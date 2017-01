Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Todo lo que en la historia se ha hecho 'grande' ha comenzado por unos pequeos pasos

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones, Joaqun Miras Albarrn, ex profesor de Historia, es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y estado republicano.

Te pregunto por estos jvenes a los que aludas en la anterior entrevista. No son los que han irrumpido en el gora poltica, institucional o no, en los ltimos aos? Te cito algunos nombres: Garzn, Iglesias, Colau, Domnech, Pisarello, Asens,.. Todos son jvenes.

Son cuarentones, cuarentones muy largos, alguno de ellos, pero en ropa de una generacin o dos posteriores a la suya. Son ms jvenes que nosotros dos, eso s.

De acuerdo, sin duda. Pero algunos de los citados no son cuarentones y, menos an, cuarentones muy largos.

Ya nos entendemos. Siempre objet que se considerase al Lukcs que escribe Historia y consciencia de clase, el "joven Lukcs": la obra es de 1919 y l haba nacido en 1885. Estaba en la mitad de la vida, segn Dante ojo, no Dante Albano Fachn-

Se mueven segn la concepcin poltica de la representacin liberal, adobada con la pretensin de tener asambleas de electores. Dejo de lado la parte declarativa nueva de los dirigentes de Unidos Podemos sobre todo, las ltimas de Garzn-, por entero distintas a lo que se cuece aqu, en Catalua, siempre todo ms discretamente silente y ms vinculado al espritu del Observatori DESC, centro con pretensin de think tank liberal progresista, creado y animado ahora presidido- por Jordi Borja. Ojal cuajen en realidades esas declaraciones que desean convertir a Unidos Podemos en lo que se reconoce que no es, un movimiento sociopoltico.

El modelo en obra es como el de la Inicitiva per Catalunya inicial, el impulsado por Saura y Guillot, etc. justo al comienzo, cuando los encuentros en la primera fase de las diversas fuerzas polticas que se coaligaban. Fase constitutiva, y que comenz con la creacin de asambleas de electores y de comisiones abiertas a los electores, para definir lo que se iba a aprobar como programa institucional recuerdo una asamblea, de "intelectuales", en la que participaban Nuria Pompeia y Laura Tremosa, verdaderamente desopilantes en sus comentarios por lo bajo, pero que no por eso dejaban de estar a la maniobra-; esa es siempre la primera fase. Luego, tras el lanzamiento, las asambleas son el envase vaco de la fase de ignicin, y se desprenden: despus de todo, no hay nada que hacer en ellas una vez se ha escrito la carta a los reyes magos, la gente se aburre bueno, es lo que estamos viendo ahora una nueva vez. Es el mismo ADN, perdn, el mismo modelo organizativo, el mismo tran tran: nosotros en las instituciones, vosotros en el voto. Esto, lo de ICV, claro, solo a los de nuestra edad les puede recordar algo.

Por eso me reafirmo: mi tarea es ayudar a traspasar el legado intelectual de la izquierda a aquella parte de la generacin joven que considere que la poltica no es simple accin institucional, de forma que puedan elaborar su propia interpretacin a partir de su nueva experiencia.

Un sujeto, as sealas en el libro, que no es creacin nuestras, que es autocreacin de los subalternos activados. Por otra parte afirmas: una creatividad, la actividad, la praxis social humana, que nosotros queremos ayudar organizar y a poner en obra para producir a la vez un sujeto soberano activo. No hay aqu una cierta contradiccin? Primero autocreacin; luego intervencin externa de unos ciudadanos con buena voluntad que quieren poner en obra ese sujeto.

Pretendo decir que un sujeto social, que es intersubjetividad activa, voluntaria, en acto, no puede ser diseado por nadie a priori, o segn su saber. Y que "nosotros", cada uno de los diversos "nosotros" que existen, se incorporan al proceso en el mismo grado de participacin intersubjetiva que todos los dems, aportando lo que poseemos, cuya valoracin y recepcin depender de todos los nosotros organizados.

Un sujeto social solo puede ser autocreado por las voluntades que se incorporen a l, que lo generen con su hacer organizado, deliberado entre todos. Hacer organizado y deliberacin que son ambas procesos que se retroalimentan en el tiempo: la auto creacin en comn es proceso largo, paciente, es proceso de razn prctica, no de razn terica; es proceso de prudencia-consciencia, no de ciencia-episteme. S creo haber insistido en que un movimiento as no es un instrumento para alcanzar otros objetivos. Autocreacin indica activacin de los ciudadanos, no es creacin de algo y luego intento de intervenir externamente mediante ese instrumento. Quiz lo que hemos hablado sobre "Wirklichkeit" aclare lo que pretendo decir. Es el nuevo sujeto en creacin el que genera la nueva hegemona cultural, porque sin creacin de a poco de esa cultura, no se auto constituye como sujeto. No existe un sujeto social que una vez creado intente generar una hegemona, un ethos, en plan causa efecto. Ni un nosotros institucional constituido que, una vez as formado, pueda proponer la creacin del sujeto social o, si este existe, pueda proponerse dirigirlo.

Hay un momento en que no existe sujeto; y poco a poco, a veces, comienza a haber actividad concreta en los mundos cotidianos, que fragua en grupos estables de gentes que buscan interrelacionarse; a veces lo logran; otros los imitan; unos llevan tal saber experiencial, otros, otro; entre todos generan comunidades de accin y de vida, ethos cotidiano nuevo; comparten principios; sienten como catastrfico el nuevo mundo que, sin embargo, el "banco mundial" de su poca valoraba como mil veces mejor que el del pasado. Lo mismo hace ahora: ms de 4000 campesinos indios se suicidan, cada ao -y entre 1995 y 2011 casi 400.000- desde que en 1985 el Banco Mundial impuso la poltica de sustitucin de semillas por las transgnicas y los someti a un endeudamiento y ruina a plazo fijo; pero el Banco Mundial dice que son unos equivocados, que nunca han vivido como ahora-; algunos aportan tradiciones intelectuales varias, metodistas, evanglicas, de las "viejas libertades inglesas", jacobinas La formacin de la clase obrera en Inglaterra. Una vez comienza a producirse la gnesis de lo nuevo, porque aqu y all, las experiencias y las voluntades de las personas les inducen a protagonizar su actividad y a moverla en tal sentido, cada cual se incorpora con el saber que tiene. Saber que sirve en la medida en que los otros lo aceptan como vlido, esta aceptacin compartida de lo que se va creando, de las nuevas costumbres, a las que se suman ms gentes para proseguir creando praxis nueva con su actividad, eso, es la hegemona. Se trata del mismo quehacer visto como objetualidad, como proceso objetivo de un movimiento objetivo y a la vez, como actividad, como generacin de auto actividad de intersubjetividades que se unen y como resultado de ello, son capaces de generarla. A tener en cuenta que cualquier ciudadano que se incorpora a un proceso de interaccin prctica, no solo genera nueva actividad antes imposible en aislamiento, sino que l se autogenera, genera en s nuevas capacidades, nuevas necesidades. Cambia su propia antropologa

Ya no es el mismo

No, no lo es.

Ha sufrido un proceso de conversin.

Como quieras decirlo. Referido a lo que acarrea el proceso de incorporacin a la actividad intersubjetiva, Hegel escribe en Fenomenologa del Espritu que "el individuo no puede saber lo que l es antes de haberse llevado a la realidad efectiva [la Wirklichkeit de marras] por medio de la actividad..." "ms justamente por eso tiene que empezar inmediatamente cualesquiera que sean las circunstancias, a avanzar hacia la actividad, sin darle ms vueltas al comienzo, el medio y el final". Esto est citado en mi libro. Por tanto, cuando me refera a los ciudadanos, a los individuos que se incorporan al proceso de intersubjetividad activa, trataba de analizarlo, de explicarlo, desde el microfundamento, desde la integracin de cada individuo que constituye, que es, coparte del proceso, desde la incorporacin a ese proceso a partir de su vida cotidiana, integracin interna, a, ejecutada en, desde, su vivir cotidiano. Un proceso de actividad que surge de la intersubjetividad, que es interactividad, y que se basa en un organizarse voluntario de personas que, al hacerlo, se cambian y generan capacidades antes inexistentes, es un proceso interactivo que no solo no puede ser previsto sino que adems, depende inmediatamente de la actividad que emerge de cada uno de sus miembros.

Esto es lo que quera decir.

Te has explicado. Una afirmacin tuya de los ltimos compases de este apartado que comentamos: "Nada podemos vaticinar sobre el futuro". Puedo hacerte un vaticinio para demostrarse que s podemos decir algo sobre el futuro? Helo aqu: si seguimos produciendo, distribuyendo y consumiendo de la forma en que lo hacemos en los pases desarrollados, la suerte est echada, y en menos de un siglo la relacin de nuestra especie con la Naturaleza puede ubicarse en el listn ms bajo con grandes peligros para la continuidad de la Humanidad tal como la concebimos actualmente.

S, ese tipo de afirmacin que se basa en la precisin de unas condiciones de validez de una afirmacin, es posible y es vlida. Pero el ser humano es historicidad. No podemos saber lo que vamos a hacer surgir de nosotros, como actividad, como consecuencia de nuestras decisiones. Si haremos caso de esas informaciones. Unas decisiones no cognoscibles, no por nuestro nmero masivo, sino porque estn por ser decididas, conforme a nuevas formas de hacer ahora tambin inexistentes. Seremos capaces de crear una alternativa al problema que t planteas? Que no se vea ahora intentos por generar una alternativa no quiere decir que no vayan a aparecer, por obra nuestra. Ni sabemos qu elementos mnimos actuales, quiz, puedan ser fermento de algo mayor, y nuevo. Lo mnimo actual es, por su falta de entidad, despreciable. Sin embargo, todo lo que en la historia se ha hecho "grande" ha comenzado por unos pequeos pasos, unos grupos activos, grupos de razn prctica, no grupos de tericos grupos de "microbios", no grupos de cientficos con microscopio que los estudian, valga el ejemplo para evitar equvocos-Cules? Pues no se puede saber a priori. Este es el tipo de ejemplo posible: vago. Si pudisemos precisar ms, prescribir ms, pronosticar mejor, no seramos seres histricos.

S, pero si me permites, admitiendo nuestra historicidad, sin perder ese norte de nuestra brjula, no podra ser que llegramos tarde, que cuando esos microbios a los que aludes tuvieran una mayor dimensin la suerte podra estar echada y a lo mximo que podramos aspirar es a salvar un poco los muebles? Todo lo deseable, por urgente y necesario que sea, no se puede alcanzar siempre y en cualesquiera circunstancias.

S, es as. La historicidad implica eso: no hay teodicea de salvacin. Se hunde el imperio Romano. La Guerra de los Treinta aos, extermina a una tercera parte de la poblacin de habla alemana, campo de batalla principal de la misma, y produce hambrunas, epidemias y mortandades en todos los pases involucrados. Las guerras napolenicas, la primera y la segunda mundialesTodo eso es, tambin, posible. Lo ha sido. Decir que no hay teleologa histrica es asumir esa realidad. No hay teleologa ni de mano divina ni de parte de un sistema que se auto informa y sabe que tiene que simplificarse, que opera mediante catstrofes parciales y se depuray salva a la especie

Hablas tambin de "una poltica verdaderamente democrtica". Qu es eso? Una poltica en la que todo se discuta, se delibere y se acuerde entre todos? Puede funcionar, podemos vivir de este modo? Es posible una comunidad regida con esta norma central?

Para no reiterarme quiero partir aqu, implcitamente, de lo que hemos hablado sobre la democracia como democratizacin, como proceso: Como democratizacin del vivir cotidiano, de la vida cotidiana tambin: fundamentalmente, de ella, del ethos que la informa, que le da forma. Adems de sobre la creacin de las leyes, claro. El mundo de vida actual, las relaciones sociales que regimentan la actividad microfundamentadora de la sociedad, que ordenan los procesos de actividad en las empresas, en los grupos de actividad, en las instituciones que organizan interaccin: todas esas actividades estn regimentadas conforme a relaciones sociales que dan el poder de decisin, de dominio, y dan el acceso a los resultados de la actividad, a las riqueza por ellas producida cuando se trata de centros de trabajo, a una minora, al capital, a la burguesa, en ese caso. Nadie piensa que eso implique que la minora est constantemente ejerciendo el esfuerzo mprobo de estar sometiendo a cada instante, a la mayora que est realizando actos organizados, previa reunin deliberatoria de los capitalistas, con el fin de saber cmo someter a los explotados, a los subalternos. Eso no es as, el orden de explotacin de clase est entraado en las normas , en las costumbres con las que actuamos, gracias a las cuales hacemos, vivimos: est en el ethos, en la vida cotidiana y sus usos y costumbres. Aparentemente, slo se nos complica la cosa cuando tratamos de imaginar un orden democrtico. Vamos a pretender sustituir, a suprimir, el hacer cotidiano, el ethos, las costumbres de vida, y vamos a intentar poner en su lugar acciones asamblearias deliberativas constantes? Vamos a doblar el hacer cotidiano con el "pluriempleo" de unas asambleas democrticas perpetuas? La democratizacin del vivir, la democracia, exige deliberacin, pero luego exige accin en comn conforme a lo deliberado. Y si esa accin tiene xito, se impone un hacer que se cotidianiza, y que es simtrico, entre iguales, que reparte el trabajo, la actividad de forma igualitaria, que dota a cada cual de control sobre la actividad comn mediante uso y costumbre automatizados. Un hacer concretado en nuevos hbitos y costumbres nuevas, en vida cotidiana nueva, en ethos nuevo, conocido, interiorizado y puesto en obra por cada individuo.

Se impone alguna ilustracin. Te pregunto ahora sobre ella.

Cuando quieras.

