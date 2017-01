Para los posmachistas todo lo que sea corregir la desigualdad, que lgicamente se dirige a atender a las mujeres que sufren sus consecuencias, es presentado como un ejemplo manifiesto de desigualdad por no contemplar dentro de esas medidas a los hombres. Incluso llegan a presentarlas como un ataque contra ellos, puesto que muchas de estas iniciativas buscan modificar privilegios que la cultura les ha concedido, es decir, los privilegios que los hombres se han dado a s mismos.El posmachismo lo tiene fcil porque juega en campo propio. Pretende que continen las mismas referencias tradicionales, no otras, y para ello su estrategia es generar cierta confusin y desorientacin, porque esa desorientacin se traduce en duda, la duda en una distancia que lleva a que la gente no se posicione respecto al tema en cuestin, esta distancia se convierte en pasividad, y la pasividad en que todo contine como estaba, es decir, bajo las referencias de la desigualdad.Por eso el posmachismo no plantea alternativas y slo critica aquello que viene a cuestionar las referencias y valores tradicionales. Es fcil, si se critica aquello que cuestiona a la desigualdad, y de ese modo se genera una duda, el resultado es que permanece la desigualdad. Por ejemplo, si se habla de violencia de gnero el posmachismo plantea como argumento que hay muchas denuncias falsas que las mujeres utilizan para sacar beneficios en contra de los hombres, y al separarse quedarse con la custodia de los nios, la casa y la paga.Como se puede ver, no niega la existencia de violencia de gnero, pero generan la duda sobre su realidad al cuestionar su dimensin y al decir que todo ello es producto del inters del feminismo y determinadas organizaciones de mujeres que se ven beneficiadas al imponer su visin particular de la realidad. Y para ello se aprovecha de la ventaja que da jugar con el mito tradicional de la mujer mala y perversa que la cultura ha puesto al alcance de cualquiera cuando lo necesite. Nosotros no somos as, dicen los posmachistas ante los argumentos ms directos y frontales del machismo clsico, pero persiguen lo mismo y lo consiguen con ms eficacia al cambiar el mensaje en la forma y en el contenido.Los elementos que predominan en la estrategia posmachista sonpara quien defiende la igualdad, la idea de imposicin ycomo parte de una ideologa excluyente, y ely descrdito de quienes se posicionan en contra del posmachismo.en sus planteamientos pretende marcar distancias con las iniciativas que se proponen desde los movimientos a favor de la igualdad y el feminismo. El posmachismo dice que ellos no quieren beneficiar a hombres ni a mujeres, que ellos buscan lo mejor para todos, y de este modo hacen una crtica directa a las medidas de igualdad dirigidas a las mujeres, como si stas fueran parte de un privilegio por ser mujeres, cuando en realidad son actuaciones dirigidas a abordar las consecuencias sufridas por la desigualdad, bien sean en forma de violencia, discriminacin, o cualquier otro tipo. Es como si un programa de salud basado en la vacunacin de las personas en riesgo ante una enfermedad infecto-contagiosa fuese criticado por no vacunar a toda la poblacin. No tiene sentido y resulta ridculo, pero estos mismos planteamientos cuando se hacen en temas de igualdad suelen tener mucha receptividad al jugar con los valores y los prejuicios existentes.tambin busca romper con la posicin del feminismo y de la igualdad. El posmachismo parte de la base que la igualdad es un planteamiento ideolgico, no una realidad, puesto que para ellos la realidad est en la desigualdad y en la distribucin desigual de funciones entre hombres y mujeres. Para reforzar sus propuestas y marcar distancia de un terico planteamiento ideolgico, recurren al dato, y para ello manipulan estudios y resultados de manera que sean sintnicos con los que plantean desde su posicin ideolgica. Por ejemplo, los estudios del Consejo General del Poder Judicial indican que aproximadamente el 30% de las sentencias por violencia de gnero no son condenatorias, y el posmachismo concluye sobre este dato que el 30% de las denuncias son falsas al no traducirse en condenas. Con ello generan la confusin en la sociedad e indican que las denuncias falsas estn presentes en un porcentaje elevado del total, cuando en realidad una sentencia no condenatoria no indica que la denuncia haya sido falsa, simplemente que los elementos de prueba existentes no son suficientes para romper la presuncin de inocencia que ampara al acusado. Pero da igual, lo importante es generar confusin y hacer que se dude de la realidad de la violencia de gnero.parte del juego anterior y pretende reforzar la idea de que el posmachismo es quien en verdad defiende la igualdad buscando lo mejor para toda la sociedad, para hombres mujeres, nios y nias, no como las medidas de igualdad que "slo se centran en las mujeres y que, incluso, se dirigen contra los hombres". Pero adems, por si todo esto fuera poco, al margen del cuestionamiento implcito a sus propuestas, el planteamiento posmachista incluye dos elementos crticos directos hacia la igualdad que cuentan con mucha receptividad en el momento actual.Uno de ellos es la referencia alTodo se presenta como una forma de ganar dinero, de beneficiar a las organizaciones afines o a gente cercana, o de poner en marcha servicios que no sirven para nada salvo para colocar a los amigos y a las amigas. Y por supuesto, todo ello en detrimento de otros recursos, programas, ayudas que s son necesarias. El argumento econmico siempre es eficaz, pero en tiempos de crisis econmica ha encontrado una receptividad aadida que al unirse a los otros argumentos facilitan la pasividad, cuando no el rechazo directo de las iniciativas a favor de la igualdad.El otro argumento de moda es hablar de. Para esas posiciones hablar de igualdad slo es un instrumento atractivo para conseguir imponer una ideologa y unos valores al resto de la sociedad, por eso hablan de ideologa de gnero y han tomado la palabra gnero como sinnimo de todo lo malo, dogmtico y radical, para plantear la amenaza en estos trminos y hablar de adoctrinamiento. Esta posicin refleja de forma muy grfica cul la imagen de la realidad. La extensin de su planteamiento se ve como transmisin de los valores aceptados, lo cual se entiende como educacin, mientras que transmitir la igualdad como valor y corregir las consecuencias de la desigualdad se ve como adoctrinamiento. De este modo se llega a la paradoja de que hablar de los valores y de las referencias que luego dan lugar a la violencia de gnero, a la discriminacin, al aislamiento y alejamiento de las mujeres de la vida pblica es educar, mientras que lo contrario y permitir una sociedad ms justa y pacfica es adoctrinamiento.El otro elemento caracterstico es el. La idea es sencilla, si se desacredita a esa persona lo que diga o proponga no tendr valor, por eso nunca faltan los insultos personales, la invencin de historias profesionales y vitales paralelas o las referencias a la actuacin por inters econmico, con lo cual cierran el crculo y potencian el descrdito.Puede parecer extrao o exagerado, pero ocurre a diario. No paran, se sienten victoriosos en un momento en el que los recursos que permitan ir contra la corriente del tiempo y la historia han desaparecido, y en el que la ideologa conservadora sopla con intensidad tormentosa.