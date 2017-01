Feminismo descolonial

Los problemas de las mujeres slo tienen soluciones globales

Es difcil dar una respuesta global a una realidad compleja. Algunas mujeres estn mejor, otras no. La crisis econmica ha profundizado la feminizacin de la pobreza y ha internacionalizado la divisin del trabajo en trminos de gnero. Parte de la cobertura social y de los cuidados que corran a cargo de los estados de bienestar (guarderas, residencias, cuidados de enfermos) han sido recortados y pasaron a ser sustituidos por una mano de obra inmigrante, mal paga y fundamentalmente femenina. Ah est claro que hablar de mejoras es obviar la realidad de millones de mujeres. El problema es que tendemos a ver siempre una lnea de progreso en sentido ascendente. Pero incluso las conquistas se pueden perder, como lo vemos en varios pases con respecto al aborto. Debemos mantener la tensin, no slo para avanzar en derechos sino para mantener lo que se ha conquistado.



No al uso forzado del velo, no a la eliminacin forzada del velo, deca una plataforma feminista que rechazaba todo tipo de dominacin. Cmo se posiciona usted frente a la polmica del velo en Europa?



Es un tema difcil, pero nunca la prohibicin en trminos identitarios o culturales es una salida. Nos tenemos que mover en el terreno de la libertad y la autonoma de las personas para elegir qu tipo de prcticas acompaan su vida cotidiana, sea para vestir de una determinada manera como para tener el derecho a no hacerlo. A veces se usa el feminismo de forma engaosa o con tintes autoritarios. El caso francs es el ms lamentable, porque utiliza al feminismo para atentar contra la libertad de las mujeres a vestirse de una u otra manera. Pero esto no significa que no comprendamos la terrible situacin que viven las mujeres en determinados contextos opresivos.



La democracia y el secularismo (separacin del Estado y la Iglesia) son las mejores garantas para la igualdad de las mujeres? O tambin pueden existir cosmovisiones religiosas favorables a la emancipacin de las mujeres? Eso se pregunta la terica feminista Joan Scott.



Estoy de acuerdo con Scott. Ni la democracia liberal ni el secularismo son garanta absoluta de libertad e igualdad para las mujeres. El secularismo puede ser usado como un mecanismo autoritario de silenciamiento o represin de algunas mujeres. Y la democracia liberal tiene sus lmites, por eso me parece importante que reivindiquemos otro concepto de democracia que realmente avance en trminos de libertad e igualdad.





Porque llevamos varios siglos de naturalizacin de la diferencia sexual. Se ha convertido en parte de nuestra identidad ms ntima. Cuanto ms naturalizada est una identidad ms difcil es comprender que est construida. Cuando nos volvemos vegetarianos, por ejemplo, tenemos ms capacidad para comprender que eso es una construccin, y que hay de por medio una serie de elecciones intelectuales detrs. Pero cuando nos viene dado como algo totalmente natural es mucho ms difcil comprenderlo como una construccin.



En Mdicos, donjuanes y mujeres modernas usted estudi cmo el discurso mdico produjo nuevas imgenes de masculinidad y feminidad basadas en principios biologicistas del sexo. De qu manera la medicina sigue operando en esos trminos para legitimar la diferencia sexual?



De forma definitiva. La legitimidad del pensamiento cientfico es enorme, y sigue teniendo este efecto de naturalizacin de la diferencia sexual. Lo curioso es que el discurso mdico es cada vez ms flexible al cambio de los cuerpos, pero ms inflexible al cambio de los gneros. La ciencia avanza para hacer encajar los cuerpos en una identidad, una biologa, unos rganos. Pero es inflexible con los gneros. Cuando no se produce la identificacin del cuerpo con el gnero, si no cambia el gnero hay que cambiar el cuerpo, pues la identificacin tiene que producirse. De lo contrario, se asume como una patologa con trminos como la disforia de gnero. (La ciencia) considera una enfermedad tanto que la identidad no corresponda a los atributos corporales como que desde una identidad no se tenga una inclinacin hacia un gnero u otro. La ciencia, digamos, obliga a respetar el binarismo sexual. No s si esto se est reforzando, porque tambin veo lneas de fisura con movimientos y gentes que teorizan y protestan por una mayor apertura, pero para la ideologa dominante este discurso mdico sigue siendo una verdad absoluta.



Qu perspectivas le ve a la teora queer en esto de ampliar la politizacin de todas las relaciones de dominacin, incluso problematizando el trabajo acadmico y la dimensin poltica de la produccin de conocimiento?



Aqu me surge la duda de si tenemos claridad de cul es la dimensin ms poltica y prctica de futuro de la teora queer. Ha sido un avance tremendo en trminos tericos, filosficos, polticos. Y se puede seguir profundizando, pero no se debe perder la tensin de creacin de nuevas polticas en lo ms prctico. Es ah donde yo tengo falta de claridad sobre cmo puede avanzar, y enriquecindose. No es que sea pesimista, sino que me falta claridad de por dnde puede ir esta tensin crtica y esta capacidad de lo queer para romper moldes.



* Nerea Aresti es doctora por la State University de Nueva York y por la Universidad del Pas Vasco. Especialista en la historia de gnero, editora de la revista Ayer y vicepresidenta de la Asociacin Espaola de Historia e Investigacin de las Mujeres.







El feminismo se ha enriquecido en la medida en que hemos comprendido que el concepto de mujeres lleva dentro ms relaciones de poder que las puramente de gnero. Eso significa que los problemas de las mujeres pasan tambin por soluciones que van ms all de la cuestin de gnero, porque tambin implican relaciones de clase, raza, geopolticas y entre pases. De modo que los problemas de las mujeres slo tienen soluciones en trminos globales, y en esas luchas el feminismo seguir teniendo un papel central.S, comparto la lectura de Butler. Ha servido para nombrar y legitimar, no slo en el terreno acadmico sino tambin en lo poltico, un enfoque que necesitaba ser nombrado.

