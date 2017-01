Ediciones Dyskolo publica El bastardo de Marx, de J.C. Ruiz Franco

Los Marx, una biografa humana y poltica

A partir del testimonio de dos hijas de Karl Marx Eleanor, que se suicid a los 43 aos y Laura, que finiquit su vida a los 66- el filsofo Juan Carlos Ruiz Franco trenza una novela documental de 138 pginas titulada El bastardo de Marx, publicada por Ediciones Dyskolo en noviembre de 2016. El ttulo del libro invoca al vstago ilegtimo que el historiador, economista y filsofo germano tuvo con la criada de la familia, Helene Demuth. La narracin, que intercala cartas y artculos de la poca, permite una aproximacin biogrfica a Karl Marx, Friedrich Engels y otras personas del crculo ntimo. Cuenta Eleanor Marx que su padre naci el cinco de mayo de 1818 en la ciudad renana de Trveris, inserta en el reino de Prusia. Hombre de fuerte carcter, se doctor en la Universidad de Jena e intent dedicarse a la docencia, pero del mismo modo que Bruno Bauer, un significado hegeliano de izquierda, fue expulsado de su ctedra en 1842, Karl Marx no pudo impartir clases. La mordaza del estado militarista prusiano se lo impidi. Entonces busc una salida en el periodismo. Fue redactor jefe de La Gaceta Renana, un peridico liberal, pero a los seis meses (octubre de 1843) se top de nuevo con la censura, que cerr el peridico por la publicacin de un artculo considerado antirruso.

Eran slo los comienzos y Karl Marx gozaba de un gran prestigio entre la burguesa progresista de la poca, relata Eleanor. De ah que, con la oferta de un buen estipendio, el editor Arnold Ruge le planteara la publicacin en Pars de los Anales Franco-Alemanes. A la capital francesa se trasladaron, en 1843, Marx y su esposa Jenny Von Westphalen. La ciudad se destacaba por el fulgor intelectual: all se hallaban entre otros el ltimo poeta romntico, Heinrich Heine. Karl Marx entabl relacin con ellos. Adems en Pars comenz la fraternal relacin entre mi padre y Engels, subraya la hija del filsofo. Por aquellos aos Marx ya se ubicaba en los aledaos del comunismo, lo que marcaba una distancia insalvable con Arnold Ruge, en posiciones demcrata-liberales. Debido al antagonismo, al editor no le agrad el primer nmero de los Anales, por sus excesos revolucionarios y por lo que consider un abuso de las aportaciones alemanas. El Gobierno prusiano se sum a los reparos: seal nuevamente a la figura de Marx, la amenaza que implicaba la publicacin de la obra y advirti que se produciran detenciones si los autores entraban en el territorio de Prusia. Pero mi padre tuvo suerte porque consigui encontrar a un mecenas que le compr parte de la edicin y organiz una colecta para mantenerle en pars, relata Eleanor.

En esas circunstancias, Marx se vio obligado a prolongar las colaboraciones periodsticas. Por ejemplo en el rotativo Adelante, donde continu apuntando contra el Gobierno de Prusia. La reaccin del ejecutivo fue pedir que se le expulsara de Francia; y as ocurri. El itinerario poltico y vital del filsofo y activista continu en Bruselas, donde se tuvo que comprometer a no escribir artculos polticos. Sin empleo, Karl Marx se dedic a publicar libros y textos con Engels, figura que result siempre capital para el sustento de la familia: Mis padres lograron mantenerse econmicamente gracias al dinero de algunos amigos, a varias colectas y a lo que ya entonces les daba Engels, comenta Eleanor Marx en el libro de Juan Carlos Ruiz Franco.

Pese a la represin y la censura, nunca abandon la militancia poltica; as, en Bruselas milit en la Liga de los Justos, que despus se llam Liga de los Comunistas. Advertido el Gobierno de Blgica de sus actividades subversivas, Karl Marx volvi a tener problemas En este punto Ruiz Franco introduce las palabras de Jenny Von Westphalen en primera persona, que complementan las impresiones de su hija: La polica, los militares y la guardia civil fueron puestos en estado de alerta; entonces los trabajadores alemanes decidieron que ya era hora de armarse a su vez; se procuraron dagas, revlveres Karl aport dinero gustosamente, pues acababa de recibir una herencia; el Gobierno vio pruebas de conspiracin e intriga; Marx obtiene dinero y compra armas, por lo tanto ha de ser expulsado (Breve bosquejo de una vida memorable). Dos sargentos de la polica irrumpieron en la vivienda donde resida el revolucionario alemn. Afirmaban poseer una orden de arresto para conducirlo a un interrogatorio. Tras la estancia belga y revocada una antigua orden de expulsin, el siguiente destino revolucionario de Marx se hallaba en pars. Corra el mes de febrero de 1848 y la Monarqua de Luis Felipe I estaba a punto de sucumbir. Marx se enrola en las barricadas parisinas y ese ao redacta con Engels el Manifiesto del Partido Comunista.

El fantasma revolucionario se propaga por Europa. Marx viaja a Colonia: publica un nmero de la Nueva Gaceta Renana. Cuando retorna a Pars, observa cmo el proceso revolucionario ha derivado en una Repblica presidida por Luis Napolen Bonaparte, que decide liquidar los sueos de emancipacin obrera. Un ao despus, en julio de 1849, Marx recibe la orden de abandonar Pars, de manera que tiene que fijar un nuevo destino: Londres. En la capital inglesa vivira prcticamente en la miseria; la familia subsisti en todo momento gracias a las ayudas y las herencias, ya que no exista ningn ingreso fijo, explica Eleanor. Slo entraba, de tanto en tanto, el dinero de algn prstamo a fondo perdido. La hija de Carlos Marx dedica asimismo unas palabras a Engels, su inseparable socio y mecenas. Nacido en el seno de una familia burguesa, religiosa y propietaria de fbricas textiles, Friedrich Engels se escor ya en los aos de universitario en Berln (1841 y 1842) hacia el hegelianismo de izquierda. Se traslad a Manchester para ayudar en la direccin de las factoras. Sell el inicio de su estrecha relacin con Marx aquel da de noviembre de 1842 en que apareci por la redaccin de La Gaceta Renana. Poco despus empezaron a colaborar en los Anales Franco-Alemanes

Adems de uno de los fundadores en 1869 del Partido Socialdemcrata de Alemania, Wilhelm Liebnecht fue padre de Karl, mentor ste con Rosa Luxemburgo de la Liga Espartaquista y el Partido Comunista de Alemania. Wilhelm Liebnecht define la constitucin fsica de Marx como naturalmente adecuada para los grandes esfuerzos. En Londres, tan pronto se senta mejor de los achaques, volva a caer paulatinamente en la costumbre de trabajar por las noches, hasta que de nuevo se produca una crisis que le obligaba a un tren de vida ms razonable (). Pero slo el tiempo justo: Las crisis eran cada vez ms intensas; contrajo una afeccin heptica y tumores malignos. Poco a poco su fortaleza natural fue mermando.

El yerno de Marx, Paul Lafargue, tambin resaltaba esta capacidad titnica de Marx para la produccin intelectual. Fue en 1865, en Londres, cuando Lafargue se encontr al activista e idelogo por primera vez. El periodista y mdico revolucionario nacido en Cuba, defensor de El derecho a la pereza, conoci a Marx enfermo y fajndose para levantar el primer volumen de El Capital. En el gabinete de Maitland Park Road, donde le visitaban camaradas de todo el mundo, no se me apareci como el incansable agitador socialista, sino como un erudito (), las paredes estaban cubiertas de estanteras repletas de libros, y cargadas hasta el techo de manuscritos y paquetes de peridicos. No slo lea en todas las lenguas europeas tambin en ruso- y escriba en alemn, ingls y francs, sino que la biblioteca de Marx cuenta Lagargue- contena ms de mil volmenes reunidos durante su larga vida de investigaciones; pero no era suficiente y, por ello durante aos frecuent el Museo Britnico.

Entre la encarnizada persecucin de los poderes y la loa de los seguidores, el libro de Dyskolo incluye a los crticos de la poca. Uno de los ms reputados, Mijail Bakunin, afirm sobre Marx: Cree de modo absoluto en sus propias teoras, y desde sus alturas desprecia a todo el mundo. Otra aproximacin a los Marx puede basarse en la reconsideracin del rol de las mujeres, a menudo relegadas frente a los prohombres. El dos de diciembre de 1881 falleci en Londres Jenny Von Westphalen. En el funeral Engels record que Jenny sufri el exilio parisino, el hostigamiento del Gobierno de Prusia y la prisin en Blgica. Tras la revolucin, frustrada, de 1848 afrontara todas las penalidades del exilio londinense.

Tambin a la muerte de Jenny, hija mayor de Karl Marx, Engels rememoraba la presencia de nimo y energa que muchos hombres envidiaran. Se refera a la actuacin de Jenny cuando los peridicos irlandeses revelaron los maltratos afligidos en las crceles britnicas a los presos nacionalistas, juzgados en 1866; y, dado que el poltico liberal William Gladstone no cumpli con las promesas previas de amnista al acceder a la presidencia, Jenny Marx tom partido. Escribi dos artculos en el peridico Marsellesa, de Rochefort, en los que denunciaba las vejaciones. Despus se hizo eco la prensa parisina. A las pocas semanas, celebraba Engels, ODonovan Rossa y la mayora de los patriotas irlandeses estaban ya libres y de camino a Amrica. Pero el libro de Juan Carlos Ruiz Franco no es una biografa estrictamente poltica. Desentraa tambin el lado humano (demasiado humano) de los Marx: quin fue Helen Demuth, la tormentosa relacin entre Eleanor Marx y Edward Aveling; el carcter de Freddy, el hijo bastardo; la vida sexual de Carlos Marx, su relacin con el dinero

El bastardo de Marx J.C. Ruiz Franco Ediciones Dyskolo 1.0. noviembre 2016 epub: 1,9 Mb. mobi: 2 Mb. pdf: 138 pg. Pgina del libro [descarga]: http://www.dyskolo.cc/cat%C3%A1logo/lib024/

