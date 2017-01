No hay excusa para aceptar los parasos fiscales, quienes los utilizan son ladrones

Polo democrtico

Quito.- La contundente afirmacin es de Ha-Joong Chang, (Sel, 1963) economista heterodoxo surcoreano y profesor de la universidad de Cambridge (Inglaterra), quien analiza el desarrollo econmico de un pas como la transformacin social e intelectual de sus habitantes. Crtico de la economa neoclsica, es prolijo al expresar sus ideas con un discurso discrepante, el cual guarda una enorme distancia con las posturas tradicionales de las instituciones financieras y la visin de los analistas con tintes neoliberales. Este acadmico e investigador, especialista en economa del desarrollo, considerado como uno de los principales referentes de esta materia en el mundo, estuvo en Ecuador en los primeros das de este mes de enero exponiendo varias de sus tesis y dialogando con actores pblicos y privados, entre ellos el propio presidente Rafael Correa.

Sus dos principales obras, Patada a la escalera y Qu fue del buen samaritano?, constituyen trabajos acadmicos muy bien sustentados que ilustran, en el caso del primero, sobre cules fueron las polticas que aplicaron los pases denominados del primer mundo para lograr desarrollarse. Y, el segundo, alude sobre todos los obstculos y argucias de las que se valen estos Estados para evitar que las naciones subdesarrolladas utilicen los mismos mecanismos que ellos optaron para progresar.

Los ilusos economistas neoliberales piensan que podrn usar la misma escalera de los pases ricos. La escalera que utilizaron estos pases, seal Chang, no resiste un segundo usuario, debido a la inequidad social y el deterioro ambiental que genera este tipo de desarrollo. Parafraseando la famosa serie Misin Imposible, dijo que esa escalera ya se autodestruy hace algn tiempo.

Esos ttulos bibliogrficos de su autora son una crtica a los neoliberales que creen a rajatabla en la ilusin, segn la cual, los pases desarrollados consiguieron industrializarse gracias al libre comercio, la desregulacin y las privatizaciones. Por el contrario, lo consiguieron va proteccionismo y regulacin de sus economas.

En 2005, el profesor Chang obtuvo el afamado premio Wassily Leontief por ampliar las fronteras del pensamiento econmico (entre cuyos ganadores estn John Kenneth Galbraith, Amartya Sen, Herman Daly, Jos Antonio Ocampo, Angus Deaton, Amit Bhaduri, Joan Martnez Alier). Adems de los libros ya mencionados es autor tambin de los que llevan por ttulos: Naciones ricas, polticas pobres; 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo; y Economa para el 99% de la poblacin.

El pasado 5 de enero, ofreci una conferencia magistral en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicacin para Amrica Latina (CIESPAL), en Quito, sobre el tema Economa y finanzas del desarrollo del Sur, su relacin con el conocimiento y la industrializacin. Convencido de la importancia de mantener un vnculo constante entre produccin y conocimiento, Chang plantea la necesidad en el caso de los pases latinoamericanos, de dar fuerza a la industria manufacturera, sin descuidar las actividades tradicionales de la economa domstica.

La incertidumbre con el gobierno de Trump

Sobre la nueva coyuntura de la poltica econmica estadounidense, dijo que mucha gente est preocupada porque Donald Trump se vuelva proteccionista, dado el nfasis de su discurso en ese sentido, pero hay que tener en cuenta, agreg, que Estados Unidos ha firmado varios acuerdos internacionales, que finalmente el nuevo husped de la Casa Blanca no tiene la capacidad de reescribir todo, porque ese pas siempre ha ignorado las partes que no le convienen en esos pactos de libre mercado. S se va a poner ms proteccionista, pronostic, pero no es posible que pueda hacer las cosas totalmente diferentes. Y lo ms importante, es que no le van a permitir hacerlo las corporaciones norteamericanas. Imponer un 35% de tarifas sobre importaciones chinas, como lo plantea hacer Trump, quiere decir que los telfonos Apple van a subir su precio un 35% y la empresa no lo va a permitir. El punto es que la produccin hoy en da est tan internacionalizada en el sentido de qu significara ser proteccionista; por eso es que va a resultar muy difcil y complejo.

Quien utiliza parasos fiscales es un ladrn

Respecto del tema de los parasos fiscales, Chang consider que quienes evaden impuestos, a travs de estas guaridas de dinero, son ladrones, estn robando. No hay excusa para aceptarlos. Reconoci que hay muchos problemas tcnicos de cmo definir los parasos fiscales, ahora se lo hace nicamente sobre el ndice de impuestos. Pero esto no debe ser una excusa para no hacer algo.

Al explicar por qu existen parasos fiscales, el profesor surcoreano seal de manera puntual: porque los pases ricos lo permiten. Si Estados Unidos enfrenta a los parasos fiscales de la misma manera que lo hace con los pases que comercian con Irn y Cuba, no existiran parasos fiscales en el mundo.

Estos mecanismos de evasin, agreg, realmente estn daando la economa global porque otra gente est haciendo dinero por medio del uso de servicios de manera gratuita. El principio de mercado es que se debe pagar por algo que se est utilizando y muchas compaas predican que no se sigan estos principios bsicos. Al final puede ser resuelto por medio de acuerdos internacionales, pero incluso tambin a nivel nacional. Resalt el ejemplo de Ecuador, pas en el que el gobierno del presidente Rafael Correa est impulsando una consulta popular para aprobar un pacto tico. Se pueden hacer algunas cosas para restar ventajas a la gente que utiliza parasos fiscales. Ecuador propone discriminar a la gente de la funcin pblica que tiene dinero en estas guaridas. Es decir, hay que disminuir el poder de quienes utilizan estos mecanismos de evasin impositiva. De hecho, hasta cierto punto, se puede penalizar. Esto debe ser visto desde una perspectiva internacional. Va a tomar mucho tiempo, dijo, para que se pueda hacer algo definitivo. Hasta que eso ocurra, los pases pueden hacer lo que est a su alcance para que la gente se desmotive a utilizar parasos fiscales.

Reconversin productiva

Otro de los temas que Chang abord en su charla fue el del proceso productivo de los pases. Seal que a largo plazo la concentracin en productos primarios, en un nmero tan pequeo, es un sntoma de un nivel bajo de capacidades productivas, porque lo que distingue a las economas en desarrollo de las ms avanzadas es la habilidad de generar nuevas tecnologas, de crear nuevos productos.

La definicin de en qu reas de produccin un pas puede ser bueno se ve influenciada por el contexto natural. Se refiri a la experiencia de Japn y se interrog: por qu son tan buenos produciendo carros, si no tienen suficiente espacio? Es porque ellos decidieron ser buenos en eso. Otro caso, dijo, es el de Corea del Sur, uno de los pases mayores productores y exportadores de acero en el mundo. No haba razn natural para desarrollar la industria del acero, sino que en 1960 el gobierno decidi priorizar esta industria. Depende solo de la visin de cada pas. Realmente no hay lmites a lo que pueden hacer, precis.

Necesidad de medidas proteccionistas

Chang considera necesario la adopcin de polticas proteccionistas o barreras comerciales para pases que requieren avanzar en sus niveles de desarrollo, ms aun cuando a lo largo de su propia historia econmica las naciones ahora ricas lo hicieron y lo siguen haciendo: basta ver la fuerte accin poltica de Trump para evitar que las grandes transnacionales de la industria automotriz norteamericana sigan operando en Mxico. Sugiere, adems, evitar caer en trampas como la especializacin, porque ello es depender de exportaciones de productos primarios.

Correlacin entre educacin, conocimiento y desarrollo industrial

Durante su disertacin, Chang tambin se refiri a la correlacin que debe existir entre la calidad del sistema educativo y la generacin de conocimiento como los pilares que sustenten el desarrollo industrial del pas. Sugiri potenciar la industria manufacturera, sin que ello implique ignorar las actividades tradicionales vinculadas a los commodities (materias primas). Dijo que ambas industrias se complementan y posibilitan la creacin de bienes y servicios con valor agregado. Una alternativa est en la introduccin de nuevos cultivos en el rea agrcola. Si bien la meta de alcanzar una economa basada en la generacin de conocimiento se proyecta a largo plazo, Chang recomienda, a corto plazo, que durante la transicin se maximicen las exportaciones de materias primas.

Al recomendar el impulso vigoroso de procesos de industrializacin en los denominados pases en va de desarrollo, este analista econmico, considera que para lograrlo se requieren proteger y subsidiar a las nacientes industrias.

Tratados de libre comercio no permiten desarrollar industria

En concordancia con la postura del presidente Rafael Correa, el economista surcoreano fue categrico en sealar que los acuerdos de libre comercio no son la receta para el desarrollo de los pases. Por eso recomend que stos deberan tener un plazo fijo, no ser indefinidos y tener posibilidades de renegociacin. Dijo, adems, que estos convenios son perjudiciales y nocivos para la generacin de industria en un pas.

Ha-Joon Chang sostuvo que la historia econmica mundial evidencia que la competencia internacional es a todas luces injusta y que aquellos pases que se industrializaron aplicaron polticas activas para lograr el desarrollo, todo lo contrario al libre mercado que recomiendan como paradigma los organismos financieros internacionales.

Inversin extranjera y gasto pblico

Desacraliz las bondades de la inversin extranjera directa, sealando que no es la panacea como muchos creen, pues ella goza de una serie de exenciones tributarias y de muchas gabelas en los pases a los cuales destina sus recursos. Ningn pas se ha desarrollado gracias a la inversin extranjera, dijo Chang, aunque sugiri que la misma debe atraerse de manera selectiva y los Estados deben contar con mecanismos expeditos para lograr la maximizacin de sus alcances.

De otro lado, se refiri a las bondades del gasto pblico. Afirm que recortarlo como hacen los gobiernos neoliberales so pretexto de enfrentar el dficit fiscal y la deuda es una equivocacin. El gasto pblico, enfatiz, es una inversin que se revierte en beneficio de un pas.

La necesidad de un Estado fuerte

Critic la postura que preconizan los neoliberales, segn la cual, se necesita menos Estado para avanzar econmicamente. Por el contrario, seal, se necesita uno grande y eficaz, porque el desarrollo requiere de un Estado con capacidad para apoyar todos los esfuerzos e involucrarse en el afianzamiento de las reas estratgicas de un pas.

Puntualiz que la relacin Estado-mercado tiene que ver con una dimensin poltica y tica.

Conferencia en CIESPAL

La charla magistral del profesor Chang en las instalaciones de CIESPAL, en la que tambin participaron Julio Pea y Lillo, presidente del Consejo Directivo de esta institucin; el excanciller ecuatoriano Fander Falcon; y, Pabel Muoz, del Instituto de Pensamiento Poltico del movimiento Alianza Pas, en el siguiente video:

</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(29, 29, 29); text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -ms-word-wrap: break-word; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><strong style="outline: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: bold; -ms-word-wrap: break-word; box-sizing: inherit; -webkit-font-smoothing: antialiased;">Extracto del trabajo bibliogrfico Patada a la escalera</strong></p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(29, 29, 29); text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -ms-word-wrap: break-word; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased;">Una versin resumida del trabajo bibliogrfico del profesor Ha-Joong Chang que lleva por ttulo Patada a la escalera: la verdadera historia del libre comercio, puede descargarlo<span style="background: none; outline: 0px; border: 0px currentColor; transition:0.3s; border-image: none; color: rgb(232, 194, 79); line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: inherit; text-decoration: none; -ms-word-wrap: break-word; box-sizing: inherit; -webkit-font-smoothing: antialiased;" href="http://polodemocratico.info/wp-content/pdf/Patada-a-la-escalera.pdf" target="_blank"><strong style="outline: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: bold; -ms-word-wrap: break-word; box-sizing: inherit; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><u style="box-sizing: inherit;">aqu</u></strong><span archivo PDF.</p></body> </html>

Extracto del trabajo bibliogrfico Patada a la escalera

Una versin resumida del trabajo bibliogrfico del profesor Ha-Joong Chang que lleva por ttulo Patada a la escalera: la verdadera historia del libre comercio, puede descargarlo aqu en archivo PDF.

Fuente: http://polodemocratico.info/no-hay-excusa-para-aceptar-los-paraisos-fiscales-quienes-los-utilizan-son-ladrones/