Me voy a volver por algunos caminos de Fidel

Que les dir? Qu les puedo decir que no sean los mismos discursos repetidos y vacos, que se han dado para las cmaras globales? Qu palabras se pueden encontrar para recordar al comandante Fidel Castro que, como dira Juan, entr en la muerte, segn dicen por ah? Qu palabras que no sean tan grandes como para hacer una alabanza desmedida de su camino, y ocultar la pequeez de tantos? Qu palabras que no sean tan pequeas como para desdibujar su camino y demostrar as la microscpica vida y muerte de tantos? Qu palabras para describir el camino de Fidel Castro, que segn andan diciendo entr a la muerte casi sin avisarnos? Qu palabras?

En todo caso, las palabras que defienden las luchas de los pueblos son de todos, en cualquier lado que se digan, no pertenecen a una persona sino a todas, como las que escuchamos en aquel discurso de 1979, en las Naciones Unidas, en que Fidel deca: Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar tambin de los derechos de la humanidad. Por qu unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automviles?... Por qu unos han de ser mseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los nios que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y a la dignidad humana. Unos pases tienen mar, otros no. Unos tiene recursos energticos otros no. Unos poseen tierras abundantes para producir alimentos, otros no. Unos, tan saturados de mquinas y fabricas estn, que, ni respirar se puede el aire de sus atmosferas envenenadas; otros no poseen ms que sus esculidos brazos para ganarse el pan. Unos pases poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada. Cual es el destino de estos? Morirse de hambre? Ser eternamente pobres? Para qu sirve entonces la civilizacin? Para qu sirve la conciencia del hombre? Para qu sirven las Naciones Unidas? Para qu sirve el mundo? No se puede hablar de paz, en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada ao de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotacin de los pases pobres por los pases ricos debe cesar. Se que en muchos pases pobres hay tambin explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan, me dirijo a los pases pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen Falta hechos.

Fidelidades 2

Hacen falta hechos. Las palabras son, a veces, como imgenes escondidas en la memoria. La memoria es como un laberinto por donde caminan los recuerdos. Los recuerdos como las palabras, pueden tener la libertad de los escritores o estar presas en ese laberinto de la memoria. Hay palabras que se pierden en el camino, hay palabras marcadas por la pasin o el miedo, hay palabras cubiertas de dolor, hay palabras eternas y fugaces. Pero las palabras, sean eternas o fugaces, nos sirven para construir el mundo que queremos o el mundo que no queremos. De los encontronazos con la realidad que queremos y con la realidad que no queremos nacieron, y nacen, palabras que en el instante de su alumbramiento, son parte palpitante de la historia, se hacen sntesis de ideales y pasiones. La palabra revolucin, por ejemplo, con el andar de los siglos se fue entrampando en su propio laberinto. Ahora cualquier cosa puede ser llamada de revolucin. Pero ms all de las farsas y los farsantes todava hay necios para seguir caminando, para seguir construyendo y reconstruyendo el camino las veces que sea necesario. Como deca Silvio Rodrguez en aquella cancin: Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda Pero, yo me muero como viv

La palabra revolucin se fue ahuecado, marchitando. Sin embargo, hay momentos histricos que no solo reivindicaron la palabra, si no que se constituyeron en hechos fundamentales para posicionar la revolucin social en la memoria colectiva. Uno de eso momentos lo protagoniz Fidel Castro en julio de 1953, Fidel, que segn escuche decir a unos que rean de miserables y otros que lloraban como si de drama se tratara, que entr caminando a la muerte. Los miserables se morirn un da como nos moriremos todos y seguirn siendo miserables. Los que creen que se trata de un drama tambin se morirn sin entender que Fidel entr en la muerte tranquilo sin necesidad de llorar o llorarse a si mismo. Que los miserables recapaciten y sean un poquito menos miserables. Que los que creen sinceramente que estos es un drama que tambin recapaciten y entiendan que el nico drama es la vida en el capitalismo. Y que los que fingen que esto es un drama porque cuidan una silla, puestito burocrtico o imagen, recapaciten tambin y entiendan que la farsa un da tambin se morir con ellos.

Fidel deca hace ya unos cuantos aos que Revolucin es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del mbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio Revolucin es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueos de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.

Fidelidades 3

Vena diciendo que el Comandante Fidel, que segn andan diciendo por ah entr en la muerte, en julio de 1953 protagoniz unos de los hechos histricos ms importantes de esta Amrica y supo transformar la derrota en victoria. En los procesos revolucionarios existen derrotas militares que finalmente se transformaron en victorias polticas y hechos que marcaron el rumbo de los acontecimientos en el futuro. Los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cspedes en aquel julio de 1953 en Cuba, fueron una derrota militar del movimiento revolucionario cubano, que el comandante Fidel transform en victoria poltica, pronunciando el discurso ms trascendente del siglo XX en Amrica Latina, conocido posteriormente como La historia me absolver, por la ltima frase pronunciada al realizar su defensa. El asalto al Cuartel Moncada fue una derrota. Como nadie es amigo de las derrotas, en la poca muchos sectores de la izquierda latinoamericana criticaron la accin diciendo que fue una aventura. Ahora, se me ocurre preguntar qu hay despus de la derrota. Ahora se me ocurre recordar un poema que escrib hace algn tiempo y que deca as:

La pregunta no es qu hay despus de la muerte? sino qu hay despus de la derrota? La muerte es solo una sombra de la vida la victoria es como la lluvia que nunca puede mojar las sombras las sombras son como un selfie: desaparecen en un instante y vuelven a aparecer las sombras son manchas en la lluvia que surgen de la derrota del sol. El sol es una sombra que se mira a si misma se ilumina a si misma sin necesidad de reflejarse como la luna, el sol es la derrota de la lluvia, es la sombra en la mirada de Fernando Pessoa. La vida es una derrota permanente la muerte solo un reflejo, como la luna. Despus de la vida no hay vida ni muerte despus de la muerte no hay muerte no hay victoria ni derrota despus de la victoria despus de la derrota no hay derrota Sabio o que se contenta com o espectculo do mundo, deca Ricardo Reis, y Alvaro de Campos le responda: a minha alma partiu-se como un vaso vazio Alberto Caeiro, en cambio, comentaba: ser poeta no es una ambicin ma, es mi manera de estar solo, Pessoa los miraba desde su muerte y se rea de la derrota. La pregunta no es qu hay despus de la derrota?, la pregunta es qu hay despus?

Fidelidades 4

Hay una cancin de Pablo Milans que dice: Como el largo de tus ros que te riegan, / Y tu don milenario de pelear, / As viven constantes tus ideas, / As vas a llegar hasta el final. Pero, qu hay despus de la derrota? Aquellos que miran corto, que solo piensan en el momento, que no saben mirar al horizonte, no entienden que la victoria est ms all de la derrota. La historia me absolver, fue un pronunciamiento poltico que se transform en antecedente fundamental para el triunfo de la Revolucin en Cuba y pieza poltica clave en los distintos procesos revolucionarios que surgirn en toda Amrica Latina.

Ese pronunciamiento se convirti en un hecho poltico que super la derrota militar. Fue un documento poltico estratgico de increble vigencia en la actualidad. En su excelente novela El ao de la muerte de Ricardo Reis, Jos Saramago seala A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnfico donde los rumbos convergen, aqu precisamente cambian los rumbos. Con La historia me absolver, Fidel logro que se abran, converjan y cambien los rumbos La derrota fue una victoria en el futuro

Pero la mirada estratgica de Fidel, que segn andan diciendo por ah entro en la muerte, no se qued en la Amrica. El compromiso de Cuba con Africa fue un factor fundamental en su camino de liberacin. Derrotas y victorias. Victorias y derrotas en el camino de un continente que le agradece a Cuba y a Fidel ese compromiso internacionalista hasta hoy. La palabras comprometidas se siguen escuchando hoy como en aquel diciembre de 1975, cuando deca Fidel: Los imperialistas estn irritados con nosotros. Y por qu estn irritados? Porque lo tenan todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Una de las provincias de Angola. El pas es rico en minerales, cobre, hierro, una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. Algunos imperialistas se preguntan por qu ayudamos a los angoleos. Qu intereses tenemos nosotros all? Ellos estn acostumbrados a pensar que cuando un pas hace algo, es porque est buscando petrleo o cobre o diamantes o algn recurso natural. No, nosotros no seguimos ningn inters material, y los imperialistas es lgico que no lo entiendan, porque se guan por criterios chovinistas, nacionalistas, egostas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola.

Ese compromiso internacionalista con Africa fue agradecido y reconocido por Nelson Mandela, derrotado tantas veces antes de la victoria, esa que a veces es solo un instante en el camino del tiempo. Ese compromiso sigue siendo agradecido y reconocido. Un da de diciembre de 1989 Fidel recordaba a los cados en Africa: A esta hora simultneamente en todos los rincones de Cuba de donde procedan, se da sepultura a los restos de los internacionalistas que cayeron en el cumplimiento de su noble y gloriosa misin. Crea el enemigo imperialista que ocultaramos las bajas en Angola, la misin ms prolongada y compleja que cumpli ya catorce aos, como si fuera una deshonra o una mancha para la revolucin. Soaron durante mucho tiempo que fuera intil la sangre derramada, como si pudiera morir en vano quien muere por una causa justa. Mas si solo la victoria fuese el vulgar rasero para medir el valor del sacrificio de los hombres en sus justas luchas, ellos regresaron adems con la victoria Nuestros pas no buscaba glorias ni prestigios militares, siempre se aplic rigurosamente el principio de alcanzar los objetivos con el menor nmero de vidas posibles. Para eso se requera ser fuertes, tener el mximo de sangre fra y estar siempre, como siempre estuvimos, dispuestos a todo. Cada combatiente sabia que detrs de l estaba el pas entero... Cuando la poltica y al diplomacia fueron factores asequibles para alcanzar los objetivos finales, no se dud un instante en utilizar las vas poltica y diplomticas. Y aunque se actu siempre con la firmeza necesaria en ningn instante durante el proceso negociador se nos escucho una palabra de arrogancia, prepotencia o alarde. Supinos ser flexibles cuando al flexibilidad era conveniente y justa. La ultima etapa de la guerra en Angola fue la ms difcil. Ella requiri de toda la determinacin la tenacidad y el espritu de lucha de nuestro pas en apoyo a nuestros hermanos angolanos. En el cumplimiento de ese deber de solidaridad, no solo con Angola, si no con nuestros propios combatiente que all luchaban en condiciones difciles, la revolucin no vacilo en arriesgarlo todo. Cuando las amenazas imperialistas contra nuestra patria eran muy grandes. No vacilamos en enviar al frente sur de la Republica Popular de Angola muchos de nuestros ms modernos y mejores medios de combate. Ms de 50.000 combatientes cubanos se reunieron entonces en aquella nacin hermana, cifra realmente impresionante, si se tienen en cuenta las distancias a recorrer, el tamao y los recursos de nuestro pas. Fue una verdadera hazaa de nuestras gloriosas fuerzas armadas revolucionarias, y de nuestro pueblo Hay acontecimientos histricos que nada ni nadie podrn borrar. Hay ejemplos revolucionarios que los mejores hombres y mujeres de la futuras generaciones dentro y fuera de nuestra patria no podrn olvidar. Este es uno de ellos. Mas no corresponde a nosotros evaluarle. De ello se encargar la historia. No podemos olvidar ni por un instante que nuestros camaradas de armas fueron los heroicos combatientes de la fuerzas armadas angolanas. Ellos ofrendaron la vida de los mejores hijos de se extraordinario pueblo. La unidad y la cooperacin ms estrecha entre ellos y nosotros hicieron posible la victoria. Tambin tuvimos la oportunidad de combatir junto a los valerosos hijos de Namibia, a los patriotas de Guinea-Bisu y a los insuperables soldados etopes. Aos antes, en los das difciles de Argelia, recin conquistada la independencia, nuestros combatientes internacionalistas estuvieron a su lado. Como estuvieron tambin ms tarde junto a Siria, otro hermano pas rabe victima de la agresin exterior, que solicito nuestra cooperacin. No hubo causa justa que no contara con el apoyo de nuestro pueblo. El Che Guevara acompaado de un grupo numeroso de revolucionarios cubanos combati contra mercenarios blancos al este del actual Zaire. Y hoy en la Republica Saharaui, mdicos y maestros prestan sus generosos y desinteresados servicios a ese pueblo en combate por su libertad. Todos los pases mencionados eran ya o son hoy independientes. Y los que an no lo son, lo sern ms tarde o ms temprano. En breves aos se escribi una brillante pgina de solidaridad de la cual nuestro pueblo se siente orgulloso

Fidelidades 5

No s por que ahora se me ocurre escuchar Imagina, aquella cancin de John Lennon en la que dice, sigue diciendo: Imagina que no hay posesiones,/ me pregunto si puedes./ Sin necesidad de gula o hambruna, / una hermandad de hombres./ Imagnate a todo el mundo, / compartiendo el mundo... / Puedes decir que soy un soador, / pero no soy el nico. / Espero que algn da te unas a nosotros, / y el mundo ser uno solo.

Entre el discurso en la ONU en 1979 y el de 1989 al recibir en Cuba a los cados en Angola, vamos y venimos por algunos caminos de Fidel. Vamos y Venimos por algunos caminos de la Revolucin. De Silvio Rodrguez reivindicando la necedad de seguir siendo revolucionarios a John Lennon pidiendo que imaginemos un mundo mejor. Del significado de la palabra Revolucin en el camino del tiempo al significado de la derrota y la victoria. De la derrota a la victoria. De la victoria a la derrota. De la derrota a la esperanza. De la esperanza al camino nuevamente. Vamos y venimos de algunos caminos del Comandante Fidel, uniendo los hilos del tejido que construye la historia.

No s si la historia absolver a Fidel, que segn andan diciendo por ah entro a la muerte hace algunos das. Finalmente la historia siempre ser contada por los vencedores. Pero la historia seguir reivindicando a Fidel por lo que fue como a Ho Chi Minh...

La historia est ah, va y viene. A veces se va a volver. Pero no creo que absuelva a nadie, solo vuelve, y el camino sigue. Un da, tal vez algn da regrese al punto en que un puado de revolucionarios solo hicieron la revolucin, nada ms, nada menos. Prxima estacin Esperanza dira el cantautor Manu Chao

Kintto Lucas. Periodista y escritor ecuatoriano-uruguayo.



(Textos del autor, basados en su programa radial Me voy a volver)



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.