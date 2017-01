Entrevista a Perfecto Alonso

"Hemos de transmitir a la sociedad que la economa social hace productos y servicios de calidad y adems con valores"

Perfecto Alonso, presidente de la Federaci de Cooperatives de Treball de Catalunya

Cul es la valoracin que, como presidente de las cooperativas catalanas hace de la aplicacin de la nueva ley de cooperativas?

De entrada hay que decir que el cambio que haca posible constituir una cooperativa a partir de dos socios ha ayudado a la creacin de nuevas entidades. Por lo tanto, hoy, ya sobrepasamos el nmero de cooperativas que se crearon durante todo el conjunto del ao anterior. En concreto, hasta el 30 de noviembre de 2016 se crearon en Catalunya 163 cooperativas, 50 ms que las que se constituyeron durante todo 2015, segn los ltimos datos hechos pblicos oficialmente.

Un segundo asunto, Ada Colau es alcaldesa desde hace un ao y medio. Qu balance hace usted desde la economa social?

El que el Ayuntamiento de Barcelona se haya creado un comisionado especialmente dirigido a favorecer la economa social ha ayudado al desarrollo de las empresas socialmente responsables y como empresa singular al cooperativismo, al que ha ayudado tambin a su crecimiento.



En relacin con la situacin de antes de la crisis, como est el cooperativismo?



Bueno, se puede decir que hemos superado con creces respecto a antes de la crisis el nmero de personas contratadas en el mbito del cooperativismo. Hemos demostrado que la cooperativa es una entidad que es capaz de gestionar con xito la crisis y la postcrisis. Mi opinin es que en estos momentos el cooperativismo tiene un gran reto : dar satisfaccin a todas las necesidades que se van generando dentro de lo que son los servicios sociales o el mbito social.



Qu opinis del mbito creado por el Ayuntamiento de Barcelona en la economa social y solidaria?



La capacidad transformadora que ha tenido todo el esfuerzo llevado a cabo en nuestro mbito ha hecho que tenga un reflejo en el organigrama de la administracin pblica de Barcelona y a la vez que los valores y la manera de hacer del cooperativismo se consideren ya productos vlidos a la ora de seleccionar las empresas prestadoras de servicios a la misma administracin.



Y ya que hablamos de administraciones, me gustara que nos dijera qu le parece la poltica del Departament de Treball en relacin con proyectos como los ateneos cooperativos y otras actividades singulares?



En relacin con los ateneos cooperativos nuestra percepcin es que no se han podido llegar a completar todas las demandas, pero se ha de valorar el esfuerzo hecho. Este es un proyecto ligado a la creacin de empleo y la creacin de cooperativas. Y esta es una de las grandes asignaturas pendientes que tena el cooperativismo. Porque la atraccin de Barcelona siempre ha sido muy grande y de alguna manera se haba hecho patente la necesidad de desplazar estructuras organizativas hacia territorios significativos. Esta es una posibilidad. La FCTC apoya este proyecto y espera que se consolide y facilite el desarrollo de otras iniciativas cooperativas.



Y que me dice de los proyectos singulares?



Al respecto debemos manifestar que entre el momento en que sali la orden y el momento de la presentacin se han generado muchas expectativas. En este sentido indicamos que entre los proyectos presentados y los otorgados hay una diferencia muy grande, lo que puede haber generado una cierta decepcin. Somos conscientes de que es el primer ao que se pone en marcha este modelo y siempre se generan expectativas no satisfechas, pero existe el compromiso por parte de la consellera de afinar ms en la prxima regulacin.



Hace unos meses hablabais de un proyecto para juntar en un organismo toda la economa social de Cataluya, en qu punto est la idea?



Se ha hecho una parte del proceso que ha sido elaborar los estatutos, que son sencillos. Se ha configurado el funcionamiento orgnico, es decir, que no habr estructura y esto supone que habr que pagar cuotas y en los temas que se consideren estratgicos la forma de tomar decisiones ser por unanimidad. Esto se hace con la intencin de crear una cultura de consenso en su interior.



Tengo entendido que el nombre del nuevo organismo podra ser Cambra de l'Economia Social?



Si, se ha hablado, pero el nombre no es seguro, porque hemos tenido algunos problemas legales con el concepto cmara y ahora estamos gestionando el asunto.



Nos puede explicar quien estara trabajando en este proyecto?



Estamos los cooperativistas, la confederacin de empresas del tercer sector, la Xarxa de l'Economa Social (XES), la Taula del Tercer Sector. Tambien est la plataforma del asociacionismo cultural y las mutualidades. En estos momentos las entidades estn en un debate interno y espero que pronto se pueda anunciar la creacin formal del nuevo ente.



Este organismo, que an no tiene el nombre definido, qu es lo que debera tratar con los poderes pblicos?



Inicialmente las funciones bsicamente seran tres. Estn definidas en el acuerdo inicial. Una, fomentar la cultura de la economa social en la compra. Se trata de aadir un valor al producto, que es el valor de una empresa con valores de economa social. El segundo punto es trabajar en la definicin de los requisitos de las entidades que pueden participar en el nuevo organismo. En tercer lugar se busca tener una capacidad de transformacin de la economa, que vaya hacia la economa de los valores. Dicho en otras palabras, se trata de poner en el mercado una marca en la que todos los componentes del mundo de la economa social se puedan sentir identificados. Bueno, puntualizo, esto de la marca es una posibilidad, no se ha decidido, pero yo creo que las entidades de la economa social podramos tener un signo distintivo comn.





En el conglomerado del que hablamos hay desde las federaciones de cooperativas hasta patronales u otros sistemas de representacin. Nos equivocaramos si definiramos el conjunto como un lobby?



En un determinado nivel quizs s que se podra entender que la cmara podra tener una funcin de lobby. Pero se ha de tener en cuenta que cada una de las entidades que forman parte, en su mbito de actuacin ya son lobbys, por tanto, una unin de lobbys, no puede dar como resultado un 'no lobby'. Dicho esto aado que el organismo no se ha creado con esta finalidad.



Aprovechando los cambios polticos que se dan en Espaa y tambin en Catalunya, cree que la economa social debera plantear iniciativas, y si es as, nos puede explicar en qu sentido?



Yo creo que hay un mbito en el que este espacio podr participar decididamente. Este ser el de la regulacin de la economa social, que debe elaborar el Parlament de Catalunya. La nueva norma debera impulsarse para as recoger todas las posibilidades y mejoras que se le pueden aplicar a la economa social.

En segundo lugar hay organismos en los que la economa social an no est representada, y creo que con este nuevo organismo podramos participar como protagonistas. Por ejemplo, en la comisin del pacto por el empleo. Pero, en general, creo que por su propia naturaleza, tendremos participacin en aquellos organismos donde se debatan temas de subvenciones y de empleo, entre otros.



Nos puede valorar cul es el peso econmico del conjunto de entidades e instituciones que est trabajando en el nuevo organismo conjunto de la economa social?



No, porque no hemos querido tener estos datos. Las tendremos una vez nos hayamos constituido. Entonces tendremos que decir quienes somos. La compaa en facturacin, en lugares de trabajo, en peso sobre el PIB, en socios. Tendremos que hacer pblicos los datos de nuestra representatividad general.

Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/trabajo/transmitir-sociedad-economia-productos-servicios_0_600890717.html