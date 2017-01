El descaro de ser articulista y vivir en Estados Unidos

Por lo menos una vez al da recibo mensajes de lectores que me dicen cuestiones como sta: no puedo creer que escribiendo como lo hace, usted viva en Estados Unidos, debera vivir en Amrica Latina, otros que van con el machete desenvainado: claro, escribe desde la comodidad de Estados Unidos. Con esto, en ambos lados buscando desvirtuar mi expresin.





Antes me enojaba mucho, ms cuando era gente humanista la que me escriba estas cosas. Debo decir que es gente de izquierda ms que de derecha la que se dirige a m con este tipo de pronunciamientos. Ven como traicin que yo viva en Estados Unidos y escriba artculos sobre poltica latinoamericana.









Sin embargo, una cosa es la clase poltica y la oligarqua y otra la sociedad. La sociedad estadounidense es tan comn como cualquier otra, no tiene nada de especial que la haga extraordinaria y nada que la haga ms malvada que las dems. La clase trabajadora es la misma en todas partes del mundo. Los parias somos universales.





Comprendo el pensamiento porque de alguna manera lo tuve cuando viva en Guatemala y todo mi mundo era mi pequeo y hermoso pas, pero emigrar me dio una visin ms realista de la dispora. Convivir con personas de otras nacionalidades y culturas tambin me ha ayudado a formarme otro tipo de criterio, ms cimentado, por supuesto, ms humano y menos arrogante. Me ha ayudado a dejar la soberbia de ser guatemalteca sobre todas las cosas y aceptarme sin fronteras, con la humanidad como patria. Esto lleva tiempo, no se da de un da para otro. Y se necesita tambin un tipo de desprendimiento y humildad que solo la da la experiencia de vivir el da a da.





No hay escuela ms dura que la de emigrar, porque esto significa salir de la zona de confort, uno se va con la piel en carne viva y como nico recurso la memoria y la identidad. No hay ms, por ms dinero, por ms desgracias, por ms desolacin o por ms comodidades; en el alma ninguna de estas trivialidades terrenales tiene cabida. El exilio marca la vida de todo ser humano, no es para bien ni para mal es para un crecimiento espiritual. No cualquiera lo resiste, no cualquiera lo sobrevive, no cualquiera se arma de valor y enfrenta lo desconocido con dignidad. Lo cualquiera se lanza al vaco sin paracadas.





Por supuesto, si yo viviera en cualquier otro pas en cualquier lugar del mundo no sera tan atacada, pero como vivo en Estados Unidos, diramos que es mi taln de Aquiles como articulista. Lo ms fcil sera que dejara de escribir para no recibir estos ataques e insultos diariamente y acomodarme en el silencio y el limbo para estar a salvo. Pero lo fcil me huele a cobarda y llega ese momento en la vida en que el propio reflejo en el espejo nos pregunta si vamos nadar contra la corriente o a escondernos en el lugar ms oscuro y desolado, donde nadie nos encuentre.





Por qu no tengo derecho a vivir en Estados Unidos? Por qu tendra que sentirme traidora y avergonzada? Acaso no es parte de la tierra? Acaso yo como ser humano no tengo derecho a emigrar y decidir vivir donde yo quiera? Para qu es la tierra entonces? Por qu obligatoriamente tengo que vivir en cierto pas o en cierto continente?





Por ejemplo me critican con ferocidad pero esos humanistas que me acusan de traidora por vivir en Estados Unidos, en ningn momento dicen: vente a nuestro pas y te conseguimos trabajo y una beca en la universidad para que estudis y te prepars, aqu entre nosotros humanistas de izquierda te conseguimos un lugar dnde vivir, porque lo merece porque ams a Latinoamrica. No, qu esperanzas porque al final, a ninguno de ellos les interesa el bienestar de otro ser humano y mucho menos si se trata de aportar para el crecimiento intelectual de esta persona. Son ms egostas que la derecha ms recalcitrante. Son la excelencia para criticar, eso s.





Conozco la pobreza, la miseria, la exclusin, conozco el trabajo arduo desde mi infancia, s lo que son las carencias emocionales y econmicas. No le tengo miedo a eso porque lo he vivido toda mi vida, pero tambin tengo derecho a decidir dnde vivir y en dnde mi corazn sienta paz y mi espritu serenidad. En este momento de mi vida es Estados Unidos, no s si en el futuro ser otro el pas o el mo propio. Y si decido quedarme aqu para el resto de mi vida tambin es mi derecho.





Creo que como humanidad nos hace falta un poco de respeto hacia el otro, comprender que todos tenemos el derecho a decidir, que esa decisin debe ser respetada y que lo importante no es dnde vivamos sino qu aportemos al mundo como seres humanos para transformarlo. Se imaginan todos viviendo en un mismo lugar, con la misma cultura, rituales, formas de pensamiento? La belleza de nuestra especie es la diversidad, es lo que nos engrandece.





Acaso no les da felicidad que una latinoamericana viviendo en Estados Unidos ame la Patria Grande, o esperan de m artculos donde la menosprecie y tambin a nuestros Pueblos Originarios?





Qutense de la cabeza esa telaraa de dnde vivo, porque ustedes no me dan de comer y no me ayudan a pagar las cuentas, es mi trabajo, sino estn de acuerdo con lo que escribo pues no es obligacin que me lean, evtense escribirme e insultarme porque son ustedes mismos los que se hacen dao, a m no me causan ninguno. Ya no.





Y todo esto sucede, saben por qu? Porque soy mujer y me doy el derecho y el lujo de escribir artculos de opinin que tienen que ver con poltica e ideologa. Esos sealamientos e insultos son patriarcales, porque an hoy en da a las mujeres nos siguen catalogando como inferiores a los hombres.





Si mis artculos trataran trapeadores y paales de beb, pasara inadvertida la tierra donde vivo. Si escribiera de mis carencias emocionales, sera una dbil y loca ms que lo que necesita (segn el patriarcado y muchos humanistas de izquierda) es un marido que se la coja todos los das y tener hijos para encontrar la estabilidad emocional. Nuestro peor enemigo como humanidad es el patriarcado. Tal vez s, soy una descarada total, como dicen muchos de ustedes, por atreverme a enfrentar al patriarcado (que no respeta ideologas) a m manera, desde la comodidad de Estados Unidos.





En fin, nos creemos inmortales y apenas somos hojas secas que sopla el viento, solas no hacemos nada, en cambio juntas somos una hermosa hojarasca.





Como dijo Cristina, La Patria es el otro, cuando lo entendamos vamos a poder avanzar como humanidad. S, Cristina, la yegua esa con la que no pudo Obama ni la ultra izquierda latinoamericana.