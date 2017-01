Entrevista

Verdadero o falso? Salim Lamrani analiza los clichs sobre Fidel Castro

Numerosas personas en el mundo, empezando por millones de cubanos, rindieron tributo a la memoria de Fidel Castro. Pero el fallecimiento del revolucionario tambin fue la ocasin para sacar otra vez algunos clichs de propaganda anticastrista que uno pensaba que estaban sepultados con la Guerra Fra. Otra vez surgen en los medios de comunicacin. Castro conden a los cubanos a la miseria mientras tena millones escondidos en una cuenta secreta; Castro hizo de Cuba una crcel al aire libre; Castro era homfobo Y, obviamente, el inevitable Era un dictador. Sometimos esto a uno de los mejores especialistas de Cuba, Salim Lamrani, para un cuestionario verdadero o falso?.

- Fidel Castro conden a los cubanos a la miseria

Salim Lamrani: Los indicadores de las instituciones de las Naciones Unidas sobre Cuba desmienten esta afirmacin. Uno de los grandes logros de Fidel Castro y de la Revolucin es haber creado un sistema de proteccin social que se considera unnimemente como el ejemplo a seguir para las naciones del Tercer Mundo, universalizando el acceso a la salud, a la educacin, a la cultura, a la vivienda, a la seguridad, al deporte y a la recreacin.

Algunas cifras ilustran esta realidad. La tasa de alfabetizacin es de ms del 99 % y la UNESCO subraya que los alumnos cubanos tienen los mejores resultados escolares de toda Amrica Latina en todas las asignaturas. Cuba dedica cerca del 14 % de su presupuesto a la educacin. Ningn pas en el mundo invierte tanto en este sector. A guisa de comparacin, Francia dedica alrededor del 7% de su presupuesto a la educacin. Desde luego, todas las carreras son universales y gratuitas para todos los cubanos.

En cuanto a la salud, la esperanza de vida es de cerca de 80 aos y la tasa de mortalidad infantil es de un 4,6 por mil. Ningn pas del continente americano, incluso Canad y Estados Unidos, tiene una tasa de mortalidad infantil tan baja. Segn la UNICEF, Cuba es el nico pas de Amrica Latina y del Tercer Mundo que ha erradicado la desnutricin infantil. Cuba es el primer pas del mundo que ha eliminado la transmisin materno-infantil del virus del sida. Obviamente resulta imposible alcanzar semejantes indicadores sin un acceso a una buena alimentacin, a condiciones de vida decentes, un sistema de educacin eficiente y atencin mdica de primera calidad.

Podramos disertar tambin sobre la importancia de la cultura en Cuba, que se ilustra mediante numerosas manifestaciones cada ao. Podramos evocar el espacio central que ocupa el deporte que contribuye al bienestar fsico y moral de los ciudadanos y que les inculca valores de reparticin, de generosidad, de altruismo y de solidaridad, fundamentales para el equilibrio de la sociedad.

Conviene recordar que estos extraordinarios logros, nicos para un pas del Tercer Mundo con recursos limitados, se consiguieron en un contexto de hostilidad extrema. Cuba sufre sanciones econmicas sumamente severas que afectan a todas las categoras de la sociedad y todos los sectores de la economa. Han costado ms de 120.000 millones de dlares a la isla desde hace ms de medio siglo.

- Fidel Castro tena una fortuna personal estimada en 900 millones de dlares.

SL: La revista Forbes dio la estimacin y confes haber otorgado de modo arbitrario una parte del PIB cubano a Fidel Castro. Por consiguiente la cifra no es creble. Por otra parte todos los observadores y todas las personalidades extranjeras que tuvieron el privilegio de conocer a Fidel Castro expresaron su asombro por las condiciones de vida austeras que se impona el lder de la Revolucin Cubana. Sucede lo mismo para todos los cuadros que tienen un cargo.

- Fidel Castro hizo de Cuba una prisin al aire libre y no vacil en masacrar a quienes intentaban huir.

SL: Ninguna organizacin internacional seal alguna vez un caso de asesinato poltico, de ejecucin extrajudicial, de desaparicin o de tortura en Cuba desde 1959. Ningn periodista fue asesinado en Cuba desde el triunfo de la Revolucin. Pocos pases en el mundo, incluso los ms desarrollados, pueden presentar semejante balance en los ltimos sesenta aos.

Hay ms de cuatro millones de turistas que viajan a Cuba cada ao. Si Cuba fuera una prisin al aire libre, donde se reprimiera a la poblacin, se apresuraran a contar esta supuesta realidad a su regreso de la isla y elegiran obviamente otro destino para sus prximas vacaciones. Ahora bien, la inmensa mayora de los turistas regresan felices de su estancia en Cuba de la cual aprecian la hospitalidad, el calor humano, la fraternidad, la historia, la cultura, la seguridad, la ausencia de miseria (aunque hay pobreza) y no ven la hora de regresar a la isla.

Si Cuba fuera una prisin al aire libre no habra medio milln de cubanoamericanos que visitaran la isla cada ao. Conviene recordar que cada ao ms de mil cubanos que emigraron al exterior deciden regresar definitivamente a su pas de origen. Estos hechos son elocuentes.

- Fidel Castro era homfobo.

SL: Este tema ha sido instrumentalizado muchas veces por razones polticas. En los aos sesenta los prejuicios y las discriminaciones hacia los homosexuales eran legin en todo el mundo. Ningn pas escap de ello, incluso las democracias occidentales.

Cuando triunf la Revolucin cubana, en 1959, la sociedad cubana era de tradicin catlica y patriarcal y haba, como en todas las naciones que tenan esas caractersticas, prejuicios hacia ciertas categoras de la poblacin.

La gran crtica que se emite contra Cuba concierne las Unidades Militares de Ayuda a la Produccin (UMAP) que duraron unos dos aos en los aos 1960. Conviene recordar los hechos. En Cuba el servicio militar es una obligacin. En los aos 1960 las personas que no deseaban hacer el servicio por razones ticas, filosficas, religiosas o personales, deban hacer un servicio cvico realizando trabajos agrcolas en unidades en el campo. En esas UMAP los homosexuales fueron vctimas de discriminaciones, vejaciones y humillaciones y fueron alojados en viviendas separadas.

Esas violaciones de los derechos humanos llegaron a conocimiento de Vilma Espn, esposa de Ral Castro, y sobre todo Presidenta-Fundadora de la poderosa Federacin de Mujeres Cubanas. Entonces ella inform a Fidel Castro. ste, que siempre se apoy en la juventud y los estudiantes, decidi mandar clandestinamente a un grupo de militantes de la Unin de Jvenes Comunistas en las UMAP para averiguar los hechos. Tras varias semanas de investigacin emitieron un informe abrumador que confirmaba los atentados contra los derechos de esas personas y se cerraron las UMAP en 1968, o sea un poco menos de dos aos tras su creacin. Conviene recordar que el nico papel de Fidel Castro en las UMAP fue proceder a su cierre definitivo.

Conviene recordar tambin que intelectuales como Virgilio Piera y Lezama Lima fueron marginados y condenados al ostracismo. Cuando se da cierto poder a burcratas marcados por la ignorancia y los prejuicios, este tipo de abuso es lamentablemente inevitable. La homosexualidad se tipific como delito penal hasta 1979 en Cuba.

Cul es la situacin hoy da? Las autoridades han tomado medidas para luchar contra los prejuicios. As, en 1993, el Estado cubano financi la pelcula Fresa y chocolate, que denuncia las discriminaciones y los prejuicios contra los homosexuales. Desde 1995 los homosexuales participan como grupo en el desfile del 1 de mayo. El Centro Nacional de Educacin Sexual, que preside Mariela Castro, realiza un trabajo pedaggico y cultural notable con el apoyo del Estado cubano para luchar contra los prejuicios. El Estado financia ntegramente las operaciones de cambio de sexo. Desde 2007 el Ministerio cubano de Salud Pblica financia tambin un festival de cine gay cada ao. Adela Hernndez, una persona transgnero nacida bajo el nombre de Jos Agustn Hernndez, fue elegida a la Asamblea Municipal de la ciudad de Caibarin en 2012, lo que ilustra la evolucin de las mentalidades en Cuba. Segn mi conocimiento no hay un caso similar en Francia o en Estados Unidos. Estos hechos demuestran que la situacin de las personas con una orientacin sexual diferente en Cuba no corresponde a la imagen meditica vehiculada en las naciones occidentales.

Dicho eso, resulta imprescindible ahora recordar cul era la situacin de los homosexuales en el mundo, incluso en las grandes democracias occidentales. En una palabra, era semejante a la de Cuba en la misma poca. Haba muchos prejuicios. En Francia, en 1960, el Gobierno del Presidente Charles De Gaulle calific la homosexualidad de plaga social y el Parlamento francs dio al poder ejecutivo el derecho de legislar por decreto para combatir esta plaga (Ley n60-773 del 30 de julio de 1960). Conviene recordar tambin que despus de la Segunda Guerra Mundial, los deportados homosexuales no podan pretender ningn reconocimiento de su estatus de vctimas de guerra ni ninguna indemnizacin. En 1968 Francia adopt el punto de vista de la Organizacin Mundial de la Salud y clasific la homosexualidad como una enfermedad mental. La OMS slo abrogara esta clasificacin en 1991. Francia consider la homosexualidad como un delito penal hasta 1981. Hoy da, en Francia, las poblaciones homosexuales todava son vctimas de algunas discriminaciones. Por ejemplo, no puede donar sangre en las mismas condiciones que las categoras heterosexuales.

En Estados Unidos la homosexualidad se consideraba un trastorno psiquitrico e incluso se trataba mediante la lobotoma hasta 1951. Bajo el macartismo, los homosexuales perdan su empleo y a veces terminaban en la crcel. En los aos 1970, la polica intervena regularmente en los bares de homosexuales. En marzo de 1970, 167 personas fueron arrestadas en un bar de Greenwich Village, en Nueva York. Hasta 1990, los servicios de inmigracin podan negar la entrada a Estados Unidos a los extranjeros homosexuales. En los aos 1980, la homosexualidad era un delito penal en la mitad de los 50 Estados de Estados Unidos. Hoy da an, en el siglo XXI, en Estados Unidos la homosexualidad es un delito penal en 13 Estados sobre 50.

- Fidel Castro era un dictador

SL: Ningn dirigente en el mundo puede quedarse 30 aos a la cabeza de un pas pues conviene recordar que Fidel Castro fue presidente de 1976 a 2006 en un contexto de guerra larvada con Estados Unidos sin un apoyo mayoritario del pueblo.

Los diplomticos estadounidenses que operan en Cuba son muy lcidos al respecto. En un memorndum de 2009 Jonathan Farrar, entonces Jefe de la Seccin de Intereses Norteamericanos en La Habana no haba todava una embajada en esa poca subray que sera un error subestimar el apoyo del cual dispone el Gobierno particularmente entre las comunidades populares y los estudiantes.

Todos los observadores serios son unnimes en reconocer que Fidel Castro era amado por los cubanos, aunque, como en toda sociedad, siempre ha habido sectores insatisfechos.

Por otra parte, conviene recordar que Fidel Castro fue elegido cada cinco aos desde la adopcin de la nueva Constitucin en 1976. Antes, bajo la Cuba revolucionaria, hubo otros dos presidentes: Manuel Urrutia de enero a julio de 1959 y Osvaldo Dortics de julio de 1959 a diciembre de 1976.

Conviene saber que hay elecciones directas en Cuba a nivel municipal, provincial y legislativo. Todas se hacen con escrutinio universal y secreto cada dos aos y medio para las elecciones municipales y cada cinco aos para las provinciales y las legislativas. El Partido Comunista cubano, que es el nico partido poltico de la isla, no desempea en absoluto ningn papel electoral. La legislacin cubana prohbe al PCC designar a los candidatos. Son los electores, en sus circunscripciones, quienes designan a los candidatos. Para cada eleccin, hacen falta al menos dos candidatos y como mximo ocho. Una vez designados los candidatos, su currculum se pone en la plaza pblica. Se prohben las campaas electorales. Conviene recordar tambin que en Cuba los elegidos pueden ser revocados durante su mandato si lo deciden los electores. Por ejemplo, un diputado electo con un 57 % de los votos podr ser revocado por los electores si el 57 % + 1 expresa su voluntad en ese sentido.

Para las elecciones presidenciales se trata de un proceso indirecto. Es el Parlamento quien elige entre sus diputados a los miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros as como a su Presidente. As, para llegar a la Presidencia de Cuba, Fidel Castro primero tuvo que ser designado candidato al Parlamento, luego elegido diputado por sufragio universal y secreto y despus elegido por el Parlamento como Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. En Cuba el Presidente es a la vez jefe del Estado y el Jefe del Gobierno.

