron las condiciones econmicas de los pases que las aplicaron, con mayor sufrimiento en aquellos que ajustaron ms intensamente. Por qu, entonces, persiste la disposicin ajustadora entre algunos especialistas y decisores pblicos? Krugman sugiere que tal persistencia se comprende por ser funcional al inters de la agenda conservadora, en tanto les permite desarticular las soluciones de bienestar y recortar beneficios sociales. Las manipulaciones mediticas y discursivas conservadoras se complementan con cierta subordinacin cultural de dirigencias centristas, que no cuestionan las infundadas mximas de la derecha econmica por temor a perder un artificial prestigio estadista.

El nobel de economa se divierte con la idea de que los recortes presupuestarios generan confianza reactivadora de la economa. l alude al hada madrina de la confianza para explicar el pcaro embuste promovido por interesados empresarios que lograron consolidar esta tesis (fortalecida por un trabajo de Alberto Alesina que cont con su cuarto de hora, deficitario en lo estadstico como posteriormente verificaron especialistas del Fondo Monetario Internacional, organismo que concluy por reconocer el impacto negativo de las medidas de austeridad en el crecimiento econmico). A los lderes empresarios les fascina la idea de recortes gubernamentales y acciones anti keynesianas porque des-empoderan actores sociales con objetivos contradictorios a los suyos, y el buzn de la confianza es til para producir su debilitamiento. Este des-empoderamiento de sus contradictores permite a la ceocracia empresaria y sus mandantes incrementar sus beneficios a travs de la predacin de los ingresos de los trabajadores y de recursos fiscales que financian servicios pblicos esenciales, antes que por medio de riesgosas inversiones en la economa real.

La decisin del gobierno brasileo avizora ms empobrecimiento que reactivacin econmica (confundida en muchos casos con rebotes que no significan crecimiento estable, mucho menos sustentable). El mercado brasileo, por ende, no ser reactivante de economas regionales en el corto plazo. En el mediano/largo plazo su potencia como motor econmico regional se reduce significativamente. En tiempos de tasa de inters cero y bajo crecimiento global los pases de la regin ms dependientes de la locomotora (?) brasilea deben imaginar y disear nuevos horizontes exportadores. Corresponde reflexionar sobre la dimensin, intensidad y modalidades de la restauracin represiva en el orden interno brasileo que sobrevendr si la meta contractiva se materializa, as como sus posibles conexiones con las polticas de seguridad a implementar por la administracin de Donald Trump (en particular, respecto de una posible reemergencia del peligro narcoterrorista", a partir de la designacin de John Kelly al frente de la cartera de Seguridad Interior).

El prometedor lenguaje de las reformas de segunda y tercera generacin de los 90 del siglo pasado se diluye an ms en el neoliberalismo recargado brasileo, que extiende los plazos a dcadas de ajuste y empobrecimiento nacional (el impacto en la educacin es emblemtico). El mito neoliberal del sacrificio perpetuo en pos de futuros promisorios (ms futuros que reales) se conjuga con la dramtica irona emplazada alguna vez, segn dicen, por Charles de Gaulle, que juzg a la Repblica Federativa de Brasil como la nacin ssifamente condenada a ser -por siempre- el pas del futuro.

