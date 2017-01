La ceremonia de la confusin: el copago de las pensiones

La Ministra de Sanidad acaba de sealar que van a estudiar si conviene subir el copago de las medicinas a los jubilados que ingresen ms de 18.000 euros brutos al ao que, en catorce pagas, suponen 1285,71 euros por paga. El copago se aumentar desde los 18.000 a los 100.000 euros de ingresos y uno de los argumentos fuertes de la Ministra y quienes le apoyan es que paguen ms los que ms tienen

Sus planteamientos estn tan trufados de confusiones que llevan a pensar que son deliberadas, porque si as no fuera manifestara una incompetencia tan acentuada de la Ministra y el Ministerio que pondra en duda su capacidad para regir parte de los asuntos pblicos de este pas. Es difcil hacerlo peor. Primero se lanza un globo sonda de una enorme confusin, despus se retractan, para un ratito ms tarde volver a plantear de nuevo el tema con ms y ms embrollos. Es penoso que nuestros mximos dirigentes polticos (dirigentas en estos casos) se especialicen en crear desconciertos. Veamos algunos aspectos:

. Confusin en el planteamiento de los ingresos sometidos a la posible reforma: Se refieren a los pensionistas con ingresos entre 18.000 y 100.000 euros al ao. Necesariamente se tienen que referir a los ingresos totales que perciben las personas por otros conceptos, agrupando todos los que algunas (pocas) personas ingresan, o es que nadie les ha dicho en el Ministerio que la pensin mxima que puede percibirse por jubilacin en este pas es de poco ms de 2.500 euros brutos por paga (alrededor de 35.000 euros al ao)? Es vergonzoso que para justificar su propsito se refieran a quienes perciben hasta los 100.000 euros, facilitando y estimulando la confusin entre perceptores de pensiones y perceptores de ingresos totales. Un pensionista, como tal jubilado, no puede recibir ms que 35.000-36.000 euros al ao brutos (que es como se proporcionan siempre las cifras oficiales). Si percibe ms provendrn de otras fuentes particulares de ingresos. . Slo un 16,45% de jubilados perciben pensiones de ms de 1.500 euros por paga, es decir ms del 83,55 %de jubilados reciben menos de 1.500 euros y millones de ellos muy por debajo de esa cantidad (el 66% reciben menos de 1.000 euros y el 17% menos de 600 euros). Los pensionistas no nadan en la abundancia. Es sabido que hay pensionistas que no toman las medicinas que se les prescriben si tienen que pagar por ellas, pues su pensin no les alcanza. Quienes disfruten de ingresos superiores a estas cifras quiere decir que los perciben por otras fuentes, cul es el propsito de relacionarlos con las cifras de las pensiones sino hacer ver que los pensionistas disfrutan de rentas altas, cosa absolutamente contraria a la verdad? . Ignoran que actualmente muchos pensionistas estn colaborando estrechamente al mantenimiento de sus hijos en paro o con salarios de miseria y de sus nietos. Dispondrn todava de menos dinero para cumplir esta funcin impuesta por el desastroso mercado laboral paro y salarios de miseria- de este pas? . En la propuesta se mezcla de forma muy equivoca el tema de los ingresos con el de las pensiones y con el tema de la sanidad. Si Vd. Tiene ms ingresos mezclndolos con si provienen o no de la pensin- pagar un mayor copago, relacionando as el derecho a la sanidad, con el nivel de ingresos de forma bastante distinta a la del resto de la ciudadana. . Esgrimen como argumento concluyente que paguen ms los que ms tienen Por supuesto. Y podra ser estupendo que los miembros del gobierno del PP hubieran descubierto este principio. Se podra estar de acuerdo con este planteamiento si no fuese porque este slogan no lo aplican a la Hacienda Pblica, donde los que ms tienen, sobre todo en forma de beneficios por las diversas formas de propiedad del capital, acaban pagando mucho menos. La utilizacin de este slogan por una Hacienda Pblica que destaca por sus impuestos regresivos (pagan ms los que menos tienen) hace sonrojarse a cualquiera que tenga la mnima sensibilidad social. El cinismo de quienes lo presentan como justificante de sus medidas es de tal magnitud que da vergenza ajena. Los pensionistas, en su inmensa mayora, no llegan siquiera a los 30.000 euros al ao Son estos quienes han de pagar ms? . Como empiezan a advertir que el colectivo de pensionistas se empieza a movilizar para exigir lo que se les debe (las pensiones han sido pagadas con anterioridad cuando eran trabajadores en activo por los ahora pensionistas), tratan de dividir el colectivo de pensionistas haciendo ver que existe una categora de privilegiados que puede tener ingresos que no pensiones- de hasta 100.000 euros, que deberan pagar ms. Quieren orientar la protesta por el bajo importe de las pensiones hacia los pensionistas que cobran la suma de 2.500 euros al mes, que, adems, son tan pocos, que aunque se eliminasen del todo no resolveran ni remotamente el (ficticio) problema de la financiacin de las pensiones. . Si quieren aumentar el copago de las medicinas para la poblacin en general que no lo vinculen a las pensiones. Es una medida tramposa y cnica.

En realidad, lo que estn tratando de hacer es disminuir las pensiones. Para ello recurren a todo tipo de medidas que piensan les pueden servir: legislan para que no puedan subir ms de 0,25% al ao, lo que supone una importante prdida de poder adquisitivo, y, ahora tratan de disminuir el valor real de las parcas pensiones. La mayora de personas de edad avanzada necesitan muchas medicinas lo que implica que un copago mayor supone una disminucin importante de su capacidad adquisitiva. Dado que el mayor nmero de pensionistas perciben prestaciones por debajo de los 21.000 euros (1.500 x14) son ellos el mayor nmero a los que les afectar el aumento del copago, porque es muy dudoso que haya pensionistas con ingresos que se aproximen a los 100.000 euros. Ya se haban referido en alguna ocasin a que habra que revisar las pensiones ms altas. Como no se atreven a hacerlo directamente no olvidemos que quienes cobran los 2.500 euros por paga han pasado ms de 35 aos pagando por mucho ms- utilizan esta va indirecta para rebajar el importe real de las pensiones Es un impuesto adicional a una parte muy vulnerable de la poblacin

El objetivo de fondo de esta propuesta, como todas que afectan a las pensiones desde hace aos, no es ms que disminuir las pensiones pblicas con cualquier excusa para inducir a aquellos que puedan hacerlo a contratar pensiones privadas. El tema de la financiacin de las pensiones y la carencia de fondos para las mismas se ha pervertido de todas las formas imaginables y es engaoso. El Gobierno quiere disminuir el apoyo pblico a la poblacin, que ya ha pagado anticipadamente por las mismas, para que todos los que pueden ahorrar algo contraten una pensin privada, que slo favorece al sistema financiero. No vacilan en recurrir a cualquier medio, y adems lo hacen muy mal. Si no fuera tan dramtico el tema, la forma en que lo plantean dara risa: Cuntos pensionistas tienen ingresos aproximados a los 100.000 euros al ao, ni siquiera a los 50.000? Presentar el tema de esta forma quiere decir que nos toman por estpidos o incapaces de percibir el engao y la mala intencin que se esconde tras sus planteamientos. Por lo menos que respeten a la poblacin, que no nos tomen por tontos, aadiendo el insulto a la injuria.

Es de esperar que la poblacin de este pas, puesto que toda ella ser pensionista algn da, rechazar estos proyectos y la forma en que los presentan. Slo una decidida resistencia por la poblacin al deterioro, incluso a la destruccin de las pensiones pblicas que se pretende con estas medidas har que estas se mantengan, o por qu no? Que mejoren.

Miren Etxezarreta es doctora en economa y economista crtica

