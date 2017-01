Por Izar y por justicia, que liberen ya a Sara Majarenas

Daar a una mujer a travs de sus hijos es una de las manifestaciones ms viles y perversas del patriarcado. Si esa mujer se encuentra en prisin, su hija no tiene ni tres aos y durante un permiso el padre la apuala abandonndola al borde de la muerte, la indefensin y la impotencia adquieren grados inmensos y esa accin adquiere un carcter terrorfico. As ha sucedido en el caso de la presa vasca Sara Majarenas y su hija, Izar. Afortunadamente, el agresor err y la nia sigue en estos momentos peleando por su vida en un hospital en Valencia, donde madre e hija estaban dispersadas. En estos momentos crticos, ellas y su familia merecen la solidaridad de la sociedad vasca y la diligencia de sus instituciones.

Requieren de una gestin urgente para su liberacin por parte de los responsables polticos vascos. Toda la diplomacia institucional que se haga en este sentido y toda la presin social que se acumule impedirn que se agrave ms esta situacin. Independientemente de estos hechos, Majarenas cumple todos los requisitos que la ley impone para acceder a su libertad. En marzo Izar cumplir tres aos e iba a ser apartada de su madre. De obligarle a cumplir ntegra su condena, Majarenas pasara alrededor de otro ao extra en prisin, alejada de su hija y su familia. Estos son los escenarios que se denunciaron el sbado en Bilbo, los que hay que evitar a toda costa. De lo contrario, el sadismo y la venganza de la poltica penitenciaria espaola adquirira una nueva cota de crueldad e injusticia.

Porque, en justicia, Sara Majarenas y el resto de presas y presos que estn en su situacin deberan estar en Euskal Herria y libres, incluso segn las leyes espaolas. Porque, en todo caso, en este momento lo prioritario son los derechos y las necesidades de su hija, dado que ambas han sido vctimas de una agresin machista. Y porque no es normal que un Estado sea tan despiadado, necio e indecente como para no entender y gestionar humanamente un caso as.

