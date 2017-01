Prefacio de "Yihad made in USA", de Grgoire Lalieu

Lo de Siria es "sencillsimo", o bien "demasiado complicado"

InvestigAction

Cuando se habla de Siria suele haber dos versiones. O bien es sencillsimo y estamos muy bien informados. Entonces, tenemos que creer a los medios cuando nos dicen: Estados Unidos quiere llevar la democracia a Siria De verdad? Ser con la ayuda de Arabia Saud y de Qatar?

Te cabe alguna duda, lector? Existe una segunda versin: Estados Unidos nos protege contra las armas de destruccin masiva De verdad? A pesar de ser el pas que ms las ha usado? Armas nucleares sobre Hiroshima, napalm en Corea, en Camboya y en Vietnam, armas biolgicas contra Cuba, uranio empobrecido, minas antipersonas y bombas de fragmentacin por casi todas partes. Y no hablemos de las doscientas cabezas nucleares entregadas a Israel.

Sigues sin estar convencido? Tercera variante: Estados Unidos combate el terrorismo. De verdad? Armando a Ben Laden contra Afganistn, luego a una seccin de Al-Qaeda contra Libia y por fin a Al-Nusra y al Daesh contra Siria? Organizando atentados con bombas en aviones y hoteles cubanos y a continuacin dando proteccin a los autores de esos atentados, bien cobijados en Florida, y acabando por encarcelar de por vida a los Cinco Cubanos de Miami, esos cinco agentes del contraespionaje cubano encargados de impedir nuevos atentados? Y stas slo son unas pocas de las tantas proezas de esa CIA tan demcrata

O bien, entonces, nos explican que todo eso resulta demasiado complicado de entender para vosotros. Vosotros, el pblico, no sois capaces de ver claro en esa maraa de los y en ese caos que son Iraq, Libia, Siria y etctera. Dejad todo eso para los expertos!

Y si lo que pasa fuera que algunos tienen inters en que no entendamos nada y que, desanimados, demos por imposible tratar de entenderlo? Eso es lo que afirman Grgoire Lalieu y Mohamed Hassan en este libro. Y lo van a demostrar.



Quin tiene inters en que nos quedemos quietos?



Quin tiene inters en que sigamos sin entender y sin intervenir? En el 2003 ramos millones manifestndonos contra la guerra del petrleo que asolaba a Iraq. Hoy da, Estados Unidos, a diario, lleva a cabo ms guerras y ya nadie se vuelca en las calles. Cmo han conseguido desesperanzar a los pueblos aunque las catstrofes siguen asolando a las poblaciones?

Pero quin cree sinceramente que Estados Unidos ha cambiado? Quin piensa que Washington ha renunciado a dominar el mundo? Quin se imagina que las transnacionales norteamericanas ya no quieren controlar un mximo de riquezas, por lo tanto un mximo de naciones? Quin piensa que el complejo militar-industrial va a entonar Peace and Love?

Por eso, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es sta: puede que Estados Unidos siga apuntando a la misma meta, pero con mtodos ms astutos? La respuesta es un s rotundo.

La nueva estrategia de la Casa Blanca ya la describimos en el 2008 (1). Es el soft power, literalmente: el poder blando. Solo que en este asunto no cabe la menor blandura, simplemente se trata de una manera ms discreta de hacer la guerra. La guerra indirecta, la guerra mediante desestabilizaciones organizadas y golpes de Estado. La guerra empujando a un Estado de la zona a agredir al vecino que molesta, o bien armando a movimientos separatistas para que fomenten guerras civiles. O tambin apoyando organizaciones terroristas para crear el caos.

Total: en lugar de a los G.Is sobre el terreno, tenemos a la CIA entre bastidores. Un mtodo menos costoso, menos llamativo, menos provocativo. Las masas se tragan la patraa (gracias a los medios y a algunos intelectuales). Poder blando. Tambin llamado smart power: poder inteligente. Sigue la violencia, pero mejor acicalada y mejor empaquetada.

Resulta bastante fcil entender por qu Washington ha cambiado de estrategia. Acordaos En 2001, Bush decidi atacar a siete pases despus de Afganistn: Iraq, Siria, Lbano, Somalia, Sudn, Irn como declar el general Wesley Clark (2). Pero Bush fracas patticamente: apenas dos guerras y ambas perdidas, tanto la una como la otra.

InvestigAction expuso los mecanismos de la nueva estrategia en el libro: La Estrategia del Caos, que escrib en colaboracin con Grgoire Lalieu en 2011. Su idea principal? Lo que no seas capaz de controlar, destryelo! En varias regiones estratgicas para sus intereses, Estados Unidos ha sembrado el caos.

Ms eficaz que el mtodo Bush, el mtodo Obama planteaba, sin embargo, nuevos problemas: cmo controlar los elementos desestabilizadores que uno ha puesto en marcha? Y ms que nada, cuando se es una gran potencia en declive cmo impedir que progrese el nuevo frente amplio en contra de la hegemona: la alianza de Rusia, China, Amrica Latina y dentro de poco otras naciones?

Todas esas naciones se estn aliando para resistir a la agresividad de los dueos del mundo. En definitiva, Washington no ha solucionado su problema, ms bien lo ha desplazado y tal vez lo haya empeorado.

Claro, el problema tambin se le plantear al presidente que venga. O mejor dicho, ya que el presidente no es ms un empleado de lujo, el problema estrtegico se le plantear a la lite estadounidense, a los dirigentes de las transnacionales y a los think tanks encargados de aconsejarlos.

El trabajo llevado a cabo por Grgoire Lalieu y Mohamed Hassan es pues indispensable para que entendamos bien los verdaderos engranajes de la poltica internacional de Estados Unidos y vislumbremos en qu direccin habr de ir, probablemente.

Al exponer con claridad los acontecimientos que se verificaron en Siria y en Egipto, al ir sacando a luz los acontecimientos perdidos, o mejor dicho acallados, por los medios dominantes, nos dan a conocer el trasfondo de esas dos revoluciones secuestradas.

Lejos de la narracin simplista que se oye en todas partes, descubrimos en este libro no slo las contradicciones de clase que conocen estos dos pases sino tambin la accin secreta y subterrnea de Estados Unidos en la regin. Cmo, desde el principio, Estados Unidos secuestr las legtimas protestas en Siria, prolongando as los preparativos que, en realidad, empezaron mucho antes del 2011; cmo, desde el principio, Estados Unidos se apoy en extremistas despiadados y lo que codicia en realidad es ese pas trgicamente agredido a sangre y fuego.

En lo que concierne a Egipto, los autores nos desvelan hasta qu punto Estados Unidos siempre consider que ese pas le perteneca, cmo se las apa para controlarlo estrechamente y cmo, por lo tanto, lo ha sumido en la pobreza y la dependencia y, por fin, qu poco le importa a Estados Unidos que gobiernen los Hermanos Musulmanes o unos jefes militares con tal que nada fundamental cambie en el seno del mundo rabe. Al explicarnos tambin que los egipcios an no han terminado de escribir su historia, los autores nos permiten entender lo que todava puede suceder en un futuro cercano.

Yihad made in USA explica el verdadero papel desempeado entre bastidores por las diferentes potencias regionales, cmo se vale Washington de Arabia Saud y de Qatar, con qu cinismo se han quitado de encima a los jvenes euroyihadistas, por qu Irn es el blanco tras Siria, qu intereses mueven a Israel y a Turqua en el asunto de Siria.

Las alianzas sorprendentes se hacen y deshacen, pero si examinamos con atencin esos intereses dejamos de sorprendernos. Tratndose de esos dos pases, entendemos perfectamente para qu proyecto han sido tiles los llamados islamistas. Pero qu significado exacto tiene esta palabra?



Islamismo: un concepto cajn de sastre que desactiva nuestras neuronas



Incesantemente, los medios machacan ese vocablo tan mal escogido: islamistas. En realidad, el vocablo designa realidades totalmente contradictorias:

Arabia Saud, siendo islamista, colabora con Estados Unidos e Israel. Pero Hezbol, siendo islamista, los combate.

En Egipto, los Hermanos Musulmanes pactan con Washington y Tel-Aviv. Poltica que es contraria a la de Hams, que sin embargo es heredero de esos mismos Hermanos Musulmanes.

En nombre del combate por la democracia, los jvenes euroyihadistas islamistas, franceses y belgas, fueron aplaudidos cuando marchaban a Siria (el mismo ministro belga de Asuntos exteriores quera erigirles una estatua), pero han sido detenidos e incluso metidos en la crcel al regresar.

Pero no ser el vocablo islamismo un cajn de sastre que hace que nuestra reflexin entre en un callejn sin salida? Mohamed Hassan nos explicar cmo el vocablo islamismo encubre en realidad cinco corrientes polticas muy diferentes que la propaganda amalgama tontamente. Era indispensable que Mohamed Hassan aclarara los historiales y recorridos contradictorios de todas esas corrientes para descifrar la enrevesada estrategia de Estados Unidos en su porfa para controlar el tablero de Oriente Medio.

Ninguno de esos matices, ninguna de esas interrogaciones han sido expuestos por los grandes medios. Y sin embargo no pretenden dichos medios ayudarnos a descifrar la poltica internacional de Estados Unidos? Pero entonces por qu nunca se refieren a estas importantsimas declaraciones de dos altos responsables norteamericanos?

En 1996, James Baker, el entonces ministro norteamericano de asuntos exteriores, declar: No existe pas musulman ms integrista que Arabia Saud () y sin embargo ese pas es a la vez un amigo y un pas importante para Estados Unidos. () Slo tenemos que combatir el integrismo en la medida exacta en que lo exijan nuestros intereses nacionales. (3) En 2012, Hillary Clinton confiesa llanamente: Estados Unidos fue quien cre Al-Qaeda (4)

No bastan esas declaraciones para entender cmo Estados Unidos utiliza las ms peligrosas herramientas para asentar su control sobre ciertas regiones estratgicas: Oriente Medio, pero tambin Cucaso, Asia del Sur y del Centro, Cuerno de frica y tambin frica Central? He ah lo que explica la historia confusa de varios conflictos de estos ltimos decenios: Afganistn, Yugoslavia, Chechenia y ms ampliamente el Cucaso, Iraq, Libia, Siria, pero tambin Argelia, Congo RDC, Sudn del Sur, Costa de Marfil, Mal, Centrofrica, los Tigres tamiles, etc. Segn sus intereses, Estados Unidos se ala hoy con unos terroristas a quienes combatir maana, antes de volver a reconciliarse con ellos pasado maana.

Entender todo esto resulta crucial: con esas pualadas traperas y esas alianzas indignas es cmo Estados Unidos ha empezado a poner patas arriba el gran tablero de Oriente Medio para volver a organizarlo a su antojo. Todo ello con el teln de fondo de la Gran Guerra del petrleo y del gas, clave de la dominacin del mundo. En realidad, Yihad made in USA desvela uno de los aspectos esenciales de esta gran batalla para dominar el mundo, es decir: debilitar a China y a Rusia y controlar Europa. Una batalla que nos concierne por todas partes.



Ninguna improvisacin, slo la realizacin de unos planes muy viejos



Suelo decirlo a menudo: cada vez que la tele nos cuente que Washington reacciona ante acontecimientos espontneos acaecidos en algn lugar del mundo, siempre tenemos que empezar por preguntarnos qu ha hecho anteriormente Estados Unidos en lo que se refiere a ese pas. El presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt deca: En poltica, nada sucede nunca por casualidad. Cada vez que ocurre un acontecimiento, uno puede estar seguro de que estaba ya previsto que ocurriera tal y como ocurre.

En realidad, hace ya mucho tiempo que Estados Unidos y sus amigos tienen proyectado hacer estallar en varios pedazos a Siria y a la mayora de los pases de Oriente Medio.

As fue cmo, tras la Guerra de los Seis Das, en 1967, el ministro norteamericano Kissinger fij como prioridad, para Estados Unidos, reforzar a Israel. Y para conseguirlo quera dividir Oriente Medio en un mosaico de pequeos Estados dbiles que se hicieran la guerra unos a otros y que cada uno necesitara a Estados Unidos para sobrevivir. Este Plan Kissinger (idntico al Plan Rogers de unos aos antes) apuntaba a usar y acrecentar los conflictos interrabes para volver a disear las fronteras de varios pases: Lbano, Siria, Jordania, Iraq. Su meta era permitirle a Washington, con la ayuda de Israel y del Sha de Irn, controlar toda la produccin de petrleo de la regin.

Con la misma lgica, en 1982, Oded Yinon, un antiguo funcionario de Asuntos Exteriores de Israel, publica Estrategia para Israel en los aos 1980: Siria va a partirse en varios Estados conforme a sus comunidades tnicas de tal manera que la costa vendr a ser un estado alau chi; la regin de Alepo un estado sun; en Damasco, otro estado sun hostil a su vecino del Nort: los drusos formarn su propio Estado, que se extender por nuestro Goln tal vez, y ciertamente por Haourn y por la Jordania del Norte. Este Estado garantizar a largo plazo la paz y la seguridad en la regin: es un objetivo que a partir de hoy est a nuestro alcance.(5) Israel sabe lo que busca: desmantelar a sus vecinos.

Ms tarde, la CIA elaborar el Plan Syriana, que desvelar su ex agente Robert Baer. Tambin se trata de descuartizar a todos los Estados poco dciles para neutralizar la resistencia rabe en el conjunto de Oriente Medio. Y siempre para reforzar a Israel.

En junio del 2006, precisamente en Tel-Aviv, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, justifica con ese mismo cinismo la sangrienta destruccin de Lbano por los ataques israeles: Presenciamos aqu, por decirlo as, el crecimiento los dolores del parto de un Nuevo Oriente Medio y todo lo que nosotros, Estados Unidos, hacemos es conformarnos con empujar hacia adelante para no retornar al antiguo modelo. (6) El Nuevo Oriente Medio, conforme con los intereses de Exxon y Chevron, pasa pues por el sufrimiento de los pueblos agredidos.

Durante ese mismo mes de junio del 2006, el teniente coronel Ralph Peters, jubilado de la Academia Nacional de Guerra, desvela los pensamientos secretos de Rice y Bush: publica en el Armed Forces Journal (7) un mapa futurista de Oriente Medio diseado segn los sueos de Washington: Turqua aparece amputada a favor de un Gran Kurdistn; Iraq pierde a sus kurdos y aparece dividido en un Estado chi y un estado sun; Siria queda reducida a poca cosa; Pakistn pierde el Baluchistn (y, por consiguiente, pierde Gwadar, su puerto estratgico), Arabia Saud queda partida mientras crece Jordania. Dividir para reinar ms fcilmente

Un mapa de misma ndole fue publicado por el New York Times en septiembre del 2013.(8) Para preparar las mentes?

A sabiendas de todo lo que antecede, entendemos por qu la presente explosin en Iraq, en Libia y en Siria (y, pronto, en otros pases?) no es de ninguna manera una sorpresa.

Es pues totalmente posible entender Oriente Medio. Basta con apagar la tele y leer documentos serios. Por ejemplo, los documentos verdaderamente importantes de los estrategas norteamericanos (que dicen exactamente lo contrario de lo que nos cuenta la tele). O bien lo que escribe Mohamed Hassan cuando nos explica la verdadera historia de la regin y todas las maniobras que se traman entre bastidores.



Apagar la tele y volver a enchufar el cerebro



Al leer este libro apasionante seguramente te preguntars, amigo lector por qu todo esto no aparece nunca en los medios? por qu, segn esos mismos medios, todo siempre parece demasiado enrevesado?

Efectivamente, y aunque unos pocos periodistas consiguen a duras penas hacer circular algunas noticias u opiniones (a menudo a horas muy tardas de la noche), tenemos que constatar que los telediarios expresan las opiniones de sus respectivos gobiernos sin la menor oposicin. Y, tambin, que casi la totalidad de las emisiones con la calificacin de debate se limitan a presentar las nicas opiniones compatibles con los intereses imperantes.

Esos debates presentan tal y como petenden una pluralidad de opiniones tal como pretenden? S y no. En esos debates se pueden or varios pareceres sobre la mejor manera, para Estados Unidos y Europa, de conseguir sus metas en poltica internacional. Entonces, puede debatirse sobre el cmo? . Pero nunca sobre el por qu?. Queda prohibido discutir la cuestin esencial: los Estados Unidos y sus aliados tienen o no, moralmente, el derecho de imponer sus opiniones y sus intereses a la totalidad de los pases del Sur que tanto padecen su poltica? Tienen el derecho de hacer la guerra con nuestro dinero para servir a las multinacionales? Un tema tab.

Por haber intentado hacerlo a pesar de todo y sin rodeos en ocasin de tres debates televisivos en Blgica, en el otoo del 2011, me hall muy rpidamente arrinconado y sin que se me dijera el por qu, al igual que otros tantos periodistas que no entraban en el molde. El pluralismo tiene sus lmites no fastidien!



Nada tiene que ver con el complotismo



Yihad made in USA tambin aporta una explicacin completa, matizada y accesible, de los acontecimientos que ellos nos encubren o que son, dicen, demasiado enrevesados. Grgoire Lalieu rechaza tanto la teora del gran complot segn la cual Washington lo planifica y manipula todo, como la teora ultra-ingenua segn la cual Estados Unidos estara defendiendo unos valores morales y nos dira toda la verdad. Por eso querido lector, Yihad made in USA te ayuda a liberar tus neuronas frente a las propagandas simplistas.

Yihad made in USA no tiene nada que ver con una teora del complot. S, los estrategas estadounidenses elaboran planes al servicio de la lite, al servicio del 1%, y no se habla de ellos en la tele. No, esos planes no son totalmente secretos; existe sobre ellos una documentacin especializada que podemos consultar si nos lo proponemos con tesn y aplicacin. S, los estrategas estadounidenses manipulan a los pueblos. Pero no, no siempre lo consiguen; sus planes pueden ser combatidos por la resistencia de los pueblos y por la intervencin de los ciudadanos en el debate.

Entonces, cuando los voceros de Estados Unidos o de Israel, cuando un Henri Guaino (consejero de Sarkozy), o una Caroline Fourest, o un Bernard Henri Lvy nos llaman complotistas, en realidad ocultan que les falta valor para debatir sobre el fondo del asunto porque saben que no tienen argumentos y que los hechos desmienten sus aserciones. Que algunos que pretenden ser de izquierdas vengan repitiendo esas estupideces de derechas es harina de otro costal, un problema que ms bien tiene que ver con el psicoanlisis. O con el soborno de las conciencias.

El islamismo, un fantasma muy eficaz

Yihad made in USA tiene un ttulo bastante provocador, es cierto. Pero al reunir esos dos trminos aparentemente contradictorios, este ttulo nos anima precisamente a reflexionar ms all de las apariencias y los clichs simplistas. Quin se aprovecha de la manipulacin de ese islamismo? En cualquier caso, tenemos que constatar que los resultados son notables en el Oriente Medio, pero tambin en Europa. En Oriente Medio, con la particin sistemticamente organizada, Estados Unidos ha conseguido dar al traste los intentos de las naciones rabes de unirse para ser ms independientes, para negociar mejor el precio del barril de petrleo, para liberarse del monarca-dlar, para invertir los beneficios del petrleo conforme sus intereses, para resistir a Israel. Pero, hoy da, no hay nada de todo eso, ni siquiera la sombra de recuerdo, en Oriente Medio; impera la ley de todos contra todos; los pueblos pagan y los emires descorchan el champn. Muy eficaz, el islamismo.

Pero el islamismo tiene efectos perversos tambin en Europa. Debido a una escenografa de tal tamao, hoy en nuestras naciones europeas el islamismo equivale a barbarie. A pesar de algunas protestas hipcritas el mal se ha hecho; los musulmanes son sealados con el dedo y ms que nunca diabolizados. Se sospecha de pactos con el fanatismo y el terrorismo y se les intimida para que se distancien de Daesh. Por ejemplo, mostrando un cartel que diga Not in my name (No en mi nombre)

Increble! Por qu pedrselo slo a los musulmanes? Se le pidi a los cristianos que se desolidarizaran de George Bush cuando masacraba en Iraq? No le incumbe a todo hombre y a toda mujer, sea cual sea su religin o sus convicciones, denunciar unidos esa poltica brbara ya venga de Estados Unidos, ya venga del Daesh, de Arabia Saud o de Israel?

Segundo efecto perverso: en el momento en el que los costosos fracasos de las intervenciones militares de Occidente en Afganistn, Libia y Siria hacan que la opinin europea estuviera cada da ms reticente frente a nuevas aventuras guerreras, la escenografa del islamismo ha cambiado el paisaje. Una escenografa hipcrita y racista, ya que cuando el Daesh y las otras milicias perpetraban sus atrocidades masivamente contra la poblacin siria, Occidente haca la vista gorda. Pero el asesinato de unos cuantos occidentales provoca en el acto una movilizacin planetaria y costosa para nuestros presupuestos.

Cuando un pas como Blgica o Francia compra un bombardero, podra, con ese mismo presupuesto, crear escuelas para 1.300 nios y nias. Todos tenemos que apretarnos el cinturn, salvo la industria del armamento, a la que nos piden financiar con generosidad. Vamos a consentir que Estados Unidos nos arrastre a una guerra inacabable que finalmente nos enfrentar con Rusia y China?

Vamos a aceptar que Europa obedezca servilmente a ese delirio guerrero? O bien vamos a reaccionar y abrir un debate ciudadano: qu mundo queremos para nuestros hijos? El libro de Grgoire Lalieu es una ayuda valiosa para emprender ese debate: calibra muy bien el tema de la desinformacin; demuestra cmo se las ingenian para que el razonamiento quede sumergido por la emocin y anodadado por la fabricacin del miedo.



La fabricacin del miedo



La amenaza islamista primero fue ocultada y luego, de repente, inflada. Pero ha sido cuidadosamente aislada de su contexto y de la implicacin de Estados Unidos en el mismo. Y la cosa funciona: la opinin podra de nuevo desembocar en el consentimiento resignado o indignado: Bien, tenemos que hacer algo contra esos peligrosos fanticos.

No es ninguna casualidad si los medios vienen poniendo en primer plano con tanta constancia y aplicacin a los islamistas como nico elemento explicativo. Como escribe el socilogo Sad Bouamama: La fabricacin del miedo funciona a pleno rendimiento con sus dos consecuencias lgicas: primero, el pblico renuncia a una explicacin racional en provecho de reacciones emocionales y, segundo, aparece una demanda de seguridad aunque sea a cambio de un atentado contra las libertades fundamentales. Ms all de los blancos actuales, la lgica seguritaria es la que impera ms hondamente en nuestra sociedad. Las apuestas del petrleo, del gas y los desafos geoestratgicos desparecen totalmente del debate y slo dan cabida a la urgencia de un consenso anti brbaros.

Qu cmodo! desde luego: gracias a los medios ya no hay en Oriente Medio un conflicto entre clases sociales a propsito de las injusticias entre ricos y pobres, ya no hay colonialismo israel violando el derecho internacional, ya no hay injerencia imperial norteamericana permanente con toda clase de pualadas traperasNo, ya slo hay una guerra entre varias religiones con buenos y malos. Y los buenos siempre somos nosotros, claro.

Y nos pueden venir con ese cuento en otros muchos lugares. Lo maravilloso del pretexto terrorista es que Estados Unidos puede utilizarlo absolutamente en todas partes: desde Iraq hasta Nigeria, desde el Cucaso hasta el Congo, desde Ucrania hasta Mal; se pueden encontrar terroristas donde se necesiten, esto es, jams muy lejos del petrleo y del gas o de otras riquezas estratgicas. Incluso Estados Unidos se las puede apaar para que sus amigos se los traigan. Qu prctico!



Gracias, Grgoire



En 2009, el entonces muy joven Grgoire Lalieu ingresaba en InvestigAction para unas prcticas de periodismo en el marco de sus estudios. Y ya nunca se march. Lo contrat como redactor de nuestra pgina web en internet, cargo que asume con mucho talento. En 2011 redactamos juntos el libro La Estrategia del Caos, una serie de entrevistas con Mohamed Hassan para explicar las maniobras de Estados Unidos y de Europa en el mundo arabo-musulmn. Tres aos despus, Grgoire escribe ya solo este nuevo libro: Yihad made in USA, con el que consigue explicar con claridad lo que se empean en presentarnos como incomprensible: Siria, Egipto, el islamismo y todo el tablero de Oriente Medio. Gracias, Grgoire. Estoy muy orgulloso de este brillante relevo. Despus de todo, cuando fue fundado InvestigAction, hace exactamente diez aos, mi deseo era formar un equipo capaz de localizar los embustes de los medios y de combatirlos con una informacin independiente y valiosa. Nuestra tarea es amplia y no resulta fcil sobre todo porque carecemos de recursos financieros pero ya hemos conseguido algunos resultados y hemos sensibilizado a gran nmero de personas. Nuestro objetivo es an ms ambicioso para los aos venideros: InvestigAction quiere ayudar de varias maneras (sitios, artculos, libros, pelculas, canal vdeo, formaciones), ayudar a crear un autntico movimiento ciudadano en favor de la informacin, para que cada ciudadano pueda defenderse y ser actor en este combate en pro de la verdad. Mi esperanza es que otros jvenes imiten el ejemplo de Grgoire.

En adelante, lector, vas a poder comprobar que su libro es una valiosa contribucin para suministrar armas para ese combate.

Que disfrutes con tu lectura, amigo lector!



