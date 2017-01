Victoria de los derechos humanos

Obama conmuta la sentencia de Manning y de Lpez Rivera

Este martes 17 de enero, ante la intensa presin de organismos de derechos humanos, el presidente Obama conmut la sentencia de Chelsea Manning de 35 aos a 7 aos, con lo que saldra en libertad en mayo de 2017. Los masivos reclamos por la liberacin de Chelsea Manning, soldado transgnero detenida en una crcel militar para hombres, cobraron mayor fuerza con el deterioro de su salud, un periodo en huelga de hambre y dos intentos de suicidio.

En 2010 la denunciante de conciencia le entreg a WikiLeaks el video Asesinato colateral (Collateral Murder), filmado por un militar estadounidense. El video muestra el ataque areo, desde dos helicpteros Apache estadounidenses, en el que mueren 12 civiles iraques, incluyendo dos empleados de la agencia informativa Reuters (ocurrido en Bagdad el 12 de julio de 2007). El mundo pudo ver las impactantes imgenes de soldados norteamericanos festejando la muerte de sus vctimas, entre ellos los ocupantes de una camioneta que llevaba dos nios a la escuela, que fue atacada al intentar auxiliar a uno de los heridos. El video formaba parte de cientos de miles de documentos sobre accionar ilegal de funcionarios y crmenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistn e Irak (publicados por WikiLeaks, The Guardian, The New York Times y otros medios como "Diarios de guerra de Irak y Afganistn").

Ninguna de las personas responsables de los crmenes de guerra fue condenada. En cambio, el denunciante de conciencia que revel al pblico las atrocidades cometidas por su gobierno, recibi un cruel tratamiento. En 2010 Manning, entonces un analista de inteligencia de 22 aos fue detenida y torturada. En 2013 fue sentenciada por un tribunal militar a 35 aos de crcel, la peor sentencia jams otorgada a un denunciante de conciencia en EE.UU. En otros casos de juicios por filtraciones, las penas fueron de uno a tres aos de crcel.

Sera oportuno mencionar que el gobierno del presidente Obama enjuici el doble de denunciantes de conciencia, invocando la Ley de Espionaje de 1917 que todos los presidentes anteriores combinados, lo que le vali el apelativo de "el mayor perseguidor de denunciantes de conciencia". En ese contexto, la decisin de Obama de conmutar la mayor parte de la sentencia de Manning, puede ser considerada como un intento de suavizar ese rcord histrico, pues revertirlo sera imposible.

La sentencia contra Manning fue duramente criticada por los principales organismos de derechos humanos. Vale recordar las palabras de Manning en la lectura de la sentencia: "Frecuentemente se invoca el patriotismo para encubrir actos inmorales ordenados por los que detentan el poder. Cuando los gritos patriticos apagan toda forma de disenso basado en la lgica, suele recaer en el soldado estadounidense la tarea de ejecutar alguna misin mal concebida. [...] Como dijo Howard Zinn alguna vez No existe una bandera lo suficientemente grande para cubrir la vergenza de matar a gente inocente."

scar Lpez Rivera: independentista puertorriqueo, 36 aos encarcelado

Obama tambin conmut la sentencia de scar Lpez Rivera, considerado uno de los presos polticos que ms tiempo estuvo encarcelado en Estados Unidos y en el mundo. Por su activismo por la independencia de Puerto Rico, Lpez Rivera fue condenado en la dcada del 80 a dos sentencias: una de 15 aos y la otra de 55 aos.

A los 74 aos de edad, el independentista pas ms de la mitad de su vida en prisiones de alta seguridad de EE.UU. Cul fue su delito? No ha matado ni ha herido a nadie. Se lo acus de conspiracin sediciosa contra los intereses de Estados Unidos y a favor de la independencia de Puerto Rico. El cargo de conspiracin sediciosa fue contestado tanto por el propio acusado como por organismos de derechos humanos de todo el mundo pues bajo la ley internacional la lucha contra el colonialismo es un derecho y no un delito.

Lpez Rivera a pesar de las casi cuatro dcadas de crcel, y largos periodos en aislamiento, permaneci en contacto con la realidad social y poltica de su patria. Hace un ao, en una entrevista con el peridico puertorriqueo Claridad se pronunci a favor del boicot a la deuda externa de Puerto Rico afirmando: De pueblo a pueblo y en la dispora cada puertorriqueo debe decir no podemos pagar la deuda, por lo tanto, rehusamos pagarla; cada nio, joven y adulto debemos ser parte de este boicot masivo en Puerto Rico. Propuso que cada puertorriqueo reclame una indemnizacin por todo el dolor, la explotacin, represin, persecucin y destruccin que hemos experimentado desde 1898, luego de que Estados Unidos invadi y ocup militarmente a Puerto Rico.

La promesa de una pronta liberacin de Chelsea Manning y scar Lpez Rivera es una victoria para los derechos humanos y un incentivo para la lucha solidaria por la libertad de los dems presos polticos.

Deca John Berger: "En los primeros das de mayo, en las laderas de las colinas y en las montaas, a lo largo de las avenidas y en torno a los portales, brotan las hojas de los rboles en el hemisferio Norte... Para los prisioneros esos pequeos signos de continuidad de la naturaleza siempre han sido, y siguen siendo, un estmulo secreto". Aguardo con ansiedad el prximo mes de mayo cuando Manning y Lpez Rivera puedan ver con ojos nuevos la infinita variedad de verde en las hojas de una multitud de rboles; y renacer libres.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.