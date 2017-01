Fantasmas de tiempos pasados

Desde hace meses vemos cmo el dogma recupera posiciones en Cuba y asesta golpes a quienes le son incmodos. Animado primero por la reaccin a la visita de Obama, ahora seguro tratar de secuestrar el legado de Fidel. Tambin hemos visto la prctica comn de contaminarnos con sospechas sobre una u otra persona. Ahora es el turno de Julio Antonio Fernndez Estrada en la Universidad de la Habana y Ren Fidel Gonzlez Garca en la Universidad de Oriente pero el fenmeno es mucho mayor.

Ambas separaciones responden a una tcnica sectaria que margina a los sectores menos dciles en el pas. Esos no son los principios en que se fund la Revolucin, as no se construye un pas sano, mucho menos socialista. No voy a contar la historia de ambos, empezar por una que me toca ms de cerca porque este ser un ao de pelea entre sectores progresistas y arcaicos dentro de las filas revolucionarias. Mejor saber a qu nos enfrentamos antes de entrar en la lucha.

En septiembre de 2012 un muchacho llega temprano todos los das a la universidad. No se le ve apurado, saluda a sus amigos, conversa sobre temas intrascendentes, saca la merienda y deja pasar el tiempo. Al medioda va al parque un par de horas ms hasta que termine la jornada laboral. Su nombre es Roberto Peralo, uno de los administradores de La Joven Cuba.

Lo que ocurre en Internet no queda en Internet, Roberto haba probado los lmites y un grupo de funcionarios tomaron con entusiasmo la idea de hacerle pagar por ello. Roberto era hasta ese momento cuadro profesional de la Unin de Jvenes Comunistas y dej de serlo en cuestin de das. Con un pretexto se le despidi de la organizacin, a disposicin del Ministerio de Trabajo. Desempleado, con su esposa embarazada y sin decir nada en casa a su familia o sus amigos. Ninguno de sus amigos sabamos de su situacin, l tena ms vergenza que sus acusadores.

Cada jornada sala a trabajar en Matanzas. A la universidad, el parque y donde pudiera. A esperar que pasara el tiempo y regresar a casa. El da que descubrimos su situacin fue el primero de nuestra lucha por reivindicar La Joven Cuba. La desfachatez de sus acusadores en hacer circular rumores y conspirar a las sombras, contrastaba con la vergenza de que estas cosas ocurran en el pas que defendemos. Historias as se repiten siempre que la inteligencia colectiva del pas baja la guardia.

A Julio Antonio Fernndez Estrada lo deben haber felicitado muchas personas el Da del Educador en Cuba sin importar cualquier medida. Durante un largo perodo lo fueron sacando de la Universidad de la Habana, como pas con muchos otros anteriormente en la Facultad de Derecho, en realidad Julito era un sobreviviente. Y lo sacaron, le quitaron sus estudiantes en el curso para trabajadores, lo nico que le quedaba en la docencia.

Como si la academia cubana estuviera en condiciones de marginar a sus mejores intelectuales. Hemos alimentado funcionarios que ya son expertos en generar antipata hacia las instituciones cubanas. La CIA y la contrarrevolucin deben estar descorchando el champagne, lo que no han logrado ellos en medio siglo, lo hacen eficazmente algunos de nuestros compaeros. Pero la falta de legitimidad en el hecho se evidencia en el silencio que lo acompaa. Sancionar en las sombras, evitar que la noticia llegue a los medios, reparar daos y utilizar voceros que generen dudas sobre la reputacin de una persona sin necesidad de demostrarlo. Lamentablemente algunos terminan siendo cmplices de la injusticia: por algo ser, un razonamiento triste. Pero Julio Antonio no es el nico en esta situacin.

En la Universidad de Oriente otro profesor de derecho acaba de ser expulsado bajo la acusacin de perder prestigio a travs de sus publicaciones en Internet. El motivo real es todo lo contrario. A Ren Fidel Gonzlez Garca estaban empezando a leerlo ms y ms personas, quizs demasiados lectores e influencia sobre los estudiantes. O es simplemente un caso de la administracin buscando pretextos para dirimir rencillas personales, no ser el primero. La misma administracin que desaprob mi artculo La revolucin de las portauelas, donde contaba la revuelta ocurrida en la Universidad de Oriente hace unos aos. Para mantener silencios que favorecen a la derecha y expulsar revolucionarios, somos ms eficientes que para la inversin extranjera.

La educacin superior en Cuba tiene sobrados profesionales para una correcta gestin, es muestra de lo mejor que ha dado la Revolucin y de la inteligencia colectiva del pas. Siendo profesor en una universidad vi cmo las personas de ms prestigio y conocimientos carecan de acceso estable a Internet y estaban ajenos al debate pblico. Dudo mucho que ellos permitieran excesos de este tipo, como no aprobaron los ataques a Esteban Morales en su momento.

Sin embargo existe un fenmeno de burocratizacin y verticalismo que provoca acciones de este tipo. Quizs a Ren Fidel le ocurra como a La Joven Cuba, que quienes aplicaban una medida en la maana pedan disculpas en la tarde porque se vean obligados a ello por una disposicin superior.

Haciendo un anlisis marxista del fenmeno identificaremos la regularidad y sistematicidad con que errores as vienen ocurriendo. Quizs sea una acumulacin de contradicciones en el pas y la incapacidad que tienen algunos de lidiar con esta nueva realidad. Quizs el prembulo a una sociedad distinta que pueda mantener los xitos de la Revolucin y genere mejores condiciones para alcanzar otros nuevos.

Lo que s est claro es que el modelo social paternalista y controlador no es posible ya en un pas instruido. El acoso exterior no puede convertirnos en una sociedad acomplejada y a la defensiva, ni justifica el silencio. Porque no existe un modelo de socialismo opresivo, ni la injusticia es justificable de forma alguna.

Lo ocurrido con Roberto no son fantasmas de pocas pasadas, los decisores que se ensaaron con l son los que hoy lo hacen con Julio Antonio y Ren Fidel. No han ido a ninguna parte, bajaron su perfil el tiempo necesario para su regreso y estn aqu entre nosotros. El buen revolucionario no es el que se mantiene al margen de la construccin de su futuro, dentro de lmites cmodos y el sistema de premios que brinda ser polticamente correcto al Estado o servil a intereses forneos. El revolucionario til es el que se enfrenta a nuestros propios fantasmas y vive para luchar otro da.

