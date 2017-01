El problema de la burocracia

Fiel a quien paga, la burocracia profesional, al igual que antes sirvi al absolutismo, no puso objeciones al pasar a depender del capitalismo, cuando cambi el modelo de poder. Cierto que para controlarla se la rode del cercado jurdico, pero ingenuamente se hizo entrega de la llave del Derecho; de manera que abre y cierra la puerta a conveniencia para hacer escapadas y ampliar los lmites del vallado. Al amparo del nuevo modelo de Estado surgi una nueva burocracia definida en trminos polticos que asumi la direccin de la primera. Durante ms de un siglo ambas operaron en el marco de las atribuciones que le confera el Estado de Derecho en buena parte de las sociedades avanzadas, asumiendo la funcin de guardin del orden desde las distintas instituciones estatales. Mientras, el poder real -conocido con el nombre de capitalismo-, dedicado al negocio econmico, dejaba en manos de profesionales el cumplimiento de las funciones de gobierno de las masas y la proteccin pblica de los intereses empresariales. Sin embargo, ya en la primera parte del siglo pasado, sobre todo la burocracia poltica, animada por el intervencionismo keynesiano, empez a tomar conciencia de su propio valor y de la debilidad del patrn. El sentimiento de autosuficiencia alcanz mayores cotas con el Estado del Bienestar, que permiti a la maquinaria estatal asumir funciones que desbordaban el sentido de la poltica tradicional y reforzaban el poder que en principio le haba sido asignado. En este punto ya se haba generado el problema, pero el capitalismo, atento a su negocio, tal vez no haba reflexionado sobre ello, hasta que la globalizacin, amparada por el neoliberalismo poltico, permiti el auge de la burocracia transnacional.

En torno al tema, parece oportuno hacer una anotacin previa sobre lo que se entiende por burocracia estatal y la posicin del ciudadano en el marco del Estado, por cuanto inciden en el planteamiento de fondo de la cuestin que se trata.

Segn se adelantaba, hoy puede decirse que el trmino burocracia, interpretado como clase social, es amplio y afecta no solamente a los empleados estatales, sino a los que han venido etiquetndose como polticos. En un plano general, el argumento parece confirmarse con el arraigo del Estado de Derecho en las sociedades fuertes, que ha reducido considerablemente las facultades discrecionales del ejercicio del poder poltico tradicional. Tampoco hay que pasar por alto el aspecto individual de entender la actividad poltica en trminos de profesin. Weber ya deja claro este punto al distinguir entre los polticos que viven para la poltica y los que viven de la poltica. Con lo que dado el sentido utilitario presente en el sistema, la tendencia personal se inclina por lo segundo, con lo que los que viven para la poltica son una minora irrelevante. Pero hay otro argumento a considerar, la poltica ya no se corresponde con el ejercicio del poder de manera autnoma respondiendo a una fuerza material que le sirva de soporte, porque la fuerza base es el capitalismo y este no ocupa el primer plano de la poltica -aunque sea por conveniencia- Su poder es difuso, puesto que no lo ejerce directamente, sino a travs de personajes interpuestos que asumen la titularidad del poder poltico en las correspondientes instituciones del Estado. Si bien el poder sigue respondiendo al principio de fuerza soporte tolerada por la sociedad -primero, fsica y, ms tarde, econmica-, ha sido encauzado jurdica e institucionalmente sin dejar apenas espacio para el personalismo, ya que sus funciones aparecen constitucionalmente regladas y son fundamentalmente de carcter poltico-administrativo. En tales condiciones poca cosa resta por hacer al poltico profesional, como no sea cumplir con los mandatos legales y cobrar las retribuciones que tiene asignadas, as como los pluses que correspondan a su estatus poltico, anejos al moderado ejercicio del poder, disfrutando de ciertos privilegios al integrarse en la llamada clase poltica. Queda a salvo en su actividad la irrenunciable atribucin de dirigir el funcionamiento del aparato estatal, atenindose a ciertos principios ideolgicos del grupo al que representa, debidamente adaptados a las demandas de la ciudadana a tenor de los resultados del proceso electoral.

Conviviendo con la burocracia poltica, se encuentra la burocracia tradicional, de naturaleza tcnica, generalmente referida a la clase que acoge a ese personal que trabaja para mantener el funcionamiento de la maquinaria estatal en el orden puramente administrativo. La burocracia profesional, que generalmente accede a la funcin en razn a su capacidad y formacin, ha venido estando a cumplir el horario laboral, trabajar lo indispensable, cobrar la nmina y los complementos, procurando no sobrepasar los trminos fijados por la legalidad, bien respetndola o interpretndola a la medida de sus conveniencias. -salariales, laborales o simplemente personales-, en base a ese poder residual, derivado del ejercicio de la funcin estatal. Usando de la propaganda del sistema para justificar ante la ciudadana posicin y prebendas, no pierde oportunidad para publicitar que su actividad responde a la vocacin de servicio personal y al inters pblico -de lo que los ciudadanos deben estar agradecidos-, procurando eludir en lo posible otra realidad como que el servicio se presta tanto a esos ciudadanos como a s misma. Aqu el sentido clasista de la burocracia adquiere plenitud, derivado del oficio ejercido, estableciendo el principio de la distincin con la ciudadana comn que permanece situada en un estatus inferior, por cuanto depende de sus determinaciones. Los burcratas -expresin comn que no implica un sentido peyorativo del trmino, como a menudo sucede- ejercen el control real sobre el Estado, al tener encomendada en exclusiva la aplicacin y la interpretacin de las leyes. Su posicin permite que lejos de ser vistos como empleados se les considere una clase superior al ciudadano comn, en razn a su relevante trabajo, incluso ms all del ejercicio de la funcin.

El ciudadano no est solamente sujeto a las leyes y a la poltica convencional, tambin se le ha puesto al servicio de la burocracia, pero lo llamativo es que tal realidad se enmascara, al punto de que, en ocasiones, se la da vuelta para disfrazarla, ponderando el ciudadano como ente sobre el inters pblico. De otro lado, modernamente el ejercicio burocrtico ha mejorado sensiblemente. Por apuntar dos o tres ejemplos nimios de esta mejora. Se observa que el trmino tradicional vuelva usted maana ha sido reemplazado por el de cita previa, sin duda respondiendo al principio de eficacia, pero ha pasado a ser requisito imprescindible para ser atendido, realmente pensado no en inters del servicio y del administrado, sino en el del empleado para que no se sienta agobiado. Decae el uso del papel, en el que el ciudadano expresaba libremente sus pretensiones en los trminos previstos en la ley, ahora avanza hacia el formulario obligatorio, incluso entregado al reino de lo virtual, donde las entidades carecen de sede fsica conocida. Las comunicaciones, en inters de lo ecolgico, seguramente para no saturar el planeta con la pesada carga del papel, son on-line. El tributo a la informatizacin obedecera a la rapidez en la gestin, pero la lentitud sigue en su puesto, sobre todo si se trata de asuntos que interesan al ciudadano y no conviene a los intereses de la burocracia. Hay que aadir que incluso las condiciones laborales van por buen camino, mejores sueldos y complementos, ms periodo vacacional, menor horario e incluso una distribucin racional del trabajo, para conciliarlo con ocio y bienestar. Todo parece racional, pero persiste la duda de si, tras la eficacia que se invoca, no se encuentra como proyecto conductor buscar la simple comodidad del empleado.

Apoyndose en estos pequeos detalles, la burocracia tradicional ha visto crecer su influencia en los asuntos del Estado, se impone sobre el administrado e incrementa ese poder residual del que dispone frente a la burocracia poltica que ejerce el poder oficial moderado por las leyes. Sobre estas bases de poder, entre ambas burocracias se han creado servicios, buscando el amparo del manido inters general, con lo que la burocracia general ha adquirido dimensiones gigantescas en nmero y competencias, auxiliada por las nuevas tecnologas, para suplir incluso casos de incompetencia, aliviar carga de trabajo -sin reducir salarios- y aprovechando la ocasin para arrasar espacios privados, liquidando intimidad, libertad y derechos, que el ordenamiento jurdico dice reconocer a los ciudadanos

Ante este panorama, podra preguntarse, qu papel poltico corresponde realmente al ciudadano comn?

Simplemente vota, mientras la burocracia gobierna. La burocracia poltica piensa en l como votante colectivo y le mira de reojo como sbdito. En su condicin de administrado simplemente obedece, est al resultado del reparto de la recaudacin -confiando en que funcione en trminos de equidad-, contribuye econmicamente al sostenimiento del sistema y sigue el juego de las apariencias, dando credibilidad a la doctrina oficial. En cuando a sus relaciones con el capitalismo como poder real representa el papel de consumidor.

Donde radica el problema de la burocracia? En cuanto al ciudadano las cosas estn claras dada su condicin de sbdito, y como tal, no hay problema. Por lo que respecta a la burocracia el panorama ha cambiado.

Hasta tiempos cercanos se segua el buen camino dentro del modelo de las sociedades privilegiadas, porque la burocracia poltica y la tcnica cumplan con sus respectivas funciones conforme a las reglas del sistema dominante. Una, dirigiendo la maquinaria poltica segn los cnones establecidos por el poder real, ejerciendo ese otro poder oficial dentro del marco estatuido, satisfecha con desempearlo sobre sus sbditos con sentido de totalidad, aunque, al tener que someterse a las instrucciones laxas del capitalismo, notaba mermada su autoestima. La otra, haciendo operativo el aparato estatal, manteniendo las distancias con la masa y conservando el privilegio de clase, igualmente se senta satisfecha con la parte que le corresponda en el ejercicio del poder, aunque fuera residual. El capitalismo no tena nada que objetar, porque el orden, bienestar y progreso estaban garantizados. Los ciudadanos apenas conspiraban, contenidos intelectualmente por la propaganda -encargada de cantar las virtudes del sistema-, la publicidad comercial y las nuevas tecnologas. Sus empresas seguan vendiendo y, en trminos generales, los balances estadsticamente mostraban nmeros verdes. Todo marchaba bien.

La dinmica capitalista impulsada por las empresas, desemboc en los Estado-nacin que sobrepasaban aquellas primitivas funciones estatales de guardianes del orden, dando al bienestar de las masas y al progreso campo de desarrollo real para satisfacer los avances tecnolgicos soporte del desarrollo empresarial. Tal aspiracin llev al Estado a comprometerse directamente en el desempeo de un nuevo papel paternal, asumiendo tantas funciones que desbordaron a la primitiva burocracia, e incluso el Leviatn hobbesiano se qued pequeo. Pero el asunto no se recondujo a ese punto, el Estado benefactor y plurifuncional, ocupado en desarrollar los principios de orden, bienestar y progreso de sus ciudadanos, extendi an ms sus atribuciones caminando hacia el desarrollo de la idea imperial. Desde los Estados hegemnicos y los organismo internacionales se construyeron bloques en los que la burocracia, ahora imperial, tom el control, imponiendo los mismos principios que la burocracia nacional, agudizando el ingenio para hacerse imprescindible en el nuevo proyecto, con la mirada puesta en pasar a ejercer un poder real, y no solamente oficial.

Hoy la fidelidad de la burocracia, poltica y tcnica, empieza a ser cuestionada por el gran patrn. La primera, porque aspira a mayores cotas de poder; la segunda, porque necesita imperiosamente conservar la condicin de clase dependiente del empleo. La burocracia dominante que preocupa al capitalismo es la surgida al amparo del desarrollo del Imperio, donde esos pequeos aspectos de poder que percibe el ciudadano a cada paso, se multiplican, ya que afectan a un mayor nmero de personas, traducidos en ocurrencias para asegurarse el puesto. Al punto de que, desde argumentos anlogos a la burocracia local, amenaza con convertirse en un poder artificial, simplemente soportado en la burocracia misma, es decir, en su influencia sobre los asuntos pblicos. Lo que econmicamente obstaculiza el funcionamiento del capitalismo, por ejemplo, ponindose obstculos u objeciones al desarrollo global de las multinacionales, impulsando a su aire los flujos del dinero, moviendo los tipos de inters a conveniencia o diseando inflaciones o deflaciones fuera del control capitalista. En el aspecto poltico, la burocracia ha impuesto un modelo de poltica desde la burocracia, es decir, primando la profesionalidad del que vive de la poltica, creando dependencia poltica de esta clase, con menoscabo del capitalismo poltico.

Se aprecia que la burocracia poltica quiere volar por su cuenta, y no le faltan razones, baste citar algunas. Primero, depende del electorado, al que hay que entretener con banalidades polticas de progreso al margen de las previsiones capitalistas. Segundo, el poltico profesional ha venido acreditando su vala frente a la inconstancia del que vive para la poltica o la del capitalista aficionado a la poltica. Tercero, el desarrollo del Imperio al aire de la globalizacin ha roto con el control capitalista sobre el Estado-nacin y ha internacionalizado los cnones polticos reforzando el papel de la nueva burocracia. Cuarto, al contar con el monopolio del dinero, que como ya dej claro Hayeck depende del Estado, la burocracia ha pasado a controlar su flujo, lo que crea situaciones de dependencia para el capitalismo.

Como consecuencia, la burocracia poltica ya no se mueve obligatoriamente al dictado capitalista, ahora, apoyada, entre otras circunstancias, en la grandeza del Imperio, la amplitud de sus funciones y su papel en la circulacin del dinero, aspira a tomar poder propio, aunque no cuente con una base slida, ya que el soporte electoral es temporal, e incluso se pasa por alto que la burocracia poltica surgida de los Estados capitalistas ejerce un poder prestado. Al igual que sucede con la burocracia tcnica, sin perjuicio del atractivo del ejercicio del poder, se preocupa por la conservacin del empleo, las prebendas, la clase y el acicate de la distincin social. Desde tales planteamientos, en los que hay coincidencia de intereses entre ambas, se construye un frente comn contestando al capitalismo, imponiendo la profesionalidad de la burocracia sobre la capacidad poltica de los propios capitalistas, al objeto de establecer dependencia inversa, vendindose adems como material imprescindible y exclusivo para el ejercicio poltico. El capitalismo no puede pasar por alto que la burocracia, adems de su profesionalidad, dispone de otras dos armas eficaces a fin de ganarse la obediencia y el apoyo de las masas, la legalidad y el dominio de la propaganda. Por tanto, aunque han surgido argumentos para que el capitalismo ya no pueda confiar en la burocracia oficial, podr encomendar a sus empresarios la tarea poltica? Esta es la disyuntiva a la que se enfrenta el capitalismo.