La ascensin del trumpismo

Una de las caractersticas de la reciente campaa electoral presidencial habr sido la manifestacin de las profundas divisiones en el seno de los dos partidos, demcrata y republicano. Esto se aada al atasco en el Congreso, el, entre los dos partidos del capitalismo. Adems de esto, el pas est muy polarizado a propsito de la raza, la economa y muchas otras cuestiones.

Hay que subrayar igualmente que no hay un partido de masas de la clase trabajadora que habra podido convertirse en el campen de una alternativa.

Donald Trump ha aparecido -luego ha sido elegido- como el hombre fuerte que va a coger los asuntos en sus manos y poner las cosas en su sitio. Aunque la forma en que va a hacerlo exactamente permanezca abierta sobre muchos puntos.

El trasfondo de esta desorientacin en la poltica de la clase dominante, es la Gran Recesin de 2007-2008 con los rescates por el presupuesto federal de las instituciones financieras y de la industria del automvil, mientras la masa de los trabajadores era golpeada por el paro, los desahucios, los recortes salariales, etc. En el lento restablecimiento econmico durante los ocho aos siguientes, las ganancias han subido pero no el nivel de vida de la clase obrera. El 95 % de los hogares no han visto subir sus rentas hasta alcanzar el nivel de 2007. La desigualdad en la distribucin de la riqueza y de las rentas ha aumentado.

Estos ocho aos corresponden a los aos de la administracin Obama. Durante estos ocho aos, la administracin Obama ha hecho poco para contrarrestar esta realidad. De hecho, cuando los republicanos han recuperado el control de la Cmara de Representantes en 2010, para girar duramente a la derecha, los demcratas se han visto superados por la derecha pero no demasiado. Y han dado su acuerdo a grandes recortes presupuestarios en los programas sociales.

Los aparatos demcrata y republicano prestan poca atencin a la desesperacin y la clera creciente en toda la clase obrera, negros, blancos, latinos, asiticos, y otros. Mucha gente de la llamada clase media teme ser echados hacia abajo, hacia la clase obrera, o ha cado ya all. Los dos candidatos que han hecho campaa contra el establishment, Bernie Sanders entre los demcratas y Donald Trump entre los republicanos, han sintonizado con esta clera.

De hecho, el demagogo Trump ha planteado pocas verdaderas propuestas para restablecer los empleos bien pagados. Ha acusado a otros pases, particularmente Mxico y China, pases con muy bajos salarios en los que las empresas estadounidenses subcontratan los elementos de su produccin de fuerte intensidad de mano de obra. Trump se ha jurado emplear las tarifas aduaneras para oponerse a ello. Ha combinado esta posicin nacionalista con la estigmatizacin racista -utilizando la retrica del chivo expiatorio- de los negros, los latinos y las personas migrantes, hacindoles culpables de la prdida de empleos de los obreros blancos.

La campaa y los debates de las elecciones primarias del Partido Republicano han visto a Donald Trump atacar a sus opositores del aparato republicano haciendo un uso de insultos y expresiones denigrantes sin precedentes. Su argumento principal, que ha repetido sin cesar, era que un hombre fuerte deba encargarse del gobierno y cambiarlo todo. Y que l era ese hombre fuerte, por oposicin a los perdedores que eran sus rivales. Que era el candidato de la ley y el orden y que si era elegido, empleara su poder para hacer un gobierno nuevo de arriba abajo.

Al hacerlo, Trump se ha apoderado del Partido Republicano que le est ya completamente entregado. La mayor parte de los republicanos en el Congreso, dejando aparte algunas viejas glorias oficiales marginadas, son tan de derechas que Trump les va como anillo al dedo. Adems, cualesquiera que sean las divergencias que puedan tener con l, estn superadas por la conciencia que tienen de que triunfarn o caern con l.

Entre los demcratas, las primarias se han reducido rpidamente a dos candidatos, Hillary Clinton y Bernie Sanders. Hillary Clinton era la opcin del aparato del partido y como tal ha hecho campaa. Sanders, por su parte, ha hecho campaa como el opositor al 1% de los superricos y ha propuesto medidas para atenuar la suerte de las trabajadoras y trabajadores, presentndose a s mismo como socialista demcrata. Sus propuestas comprendan una subida del salario mnimo a 15 dlares la hora, el reemplazo del Obamacare, basado en las compaas de seguros, por un seguro de enfermedad nacional para todos y todas, la gratuidad del acceso a los colegios y universidades pblicas de los Estados, y otras propuestas de este tipo.

Ante la sorpresa del aparato demcrata, su campaa ha enganchado con los trabajadores y las trabajadoras, y entre los jvenes en particular, incluyendo los jvenes negros. En su mayor parte de gente de menos de 25 aos, su formacin poltica ha tenido lugar durante los aos que han seguido a la Gran Recesin de 2007-2008. Bernie Sanders ha celebrado grandes y entusiastas mtines de masas que contrastaban con las modestas manifestaciones de la campaa de Hillary Clinton. El establishment se ha apiado alrededor de Hillary Clinton para desacreditar a Bernie Sanders como han revelado los documentos publicados por WikiLeaks. Hillary Clinton ha sido tambin ayudada por la base tradicional de los demcratas entre las personas negras de ms edad. Bernie Sanders ha perdido y luego ha hecho campaa en favor de Clinton. El taln de Aquiles de la campaa de Sanders -y lo que ha seguido- es que l apoyaba al Partido Demcrata, intentando reformarle y no construir un nuevo partido, social-demcrata, opuesto a la ciudadela de la clase dominante capitalista que es el Partido Demcrata.

Durante la campaa posterior a las convenciones de los dos partidos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump reciban evaluaciones mayoritariamente negativas en los sondeos entre la poblacin. Donald Trump ha hecho campaa como el candidato opuesto al establishment contra la Clinton del establishment. Finalmente, aunque Hillary Clinton haya logrado el voto popular [por alrededor de 2,5 millones de votos], es Trump quien ha obtenido la mayora del Colegio electoral para emerger tras su victoria como el hombre fuerte que iba a transformar el gobierno a su imagen.

La base electoral de Trump se sita entre los elementos abiertamente racistas de las clases media y obrera blancas. Son ellas y ellos quienes se han reagrupado detrs de sus ataques racistas contra los mexicanos y la emigracin latina; de su amenaza de resolver el problema del movimiento Black Lives Matter y de las comunidades negras en general con an ms ocupacin y represin policiales; de sus proposiciones de prohibir a las personas musulmanas la entrada en el pas e instituir una lista de vigilancia de las que vivan en el pas, incluyendo a quienes tienen la ciudadana; y de sus alusiones antisemitas.

Sus ataques contra las mujeres por su apariencia, luego su justificacin por haberse jactado de sus agresiones sexuales, han sido tambin aplaudidas.

Todos los ataques de este tipo en sus mtines, que se volvan cada vez ms masivos, han sido celebrados con ovaciones y consignas cantadas a coro, como lo han sido sus incitaciones a la violencia contra cualquier protestatario presente. Sus ataques contra Hillary Clinton eran aplaudidos a los gritos de A la crcel! A la crcel.

Es importante subrayar que los racistas declarados son una minora entre los blancos de todas las clases sociales, pero una minora significativa; pero son una mayora entre los blancos de la antigua Confederacin de los Estados esclavistas del Sur. Esto est enraizado en toda la historia de los Estados Unidos desde la poca de la esclavitud hasta el actual racismo estructural e institucionalizado sobre el que Black Lives Mater ha dirigido su foco.

Desde los aos 1970, los republicanos han sido vistos en su conjunto como el partido de los blancos.

No todos, ni siquiera la mayor parte de quienes han votado por Trump son racistas declarados. Muchos esperan ingenuamente que Trump obligue al sistema a traer buenos empleos. Pero han estado dispuestos a dejar de lado el racismo declarado de Trump, su misoginia, y sus brutales intimidaciones, para votar por l. Como blancos y blancas, teman tambin, aunque fuera de forma inconsciente, ser rebajados hasta el nivel de los pueblos de color.

Trump puede contar no solo con el control por los republicanos de las dos cmaras del Congreso, sino tambin de los dos tercios de los Parlamentos de los Estados. stos aplican ya algunas de sus propuestas, y se dedican a atacar a los sindicatos, los derechos de voto, los derechos de las mujeres, etc. Sern enardecidos por la eleccin de Trump.

Trump hereda igualmente muchos aspectos del Estado fuerte de las administraciones pasadas, tanto demcratas como republicanas. El espionaje electrnico tentacular por la NSA (National Security Agency) de todos los americanos y de una gran parte del mundo est ya en sus manos, como lo estn la CIA, el FBI y todas las agencias similares como la NCIS (el Servicio de Investigacin Criminal de la Marina), clebre por la clebre serie de TV del mismo nombre. Desde hace ms de medio siglo, la guerra ha sido la prerrogativa de los presidentes. Va a ser el comandante en jefe de la ms formidable mquina militar que jams haya visto el mundo.

A qu se va a parecer un rgimen Trump?

Sus decisiones a la hora de conformar su gobierno y otros puestos dan una idea. Pero lo que es igualmente importante es la forma en que esas decisiones han sido tomadas. Desde su lujoso apartamento en la Trump Power, en la ciudad de Nueva York, ha recibido durante todas estas semanas a un gran nmero de personas para entrevistas privadas, ostensiblemente para examinar un amplio abanico de candidatos y de opiniones. Se ha convertido en un circo meditico cotidiano de especulacin sobre sus intenciones. Ha recibido incluso a personajes del establishment republicano como Mitt Romney que se haba negado a hacer campaa a su favor. Aunque haya calificado el cambio climtico como una inocentada china, ha recibido al demcrata Al Gore, que se ha posicionado desde hace aos como portavoz de la necesidad de frenar el calentamiento climtico.

Son numerosos quienes en los medios privados han cado en la trampa de todo esto para pensar que Trump estaba quizs cambiando. Pero la realidad es que quienes han venido a hablar con Trump se inclinaban ante l como si estuvieran suplicando a los pies de un rey o de un papa, capitulando ante l de manera abyecta. El resultado fue realzarle ms an como el autcrata en el puesto de mando, que tendra en sus manos su destino. Debemos tener presente que este desfile hacia aparecer a los elegidos como gentes gratificadas por su voluntad y enteramente devotas a l.

Dicho esto, es revelador considerar las personas elegidas. Muchos han subrayado que el gabinete gubernamental que ha reunido est en gran medida compuesto de multimillonarios que en su conjunto totalizan ms de 9,5 mil millones de dlares de fortuna. Puestos clave van a ser ocupados por generales, banqueros, seores de los combustibles fsiles, por personajes autoritarios y racistas.

Una decisin haba sido tomada antes de las elecciones, el del nuevo vicepresidente, Mike Pence. Viene de los ultraevangelistas cristianos blancos que por primera vez tienen a uno de sus lderes en la Casa Blanca, aunque cada noche vuelva a dormir a otra residencia. Como miembro del Congreso, se ha opuesto a la financiacin federal de los tratamientos anti-VIH si el gobierno no financiaba igualmente programas contra la homosexualidad. Se ha opuesto a la autorizacin, otorgada ya, a los gays para entrar en las fuerzas armadas. Declara que me alegrar el da en que Roe vs Wade (el juicio del Tribunal Supremo que legaliz el aborto) sea echado al basurero de la historia. Como gobernador de Indiana, ha firmado una de las leyes antiaborto ms restrictivas de los Estados Unidos. Est igualmente en contra de las personas migrantes, apoya las escuelas cristianas contra las escuelas pblicas, niega el cambio climtico, y todo en este estilo.

Veamos algunas cortas descripciones a propsito de los otros elegidos por Trump y se podra decir an mucho ms.

El Fiscal General elegido por Trump, Jeff Sessions, un racista de Alabama, estar encargado de poner en pie la ley y el orden de Trump en el interior del pas. Como Trump, apoya a la polica contra el movimiento Back Lives Matter, apoya la Guerra contra las drogas y la encarcelacin en masa, y ser duro con las personas inmigrantes. Podra emplear su funcin contra los disidentes.

Steve Bannon ser el principal consejero de Trump. Es conocido como el antiguo propietario de Breitbart News del que l mismo ha declarado que era la voz de la extrema derecha all-right, un eufemismo para designar a los supremacistas blancos. Pero lo que es menos conocido es un alegato a favor de una presidencia autoritaria.

El Consejero para la Seguridad Nacional ser el teniente general jubilado Michael Flynn. Ataca al islam como religin, declara que temer a los musulmanes es racional, afirma que Irn es la mayor amenaza para los Estados Unidos, y que la charia no deja de progresar en los Estados Unidos, etc.

El Secretario de Defensa de Trump est previsto que sea el general jubilado, llamado Perro loco, James Mattis, que fue comandante central en las guerras de los Estados Unidos contra Afganistn e Irak que destruyeron los dos pases. Ha bromeado diciendo que era divertido (fun) matar afganos que se resistan a la invasin de los Estados Unidos.

Para dirigir los departamentos del tesoro y del comercio, Trump ha elegido a Steven Mnuchin y a Wilbur Ross, dos multimillonarios a la cabeza de fondos especulativos (hedge funds) que se han beneficiado de los desahucios durante la Gran Recesin.

Como Secretario de Estado, Trump propone al director de Exxon, Rex Tillerson, un negador del cambio climtico (por usar un eufemismo) cuyo saber hacer internacional est limitado a las amplias propiedades de Exxon por todo el mundo, que aprovechar para favorecer gracias a su nueva funcin.

Hay una serie de nombramientos para dirigir agencias que esos personajes intentan debilitar o destruir. Comprenden:

Ryan Zinke como Secretario de Interior, responsable de gestionar las tierras y las aguas federales de todo el pas. Es un antiguo comandante de los submarinistas de combate de la marina y, como congresista de Montana, ha propuesto eliminar las protecciones legales y reglamentarias que tienen relacin con las tierras y aguas pblicas.

Rick Perry, como Secretario de Energa. Ha propuesto abolir este departamento as como la Agencia de Proteccin del Medio Ambiente (EPA). Es un antiguo gobernador de Texas estrechamente ligado a los gigantes de los combustibles fsiles. Y un negador del cambio climtico.

Como Secretario de Trabajo, Andrew Puzder, que est a la cabeza de una gran cadena de comida rpida. Est opuesto a los sindicatos, contra un salario mnimo y contra las regulaciones de la industria. Es conocido por sus ataques contra el Departamento de Trabajo cuya direccin va a tomar, departamento al que ha acusado siempre de ser favorable a los trabajadores.

Scott Pruit para la Agencia de Proteccin Medioambiental /EPA, un cercano a los reaccionarios de los combustibles fsiles. Rechaza la ciencia oficial del cambio climtico y ha construido su carrera combatiendo las regulaciones de proteccin del medio ambiente. Trump ha declarado que el EPA ha gastado durante mucho tiempo los dlares del contribuyente para un programa antienerga fuera de todo control que ha destruido millones de empleos y que Scott Pruit va a invertir esta tendencia.

Ben Carson para el Departamento de Vivienda. Este millonario es un neurocirujano que no sabe nada de vivienda. Est opuesto a los programas de ayuda a los propietarios de su vivienda, en particular a los de bajas rentas. En general, piensa que los problemas que tienen las personas de bajas rentas son por su culpa.

Betsy DeVos como Secretaria de Educacin. Est opuesta a las escuelas pblicas y sostiene los programas de privatizacin, apoya las escuelas cristianas y ha impulsado este programa en Michigan. Viene tambin de una familia de multimillonarios y su hermano Erik Prince fue uno de los fundadores del ejrcito de mercenarios Blackwater USA muy conocido y contratado por el ejrcito estadounidense para hacer el trabajo sucio y los asesinatos en Irak.

Tom Rice, miembro de la Cmara de Representantes por Georgia, para dirigir el Departamento de Salud y de servicios a la persona. Ha llevado a cabo una cruzada contra el Obamacare declarando que era la medicina socializada. Va a ayudar a retirarlo para reemplazarlo por algo an peor.

Estos son algunas de las personas de las que Trump se ha rodeado. Lo que va a plantear, son las posiciones de stas. Hasta dnde podr ir con este programa depender de la oposicin que suscite.

Lo que Trump va a hacer con certeza

En primer lugar, ser el candidato de la ley y el orden. Aumentar los poderes de la polica para mantener una losa sobre las comunidades negra y latina. No habr ya supervisin federal (ya muy escasa) de la violencia policial en las comunidades. No habr marcha atrs en la Guerra contra las drogas, o las encarcelaciones masivas, sino su aumento. Las acciones de empresas privadas de crceles han subido en la Bolsa como consecuencia de la eleccin de Trump. Habr an ms militarizacin de la polica.

Va a aumentar el control, ya imponente, de la frontera con Mxico, pero no la de Canad. Las deportaciones masivas realizadas por el gran deportador, Obama, van a aumentar con fuerza.

Los gastos militares van a aumentar significativamente. El arsenal estadounidense de armas nucleares, ya en vas de modernizacin por Obama, al precio de alrededor de un billn de dlares, va a aumentar.

Bajo una forma u otra, va a impedir a la mayor parte de las personas de religin musulmana inmigrar a los Estados Unidos, incluyendo a los millones de personas refugiadas desesperadas de las guerras de Washington contra los pases rabes.

Son seguras grandes bajadas de impuestos para los ricos. Las reglamentaciones que afectan a las sociedades financieras sern reducidas. Las que afectan a las grandes compaas del petrleo, carbn, y del gas natural, incluyendo el fracking (fractura hidrulica) sern abolidas o quedarn sin repercusin prctica (ese es el real contenido de la negacin por Trump del cambio climtico), igual que las reglamentaciones de otras industrias, incluyendo los bancos y dems intereses financieros. Celebrndolo por adelantado, la Bolsa se ha disparado tras la eleccin de Trump.

Trump y el Congreso republicano van a legislar para derogar el Obamacare, pero lo que vayan a poner en su lugar no est claro. Tanto el propio Trump como los polticos republicanos temen una respuesta si demasiada gente pierde algo de su seguro de enfermedad o ve subir rpidamente los costes de su salud.

Trump va a designar un candidato para ocupar el puesto vacante en el Tribunal Supremo que dar su voto para derogar la sentencia Roe versus Wade, que haba legalizado el aborto. Este nuevo juez servir igualmente para apoyar a Trump si ste encuentra problemas legales, lo que es probable. Los Estados sern animados a dictar ms restricciones al derecho al aborto.

Lo que va a hacer probablemente

Adems de aumentar los gastos militares, Trump proyecta grandes trabajos de infraestructura. Esta perspectiva ha sido tambin un factor de la subida de la Bolsa. Pero ofrece propuestas contradictorias para el financiamiento posible de esos grandes trabajos y el Congreso republicano ha sido siempre reticente a votar gastos para este tipo de proyectos.

La Agencia para la Proteccin del Medio Ambiente, adems de apoyar las proposiciones de Trump para la Big Energie evocadas ms arriba, va a recortar otras reglamentaciones medioambientales y dejar probablemente que la Agencia misma deje de ser pertinente. Las protecciones al medio ambiente en el trabajo que protegen a los trabajadores van probablemente a sufrir tambin.

Probablemente, Trump va a aumentar los derechos de aduana que gravan las importaciones, particularmente las que vienen de China. Los negocios con Rusia van probablemente a mejorar. Pero Trump va a seguir un programa general proteccionista y nacionalista en economa.

A lo largo de toda su campaa, Trump ha atacado constantemente a los grandes medios privados, calificndolos de basura mugrienta (scum), o incluso peor. Va a continuar hacindolo, pues intenta as domesticarlos, un esfuerzo que va a producir frutos, y que ha tenido ya un cierto xito. Celebrar pocas conferencias de prensa y continuar empleando tweets y otros mtodos para pasar por encima de la cabeza de los periodistas. Quiere modificar las leyes sobre la difamacin y la calumnia para hacer ms fcil llevar ante los tribunales a las personas y la prensa que calumnien a las figuras pblicas como l mismo, algo que es difcil de hacer en el estado actual de la legislacin.

Va a atacar los derechos democrticos en general, lo que est ya en marcha en los Estados gobernados por los republicanos. Cmo va a desarrollarse esto es algo que queda por ver, pero podemos esperarnos ms restricciones del derecho de reunin y de manifestacin, y ms violencia policial con ese motivo.

Sobre la poltica exterior, queda mucho por ver. El designado para ser Secretario de Estado, Rex Tillerson, es un amigo del muy conservador y muy autoritario presidente ruso Vladimir Putin. La promesa de campaa de Trump de devaluar y de rebajar (downgrade) a la OTAN puede ser olvidada, o quizs no.

Las promesas de Trump de llevar una guerra comercial contra China han recibido un impulso al nombrar a Peter Navarro como su gur del comercio en la Casa Blanca. Navarro es conocido por sus opiniones extremas contra el comercio con China, que implican romper el libro de reglas a propsito de la relacin econmica bilateral ms importante del mundo segn el Financial Times. Esto puede desembocar en una fisura ms profunda entre China y los Estados Unidos en todos los terrenos.

Sabemos que la designacin de David Friedman como embajador en Israel quita la hoja de parra de Washington de la solucin de dos Estados. Friedman tiene lazos estrechos con los colonos israeles de Cisjordania, est opuesto a todo Estado palestino, ni siquiera un Estado desprovisto de fuerzas armadas cuyas fronteras y poltica exterior estn controladas por Israel -es decir, la propuesta de un Estado palestino que hace Washington. Friedman est a favor de la anexin de Cisjordania. Trump declara que va a desplazar la embajada de los Estados Unidos en Israel de Tel-Aviv a Jerusaln, ratificando as la pretensin de Israel a la totalidad de la ciudad.

Nada de extrao por tanto en que Netanyahu se alegre de trabajar con Trump y que haya proseguido a toda marcha la implantacin de nuevas colonias.

Cul ser la naturaleza del nuevo rgimen de Trump?

Algunos en la izquierda liberal, y algunos socialistas tambin, han subrayado el racismo de Trump, su misoginia, su autoritarismo, sus pretensiones demaggicas de apoyar a los trabajadores, sus posiciones antidemocrticas, para pretender que es un fascista.

Es completamente falso. El fascismo es un movimiento de masas, organizado, e incluso armado, dispuesto a combatir al movimiento obrero (partidos y sindicatos) en la calle antes de tomar el poder y de aplastarle mediante una violencia masiva tras haber tomado el poder, y a instituir un Estado totalitario para hacerlo. La clase dominante capitalista no recurre a esta solucin extrema mientras su dominacin no haya sido amenazada por los trabajadores. No existe una amenaza as en los Estados Unidos, hoy por lo menos.

El fascismo es un asunto serio y emplear este trmino sin reflexionar implica tomarlo a la ligera. Trotsky, cuando pona en guardia al movimiento obrero alemn contra el peligro del fascismo en ascenso, deca que el fascismo alemn, basado en una economa ms desarrollada, hara parecer al fascismo italiano una comida campestre. Un fascismo en los Estados Unidos hara parecer, en comparacin, al hitlerismo como una versin un grado por debajo.

Es cierto que grupos nacionalistas blancos, que tienen una mentalidad fascista, se han sumado a la campaa de Trump. Presumen abiertamente de que ste ha hecho su mensaje ms aceptable (mainstream) y que han podido crecer gracias a ello. Pero siguen siendo pequeos, siguen fragmentados. Y son incapaces de unirse detrs de un lder. La nominacin de Bannon es significativa sobre todo porque va a ser el principal consejero de Trump, pero es tambin un hueso a roer lanzado a la extrema derecha alt-right.

Entonces, cmo caracterizar el fenmeno Trump? Aqu es til recordar el anlisis que hizo Marx del rgimen de Luis Bonaparte, elegido presidente de la Repblica francesa en diciembre de 1848 ante la sorpresa general, y que tom el poder en 1851 en Francia mediante un golpe de Estado militar en un acto que baj el teln de la revolucin de 1848 y estableci un gobierno autoritario del Emperador Napolen III que dur veinte aos. Marx citaba a Vctor Hugo que llamaba a Luis Bonaparte Napolen el pequeo. Efectivamente, en comparacin con su famoso to, Luis era una mediocridad, como Trump. Marx le llamaba una inspida nulidad.

Pero entonces, cmo tom el poder? Fue en el contexto de la incapacidad de los partidos burgueses en disputa para llegar a un acuerdo suficiente entre ellos y entre sus diversas fracciones internas con el fin de lograr gobernar efectivamente. Adems, el movimiento obrero estaba de retirada, tras haber sufrido una importante derrota.

Se haba creado un vaco de poder y Luis Bonaparte lo ocup, prometiendo ser el hombre fuerte que tomara las cosas en sus manos y las pondra en orden.

Luis Bonaparte prometi un programa masivo de trabajos pblicos para desarrollar la industria, como Trump. Era personalmente un corrupto, como Trump, y est fuera de duda que Trump va a aumentar su bolsa y la de sus hijos, tambin la de sus amiguetes capitalistas, igual que hizo Luis Bonaparte. Luis Bonaparte tena el apoyo de la polica -casi todas las asociaciones policiales (abusivamente llamadas sindicatos) en los Estados Unidos han hecho campaa por Trump. Tambin una gran parte de la casta de los oficiales de las fuerzas armadas.

Luis Bonaparte tena lazos estrechos con el hampa. Trump y su padre eran tiburones del sector inmobiliario en Nueva York, con lazos estrechos con el crimen organizado, lo que por otra parte era una necesidad para los promotores inmobiliarios en esa ciudad.

Ninguna analoga histrica es perfecta y los Estados Unidos en 2016-2017 no son la Francia de 1851. Pero hay parecidos manifiestos con la subida del mediocre Trump. No ha tomado an todo el poder en sus manos, con una fachada de democracia burguesa, como haba hecho Luis Bonaparte y es posible que no lo haga nunca. En el momento actual parece ms bien el astuto maniobrero que era Luis Bonaparte antes de su golpe de Estado. Caracterizara a Donald Trump hoy como un me gustara ser Luis Bonaparte.

Pero bajo un aspecto la situacin en los Estados Unidos es muy diferente a la de la Francia de 1851, lo que hace de una presidencia autoritaria de Trump -es lo que vamos a tener- algo bastante ms peligroso que el rgimen dictatorial de Luis Bonaparte. Es sencillamente la potencia de los Estados Unidos en el mundo de hoy y el poder, econmico, policial y poltico de la clase capitalista de los Estados Unidos comparado a aquellos aos lejanos en Francia. El peligro ser an peor si Trump consolida alrededor de su persona una dominacin que se parezca al bonapartismo.

Qu puede impedirle realizar esa ambicin? Luis Bonaparte pudo cabalgar una ola de boom econmico por todo un perodo tras el descubrimiento de grandes yacimientos mineros de oro en California y en Australia. Comenz a perder apoyos cuando este perodo de prosperidad decaa. Y fue derrocado cuando Alemania derrot a sus ejrcitos en la guerra franco-prusiana de 1870, que condujo a la Comuna de Pars (1871).

Parece hoy que Trump va a heredar una economa que conoce un modesto crecimiento. En cualquier caso, va a gozar de un perodo de luna de miel que le conceder el beneficio de la duda que de que pueda mejorar verdaderamente la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Pero dada la experiencia de la Gran Recesin de 2007-2008, los ocho ltimos aos, y la situacin de la economa mundial hoy, es probable que vaya a haber otra crisis econmica durante la administracin Trump. En consecuencia, las y los trabajadores que han votado por l podrn sentirse traicionados, lo que minar el apoyo del que puede disponer.

Pueden sectores de la clase dominante, exasperados por sus polticas temerarias volverse contra l en un cierto momento?

La clase obrera organizada es dbil, en tamao, en fuerza y carece de direccin, pero se puede esperar que no va a confiar en los demcratas sino en su propia fuerza para enfrentarse a Trump y a los continuos ataques de los republicanos contra los sindicatos. No ser fcil para Trump poner en prctica los ataques que proyecta contra dos poblaciones grandes y principalmente proletarias, la afroamericana y la latina, que probablemente van a defenderse. Las mujeres, los amerindios, los ecologistas, la gente defensora de las libertades civiles y otros, van a resistir. Son esas fuerzas con las que debemos contar.

Traduccin: Faustino Eguberri para VIENTO SUR

