Preocupacin mundial ante el cambio de poca

Sputnik

"No es ni siquiera el principio del fin. Es quiz el fin del principio". (Winston S. Churchill, 1874-1965)Sin embargo, despus de dos dcadas de la nueva 'Pax americana' y su orden global neoliberal, estos empezaron a colapsar y se inici una crisis global por el poder caracterizada por el descontento, la decepcin y el desengao, canalizados en EEUU con la eleccin de Donald Trump como presidente. A tal extremo lleg la crisis global neoliberal que hasta los dos acrrimos veteranos partidarios y promotores del mundo unilateral Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger tuvieron que reconocer que para salir de la crisis actual era necesario crear una conexin trilateral entre EEUU, China y Rusia. En el reciente Foro Oslo del Premio Nobel de la Paz, 'EEUU y la Paz Mundial despus de la Eleccin Presidencial en EEUU', Brzezinski tuvo que reconocer que a pesar de los muchos esfuerzos de Washington y sus aliados de Bruselas no se pudo dislocar a Rusia, ni influir en el cambio de la poltica del Gobierno de Putin. Tampoco pudieron impedir la formacin de la alianza entre Rusia, China e Irn. A esto se agrega tambin el fracaso del golpe de Estado en Turqua, detrs del cual estaban Norteamrica y la OTAN.Entonces, de acuerdo a la conclusin de Brzezinski, en la era nuclear "la precaucin y la colaboracin deben prevalecer entre Estados Unidos, China y Rusia, si se desea evitar un conflicto fundamental". En otras palabras, el acierto de Zbigniew Brzezinski significa la necesidad del retorno al mundo multipolar bajo la direccin del G-3 (EEUU, China y Rusia). Henry Kissinger, a la vez, se convirti en un asesor 'ad hoc' de Donald Trump para mejorar las relaciones de Norteamrica con Rusia haciendo reconocer el espacio geopoltico de Mosc en el mundo actual pero siempre tratando de alejar a Rusia de China y de Irn. Ya no le quedaba otra alternativa a Washington y hasta uno de los ms influyentes voceros del neoliberalismo, The Washington Post, tuvo que reconocer que "Putin gan el ao 2016". Lo interesante de la actual situacin geopoltica, que tanto Brzezinski como Kissinger ya no estn tomando en cuenta, es que la Unin Europea se convirti por la voluntad de los burcratas de Bruselas en un simple satlite norteamericano. Segn la publicacin alemana Spiegel Online, "el 15 de diciembre de 2016, Angela Merkel y sus colegas europeos decidieron transferir parte de su soberana militar a EEUU". A tal extremo lleg la situacin con la Unin Europea, que la publicacin cita a Henry Kissinger, que alguna vez se pregunt: "A quin tengo que llamar si quiero hablar con Europa?". La respuesta es evidente, a partir del prximo 20 de enero habr que llamar a Washington para consultar sobre esto a Donald Trump. Los varios emisarios de Berln enviados a Washington ya informaron a Angela Merkel que a la Unin Europea (UE) le esperan aos difciles para las relaciones transatlnticas.Los estudiosos de todos los pases del mundo tratan de encontrar las causas del fracaso del actual orden global neoliberal. El editor asociado de Financial Times, Wolfgang Mnchau, en su artculo 'The elite's Marie Antoinette moment' (27-11-16) afirm que el "orden liberal global est colapsando porque la clase dominante global dej de percibir el sentimiento del pueblo hacia el mundo". Segn Mnchau, "la insurreccin popular" tanto en EEUU como en la UE "est creciendo porque la gente tiene miedo a la reduccin de proteccin de los consumidores y el aumento del poder de las transnacionales". En la percepcin de este analista, la globalizacin neoliberal empez a adquirir el carcter catico y violento debido a la distribucin extremadamente desigual de los ingresos impulsada por la elite mundial y por su poltica de "flujos incontrolables de capital y personas".Mnchau considera que "la accin ms correcta sera dejar de insultar a los votantes, solucionar los problemas del sector financiero que est fuera de control, de los flujos de capital y personas y la distribucin desigual de ingresos". Sin embargo, el 1% de los ricos y poderosos que controlan el mundo occidental jams aceptar estas soluciones a la actual crisis neoliberal. Dale Carnegie, en su libro 'Cmo ganar amigos e influir sobre las personas' (1936) anot que "solamente el 15% de los ms ricos y poderosos lo lograron a travs de su conocimiento cientfico o tcnico, mientras que el 85% restante obtuvieron su riqueza debido a la manipulacin psicolgica de la gente o usando lo que se llama 'la Ingeniera Psicolgica'".Refirindose a EEUU, el pas est en manos, segn los cientficos polticos norteamericanos Martin Gilens (Princeton University) y Benhamin Page (Northwest University), de la plutocracia corporativa y financiera que excluy a los ciudadanos ordinarios de la participacin en las decisiones del Gobierno, especialmente en los ltimos 20 aos, lo que produjo descontento popular. En realidad, Donald Trump y su equipo han utilizado precisamente los postulados de la Ingeniera Psicolgica para lograr el voto de la clase obrera blanca y los sectores empobrecidos por la poltica de globalizadores acentuada especialmente desde la Presidencia de Bill Clinton en 1993. Durante los ocho aos de Gobierno de Barack Obama, que se inici en 2009, la "economa real", definida por el filsofo francs de origen argelino Pierre Rabhi como "un sistema orientado a destinar recursos para satisfacer las necesidades de la mayora de la poblacin", dej de existir debido a la monetizacin de la economa orientada exclusivamente al proceso en el que "el dinero produce dinero". La poltica exterior norteamericana desde el trgico 9/11 tambin haba sido concebida por el sector industrial militar y el financiero como una forma de ganar dinero apoderndose de los abundantes recursos energticos de Oriente Prximo.Sin embargo, la guerra no solamente produce ganancias sino tambin estragos fsicos y financieros al pas envuelto en una aventura militar en calidad de agresor. La recuperacin econmica de la que hablan los medios globalizados de comunicacin sigue siendo un deseo y no una realidad. De acuerdo al expresidente del Council of Economic Advisers bajo Obama, Alan Krueger, "el 94% del aumento de puestos de trabajo unos 10 millones en la dcada pasada fue en calidad de 'trabajo alternativo'", es decir, empleo a tiempo parcial, contratistas o trabajo independiente que en la mayora de los casos no aporta ningn beneficio.La poltica exterior norteamericana del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama no lo hizo convertirse al presidente de la paz sino en promotor del caos. Como lo defini el poltico norteamericano Ron Paul, el lder norteamericano Obama orden "lanzar bombas sobre siete pases y se convirti en el primer presidente en la historia de EEUU bajo cuya direccin Norteamrica ha estado en guerra cada da durante los ocho aos de su Administracin". Tambin durante su Presidencia se program que EEUU no estara presente, por primera vez desde 1945, en tres negociaciones fundamentales de paz: primero, el Acuerdo de Minsk sobre Ucrania de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Francia y Alemania; segundo, la prxima cumbre sobre Siria en la que participarn Rusia, Turqua e Irn; y finalmente la reunin sobre el futuro de Afganistn con la asistencia de Rusia, China y Pakistn.Precisamente, el caos propagado por la Administracin de Obama en Oriente Prximo y la Unin Europea, sumado con la crisis econmica, para la que Washington y Bruselas hasta ahora no encontraron una solucin y se enfrascaron en todo tipo de acusaciones contra Rusia para distraer la opinin pblica mundial, han creado las condiciones para el vaco del poder geopoltico. China y Rusia lo ocuparon inmediatamente, tal y como lo reconocieron Brzezinski y Kissinger, creando as las condiciones para el retorno al mundo de una nueva composicin pluripolar mundial cuyo liderazgo sera compartido por EEUU, China y Rusia en el orden de pases definido por Brzezinski.No le queda otra alternativa a Donald Trump que seguir el camino del mundo multipolar, por lo menos mientras est tratando de recuperar la economa norteamericana. Por mucho que hable el prximo presidente contra la globalizacin, este proceso seguir su ritmo y Norteamrica tratar por supuesto de sacarle el mximo provecho, eso nadie lo duda.Fuente: http://mundo.sputniknews.com/firmas/201701111066150871-mundo-politica-situacion-eeuu/