Oceánicas confusiones (aún en el año 2017) de algunos críticos de izquierda a la Renta Básica incondicional

Cada vez se habla, se informa (o malinforma) y se debate ms sobre la propuesta de la Renta Bsica incondicional (RB), una asignacin pblica monetaria incondicional a toda la poblacin. Como se trata de una propuesta que est ya casi constantemente en los medios de comunicacin, un efecto perverso derivado de su gran extensin es que se sienten obligados a opinar, por los motivos confesables o perversos que cada uno pueda tener, cada vez ms personas que, al estilo tertuliano al uso, tratan de la RB de manera harto ligera. Es un coste que debe asumirse cuando un tema est de moda, por decirlo de forma desenfadada.

El 5 de enero de 2017, se public un artculo firmado por Martn Seco que nos parece muy interesante porque es un ejemplo de lo que algunos autores de izquierda contrarios a la RB acostumbran a repetir. No es que se trate de un artculo especial, pero s muy representativo de los tpicos habituales de algunos (cada vez menos?) opinadores contrarios a la RB situados en la izquierda en un sentido amplio. Pretendemos con esta respuesta intentar, quiz sea una vana pretensin, ayudar a deshacer algunas tremendas confusiones. Y con ello, pretendemos tambin que las discusiones que se produzcan sean tiles para favorables y contrarios. Para lo que pueda servir.

Dice el artculo: Sus promotores fundamentan la propuesta en los cambios tecnolgicos que van a afectar a la produccin, robotizando muchas de las actividades en las que la mano de obra no va a ser necesaria. Muy impreciso. Los cambios tecnolgicos estn entre las razones o motivos que ha incrementado el nmero de partidarios de la RB. Cualquiera que entienda que el mundo est cambiando de una forma muy determinada, incorpora esta realidad de la robotizacin en sus anlisis. Que la robotizacin ha dado nuevos argumentos para la RB se explica de forma muy clara y completa en este artculo y en este otro.

Republicanismo

Se apunta en el artculo: si la renta se concentra en pocas manos, se daarn gravemente el consumo y la demanda, con lo que a medio plazo sern la produccin y la propia renta las que sufran, producindose un colapso de la actividad econmica. Esto es una parte del problema, pero solamente una parte. El problema para los que somos partidarios de la libertad republicana es que consideramos que el hecho de que la renta se concentre en pocas manos supone un ataque a la libertad para la gran mayora de las personas excluidas de tan reducido crculo. Un poco ms adelante se dice en el artculo: Los apologetas de la renta bsica, con una nomenclatura un tanto confusa acerca del republicanismo y conceptos parecidos, recurren a una realidad conocida desde hace bastante tiempo y sobre la que autores como Fichte, Herman Heller o Karl Popper haban insistido ya. Anda! Aqu el autor atribuye a los defensores de la RB algo de lo que l dispone abundantemente: confusin. El bastante tiempo le queda corto al firmante del artculo pues el autor de los tres citados (Johann Gottlieb Fichte) que muri antes fue en 1814. Solamente 2400-2500 aos despus de inventada la libertad republicana. Un tiempo considerable. Pero relacionar aunque sea de refiln a Popper con el republicanismo es una barbaridad intelectual de enormes proporciones.

Intentaremos explicar no ya breve sino condensadamente en qu consiste la concepcin republicana de la sociedad para sacar de la terrible confusin, si ello es posible, a la que est inmerso el autor del artculo al que nos estamos refiriendo. Una vez ms, para lo que pueda servir. Para el republicanismo histrico (pongamos algunos pocos nombres aunque por poca y por inclinacin poltica les diferencien muchos otros aspectos: Ephialtes, Aristteles, Kant, Payne, Jefferson, Robespierre, Marx) no es libre aquella persona que no tiene el derecho a la existencia material garantizada. As, para los republicanos (y no creemos del todo necesario recordar una evidencia: muchas personas partidarias de la RB no son partidarias de la libertad republicana) defensores de la propuesta de la RB, entendida como forma de garantizar las condiciones materiales de existencia social, aumentara la libertad e independencia de la ciudadana, posibilitando que no tuvieran que existir socialmente con el permiso otros. En particular, mejorara los niveles de libertad de los colectivos ms vulnerables socialmente como los trabajadores precarios (es decir, casi todos), mujeres que dependen econmicamente de sus parejas masculinas, jvenes con pocos recursos y personas pobres en general. La pobreza, al menos para las personas partidarias de la libertad republicana, no es slo privacin y carencia material, es tambin dependencia de la voluntad y el arbitrio de otros. Es un problema, por lo tanto, de libertad.

Estado de Bienestar

En el artculo se da por supuesto que la RB sustituira todos los otros mecanismos de solidaridad e igualdad o a otras prestaciones sociales. Esto es ignorancia atrevida. Cualquiera que se adentre sin mucha profundidad en la muy extensa bibliografa que hay en multitud de idiomas sobre el tema, puede constatar que hay partidarios de la RB de derechas, de centro y de izquierdas. El criterio infalible para saber la orientacin poltica de cualquier defensor de la RB es doble: conocer la propuesta de financiacin que la har posible y las medidas de acompaamiento de poltica econmica que se defienden. Los defensores de derechas pretenden desmantelar el Estado de Bienestar (o lo que queda de l) "a cambio" de la RB, persiguiendo sus clsicos objetivos de adelgazamiento del Estado (excepto la polica, el ejrcito y los tribunales de justicia) y de reduccin de la presin fiscal. Los defensores de izquierdas, por el contrario, pretenden una redistribucin de la renta de los ms ricos al resto de la poblacin y el mantenimiento, o incluso el fortalecimiento, del resto de prestaciones del Estado de Bienestar. Pues bien, la RB que defendemos algunos miembros de la Red Renta Bsica fcilmente puede constatarse que implica asegurar a toda persona el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad, que debe ser financiada mediante un sistema fiscal progresivo y que debe ser compatible y complementaria, y no sustitutiva, de otras prestaciones universales e incondicionales, como la sanidad y la educacin pblicas. Es decir, su implantacin no debe suponer merma alguna de los servicios pblicos ni de los derechos sociales (educacin, sanidad, dependencia, vivienda, etc.) fundamentales de un Estado Social que pueda considerarse como tal. Para mayores detalles: aqu.

Ms datos. En el ltimo congreso de la Basic Income Earth Network (BIEN), celebrado en Sel en julio de 2016, dicha organizacin, que agrupa a estudiosos y activistas de muy diverso signo ideolgico, decida por mayora aadir a la definicin tradicional de la Renta Bsica recogida en sus estatutos (un ingreso individual, universal e incondicional), el siguiente redactado: "[...] y suficientemente alto como para que, en combinacin con otros servicios sociales, constituya parte de una estrategia poltica para eliminar la pobreza material y para facilitar la participacin social y poltica de cada individuo. Nos oponemos a la sustitucin de servicios sociales o derechos [...]". Queda claro? Creemos que s.

As pues, la RB debe considerarse, para sus defensores de izquierda, como una medida que se pone encima de la mesa ante el estrepitoso fracaso de las clsicas medidas condicionadas: los llamados subsidios de renta garantizada o rentas mnimas de insercin, etc. Pero no slo eso. Adems de representar la medida ms efectiva de lucha contra la pobreza y la exclusin social, la RB permite actuar sobre otros problemas derivados de las condiciones de empleo precarias y de las desigualdades sociales, econmicas y de gnero, cuestin que hemos desarrollado, adems de otras docenas de autores y autoras, ampliamente en otros escritos.

Llega a plantearse en el artculo de marras que los efectos de la RB, al ser compatible con un salario, seran los mismos que los del complemento salarial propuesto por Ciudadanos, convirtindose en una ayuda no a los trabajadores sino a los empresarios. Adems del pretendido efecto emocional al mencionar a este partido granespaolista y derechista, se ha entendido mnimamente lo que es la RB? No. Precisamente la incondicionalidad de la RB impide ese efecto. En el Complemento Salarial propuesto por Ciudadanos, por ser condicionado y justamente por este motivo, cada euro que se ingrese por va salarial hace que disminuya en la misma cuanta el complemento, lo que, cierto, conducir a su utilizacin interesada por parte del empleador: lo que yo no te pago ya te lo complementa el Estado. Este efecto perverso, no cabe en el caso de una RB, precisamente por su naturaleza incondicional y por su total compatibilidad con el salario. El trabajador o la trabajadora, que contara con la seguridad de percibir la RB, podra elegir entre aceptar o no las condiciones del empleador, segn compensen o no el esfuerzo exigido. Como consecuencia, el efecto de la RB sera justamente el contrario al que pretende Ciudadanos: forzara al empleador a ofrecer mejores condiciones al aumentar el poder negociador del trabajador. Por cierto, esta es una de las motivaciones de varios sindicalistas de CCOO que estn presentando enmiendas a favor de la RB en el proceso congresual en el que est inmerso en estas semanas el referido sindicato. Quizs estos y estas sindicalistas son militantes o simpatizantes de Ciudadanos? No, seguro.

Reduccin del tiempo de trabajo (remunerado)

En el artculo que comentamos se trata repetidamente de contraponer la RB con el reparto del tiempo de trabajo, es decir, con el reparto del empleo. Se recoge en el artculo que la respuesta a la robotizacin de la actividad productiva debera ser la de un mundo en el que mediante la reduccin generalizada del tiempo de trabajo, derivada del incremento de la productividad, se consiguiese el pleno empleo, al que de ningn modo se debera renunciar Por qu habran de resultar incompatibles la RB y el reparto del empleo? Pensamos que es precisamente todo lo contrario como adems lo hemos escrito en otras muchas ocasiones. Y volveremos a recordarlo, una vez ms: aqu, por ejemplo. De hecho, muchas propuestas de implantacin de la RB se acompaan con la propuesta de reduccin por ley de la jornada mxima de trabajo y del derecho garantizado a la reduccin de jornada cuando esta se solicite por el trabajador o trabajadora. Es ms, la RB puede resultar un instrumento muy eficaz para conseguir la disminucin de la jornada laboral y el reparto del trabajo remunerado, dado que, a travs de la seguridad que confiere al trabajador o trabajadora, facilita la reduccin de jornada, el inicio de proyectos cooperativos y autoempleo, la dedicacin temporal al estudio y a la formacin, etc. La RB, aunque efectivamente desvincula la renta del empleo, no es incompatible ni se opone al empleo. El reparto del tiempo de trabajo se vera incentivado, proporcionando una forma flexible de compartir el empleo. Permitira reducir la jornada a los que lo desearan y a otros aprovechar el trabajo as liberado. Todo ello, apoyado en el suelo firme que proporciona la RB.

Las personas deben adquirir derechos sociales por el mero hecho de existir, sin que dichos derechos puedan estar condicionados a la posicin que ocupe cada sujeto en el mercado laboral. De ninguna manera se puede aceptar que el trabajo asalariado sea el nico camino de acceso a los derechos sociales y al bienestar de las personas, sobre todo en un sistema como el actual cada vez ms incapaz de generar empleo en la calidad y cantidad suficiente para todas las personas que desean trabajar de forma remunerada. En una sociedad democrtica, integrada por ciudadanos libres, la satisfaccin de la existencia material debe estar garantizada como derecho de ciudadana, sin estar condicionada a disponer o no de un trabajo remunerado ni al cumplimiento de ningn otro requisito que no sea el de residencia. Sin esta garanta de una existencia material garantizada como derecho inalienable, no puede hablarse de una ciudadana verdaderamente libre.

La riqueza que se genera no procede slo del trabajo de los trabajadores en activo en el momento actual. Al contrario, en su mayor parte, la riqueza procede de los conocimientos acumulados por la humanidad a lo largo de la historia, de las infraestructuras que nuestros antepasados han ido construyendo y de los recursos naturales que son, o mejor dicho deberan ser, de todos (y de nadie en particular al mismo tiempo). Por tanto, no slo el que trabaja en la actualidad o el que dispone de capital privado (que compra tiempo libre haciendo trabajar a terceros a bajo precio), tienen derecho a una renta. Al menos una parte de la riqueza, debe distribuirse a todos por igual, se trabaje o no, se disponga de bienes o no. Los frutos de la Tierra y del conocimiento humano deben ser compartidos por todos porque a todos pertenecen. En este sentido, la RB, por primera vez en la historia, universalizara un derecho hasta ahora exclusivo de unos pocos, la parte ms rica de la poblacin: derecho a tener rentas no necesariamente procedentes del trabajo propio.

Por otra parte, volvemos a encontrarnos en el artculo que comentamos con la eterna confusin entre trabajo y empleo (o trabajo asalariado o remunerado). No realizar un trabajo remunerado no equivale necesariamente a no desarrollar ningn tipo de trabajo. Las feministas lo recuerdan a menudo, con razn. Hay una serie de actividades, que son trabajos (el domstico y el voluntario) y por los que no se percibe ninguna remuneracin monetaria a cambio.

Dice el autor del artculo que estamos comentando que la idoneidad de los salarios debe fundamentarse en una legislacin laboral tuitiva y justa que, entre otras cosas, otorgue a los sindicatos un papel significativo en la negociacin colectiva. Estamos de acuerdo, claro. Pero el tema es ms complejo. La RB no es incompatible con la actividad sindical ni con una mejora de la legislacin laboral que favorezca a la parte ms dbil de la relacin laboral. Al contrario, una RB suficiente conferira una mayor fuerza negociadora a los trabajadores, al dotarles de mayor independencia socio-econmica respecto a los empresarios. La seguridad en los ingresos que ofrecera una RB impedira que los trabajadores se viesen obligados a aceptar cualquier oferta de trabajo de cualquier condicin, como ocurre en la actualidad. Yanis Varoufakis, entre otros muchos, lo ha escrito de forma que no deja dudas sobre lo que la RB significara, y dice: el derecho a rechazar un empleo es esencial para un mercado laboral que funcione bien () Para tener este derecho, debe existir esta opcin. Es decir, la RB representara un instrumento muy poderoso para debilitar la capacidad disciplinadora del capital que le permite la existencia de una gran parte de poblacin trabajadora en paro necesitada de cualquier tipo de empleo para subsistir.

No hemos comentado todo lo que nos sugiere el artculo, por ejemplo, con el machamartillo del pleno empleo. Lo hemos hecho en otras ocasiones, especialmente en Sin Permiso, y no se trata de alargar excesivamente esta rplica.

Sufragio universal

Pero s nos gustara hacer una reflexin o paralelismo de la RB con el sufragio universal porque, como escriba uno de nosotros con Mara Julia Bertomeu y Antoni Domnech hace algunos aos, merece la pena recordar el proceso que, en su da, condujo a la consecucin de uno de los hitos ms importantes de la historia poltica contempornea. La idea del sufragio universal, la idea de conceder el voto a todo el mundo, con independencia del nivel de renta, de la instruccin o del gnero, tuvo ilustres y respetables enemigos tanto en la derecha por razones de principio- como en la izquierda por consideraciones de oportunidad poltica-. Sin embargo, esta oposicin que tan razonable pareca fue lenta pero vigorosamente barrida de la opinin pblica, mediante heroicas luchas y muchos retrocesos, por una idea sencilla y ticamente irresistible. De este modo, es difcil entender hoy la democracia y la libertad sin el triunfo definitivo del sufragio universal. En esta misma direccin, la democracia y la libertad tampoco se entendern en el futuro o, por lo menos, sta es una conjetura colmada de esperanza- sin la RB, sin la RB, esto es, sin el derecho a la existencia econmica y social garantizado polticamente a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Al igual que el sufragio universal hace un siglo aproximadamente, la idea de garantizar polticamente la subsistencia digna a la ciudadana de un estado democrtico, por el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, constituye hoy una idea de tanta fuerza normativa que bien puede acabar barriendo todas las consideraciones de oportunidad que se le puedan oponer.

Los grandes combates por el sufragio universal llevados a cabo en el siglo XIX y primer tercio del XX por los trabajadores, tuvieron una buena dosis de instrumentalidad, ya que se deseaba la democracia para poder acceder (se crea) a otros objetivos: socialismo, justicia distributiva Pero la lucha por el sufragio universal fue mucho ms que una lucha instrumental, porque a la universalidad e incondicionalidad del sufragio se les acab asignando valor por s mismas, cualesquiera que fueran las consecuencias que los muy antidemocrticos liberales y conservadores del siglo XIX vociferaran que traan consigo.

La RB puede pasar a ser considerada por la ciudadana como un valor en s mismo, como un requisito irrenunciable de justicia y dignidad, cualesquiera que sean las consecuencias que los muy antidemocrticos neoliberales y neoconservadores del siglo XXI vociferen que trae consigo.

Una vez ms: para lo que pueda servir.

Daniel Ravents es profesor de la Facultad de Economa y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comit de Redaccin de sinpermiso y presidente de la Red Renta Bsica. Es miembro del comit cientfico de ATTAC. Junto con Jordi Arcarons y Llus Torrens, pronto publicar un libro (DESC y Ed. Catarata) dedicado a todos los detalles de la financiacin de la Renta Bsica.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/oceanicas-confusiones-aun-en-el-ano-2017-de-algunos-criticos-de-izquierda-a-la-renta-basica