Los ocho ms ricos poseen lo mismo que media humanidad

Davos 2017, ms desorientacin que soluciones

- Las mujeres, las ms discriminadas

- Una de cada diez personas sobrevive con menos de 2 dlares diarios

- Con la evasin fiscal se podra asegurar la educacin a 124 millones de infantes

Bajo el signo de una desigualdad planetaria acrecentada y la crisis ambiental sin control se abre este tercer martes de enero la 47 edicin del Foro Econmico Mundial. La ciudad alpina de Davos reunir entre el 17 y el 20 a unas 3.000 personalidades del mundo entero, representantes del poder econmico, poltico e internacional.



Bajo el techo temtico de un Liderazgo responsable y receptivo los organizadores pretenden indicar a los dirigentes mundiales de estar ms a la escucha de sus poblaciones y actuar, en consecuencia, en dilogo abierto. El Foro, segn sus portavoces, identifica cuatro desafos mayores: revigorizar la economa mundial; reducir las desigualdades sociales; preparar a los trabajadores y al mundo econmico a la digitalizacin creciente; y subrayar las ventajas derivadas de la globalizacin.



Cerca de 400 paneles, conferencias y actividades diversas servirn de escenario de este selectivo encuentro del poder internacional. Un foro que, por primera vez desde su fundacin en 1971, contar con la presencia de un presidente chino, en este caso Xi Jinping, quien abrir el evento.



De los pases del G7, solo Gran Bretaa en la persona de su primera ministra Theresa May llegar al evento. Que no acoger, en esta ocasin, a ninguno de los grandes lderes de la Europa Occidental, aunque s una numerosa delegacin de doce miembros del ejecutivo de la Unin Europea. As como a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde; al director de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevdo y a Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial. El nuevo Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres har su bautismo oficial en este espacio.



Ninguna personalidad destacada representar en Davos a la nueva administracin norteamericana que asumir esta semana. En tanto el todava vicepresidente Joe Biden y su secretario de Estado John Kerry estarn presentes en la ciudad alpina.



Incertidumbre



Esta 47 edicin que concluir justamente el da de la asuncin de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamrica, se desarrolla en un ambiente de marcada incertidumbre. La victoria electoral del magnate y lo que podran ser sus ejes futuros de poltica econmica internacional hacen naufragar cualquier hiptesis coherente sobre el rumbo futuro de la economa mundial.



Pocas veces en su historia de 46 aos este evento se realiz en un escenario de tal desorientacin, donde el modelo globalizador que promovi, respald y vendi, puede verse seriamente contrariado no solo desde Washington sino tambin desde Londres post-brexit.



La nica certeza



La crisis ambiental creciente y sus consecuencias visibles en la irregularidad climtica en las diversas regiones del planeta- as como las alarmantes seales de la acelerada desigualdad social aparecen, as como los nicos indicadores tan certeros como preocupantes de la coyuntura mundial.



Apenas horas antes de abrirse el Foro Econmico Mundial, un informe especial de Oxfam Internacional denuncia que slo ocho personas -en realidad todos hombres- poseen en la actualidad una riqueza igual a la de los 3.600 millones de seres humanos ms pobres, es decir la mitad ms excluida de la poblacin planetaria. De esos ocho, seis son norteamericanos, uno espaol y otro mexicano.



Con datos nuevos y ms recientes sobre la distribucin de la riqueza global -especialmente provenientes de China e India- podemos calcular que la mitad ms pobre del mundo posee menos riqueza que lo que inicialmente se estimaba. De haber contado con esos datos el ao pasado, Oxfam habra estimado que nueve millonarios y no 62 como calcul entonces- posean la misma riqueza que la mitad ms pobre del planeta, seala el informe.



Siete de cada diez personas vive en un pas en el que la desigualdad ha aumentado en los ltimos 30 aos. Entre 1988 y 2011 los ingresos del 10% del sector ms empobrecido de la poblacin mundial aumentaron en solo 65 dlares al ao, en tanto los ingresos del 1% de los ms enriquecidos crecieron 182 veces ms a un ritmo de 11.800 dlares anuales.



El informe Una economa para el 99% denuncia la particular discriminacin salarial de las mujeres. De continuar al ritmo actual se necesitaran 170 aos para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, subraya.



Accin homicida: la de la evasin y elusin fiscal de las grandes trasnacionales. Con los 100.000 millones de dlares anuales que evaden se podra asegurar la escolarizacin de 124 millones de nias y nios o planes de salud que evitara al menos la muerte de seis millones de menores cada ao.



De cara al Foro de Davos, Oxfam llama a los Gobiernos a frenar la concentracin extrema de la riqueza para acabar con la pobreza. La colaboracin y no la competencia intergubernamental. El apoyo a las empresas que operan en beneficio de sus trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Y asegurar que las economas sirvan de forma equitativa a mujeres y hombres.



La ONG internacional insta a los poderosos que acuden a Davos a contribuir a una economa ms humana. Los participantes pueden empezar comprometindose a pagar los impuestos que les corresponden y garantizar que sus empresas paguen salarios dignos, concluye el pronunciamiento.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.