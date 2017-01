Ms de 70 personas del mundo universitario, laboral, social y ambiental de Catalua apoyan el manifiesto

Demandan al Gobierno de la Generalitat que retire el Captulo sptimo del Proyecto de ley de presupuestos

El Captulo sptimo del Proyecto de ley de presupuestos de 2017 supone el reconocimiento oficial de un aspecto de la energa nuclear que hasta la fecha era rotundamente negado por la industria nuclear y las administraciones: que las emisiones rutinarias de los reactores tienen un impacto sobre la salud de las personas. A pesar de este reconocimiento, rechazamos la inclusin del captulo sptimo en la ley de presupuestos porque no va acompaado de ninguna medida que detenga este impacto negativo sobre la salud .

La industria nuclear siempre ha dicho que la radiactividad que los reactores emiten cada da, las llamadas bajas dosis, eran inofensivas. Se han hecho muchos estudios a nivel nacional e internacional para rebatir cada intento de los profesionales de la salud para mostrar este impacto; todos los estudios oficiales han concluido que no haba relacin entre centrales nucleares y salud de la poblacin. Pero a la hora de cobrar un "impuesto" se puede proclamar sin tapujos la verdad: que las radiaciones provocan enfermedades para, a continuacin, legalizar estas consecuencias con un "impuesto".



Este reconocimiento tiene varias implicaciones, todas ellas perjudiciales para las personas. En primer lugar, elude la responsabilidad de cualquier gobierno de anteponer la salud de la poblacin a los beneficios econmicos; en segundo lugar, tiene el efecto perverso de que a mayor contaminacin radiactiva (y por tanto, ms enfermedades y sufrimientos) ms ingresos para el Gobierno, y ms tranquilidad para las compaas que la generan; en tercer lugar, sin ningn tipo de estudio sanitario que evale el impacto concreto, legaliza los efectos de la contaminacin radiactiva asumiendo como rutinarias las enfermedades que genera; en cuarto lugar, no hay garanta de que las compaas no recuperen la cuanta del impuesto con un incremento de tarifas, con lo cual sera la ciudadana quien terminara pagando el derecho de estas compaas a envenenar el entorno; y en quinto lugar, la implementacin de este impuesto sobre la contaminacin la saca del mbito que le corresponde, que es la salud pblica y enmascara el problema como si fuera una cuestin dineraria.



Las personas que firman el Manifiesto consideran que el mnimo que se puede pedir de un gobierno democrticamente elegido, como es el caso del gobierno de la Generalitat, es renunciar a lucrarse a costa de la salud de la poblacin. Y utilizar todos los mecanismos legales de que dispone para pedir LA NO RENOVACIN DE LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE VANDELLS 2 Y ASC EN EL 202 Y 2021.



MS INFORMACIN



Catalua, 15 de enero de 2017

Podis leer el MANIFIESTO y darle apoyo en este FORMULARIO



LISTADO DE LAS PRIMERAS PERSONAS FIRMANTES