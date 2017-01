As es como debera ser una poltica exterior no imperialista y verdaderamente internacionalista

Estados Unidos debe elegir la diplomacia antes que la guerra

The Nation

Nota del director: Durante gran parte de las dos ltimas dcadas y sin lugar a dudas desde la invasin de Iraq en 2003 la poltica exterior progresista se ha definido por aquello contra lo que est, fundamentalmente un neoconservadurismo agresivo que nos ha llevado a mltiples guerras en Oriente Prximo y ha sacrificado objetivos internos en aras de una cruzada global por el dominio estadounidense. Pero est mucho menos claro qu significa una poltica exterior progresista y cmo debera ser en la prctica. Es especialmente importante tratar de definirlo ahora, tras la eleccin de Donald Trump.

Sera sensato que las personas progresistas reconocieran dos tendencias a este respecto. La primera define una poltica exterior progresista como un simple rechazo de todo lo que Trump dice o hace. Por supuesto, Trump ya ha nombrado a varios peligrosos extremistas para desempear cargos de poltica exterior y en el mejor de los casos el propio Trump es imprevisible, aparentemente incapaz de centrarse de forma continua en los difciles problemas de poltica exterior. Pero algunas de sus declaraciones (sus peticiones de trabajar con Rusia, acabar con las destructivas guerras de Estados Unidos y crear unos acuerdos comerciales ms equitativos) no distan mucho de lo que nosotros mismos hemos defendido. Tenemos que defender nuestra propia versin progresista de estas posturas en vez de simplemente rechazarlas rotundamente.

La segunda tendencia que debemos evitar es caer en la nostalgia de la era Obama. Sin lugar a dudas debemos defender los notables logros de su gobierno de entablar la normalizacin de relaciones con Cuba y contribuir a lograr un acuerdo nuclear con Irn. Tambin podemos elogiar la intencin de algunos discursos magnficamente elaborados y destinados a reparar la imagen de Estados Unidos en el mundo. Pero tambin debemos recordar los defectos de la poltica exterior de Obama: el haber perpetuado la guerra global contra el terrorismo (aunque no con el nombre que tena en la Era Bush), incluidas unas guerras de drones no declaradas que se han extendido desde el Maghreb al sur de Asia y una innecesaria aunque peligrosa nueva Guerra Fra con Rusia. Y aunque esta revista apoy a Hillary Clinton frente a Trump en las elecciones, nos opusimos activamente a muchas de las llamadas polticas de intervencionismo liberal que Clinton defenda.

A pesar de la promesa democrtica del movimiento inspirado por el senador Bernie Sanders, este no nos dej unas propuestas de poltica exterior que guiaran nuestro pensamiento en el futuro. Este es el debate inconcluso que retomamos en este foro. Hemos pedido a seis importantes intelectuales progresistas que nos expresen sus ideas acerca de lo que deberan ser los principios e ideas que definan una poltica exterior progresista ms all de las elecciones presidenciales de 2016 (vase Artculos relacionados para el resto de los artculos). Este es el inicio de un debate que debe emprender nuestra nacin, pero no es en absoluto el final.

****

Las elecciones de 2016 y sus aterradoras consecuencias han llevado a millones de estadounidenses a un torbellino de racismo, xenofobia, histeria antiinmigrante e islamofobia, que refleja y al mismo tiempo prepara el terreno para una poltica exterior an ms militarizada, guiada por el beneficio privado, antimusulmana y antiinmigrante. Todava no sabemos si la poltica exterior de Donald Trump reflejar su anterior coqueteo con el aislacionismo o se acercar al intervencionismo militar furibundo del que son partidarios muchos de los generales que ha nombrado. Sin embargo, incluso sin saberlo, debemos identificar cmo debera ser una poltica exterior no imperialista y verdaderamente internacionalista, una poltica exterior en la que el derecho internacional, los derechos humanos y la solidaridad global sustituyan a la guerra global contra el terrorismo. Esta poltica empieza por recortar los presupuestos militares y acabar con las guerras, ocupaciones e injusticias climticas que estn generando las muchas crisis de refugiados que existen en el mundo.

Una nueva poltica exterior estadounidense debe ser amplia en su visin y en su alcance, y debe reconocer que la guerra no puede derrotar al terrorismo. A pesar de algunas buenas intenciones y de algunos discursos potentes, y a pesar de dar un nombre nuevo a la guerra global contra el terrorismo, el presidente Obama fue incapaz de romper con ella; de hecho, acab ampliando considerablemente su alcance con el uso de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y aumentado las campaas de bombardeos en Siria, Libia, Yemen y otros lugares, adems de Iraq y Afganistn. El resultado de un incremento an mayor de esta poltica por parte del gobierno Trump no ser sino el incremento del fracaso.

Una poltica exterior progresista significa dejar de favorecer tanto econmica como polticamente a los especuladores militares. Significa privilegiar la poltica sobre la guerra al tiempo que se rechaza el aislacionismo y se reconocen las obligaciones vinculadas a ser la nacin ms poderosa y rica de la historia.

Estados Unidos tienen la deuda global de ayudar a los pueblos y pases del mundo. Es una deuda que se debe saldar rebajando drsticamente nuestro presupuesto militar de miles de millones de dlares. Estos miles de millones de dlares (todava supone unos 54 cntimos de cada dlar de impuestos en el presupuesto federal) se deben destinar a prioridades internas urgentes (empleo, educacin, proteccin del medioambiente, sanidad y ms cosas), al tiempo que se dedica buena parte a la ayuda no militar a pueblos y naciones de todo el mundo. Esto es particularmente importante para aquellos pueblos cuyos tejidos sociales y cuyas economas han devastado las guerras y las sanciones estadounidenses. Entre otras cosas, nuestra nueva poltica exterior debera aumentar enormemente el apoyo humanitario a las personas refugiadas y a las desplazadas por las guerras y las crisis climticas.

Cambiando este gasto militar podemos prever una poltica exterior que privilegie la diplomacia sobre la guerra. Debera empezar por proteger los xitos diplomticos del presidente Obama: el acuerdo nuclear con Irn, la normalizacin de las relaciones con Cuba y el acuerdo sobre el clima de Pars. Son elementos fundamentales del legado de Obama, pero estn amenazados por Trump y un Congreso controlado por los republicanos.

Campaas similares de perfil alto y con una fuerte inversin en favor de la diplomacia en vez de la guerra y el militarismo se deberan emprender respecto a Siria y en general Oriente Prximo, y reflejar las a menudo citadas palabras de Obama (aunque a menudo ignoradas) reconociendo que no existe una solucin militar. Se debera empezar por retirar las fuerzas militares estadounidenses y detener los ataques areos, se debera seguir con un compromiso serio con otras potencias regionales y globales (en primer lugar, Rusia) para acabar la guerra en Siria. Estados Unidos y Rusia tienen que apoyar un alto el fuego permanente y presionar a sus respectivos aliados (Arabia Saud, Turqua, Jordania, Qatar, Emiratos rabes Unidos y la oposicin siria armada por una parte, y los gobiernos sirio e iran, y Hezbol por otra) para que acuerden un embargo total de armas a ambos bandos. Impedir que nuestros aliados regionales enven armas estadounidenses a Siria (y detener la guerra saud contra Yemen) fortalecera la capacidad de Washington para persuadir a Rusia de que lleve tambin a cabo esta desescalada.

En Israel/Palestina una nueva poltica exterior basada en la justicia significara reconocer que ha sido un fracaso estrepitoso el organizado por Estados Unidos proceso de paz, que se basa en una solucin de dos Estados y se arrastra desde hace casi un cuarto de siglo. La fuerza cada vez mayor del movimiento a favor de los derechos de los palestinos en Estados Unidos (y, a consecuencia de ello, el cambio en el discurso popular estadounidense acerca de esta cuestin fundamental) ofrece una oportunidad sin precedentes para que los lderes polticos reformulen la poltica estadounidense de manera que coincida con la opinin pblica. Los polticos podran dejar en manos de la Asamblea General de la ONU el control de la diplomacia en esta cuestin y poner fin al apoyo que Washington presta al apartheid y la ocupacin israeles, y respaldar, en cambio, una poltica basada en el derecho internacional, los derechos humanos e igualdad, sin privilegiar a las personas judas o discriminar a las no judas.

Hasta el momento la poltica exterior de Trump es extremadamente opaca, pero nuestra propia poltica exterior progresista sigue siendo clara: es una poltica basada en la justicia, el internacionalismo y los derecho humanos. Ningunas elecciones pueden cambiarla.

Correccin: en la lista de aliados de Estados Unidos y Rusia en la guerra civil siria un error del director de esta revista omiti uno de los aliados de Mosc, el gobierno sirio. El texto se ha actualizado. Pedimos disculpas a la autora.

Phyllis Bennis es directora del Proyecto Nuevo Internacionalismo del Institute for Policy Studies e investigadora asociada del TNI y del Institute for Policy Studies de Washington DC. Phyllis est especializada en poltica exterior estadounidense, especialmente respecto a Oriente Prximo y las Naciones Unidas, organizacin donde trabaj como corresponsal de prensa durante diez aos. Actualmente colabora tambin como asesora especializada de varios cargos de alto nivel de la ONU sobre cuestiones relacionadas con Oriente Medio y la democratizacin de la ONU. Es columnista habitual en varios medios y autora de muchos artculos y libros, sobre todo centrados en Palestina, Iraq, la ONU y la poltica exterior de los Estados Unidos. Entre sus ltimos libros, cabe destacar: Understanding the U.S.-Iran Crisis: A Primer (Interlink, 2008), Ending the Iraq War: A Primer (Interlink, 2008), Understanding the Palestinian-Israeli Conflict: A Primer (Interlink, 2007), Challenging Empire: How People, Governments and the UN Defy U.S. Power (Interlink, 2005). Vase la traduccin al castellano de su obra Desafiando al Imperio, https://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/Desafiando_al_Imperio-PRINT.pdf

Fuente: https://www.thenation.com/article/america-must-choose-diplomacy-over-war/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.