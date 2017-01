Inteligencia norteamericana reconoce en su informe el fin de la unipolaridad

ALAI

Los ltimos aos estuvieron impregnados del debate sobre qu caractersticas tomaba la poltica mundial a partir de la posguerra fra. La mayora de los grandes analistas del mundo acadmico poltico angloamericano no dejaba dudas que nos desplazbamos hacia la conformacin de un mundo unipolar dominado por los EEUU. Las evidencias de la invasin a Afganistn y a Irak, fundamentadas durante el gobierno de George W Bush (h) en un documento bajo el nombre Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, no dejaban margen para debatir. Esto, agravado tambin por la crisis poltica del sistema poltico occidental y la anglosajonizacion de las Relaciones Internacionales, que repiten los discursos "cientficos" de los gures, ya sean por dar ejemplos Kaplan, Kagan, Nye, Fukuyama, etc.En el ao 2008 sacamos entre varios expertos un Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopoltica (1), donde con mucha soledad advertamos que nos dirigamos hacia un mundo multipolar a contramano de los gures y adems, mientras exista una gran expectativa mundial por el nuevo Presidente de los EEUU, decamos que nada sealaba un cambio de la poltica exterior con respecto a Bush (h).Hoy, a menos de 10 das de dejar la Presidencia Obama (el Premio Nobel de la Paz que bombardeo 7 pases en menos de 6 aos), de paso, aprovechamos para decir que ser Nobel de la Paz no implica ninguna garanta. Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita. El Presidente Wilson aplic la diplomacia del dlar en el Caribe, T. Roosevelt la poltica del garrote y Kissinger el llamado "Plan Cndor" y todos fueron Premios Nobel. O sea, que lo de Obama es una confirmacin una vez ms, que hay que mirar de reojo cuando un presidente norteamericano es Premio Nobel.A pesar que empez con promesas de retirar a su pas de conflictos internacionales tras el mandato de Bush (h), Obama deja el cargo habiendo mantenido a la nacin norteamericana en conflicto durante ms tiempo que cualquier otro presidente de los Estados Unidos.Expandi las guerras areas y el uso de las fuerzas especiales en todo el mundo. El nmero de pases que cuentan con fuerzas especiales norteamericanas desplegadas ha crecido desde los 60 en 2009 hasta los 138 en 2016 (el 70 %de los pases del mundo), segn los datos del Mando de Operaciones Especiales de EEUU.Para analizar el legado del Presidente Obama, el Consejo de Relaciones Exteriores de los EEUU (CFR, por sus siglas en ingles), que se especializa en poltica exterior y asuntos internacionales del pas, present datos sobre los ataques areos lanzados sobre pases extranjeros. Solo en el 2016, el gobierno de Obama arroj al menos 26171 bombas.Mientras la mayora de los bombardeos se produjeron en Siria e Irak, las bombas estadounidenses alcanzaron Afganistn, Libia, Yemen, Somalia y Pakistn, siete de los pases musulmanes ms grandes.Durante los ocho aos de mandato de Obama, su gobierno no solo orden numerosos ataques areos, sino que tambin alcanz una cifra record de venta de armas desde la segunda guerra mundial, llegando a los 265.471 millones de dlares (2).Todo lo explicitado nos lleva a comprender un hecho importantsimo que ha ocurrido el pasado 9 de enero de 2017 bastante desapercibido y que nos parece central. El Consejo Nacional de Inteligencia de los EEUU en su Informe de Inteligencia para el nuevo presidente de los EEUU, Trump, reconoce en forma implcita el fracaso de la diplomacia de guerra de Obama, y nuestro lejano Diccionario (seguramente tomado como "ensayo poltico ideolgico" por parte de la mayora del arco "cientfico neutral" argentino) se halla en total sintona, con el Informe del 9 de enero. Si habra juicio por mala praxis en las ciencias sociales, muchos de los monstruos sagrados tambalearan. Esto no significa una irona vulgar, sino una profunda reflexin que debemos realizarnos todos desde las ciencias sociales y el mundo universitario sobre el devenir y acontecer del sistema mundo.Durante casi dos dcadas, Global Trends Report del Consejo Nacional de Inteligencia (3) ha estado dando forma a conversaciones estratgicas dentro y fuera del gobierno de los EEUU. Desde que el Primer Informe Tendencias Mundiales fuera lanzado en 1997, un nuevo Informe se publica cada cuatro aos despus de las elecciones en EEUU.Tendencias Globales constituye un importante y estratgico Informe de la evaluacin de los servicios de inteligencia de las fuerzas -y elecciones- que configuran el mundo durante las prximas dos dcadas.La ltima edicin del Informe "Tendencias Globales: paradojas del progreso" del Consejo Nacional de Inteligencia, fue presentada el 9 de enero de 2017, explorando tendencias y escenarios en los proximos20 aos.Fundamental para su comprensin y pertinencia han sido las reuniones en todo el mundo con una amplia gama de interlocutores, incluyendo funcionarios de gobiernos, empresarios, acadmicos, representantes de la sociedad civil y otros, en los talleres e intercambios. All se examinan las prospectivas de la economa, la demografa, la ecologa, la energa, la salud, la gobernabilidad, la identidad y la geopoltica y es vital entender sus consecuencias para la paz y la seguridad del mundo.El NIC cristaliza las ideas extradas de estas reuniones as como de una amplia investigacin condensada en el Informe Tendencias Mundiales que se publica cada cuatro aos, entre el da de la eleccin presidencial de EEUU y el da de la inauguracin.En lneas generales, el Informe del 9 de enero alerta sobre un futuro "cercano oscuro y difcil" debido al aumento de hostilidades entre Naciones en niveles no vistos desde la Guerra Fra, a medida que se desacelera el crecimiento global, se erosiona el "orden posterior a la segunda guerra mundial y a la potenciacin de los nacionalismos en los marcos de la globalizacin.La incertidumbre sobre EEUU, junto a un "Occidente que mira hacia adentro" y el debilitamiento de los derechos humanos internacionales y los estndares de prevencin de conflictos, animarn a Rusia y China a poner a prueba la influencia norteamericana, dice el Informe.Y agrega, "...estos retos estarn bajo el umbral de la guerra caliente, pero generarn riesgos profundos de errores de clculo".Rusia y China aparecen ya como actores a disputarle influencia reconociendo prdida de hegemona, as como conflictos regionales, terrorismo y aumento de la desigualdad.El organismo ha publicado el 9 de enero -repetimos- el Informe de 226 pginas y alerta "que el nuevo panorama mundial est poniendo fin a la poca de dominacin estadounidense que sigui a la guerra fra" y que, por lo tanto, los prximos cinco aos "pondrn a prueba la resiliencia de los EEUU". Por otro lado, el NIC prev un crecimiento del populismo en el terreno poltico a nivel mundial, lo que "representara una amenaza para el liberalismo. Aqu agregamos que no distinguen en el informe a partidos xenofbicos que aparecen en Europa de nacionalismos regionales de preservacin de la soberana, como ocurre en Irn o pueden tomar nuevamente fuerza en Amrica del Sur.Ms que nunca debemos buscar desde la Patria Grande un Poder tico Poltico Estratgico y la tensin que ya convive con nosotros es Patria Grande en serio o la nada. Aqu reside nuestro por-venir, al decir de Manuel Ugarte.(1) Barrios Miguel ngel (Director), Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopoltica. Biblos, BsAs, 2008.(2) https://intereconomia.com/economia/mundo(3) https://www.dni.gov/index.php/about/organization /national-intelligence-council-global-trendsMiguel ngel Barrios -Argentina- es doctor en educacin y en ciencia poltica. Autor de reconocidas obras sobre Amrica Latina.

