Contaminacin urbana

30.000 muertes prematuras al ao en Espaa

El Asombrario & Co.

Boina de contaminacin en Madrid.

Con la salud no se juega. En este artculo, uno de los portavoces del partido verde Equo en Madrid explica cmo la revisin al alza de los niveles de contaminacin necesarios para tomar medidas de restriccin de trfico que est promoviendo la presidenta regional Cristina Cifuentes, niveles muy por encima de las recomendaciones de la Organizacin Mundial de la Salud, supone jugar con la salud de millones de personas. Y todo por alimentar su guerra poltica particular contra Manuela Carmena.

Decir que la contaminacin mata al ao a ms personas que los accidentes de trfico o que la gripe juntas no se trata de ninguna exageracin. Segn los clculos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la contaminacin causa anualmente 29.980 muertes prematuras en Espaa, y que sta incide en el mayor nmero de bebs con bajo peso al nacer, mayor nmero de partos prematuros y aumento de ingresos hospitalarios de nios y adultos con afecciones respiratorias agudas.

La contaminacin atmosfrica contina ensuciando los cielos de las ciudades espaolas, quiz el ejemplo de Madrid sea el ms meditico de todos, pero no es algo excepcional; el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuacin de oficio contra 14 municipios espaoles (A Corua, Avils, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Granada, Len, Madrid, Murcia, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza) para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminacin atmosfrica urbana. Limitar la circulacin ante episodios de alta contaminacin o promover el uso de nuevos medios de transporte sostenibles no son cuestiones de tipo ideolgico, como algunos partidos quieren hacer ver, sino de salud pblica; pero tambin de responsabilidad poltica.

El problema de la contaminacin afecta a toda la ciudadana y se necesita una actuacin conjunta y coordinada para combatirlo de forma eficaz.

Por ello, sorprende el Protocolo regional de actuacin durante Episodios de Alta Contaminacin que la Comunidad de Madrid ha sacado a informacin pblica. Este documento modifica el borrador previo que el anterior director general de medio ambiente un experto en temas de contaminacin y cambio climtico cesado en la minicrisis de diciembre- entreg a los municipios el pasado mes de julio. Dicho texto inclua los mismos niveles de NO2 que el Protocolo de Contaminacin del Ayuntamiento de Madrid, y que ahora han sido revisados al alza, de forma que la Comunidad no tomar medidas hasta que la contaminacin supere ampliamente los lmites recomendados por la Unin Europea y la Organizacin Mundial de la Salud (200 g/m3).

Con ello, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, pone en riesgo de forma inaceptable e irresponsable la salud de la ciudadana madrilea. Segn las directrices de la OMS, el NO2 en concentraciones de corta duracin superiores a 200 g/m3, es un gas txico que causa una importante inflamacin de las vas respiratorias.

Por ello, tanto la normativa europea como la estatal reclaman de las administraciones medidas para que no se supere este umbral de 200 g/m3. Por el contrario, el borrador presentado por la Comunidad de Madrid no propone medidas de restriccin de trfico hasta alcanzar los 250 g/m3, muy por encima del valor recomendado. Esto supone una grave dejacin de sus responsabilidades de proteccin de la salud pblica y el medio ambiente, ignorando adems la existencia de un procedimiento de la Comisin Europea contra Espaa por la falta de medidas efectivas de lucha contra la contaminacin. Se contradice adems as el actual protocolo del Ayuntamiento de Madrid, que justamente rebaj este ndice de activacin para poder proteger a la poblacin antes de que se superen los lmites admisibles por la salud. De esta manera, Cristina Cifuentes vuelve a confrontar abiertamente con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su guerra poltica particular contra Ahora Madrid, en este caso tomando como rehn a toda la ciudadana madrilea. Sin duda, una enorme irresponsabilidad social y poltica.

Tampoco es una cuestin ideolgica la necesidad de una coordinacin y la aprobacin de medidas estructurales a todos los niveles, incluido el estatal, si queremos evitar el agravamiento de la, ya de por s deteriorada, calidad del aire en nuestras ciudades espaolas. Por eso, el pasado da 17 preguntamos al Gobierno de Mariano Rajoy cundo presentar en el Congreso el nuevo plan de calidad del aire, ya que el anterior plan expiraba en 2016. Eso s, deber ser un nuevo plan con objetivos ms ambiciosos, mecanismos eficaces de control y recursos para su aplicacin, ya que est en juego nuestra salud.

Alejandro Snchez es diputado de EQUO en el Grupo de Podemos de la Asamblea de Madrid.

Fuente: http://elasombrario.com/contaminacion-urbana-muertes-prematuras/