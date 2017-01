Entrevista al periodista Decio Machado

El capitalismo ha alcanzado sus lmites respecto a su capacidad de adaptacin

Aldhea

-Primero algunos clsicos griegos, luego Hegel y finalmente Bertalanffi en su teora general de sistemas ya indicaron aquello de que todo tiene que ver con todo. Explicar el fenmeno Trump pasa por entender la crisis del neoliberalismo en EEUU; la crisis de representatividad poltica existente tanto en el Partido Demcrata como en el Republicano; las expectativas de cambio que ya con la eleccin de Obama se explicitaban por gran parte del electorado estadounidense y que han sido sistemticamente ignoradas; la crisis de un sistema diseado nica y exclusivamente para beneficiar al 1%; las lgicas derivadas de la salida dada a la crisis del 2008 y las tensiones que genera el nuevo orden internacional existente tras la emergencia de determinadas economas en el marco de la globalizacin. Hablando estrictamente de lo que pasa en los Estados Unidos, cabe destacar que el estancamiento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores es un hecho que se prolonga desde el ao 1973 y que la deuda pblica de este pas se ha duplicado hasta llegar a la cuota de 300% de PIB. En paralelo la proporcin sobre el PIB del sector del capital especulativo, ya sea este financiero, de seguros o inmobiliario, es hoy mayor que la del sector industrial. As las cosas, la clase trabajadora estadounidense se muestra cansada de un sistema que desde hace dcadas ya no les beneficia. A pesar de lo que a nosotros desde fuera de los Estados Unidos nos pueda parecer Trump, los ltimos avances en aplicacin de tcnicas neurocientficas permiten entender que los votantes no utilizan la razn, sino la emocin y los sentimientos a la hora de determinar sus opciones electorales. En el marco de este deterioro econmico y sumado el hecho de que la poltica tradicional se ha ido convirtiendo en una payasada, un tipo como Donald Trump ha venido a demostrar que los parmetros tradicionales de la poltica electoral estadounidense ya no estn esculpidos en piedra.-La composicin, an en marcha de lo que ser la administracin Trump marca el camino de lo que va a ser la nueva agenda econmica estadounidense: bajada de impuestos a la clase media, desmontar la ley Dodd-Frank que buscaba articular cierta regulacin sobre los grandes emporios financieros tras la crisisy una nueva etapa proteccionismo que conllevar algunas guerras comerciales con otros pases y bloques regionales. Dentro del patio de comedias en que se ha convertido la poltica gringa podemos ver en la actualidad como Goldman Sachs, uno de los bancos ms importante del planeta, ha pasado de ser el ms odioso aliado de Hillary Clinton a convertirse en una de las canteras de lo que ser el nuevo gobierno de Trump. En resumen, mientras durante la campaa electoral Trump acusaba a la candidata del Partido Demcrata de favorecer a las grandes empresas y a las mafias de Wall Street en detrimento de las medianas y pequeas compaas, a la hora de la verdad vemos como la nueva administracin no significar ms que una vuelta al liberalismo econmico clsico, nada nuevo en Estados Unidos, aunque eso s, ahora con cierto nfasis en el nacionalismo comercial.-La teora del caos tiene un carcter multidisciplinar y genera conductas complejas e impredecibles pero que derivan en ecuaciones o algoritmos bien definidos matemticamente. Estados Unidos ha aplicado polticas proteccionistas desde los orgenes de su historia y para el subconsciente colectivo de sus ciudadanos, fueron los altos aranceles establecidos durante el siglo XIX los que permitieron su revolucin industrial y eje motriz que les convirti en potencia mundial. En este sentido el discurso de Donald Trump ha sido de corte clsico y eso de hacer a Amrica grande otra vez se resumen en un imaginario de proteccin de industrias consideradas estratgicas, desarrollo de industrias emergentes, fomento de la reindustrializacin y vuelta de las empresas en el exterior con el consiguiente crecimiento del empleo nacional. En definitiva y siguiendo las simplistas tesis, bastara con repetir esa poltica para conseguir los mismos efectos en el actual momento de globalizacin econmica.El caos al que haces referencia no creo que vaya a derivar de las polticas de Trump, sino que ms bien sern el fruto del desequilibrio econmico actualmente existente en el sistema mundo. Desde la crisis del 2008 estamos asistiendo a un aumento imparable de la deuda global, hablamos de un monto aproximado a 200 billones de dlares, tres veces el tamao de la economa global. Sin embargo, la capacidad de endeudamiento en las economas capitalistas estn vinculadas a sus niveles de competitividad y crecimiento, ambos indicadores en cuestin en la economa global en su momento actual.-Pues China ms de lo mismo. Su economa representa el 17% de la economa global y su deuda total china, la pblica ms la privada, alcanza ya cuotas del 270% de su PIB. El endeudamiento privado chino, sostenido en muchos casos por ms de seis mil bancos subterrneos cuyos prstamos ocultos no forman parte de los balances de prstamos del sistema financiero convencional, se eleva a unos dos billones de dlares, es decir, cinco veces ms que el volumen de prstamos de alto riesgo que tena Estados Unidos al comienzo de la crisis-Eso ya es un hecho no te parece una novedad que un presidente estadounidense haya sido elegido con el apoyo indirecto de Rusia o de WikiLeaks?-Segn Eric Hobsbawm, la cada del muro de Berln es el fin de un ciclo histrico que comenz en el siglo XVIII y que l defini como un ciclo de revoluciones. A partir de entonces se intent imponer una lgica ideolgica que devena en que el desarrollo armonioso del capitalismo y la continuidad de ese concepto difuso definido como desarrollo, intentndose justificar que el capitalismo era de provecho para el inters general y que dicha interpretacin se sustenta en base a la abundancia y la felicidad basada en el consumismo.Con excepcin del neozapatismo y otras experiencias de carcter muy local, las izquierdas del siglo XXI no han cuestionado los pilares bsicos del sistema econmico existente, sino ms bien intentaron dulcificarlo. Conviene entender de que estamos hablando cuando hablamos de sistema, un sistema es una agrupacin de elementos en interaccin dinmica organizados en funcin de un objetivo. Teniendo en cuenta que en el sistema capitalista se basa sobre la cultura del dinero y sus objetivos son la acumulacin de plusvala, lo que equivale a decir en el mundo actual que su valor fundamental es la codicia, cualquier tesis basada en la racionalidad de dicho sistema es una falacia. El capitalismo actual es depredador y no tiene posibilidad de expresar rostros amables. Como indica Immanuel Wallerstein, el capitalismo es un sistema que como todos los sistemas tiene una vida no eterna, pasando por tres fases: creacin, desarrollo y declive. Viendo la situacin actual del sistema mundo es fcil dilucidar que estamos en su fase final, la cual dentro de una agona prolongada demuestra que ha alcanzado los lmites de su capacidad de adaptacin. Esto es una novedad y a diferencia de anteriores crisis cclicas del capitalismo, en la actualidad que la salida de la ltima crisis tiene un ritmo de crecimiento muy inferior al existente antes del 2008, mientras se mantiene un incremento permanente de la desigualdad social y una tendencia generalizada al desempleo elevado.Sin embargo, los planteamientos estandarizados en oposicin al capitalismo son entendidos hoy por parte de la poblacin como regresivos. Reivindicar el Estado control o el nacionalismo econmico en el mbito de la globalizacin aparecen ante las sociedades como una incoherencia y vienen a demostrar nuestras carencias a la hora de esbozar modelos alternativos al sistema capitalista. Considero que al igual que las revoluciones cientficas se caracterizan por un cambio de paradigma, entendiendo por tal, el conjunto de verdades aceptadas por la comunidad cientfica, se hace necesario hoy que las izquierdas revisen gran parte de sus teoras. Necesitamos transformar nuestro concepto actual de la tecnologa, la propiedad y el trabajo. Estas revoluciones suponen el derrocamiento de conceptos e ideas obsoletas, pero lamentablemente y volviendo a Hobsbawm, no estamos viviendo una era de revoluciones ms all de algunos eslganes diseados desde los aparatos de propaganda de algunos gobiernos autodefinidos como progresistas en Amrica Latina.-Dado que formulas la pregunta as empezar por indicarte que tengo escaso inters en las formulaciones socioeconmicas keynesianas. Keynes fue ese seor que en una Escuela de Verano liberal realizada en Cambridge en 1925 dijo aquello de que puedo estar influido por lo que estimo que es justicia y buen sentido, pero la lucha de clases me encontrar del lado de la burguesa educada. Como comprenders tal aserto tiene poco que ver con mis convicciones ideolgicas. Respecto a Amrica Latina su influencia fue importante sobre un grupo de pensadores estructuralistas que plantearon a partir de mediados del siglo pasado que no poda existir industrializacin y por ende polticas de sustitucin de importaciones, sin la conformacin de un Estado moderno fuerte con capacidad de intervencin en la economa. De igual manera consideraban que tampoco se poda redistribuir la renta ni planificar las inversiones extranjeras necesarias en esa etapa inicial de industrializacin sin ese Estado moderno.Sin embargo, los llamados gobiernos progresistas de la actualidad lo que han hecho ha sido reprimarizar sus economas. Los pases progresistas con constituciones posneoliberales que reconocen el vanguardista concepto de los derechos de la naturaleza, caso de Bolivia y Ecuador, son los pases que ms se han reprimarizado en el subcontinente y un pas como Brasil, el que ms industrializado estaba de la regin, ha perdido hasta un 20% de cuota industrial durante su perodo progresista. En el caso de Venezuela la situacin es para llorar, tras 17 aos de gobierno bolivariano el indicador de dependencia econmica respecto al crudo es del 96%. En definitiva, fueron ms industrializadores los llamados gobiernos populistas de antao que los de ahora en Amrica Latina. La tesis demuestra que el discurso soberanista emprendido durante estos aos en la regin tiene ms de electoralista que de real, pues somos ms dependientes ahora de las necesidades del capitalismo global que antes. Rememorando a Jung, podramos decir que se prim el pensamiento fantaseo, ese que se aparta de la realidad liberando tendencias subjetivas y que es improductivo, sobre otro tipo de pensamiento ms laborioso, que requiere un esfuerzo muchas veces agotador pero que adapta la realidad y procura obrar sobre ella.Si uno analiza los datos relativos al uso del excedente por parte de los gobiernos progresistas latinoamericanos durante el boom de los commodities lo que veremos es que se prioriz el gasto en detrimento del uso productivo o la acumulacin de capital productivo en forma de inversin. No hay avances significativos en relacin al volumen de excedente de los que se goz durante esta dcada respecto al tan cacareado cambio de matriz productiva en la regin ni tampoco respecto a cambio de la matriz de acumulacin heredada del neoliberalismo. Lo que hubo fue un reinstitucionalizacin del Estado, la aplicacin de medidas compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, el modelo extractivo de produccin y exportacin de commodities como base de la economa y la realizacin de grandes megaproyectos de infraestructura. Es sobre este esquema sobre el que se articul el eje de la legitimidad de estos gobiernos. Cuando concluye en perodo de bonanza y por lo tanto mengua el excedente, los indicadores sociales logrados en estos pases comienzan a deteriorarse de forma acelerada, la deuda externa vuelve a crecer y sus gobiernos entran en una crisis de legitimidad social. No se toc en lo ms mnimo los pilares de un modelo que ha sostenido durante siglos la desigualdad social.

La consecuencia de todo esto es clara: Amrica Latina pudo ser un laboratorio de nuevas experiencias enfocadas a la construccin de alternativas a un sistema ya insostenible para el que hasta el marxismo muestra notables carencias. El propio Marx obvi en su ley del valor, por razones entendibles para su poca, el costo ambiental de la produccin capitalista y el concepto de desarrollo. Concepto este en el que tambin creyeron los regmenes del socialismo real de antao y los llamados socialismos del siglo XXI de ahora. Sin embargo hoy, fruto del fracaso a la hora de desarrollar alternativas en ambos conceptos por parte de estos gobiernos, el inters poltico global de la regin ha perdido muchos enteros por parte de quienes buscamos alternativas a un mundo cada vez en mayor decadencia.

-Deca Piaget que la inteligencia slo se organiza por su funcionamiento y en lo que tiene que ver con el funcionar, la inteligencia estratgica y planificadora latinoamericana ha funcionado poco ms all de sus rimbombantes discursos. Fruto de ello en la actualidad vivimos el estancamiento del proceso de integracin regional y un nuevo reordenamiento geopoltico en la regin que supone un re-empoderamiento de los sectores ms reaccionarios en el subcontinente. En todo caso lo que falt y sigue faltando en los pases que an se abanderan bajo el paraguas del progresismo es voluntad para transformar, coherencia poltica con los procesos que hicieron factibles el acumulado para que estos partidos polticos llegaran al poder y valenta para enfrentar a los grupos de poder nacionales y extranjeros. En el fondo esto es normal, pues si analizamos la historia encontraremos muy pocas experiencias de transformacin del Estado desde el propio Estado. Los Estados, ms all de quienes los gobiernen, han seguido siendo herramientas de dominacin y control social al servicio de lites determinadas y nuevas castas burocrticas que gozan de privilegios de los que no gozan sus gobernados.-Ufff, vaya preguntita Fjate si el debate sobre el Estado es viejo y an sin solucionar que cuando Kropotkin deseaba demostrar lo que l consideraba corrupcin moral de la revolucin francesa, explicaba cmo Robespierre, Danton, los jacobinos y hebertistas pasaron de ser revolucionarios a hombres de Estado. En todo caso y volviendo al mundo de hoy, la imagen actual de los Estados es el fruto de un concepto de conceptualizacin por parte de los ciudadanos receptores que metabolizan un conjunto de inputs comunicacionales transmitidos desde esa institucionalidad, pero que como en todo proceso de conceptualizacin y formacin de imagen, los receptores contribuyen decisivamente en lo que al resultado final de refiere. En ese barullo de frase que te acabo de soltar hay una crisis, pues podemos observar como los procesos polticos ms interesantes que hemos vivido en los ltimos aos en el planeta han estado muy alejados de conducciones partidistas y se han manifestado en confrontacin con el Estado. Estoy hablando de las primaveras rabes; del movimiento de indignados en el Estado espaol; de los Occupy de Wall Street, Londres o Hong Kong; del Nuit debout parisino; o de la referencia latinoamericana ms prxima a estos procesos, las movilizaciones de junio del 2013 en Brasil. En el trasfondo de todas estas experiencias est un cuestionamiento a la poltica institucional y a las lgicas de democracia representativa sobre la que se sustenta el actual concepto de Estado.Lo que s esta claro es que cualquier proceso de transformacin social en este planeta debe pasar por la transformacin del Estado. Hay que reinventar el modelo de Estado y vers que el marxismo original desarroll como tesis una idea olvidada por las izquierdas respecto a necesidad de autodestruccin de la burocracia estatal en el socialismo. En la Comuna de Pars se instituy un cuerpo de funcionarios electos que podan ser destituidos en cualquier momento por peticin de sus electores y donde ninguno de ellos poda ganar ms que un obrero corriente. Era una lgica cuyo objetivo se basaba en eliminar cualquier posibilidad de construccin de castas polticas y/o gubernamentales, a la par que un cuestionamiento a la jerarqua que se determina en cualquier Estado. Bueno de todo aquellos debates del pasado al da de hoy slo queda en las izquierdas institucionalizadas el debate sobre como llegar al Estado, lo cual produce una gran tristeza intelectual, pues es entender que el Estado se transforma tan solo sustituyendo a unos altos funcionarios por otros de talante ms progresista y con disciplina partidista. Ms all de la imagen-ficcin propiciada por los intelectuales latinoamericanos al servicio de los regmenes progresistas y destinadas a esconder las verdades reales, transformar el Estado sigue siendo un debate pendiente en las izquierdas contemporneas. Nada surge por generacin espontnea, de hecho Pasteur refut la teora de la generacin espontnea hace casi dos siglos atrs, par a transformar el Estado hace falta una hoja de ruta que conscientemente las izquierdas mayoritarias ignoran.Fuente original: https://www.aldhea.org/decio-machado-el-capitalismo-ha-alcanzado-sus-limites-respecto-a-su-capacidad-de-adaptacion/