Entrevista a Josep Maria Rodrguez Rovira sobre Siria

La izquierda tiene que defender la paz, la retirada de todo tipo de tropas y mercenarios, el no intervencionismo, los derechos humanos y la democracia

Nacido en Lleida el 1945, Josep Maria Rodrguez Rovira vive en Barcelona desde 1963. Ingeniero tcnico, fue expulsado de la UB en 1966 por participar en la fundacin del Sindicat democrtic de la Universitat de Barcelona, (SDEUB), convertido posteriormente en encierro, la conocida como Caputxinada. Militante del PSUC desde 1966 (form parte de su comit ejecutivo) y de CCOO desde 1968, es actualmente miembro de ICV.

Si no ando errado, estuviste en Siria hace ms diez aos, en 2005. Qu impresin te caus Siria en aquellos momentos? Qu recorrido hiciste? Creo que entraste en el pas por Alepo.

La impresin fue la de un pueblo amable, entregado totalmente al visitante. Una sociedad, que superficialmente, no parece muy diferente a las que tambin hemos visitado: Tnez, Marruecos, Argelia, Egipto, Qatar Nuestra impresin es que estn ms avanzados socialmente, tcnicamente y econmicamente, y tambin en diversidad religiosa e ideolgica, que estos otros pases, tambin rabes.

S, entramos por Alepo, para ir descendiendo, de norte a sur, zigzagueando, en un coche alquilado, sin ningn gua, sin ningn control por parte de nadie.

Adems de Alepo, estuvimos Damasco, la capital. En Hama, la ciudad de las norias, la del alzamiento de los Hermanos Musulmanes en 1982, frente a sad, padre del actual presidente. Tambin en Homs, la de los mosaicos romanos. En Palmira, en Latakia, en el Mediterrneo, en Ugarit y otras localidades, el Crak de los caballeros, Malula

Haca poco del ataque imperial. A Irak...

Haca dos aos que los EUA, haba agredido e invadido Irak. La preocupacin generalizada era si Siria seria la siguiente invasin. Tambin percibimos un fuerte sentimiento de solidaridad con los palestinos. Nos planteaban que la solucin del problema palestino era la piedra de toque de los problemas en Oriente Medio, a causa de la ocupacin israel de su tierra.

Precisamente, creo que su postura de solidaridad con el pueblo palestino es una de las claves, no la nica, para entender la agresin que ha sufrido Siria y que ha llevado a la guerra actual contra el pas por parte de los que han organizado y participado en su agresin: EUA, Francia, UK, la OTAN, Israel, Jordania, Turqua y las dictaduras protegidas por occidente: Arabia Saud, Qatar y los pases del Golfo.

Qu papel jugaba la religin o religiones en aquellos momentos? Haba una convivencia razonable, aceptable? Y las personas no creyentes, ateas o irreligiosas en general?

Lo que nosotros vimos es que haba una convivencia muy normal entre religiones. En Malula, estuvimos en un convento de monjas catlicas en el que se oficiaba misa regularmente. Por cierto, que en Malula se habla todava el arameo, la lengua de la poca de Cristo.

Por lo dems, los cristianos, tanto maronitas como ortodoxos, y los catlicos (siriacos) practicaban su religin sin trabas.

Igual que los musulmanes, tanto sunitas, la mayora en el pas, como los chiitas. En Damasco, las dos mezquitas estn cercanas sin dificultades. No recuerdo ninguna conversacin con ateos, pero supongo que, visto lo visto con las religiones, tampoco deba haber problemas con los no creyentes.

Estuviste en Hama, como acabas de sealar, dnde se iniciaron en 2011 las protestas contra el gobierno presidido por Bashar al-Ásad, Djame preguntarte con cuidado sobre este punto, es importante. Si tuvieras que caracterizar en sistema poltico presidido por Al Asad, cmo lo definiras? Una dictadura antipopular? Si ando errado, fue elegido en un referndum en el ao 2000. Estaba preparado, manipulado?

Sobre esto del referndum, no tengo informacin del ao 2000. Me remito a la que publica Wikipedia ahora: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Siria_de_2000

El ao 2005, cuando la visit, Siria no me pareci una dictadura antipopular, en el sentido de generar un fuerte rechazo a la poblacin. Tampoco me pareci, ni es, un pas democrtico, y, por tanto, s que me parece dictatorial el que sea un rgimen hereditario, que adems acta como dictadura represiva.

Tambin debo decir que me parecieron autoritarias y dictaduras las de otros pases de la zona donde he estado.

Por ejemplo.

Tnez, durante 23 aos, con Ben Ali. Donde se inici la Primavera rabe, en diciembre de 2010, con una revuelta popular.

Argelia, con golpe de estado, con guerra civil entre 1991 y 2002, aceptado por todos los pases de Europa y los EUA, para subvertir los resultados de unas elecciones.

Marruecos, con la agresin contra el pueblo saharaui y la ocupacin violenta de su territorio. Con una monarqua, desptica, de tres generaciones, de Mohamed V, aceptada por todos sin rechistar, Actualmente con unas elecciones con participacin de cerca de siete millones de un censo aproximado de 34 millones de personas.

Egipto, con golpe de estado militar contra el resultado de unas elecciones, en las que vencieron, precisamente, los Hermanos Musulmanes, los mismos de la confrontacin en Hama, en Siria, el ao 1982. Esta de Egipto, aceptada por todos, y en primera lnea los EUA, que le proporciona cuantiosas subvenciones militares cada ao, y Europa, porque es el muro de contencin de los pases rabes de la zona, para garantizar la continuidad de Israel y su impunidad ante las continuas agresiones y opresin contra los palestinos.

Qatar, donde tambin he podido ver, en su capital Doha, las condiciones de trabajo y vida de paquistans e indios que trabajan all.

Y hablando de dictaduras, qu tendramos que decir de Arabia Saudita y del genocidio que est cometiendo impunemente en Yemen, sin que nadie, ni la prensa diga nada ni proteste? Podramos seguir con otras monarquas del Golfo.

Se entiende tu posicin, no es necesario.

Naturalmente que una dictadura no justifica ni excusa otra, pero estos ejemplos ponen de manifiesto la hipocresa y la inexistente exigencia democrtica de los que se rasgan las vestiduras con sad y conviven estupendamente con los otros dictadores. Desde mi punto de vista, esto les quita toda autoridad moral para juzgar a nadie o para dar carnets de democracia. Y mucho menos como justificacin para agredir un pas.

Tambin hubo en Hama una revuelta muchos aos atrs, en 1982 si no recuerdo mal. Qu pas entonces? Los motivos eran los mismos? Aquellas protestas, por quines estaban auspiciadas?, fueron espontneas?

Por la informacin que yo tengo, fueron organizadas por los Hermanos Musulmanes, organizacin poltica de un sector de los musulmanes que defienden la sunna, esto es, la organizacin de la sociedad y la familia segn los preceptos del Corn. Los planteamientos nacionalistas y laicos del partido Baaz, el del entonces presidente Hafez al-sad, entraban en colisin con la sunna.

Los Hermanos ya haban iniciado su oposicin armada en el ao 1964, organizados militarmente y con atentados a lo largo de los aos siguientes, hasta la gran revuelta de 1982.

Debo decir, que los Hermanos Musulmanes tienen una ideologa y una prctica poltica y religiosa que me parecen retrgradas y totalmente autoritarias, despticas.

En Hama, en 1982, se produjo el enfrentamiento armado de los Hermanos con el ejrcito sirio que acab con la derrota de aquellos.

Desde cundo se puede hablar propiamente de guerra en Siria? Desde las protestas de Homs? No fueron pacficas y, en cambio, no fueron violentamente reprimidas, sin ningn miramiento, por el gobierno de Al Asad?

Fueron inicialmente pacficas y fueron reprimidas, y esto ocasion mayor movilizacin. Es en este contexto cuando, segn mi punto de vista, las potencias extranjeras intervencionistas ven llegada la ocasin de promover una intervencin que comporta una agresin contra Siria y el inicio de una guerra impulsada desde el exterior.

Es entonces cundo, segn comentas, intervinieron las potencias occidentales: EEUU, Francia, Reino Unido, Qu pretendan? Y las monarquas del Golfo? Qu pretendan? Israel ha estado al margen? A quines apoyaba? Lo mismo te preguntara en el caso de Turqua.

En el contexto de las manifestaciones y su represin, se impulsa la creacin del Ejrcito Libre Sirio y la entrada en Siria de miembros de Al Nusra, Isis y otras organizaciones, con mercenarios, a los que tambin se unieron militantes de organizaciones musulmanas radicales como los hermanos musulmanes, con su financiacin y la aportacin de armamento y logstica.

No hay que olvidar que los EUA tiene una larga experiencia en este tipo de actuaciones. Que Al Qaeda es una creacin de ellos en Afganistn, con Bin Laden a la cabeza, para luchar contra el ejrcito de la URSS. Creacin que, como todo el mundo recuerda, se les volvi en contra: Torres gemelas, etc., y tambin para los EUA, cuando, a su vez, invadieron Afganistn, donde todava estn enfangados.

Y en cuanto a los objetivos estratgicos...

Los objetivos estratgicos de toda esta operacin son los de modificacin de la situacin en Oriente Medio por parte de EUA, OTAN, especialmente Francia y UK, y tambin Israel, Arabia Saud, Jordania, Turqua, y todos los que conformaron la gran coalicin contra Siria.

Se trata de imponer en Siria un gobierno ttere, amigo de todos ellos y favorable a sus intereses de dominio de un rea fundamental de Oriente Medio, puerta tambin para la agresin a otros pases, y muy concretamente Irn, adems de arrebatar los recursos naturales.

Se trata de reproducir, de una u otra manera lo que, con tanta facilidad, hicieron con Libia y tambin lo que hicieron en Irak.

Los intereses de Arabia Saud, adems de su participacin en el botn econmico-estratgico, son tambin religiosos, buscando imponer la versin ms retrgrada del islam sunita, el que est en el origen de la mayor parte de grupos radicales islamistas. No hay que olvidar que Bin Laden era saud, de unas de las familias dominantes en el pas.

En cuanto a Turqua

Por parte de Turqua, el inters es sofocar y someter, todava ms, al pueblo kurdo, impidiendo la formacin de un Kurdistn independiente, e intentando expandir su propio territorio a costa de Siria, adems de los recursos naturales.

Ha intervenido Rusia desde el principio del conflicto? Cmo Irn y Hezbol?

No. Rusia ha intervenido militarmente, a peticin del gobierno de Siria, en septiembre del ao 2015, cuando la guerra duraba ya 4 aos. Existe una cooperacin entre ambos pases desde los aos 70. Irn ha participado cediendo algn aeropuerto como base para la actuacin de la aviacin rusa y con tropas. Hezbol, la milicia chiita libanesa, ha participado activamente con tropas.

Un comentario de texto. De una entrevista al historiador y arabista Gilbert Achcar: La poltica interior de Hezbol en Lbano, tanto en el terreno econmico como en el social o cultural, no es en modo alguno progresista. El Partido de Dios (es lo que significa Hezbol en rabe) se acomod muy bien en la reconstruccin liberal de Lbano. Tampoco debemos olvidar que depende estrechamente del rgimen iran, que es todo menos progresista. Ahora bien, si EE UU o Israel lanzaran un ataque contra Irn, nosotros no dudaramos en apoyar a este pas. Esto no significa que no consideremos que el rgimen iran es reaccionario, represivo, capitalista, y por tanto un enemigo de la causa social por la que luchamos. Es muy importante entender esto, porque en los ltimos aos Irn y Hezbol han acudido en ayuda del rgimen contrarrevolucionario de Siria. Le han prestado tropas de choque decisivas que se han sumado a la masacre contra el movimiento popular democrtico. Esto demuestra su profundo carcter reaccionario. Para el rgimen iran, esto es perfectamente coherente con la represin del movimiento democrtico en el propio pas en 2009.. Qu opinin te merece esta reflexin? Aado otro paso para completar tu reflexin: Lo que he dicho con respecto a Egipto puede extenderse al conjunto de la revuelta rabe. La izquierda ha de adoptar una actitud correcta de oposicin a ambos polos contrarrevolucionarios, representados por los regmenes, de un lado, y por las fuerzas fundamentalistas islmicas, de otro, y esforzarse por crear un tercer polo, opuesto igualmente a ambos en su perspectiva estratgica. Claro que tcticamente, la izquierda puede golpear conjuntamente con uno contra el otro el ms peligroso del momento, siempre que siga caminando por separado con su propio programa, desafiando a ambos polos reaccionarios. Desde el punto de vista estratgico, la izquierda debera librar su combate en ambos frentes. En lugar de este planteamiento, por desgracia, hemos visto cmo fuerzas progresistas se alineaban con los fundamentalistas islmicos contra los regmenes como ocurri en las primeras etapas de la revuelta en muchos pases, o todava ocurre en el caso de Siria, mientras que otros sectores de la izquierda se alineaban con los regmenes existentes contra los fundamentalistas islmicos. Qu parece esta reflexin, ests de acuerdo?

Estoy bsicamente de acuerdo con lo que dice el historiador y arabista Gilbert Achcar.

Quieres aadir algo ms?

Si, naturalmente, quiero referirme al papel de la izquierda sobre el conflicto y las alternativas que, en mi opinin, debe defender.

Una pregunta que debera haberte hecho.

Durante estas ltimas semanas, he ledo algunas opiniones que, diciendo hablar desde posiciones de izquierda, hablan de Alepo o Siria calificando lo que est sucediendo como la tumba de la Izquierda. Sinceramente, los que hacen este planteamiento no s a qu izquierda se estn refiriendo. Debemos constatar que los partidos comunistas han desaparecido de Europa y casi de todo el mundo desde hace aos.

Tal vez al partido socialista francs, con Hollande bombardeando Siria, sea el alumno ms aventajado de EUA. No se comprende su actitud, ni aun conociendo que Francia tuvo que salir por piernas de Siria, que gan su independencia de la ocupacin francesa el 17 de abril de 1947. Antes, estuvo bajo dominio del imperio otomano durante cuatro siglos, hasta 1918, en que dej de formar parte del imperio turco para caer bajo la ocupacin inglesa, que posteriormente cedi su posicin a los franceses, cuando ambos se repartieron aquella zona del mundo al margen de sus naturales y sin contar para nada con ellos.

Recuerdo que u na parte del laborismo de UK se opuso a que UK participara en la agresin a Siria, que se llev a cabo igualmente, con el apoyo de los conservadores y una parte de los laboristas.

Y en Espaa?

En Espaa, primero el PSOE fue promotor de participar en la agresin a Siria, mediante un pacto antiyihadista, al que se apuntaron PP y Ciudadanos. Despus, el PSOE se retract.

Volvamos a los debates de la izquierda.

Tal vez los que promueven la visin de que la izquierda se ha enterrado en Siria, hacen referencia al manifiesto que, en noviembre de 2015 Activistas, destacados personajes del mundo de la cultura, alcaldes del cambio y asociaciones pro-derechos humanos han firmado el manifiesto ' No en nuestro nombre ' en contra del terrorismo, la islamofobia, las guerras, los recortes de libertades y los bombardeos.Desde mi punto de vista, esta no es precisamente una opinin acrtica hacia sad.

La posicin de la izquierda no puede ser otra, desde mi punto de vista, que la de defender la paz, la retirada de todo tipo de tropas y mercenarios, el no intervencionismo, los derechos humanos y la democracia en todos los pases y en todos los frentes.

Que comportara

En el caso de Siria, esto comporta el cese de todas las intervenciones externas, la retirada de todos los ejrcitos y combatientes extranjeros que actan en Siria as como de la subvencin econmica y del suministro de armas y recursos a todos los intervinientes extranjeros en primer lugar.

En este punto, debe abordarse la retirada de todas las bases extranjeras en oriente medio y el Golfo Persico. Ms de 15 de los EUA, de las ms de 700 que tiene repartidas por todo el mundo. y la de Tartus que proyecta Rusia y la que est negociando con el gobierno egipcio.

En Siria hay una dictadura y es irrenunciable al exigencia de un proceso que garantice la instauracin de un rgimen de libertades democrticas, con garantas plenas para el pueblo sirio. Hay que estar atentos porque la prxima vctima del imperialismo puede ser Irn, al que Israel tiene por su enemigo principal. Ahora que Trump ser presidente USA, ya ha declarado que no acepta el acuerdo, firmado bajo los auspicios de la ONU, sobre su desnuclearizacin. El sionismo y los EUA, parecen no tener suficiente. Hasta el 2003, Irak, Siria e Irn eran los tres pases de la zona de O riente M edio con mayor nivel econmico, cultural y tcnico. Irak primero y ahora Siria, han sido arrasados. Irak ocupado y saqueado, destruido. No creo que a esto se le pueda llamar establecer la democracia en un pas. Este es el resultado civilizatorio del imperio. El siguiente en el turno, si no se evita, puede ser Irn. He tenido la suerte de visitar Irn, como turista, en dos ocasiones. He recorrido el pas, de norte, desde el mar Caspio, a sur, el golfo prsico y Ormuz. Me ha parecido un pueblo magnfico, con un nivel cultural mucho ms alto que el de los pases que lo circundan. Un pas y un pueblo amables y entregados al visitante. Tambin arquitectnicamente y por su nivel cultural.

Pero se dice que Irn tampoco es un pas democrtico...

Ciertamente, Irn, es una dictadura, por el poder que se concede a los Ayathola, la existencia de fuerzas represivas especiales y por medidas coercitivas en los comportamientos de la poblacin. Aun as, las mujeres tienen en Irn una situacin y unas condiciones personales y profesionales muy superiores a las de los pases rabes. Un ejemplo de ello es su enorme integracin cultural y profesional. Hay, en porcentaje a la poblacin, ms mujeres universitarias que hombres. En cualquier caso, la situacin es mucho mejor para el pueblo ira n que la dictadura del Sha de Persia, Reza Pahlevi, dictador autcrata impuesto por un golpe de estado, llevado a cabo por la CIA de EUA y los ingleses, contra el presidente electo, Mossadeq, para arrebatar a Irn sus recursos naturales y especialmente el petrleo.

En sntesis

En mi opinin las organizaciones de izquierda deben defender y luchar por estos objetivos, de paz, democracia, respeto a los derechos humanos y reconocimiento de los derechos nacionales y la independencia de las naciones, tanto en Siria como en todos los pases intervinientes en el actual o futuros conflictos.

Las NU podran ser un marco para definir criterios y medidas, siempre que sus acuerdos se cumplan. En este sentido es lamentable y dice muy poco a favor de la credibilidad de las NU, cuando a quien no aplica los acuerdos, s e le bombardea, como en Irak, y cuando es Israel quien incumple las resoluciones, como viene haciendo sistemticamente, lo hace con total impunidad y todo el mundo mira para otro lado, con lo cual se convierten en un referente manipulado, que ha perdido toda autoridad moral. En cualquier caso, la lucha por estos objetivos es irrenunciable.

Gracias, muchas gracias.

