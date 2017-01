La utilizacin geopoltica del tema corrupcin

Al parecer, el Imperio vuelve a sus andanzas en lo que hemos denominado geoestrategia de la desestabilizacin-. En plena coyuntura electoral, el Departamento de Justicia de los EE.UU anuncia que la empresa Odebrecht entreg sobornos a funcionarios ecuatorianos por 33.5 millones de dlares para verse favorecida en contrataciones pblicas durante el perodo 2007 2016, -coincidiendo- con la etapa de gobierno del presidente Correa, cuando es conocido que Odebrecht tiene presencia en Ecuador al menos 30 aos y en el caso de los otros pases involucrados, ese informe -a diferencia del tratamiento que se le da a Ecuador-, aborda el periodo que va del 2001 al 2016.El problema de ese anuncio radic en que el Departamento de Justicia estadounidense lanza la carnada sin condumio, es decir, no da a conocer los nombres de los involucrados, y la pregunta obvia es por qu? Si existiera una autntica vocacin de lucha contra la corrupcin y sincera voluntad de cooperacin con el Estado ecuatoriano, por qu no dar la informacin completa con los respectivos sustentos para que las instituciones de control y justicia hagan su trabajo. Por qu no dar a conocer la lista de los implicados y darle un serio golpe a la corrupcin, recurriendo para la denuncia a su red amiga de medios que ha creado en Ecuador y que ha utilizado convenientemente en otras ocasiones, en algunos casos desplegando verdaderas campaas de guerra psicolgica para alcanzar sus objetivos? En algn momento dar los nombres? O entregar los que le conviene y ocultar otros? En todo caso, es de esperar que los organismos competentes en el Ecuador hagan sus propias investigaciones y descubran a todos los envueltos en esa red de corrupcin.Qu busca provocar el Departamento de Justicia de los EE.UU? Desestabilizar el proceso electoral ecuatoriano? Intenta usar esa denuncia como mecanismo de presin geopoltica encaminada a la preservacin o imposicin de determinados intereses? O simplemente se propone enrarecer la atmosfera electoral para afectar al binomio Moreno-Glas de Alianza PAIS. Hemos visto al alcalde Rodas viajar presuroso a los EE.UU -en algo parecido a un show- dizque a pedir la lista de los implicados[1] en el caso Odebrecht cuando l no es autoridad competente en materia investigativa. Resulta que este funcionario, -que ahora se declara perseguido poltico y que no fue recibido por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que como era de esperar no se prestara para una evidente pantomima-, es el principal dao colateral no calculado por el informe estadounidense, ya que l contrat la segunda etapa del Metro-Quito con Odebrecht, nico trabajo que esa empresa ejecuta en Ecuador en los actuales momentos, adems con la finalidad de enfriar el escndalo, esa empresa ha anunciado que se retira del consorcio que lleva a cabo esa obra, decisin que inevitablemente repercutir en la construccin del Metro de Quito.Hemos visto en estos ltimos tiempos que la geoestrategia de la desestabilizacin- utiliza acuciosamente como herramienta geopoltica el tema de la corrupcin. En Amrica Latina y en el mundo, ese problema es real y vasto, no hay porque ocultarlo. Sin embargo, los EE.UU han logrado emplearlo para desestabilizar a los gobiernos progresistas y dar golpes de Estado como el sucedido en Brasil. El objetivo geopoltico no es acabar con la corrupcin, sino acabar con los gobiernos progresistas por ms dbiles que sean en su intencin transformadora y colocar gobiernos lacayos que destruyan lo alcanzado en materia de integracin latinoamericana. Hoy constatamos que el gobierno de Temer es un gobierno corrupto, como pueden existir otros en Amrica Latina, pero como se ajustan a los intereses de los EE.UU no son centro de ataque injerencista.Para seguir leyedo ir a: http://www.cenae.org/geoestrategia-de-la-desestabilizacioacuten.html