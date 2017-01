Sobre derechos, poltica y migracin cubana hacia Estados Unidos

A propsito de la derogacin de la poltica Pies secos/Pies mojados

Cuba Posible

Desde que el 17 de diciembre de 2014 se inici formalmente el proceso de normalizacin de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, comenzaron tambin las elucubraciones sobre la fecha y las circunstancias en las que se produciran los cambios en torno a la poltica migratoria entre ambos pases. La Ley de Ajuste Cubano, por ser la de ms alcance y anclaje normativo, ha tenido el mayor seguimiento; al tiempo que la poltica de pies secos /pies mojados y el programa Cuban Professional Medical Parole tambin ocuparon lugar en el mapa de los cambios por venir.

El anticipo fundamentado de las transformaciones en, al menos, una parte de las regulaciones migratorias se verific en los ndices de llegadas de nacionales cubanos a las fronteras de Estados Unidos, una parte considerable en situacin irregular. Entre el 2014 y el 2016 se duplic la cifra de migrantes con ese destino y los ltimos dos meses de 2016 recibieron a casi 10 mil cubanos en aquel pas. El hecho, sin embargo, no es una completa novedad.

La noticia cuyo anuncio se esperaba que coincidiera con la inmediatez de su aplicacin, tal como fue sucedi el pasado 12 de enero y comienza a generar abundantes opiniones y anlisis sociopolticos desde diferentes plazas pblicas. Es posible que en los prximos das se produzcan miradas ms analticas de lo que es un cambio de considerable importancia para la normalizacin de relaciones entre los gobiernos y para las vidas de las personas que haban elegido la migracin hacia Estados Unidos como camino individual y colectivo debido a razones de naturaleza econmica, familiar o poltica.

Hasta el momento, los analistas buscan realizar prospectivas sobre las acciones del entrante gobierno de Donald Trump en torno a este tema; intentan complejizar el escenario aportando elementos sobre sus consecuencias para las personas, esto es, poner rostro a las consecuencias de la medida; y anticipan los impactos hacia adentro de Cuba y de Estados Unidos. Solo algunos de esos aportes consideran que la coyuntura hace parte de un largo ciclo migratorio desde Cuba hacia Estados Unidos que ha tenido diferentes olas de las cuales la ltima es la que, probablemente, est culminando con la reciente novedad, al menos en lo que se refiere a Estados Unidos como destino; que ha conformado algunos de los ms importantes ncleos de tensin diplomtica; y que ha dejado en el mar y en la selva a incontables vidas que intentaron, por rutas irregulares, sortear la imposibilidad de una migracin segura al pas que los reciba, esperando este que ello comunicara una seal de la inestabilidad poltica en la Isla.

Del lado cubano, por su parte, an estn pendientes los anlisis que lean el hecho al interior del proceso de cambios que ha incluido, desde 2012, la modificacin de las regulaciones migratorias como parte de una demanda de largo aliento de sus nacionales. A pesar de esas transformaciones bien recibidas por los actuales o potenciales migrantes lo regulado y comunicado en ese orden aun requiere ampliarse a favor de la consideracin del carcter trasnacional de la ciudadana; por tanto, las nuevas relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos debera reactivar el debate sobre la ciudadana allende las fronteras territoriales, sobre la conservacin de derechos de los migrantes como ciudadanos cubanos, y sobre los flujos de ida y vuelta de la nacin con sus hijos e hijas.

Cuba Posible ha contribuido al anlisis de los procesos migratorios cubanos convocando a voces provenientes de la academia y de la sociedad civil. Entre los resultados de esos dilogos hemos compartido dossiers y artculos que han aportado argumentos de profundidad para pensar Cuba, sus ciudadanas trasnacionales, los contextos normativos de sus migraciones, etctera. Recomendamos especialmente volver sobre estos debates para colocar la coyuntura en la lnea de largo aliento a la que pertenece. Esta vez, solicitamos a acadmicos y a acadmicas a pensar el hecho desde mltiples dimensiones: puertas adentro de Cuba y de Estados Unidos, en el mbito de la normalizacin de relaciones entre ambos gobiernos, y en el marco de los anlisis globales sobre la migracin y sobre la relacin entre procesos migratorios y derechos humanos. Jorge Duany, Mara Isabel Alfonso, Carlos Alzugaray y Carmen Gmez aportan algunos argumentos para contribuir al anlisis de la circunstancia presente y, tambin, para pensar en el mediano plazo las races y las ramas de un tema central para la sociedad cubana. Cuba Posible agradece a estos primeros anlisis y anuncia la prxima publicacin de otros sobre el tema.

Considera que la derogacin de la poltica de pies secos/pies mojados constituye un cambio sustancial en la historia de las negociaciones migratorias entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos? En qu sentidos?

Jorge Duany: La eliminacin de la poltica de pies secos/pies mojados representa el giro ms drstico en la poltica de Estados Unidos hacia el xodo cubano en las ltimas tres dcadas. El cambio forma parte del proceso de normalizacin de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y especficamente del nuevo acuerdo migratorio entre los gobiernos de ambos pases, que tiende a equiparar el tratamiento legal de los inmigrantes cubanos con los de otras naciones. En los prximos aos, es probable que se reduzca el nmero de cubanos que intentan entrar a territorio estadounidense sin visas de inmigrantes. Aunque se mantiene en vigor la Ley de Ajuste Cubano, est por verse cmo se implantar y si tendr un impacto sustancial sobre el nmero de cubanos que se acogern a dicha ley en el futuro.

Cmo este hecho podra cambiar el mapa de los procesos migratorios cubanos hacia Estados Unidos?

Jorge Duany: De momento deja en un limbo a miles de cubanos que se encuentran actualmente en otros pases latinoamericanos (desde Mxico hasta Ecuador) en situacin irregular. Algunos de esos cubanos podran optar por regresar a Cuba, mientras otros podran permanecer indefinidamente en esos pases sin autorizacin legal. El mapa de los procesos migratorios hacia Estados Unidos podra reducirse, una vez ms, al Estrecho de la Florida que une y separa a la Isla del continente norteamericano. Es decir, la dispersin que haban experimentado las rutas migratorias de los cubanos en aos recientes podra enfocarse nuevamente al puente areo entre La Habana y Miami, como reflejo de las limitaciones legales impuestas por el gobierno estadounidense a la migracin irregular de cubanos. Todava hay que esperar para saber si la Administracin Trump mantendr la nueva poltica hacia la migracin cubana, o si la revertir, junto a otras decisiones ejecutivas tomadas por la Administracin Obama.

Cmo evala el contexto poltico estadounidense en el que se deroga la poltica de pies secos/pies mojados?

Mara Isabel Alfonso: La derogacin de la poltica de pies secos/ pies mojados y del programa Cuban Professional Medical Parole llegan como el toque final de las regulaciones puestas en marcha por la Administracin Obama la mayora a partir de su segundo mandato-, encaminadas a propiciar la normalizacin de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Han sido ocho aos de cambios sin precedente en la complicada historia de las dos naciones. Mucho quizs, a procesar, por el presidente electo Donald Trump quien, a muy poco tiempo de su toma de posesin, lejos de zanjar las anchas zonas de impopularidad cultivada durante su candidatura, alarga, segundo a segundo, su ya amplia lista de enemigos.

El panorama poltico en que llegan estas ltimas polticas est lejos de ser el ideal. Con Trump ha comenzado la ruptura con el paradigma de un Estado responsable y de un ciudadano con derecho a protecciones (fin de Obamacare; crtica a la educacin pblica; desestimacin de las personas con discapacidades, etc.). Los miembros de su gabinete -militares retirados y ejecutivos corporativos en su mayora-, con el ex-gerente de la Exxon Mobil, Rex Tillerson, como Secretario de Estado, han ido visibilizando, an antes de entrar en accin, una profunda hostilidad hacia el gobierno de Cuba y un total desconocimiento de las dinmicas en la Isla.

La retrica dominante ha sido que el gobierno cubano ha hecho pocas concesiones despus de iniciado el proceso de normalizacin y que, por tanto, debe considerarse la reversin de la misma. An ms, al ser acosado por el senador Marco Rubio durante su audiencia de confirmacin, Tillerson aleg que de ser necesario revisara los criterios bajo los cuales se excluy a Cuba de la lista de pases terroristas, y que vetara la introduccin de enmiendas que propusieran la eliminacin del embargo, ratificando as la narrativa de concesin adoptada por Trump. La relacin con Rusia, al tener prioridad tanto para Trump como para Tillerson quien, por dems, recibi de Putin en 2013 la Orden de la Amistad dados sus intereses comerciales con ese pas y por ser uno de los blancos principales de ataque del establishment hacia ambos oficiales electos, deja a Cuba nuevamente colgada por la brocha, como tema sacrificable de menor prioridad.

Sin embargo, al menos una de las dos medidas la eliminacin de la poltica de pies secos/ pies mojados, lejos de causar disonancia, se alineara quizs con los fuertes elementos anti-inmigrantes de una Administracin que se ha mostrado particularmente ensaada con la entrada de inmigrantes a Estados Unidos de manera ilegal, aspecto clave contenido en la eliminacin de dicha poltica hacia los cubanos. El propio Trump, cuando fue cuestionado al respecto por Tampa Bay Times en febrero del 2016, admiti: No creo que sea justo. Es decir, por qu sera esto algo justo? No creo que lo sea. Nosotros tenemos un sistema para traer personas al pas, y lo que deberamos hacer es traer a aquellos que sean personas excelentes, que tengan rcords de logros Tenemos a personas esperando para venir a Amrica por aos, y es muy justo cuando tenemos a gente que solo tienen que cruzar la frontera y lo hace de manera ilegal.

Su silencio (hasta ahora) sobre el tema es, quizs, signo de que est pensndolo dos veces antes de lanzar sus acostumbradas invectivas, ahora contra las ltimas medidas estipuladas por el presidente Obama. Pero, en realidad, como ha sealado recientemente Phil Peters, Obama ms bien le ha hecho un favor a Trump.

Qu cree que comunica este hecho, puertas adentro de Estados Unidos?

Mara Isabel Alfonso: Incluso dentro del clique congresional cubanoamericano, la reaccin a la medida ha sido poco uniforme. Algunos de estos polticos (en especial Carlos Curbelo y Marco Rubio, en su momento) se han manifestado explcitamente en contra de los privilegios migratorios hacia los cubanos que no sean capaces de probar persecucin poltica, llegando a proponer el Cuban Immigrant Work Opportunity Act of 2015, un primer paso para la derogacin de la Ley de Ajuste Cubano. Ros-Lehtinen, en declaraciones, evit hablar del cambio de poltica migratoria y se enfoc en el programa de parole mdico, tema en el que s han coincidido. Curbelo, quien sirve al distrito 26 de la Florida, critica no tanto la eliminacin de pies secos/ pies mojados, sino la forma en que el presidente Obama lleg a tal resolucin, esto es, como resultado de un proceso de negociacin con el gobierno de Cuba, aspecto en el cual tambin hay consenso entre estos polticos.

Esta coincidencia entre zonas opuestas del espectro poltico (gobierno cubano, congresistas y senadores cubanoamericanos, el propio Trump) en torno al tema migratorio cubano, enva un claro mensaje al establishment gubernamental norteamericano: existen, ms all de las agendas ideolgicas, puntos de confluencia factual entre los dos pases, los cuales son susceptibles de ser negociados si por ninguna otra razn, por mero pragmatismo desde posiciones de dilogo intergubernamental, y no desde la mentalidad de la subalternidad ni de la concesin. Cuba no tendra que hacer concesiones en un tema como ste, por ejemplo, pues es Estados Unidos el que se beneficia de una poltica migratoria ordenada, sea con el pas que sea.

Tal pragmatismo, que le ahorrara al gobierno federal 2,45 miles de millones de dlares a lo largo de 10 aos, segn reportes, podra ser aplicado a otras reas. Por ejemplo, una carta enviada recientemente por 100 empresas agrcolas de Estados Unidos al Presidente electo, enfatiza en la cada de los ingresos en este sector, y las ventajas del desarrollo de las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba de productos y maquinaria agrcola. Las anunciadas polticas proteccionistas de Trump, dirigidas a empoderar la industria interna y a disminuir las importaciones, iran mano a mano con el relajamiento de restricciones, y no tendran que negociarse desde la concesin, sino desde el pragmatismo.

Otro nivel de lectura ms avanzada de los hechos requerira del nuevo establishment una gran dosis de voluntad poltica para entender el proceso que se ha venido desarrollando durante estos ltimos 8 aos entre Estados Unidos y Cuba. Significara comprender, primeramente, que ms all de lo improcedente e inapropiado de esperar concesiones por parte de un gobierno al que se le han impuesto sanciones unilateralmente, el pueblo cubano ha atravesado por un camino de radicales transformaciones, en lo econmico, en lo poltico, en lo social, contando, por ejemplo, como ms de medio milln de cuentrapropistas en estos momentos; con limitaciones, es cierto, pero con mucha voluntad. Implicara entender que estas transformaciones no hubiesen sido posibles sin un cambio de estructuras y mentalidad del propio gobierno cubano, a contrapelo con el mito que estos polticos han construido (que el gobierno cubano no ha dado nada a cambio de las concesiones). Supondra entender el hito histrico marcado por Obama, al lograr que Estados Unidos trate a Cuba con respeto, acaso por primera vez, ms all de los escollos y los desacuerdos; que la soberana no es negociable, como tampoco lo es el nacionalismo, puntos en los que todos los cubanos coinciden; que solo una relacin desde el bilateralismo provocar cambios positivos para ambas naciones. Esto es lo que comunican los hechos, puertas adentro. Que haya receptores atentos y dispuestos a escuchar del otro lado es, en realidad, la mayor preocupacin.

Cules seran los escenarios que la administracin Trump podra plantear al contexto migratorio abierto con la derogacin de esa poltica?

Carlos Alzugaray: Entre los muchos temas que constituyen el centro del conflicto entre Estados Unidos y Cuba y sobre los cuales se deben negociar acuerdos para llegar a la normalizacin (bloqueo, Guantnamo, subversin, reclamaciones) el migratorio es probablemente el ms peculiar. Tanto es as que se han producido tres crisis migratorias (Camarioca en 1965, Mariel en 1980, Balseros en 1994). Tambin es el nico tema sobre el cual hubo conversaciones y acuerdos intergubernamentales previos con administraciones de distinto signo: el de 1984 con la Administracin Reagan, y el de 1994-1995 con la Administracin Clinton. Estos acuerdos se produjeron en un contexto adverso: no haba relaciones diplomticas entre ambos pases y Estados Unidos se negaba a reconocer la legitimidad del Gobierno cubano.

Por otra parte, la posicin del Gobierno cubano, que esencialmente consiste en defender la idea de que si bien los flujos migratorios son un fenmeno natural entre pases subdesarrollados y desarrollados, pero que los mismos deben producirse de manera legal y ordenada, coincide con lo que Donald Trump ha convertido en uno de los temas clave de su futura Administracin. El acuerdo alcanzado el 12 de enero del 2017 es totalmente consecuente con ambas posiciones. Por tanto, yo me atrevera a afirmar que Trump mantendra los acuerdos y continuara las conversaciones migratorias bianuales a fin de avanzar en el tema. Podra darse tambin, aunque es menos probable, que el Presidente incluya la derogacin de la Ley de Ajuste Cubano en su agenda con el Congreso.

Es un hecho que la Ley de Ajuste Cubano y la poltica de pies secos/pies mojados hacen parte de una poltica de excepcionalidad en las regulaciones migratorias de Estados Unidos. La derogacin de la ltima coloca a los cubanos frente a condiciones similares a las de otros migrantes, sin embargo, podra decirse que con ello efectivamente los cubanos tendran la misma condicin que el resto de los migrantes?

Carlos Alzugaray: En el debate sobre la eliminacin de la poltica de pies secos/pies mojados se olvida, a menudo, que los cubanos tenemos otro privilegio en materia migratoria con Estados Unidos. Somos el nico pas del mundo para el cual hay una lotera especial que, de acuerdo con los acuerdos migratorios de 1994 y1995, obliga a Estados Unidos a otorgar al menos 20,000 visas anuales con el objetivo de emigrar. Hay otra lotera, pero es para el resto del mundo. Por cierto, vale la pena recordar que a ese acuerdo se lleg por insistencia del gobierno cubano que siempre argument que para normalizar el flujo migratorio, las autoridades norteamericanas deban comprometerse a otorgar, al menos, esa cantidad. Es cierto tambin que ltimamente el gobierno norteamericano ha estado otorgado mucho ms que 20 mil, en el entorno de 30 a 35 mil.

Cmo leer la derogacin de la poltica de pies secos/pies mojados, y los cambios que ella condiciona a la Ley de Ajuste Cubano, de cara al panorama mundial de los procesos migratorios y, especficamente, a la relacin entre migraciones y derechos?

Carmen Gmez: Podramos pensar que derogar esa poltica nos podra llevar a la situacin anterior en donde no existan trabas (pues en verdad pies secos/pies mojados es una poltica restrictiva y de trabas), pero no es as; la derogacin implica una modificacin de las reglas del juego y, en cierta medida, supone a mi entender un estacazo muy fuerte a la Ley de Ajuste en s, sin que se diga explcitamente.

Desde mi punto de vista, la Ley de Ajuste perdi gran parte de su sentido hace muchos aos y, de igual forma, ha estado siendo mantenida de manera artificial, permitiendo el acceso a derechos, s, pero desde una lgica de inters poltico debido a las relaciones de tensin entre Cuba y Estados Unidos. Su implementacin ha supuesto, igualmente, la conformacin de efectos perversos pues el acceso a derechos tena un precio. La imposibilidad de llegar regularmente a Estados Unidos debido a una poltica de visas fuertemente restrictiva, ha empujado desde hace dcadas a la mayora de personas que quera llegar a este pas y acogerse a la Ley de Ajuste a hacerlo por cauces irregulares. No obstante, sin desconocer que dicha normativa est aplicada a un colectivo concreto, que tiene un evidente trasfondo poltico, y fomenta el trnsito irregularizado, visto en el conjunto de los procesos migratorios globales, en la prctica, la existencia de esta legislacin ha funcionado como una poltica de acceso a derechos para poblaciones migrantes; una especie de gota de agua dentro del mar de polticas restrictivas y de cierre que caracteriza a Estados Unidos, mucho ms despus del 11 de septiembre de 2001.

A mi entender la modificacin se puede leer desde dos mbitos. El estrictamente poltico de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, donde los migrantes son utilizados como moneda de cambio en los pasos que se estn dando para el restablecimiento de relaciones entre los dos pases. Y uno estrictamente migratorio, en el que podemos ver que las condiciones que permiten su derogacin estn en la lnea restrictiva y securitista de cualquiera de las polticas que hoy en da se llevan a cabo en Estados Unidos y en cualquier pas del mundo. Desde este ltimo mbito, que es sobre el cual puedo hablar con ms propiedad, creo que la modificacin de la poltica debera desincrustarse del propio caso cubano para ser lea en un trasfondo ms profundo, pues forma parte de una poltica ms amplia que no tiene estrictamente que ver con la dimensin poltica de las relaciones con Cuba y s con la construccin de una poltica migratoria de Estado en las que no existen excepciones a la regla y donde toda poblacin migrante es sujeto de irregularidad. Lo que nos dicen los estadounidenses es que ahora los cubanos debern pasar por los mismos obstculos que el resto (ya lo hacan, en verdad, en el trayecto centroamericano y mexicano, pero ahora tambin debern hacer frente al muro y a las condiciones de precariedad de una vida irregularizada).

Hay dos aristas ms que me parece que deben ser sealadas si pensamos en la relacin que tiene la derogacin con el tema de migracin y derechos. Muchas poblaciones en Amrica Latina, incluso dentro de Cuba, ven con buenos ojos esta equiparacin de condiciones, pero hay una ceguera enorme en esos discursos, en dos sentidos. Por un lado, en la idea de que la poblacin cubana tiene que ser tratada como cualquier otra poblacin migrante olvidamos que esa equiparacin se hace desde abajo y no desde arriba. Resulta frustrante que el subalterno acabe aplaudiendo unas polticas que no lo hacen salir de la subalternidad, sino que hace que todas las poblaciones acaben encarceladas en la precariedad perpetua que supone estar irregular en un pas.

Equiparar debiera ser desde arriba, favoreciendo el acceso a derechos, pero no es esto lo que se acaba reclamando. Por otro lado, y muy ligado a lo anterior, se utiliza la situacin diferente del colectivo para profundizar en un discurso que confunde derechos con privilegios. Hay que acabar con los privilegios de la poblacin cubana. La poblacin cubana tena acceso a derechos sin excesivas trabas, pero el discurso hegemnico con respecto a la migracin naturaliza -incluso en la misma poblacin migrante, incluso en los propios cubanos- el pensamiento de que tener una vida digna en un pas diferente al de origen es un privilegio que concede el Estado, y no un derecho humano que deberamos disfrutar simplemente por el hecho de ser seres humanos.

En definitiva, creo que la modificacin de la poltica migratoria con respecto a los cubanos, tiene un efecto evidente y directo con respecto al colectivo en la prdida de derechos, pues obliga a pasar de una situacin en la que esos derechos existan a una situacin en la que esos derechos van a desaparecer. Tiene tambin un efecto en la poltica migratoria estadounidense, pues est en la lnea de reforzamiento del paradigma de control y de reforzamiento de fronteras; y tambin con respecto a las poblaciones migrantes en general, pues el acabar con la excepcionalidad a travs de la equiparacin de todas las poblaciones por lo bajo ha sido bienvenida, y a mi entender, eso acaba legitimando el irrespeto a los derechos de las poblaciones migrantes en su conjunto, pues el objetivo no es que todas accedan a derechos y una vida digna, sino que ninguna tenga la posibilidad de hacerlo.

EN ESTE DOSSIER:

Jorge Duany: (La Habana, 1957). Doctor en Estudios Latinoamericanos con concentracin en la Antropologa en la Universidad de California, Berkeley. Mster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. Bachiller en Psicologa de la Universidad de Columbia. Director del Instituto de Investigaciones Cubanas y Catedrtico de Antropologa en la Universidad Internacional de Florida. Autor, entre otros, de: Un pueblo disperso: dimensiones sociales y culturales de la dispora cubana (Aduana Vieja, 2014); Blurred Borders: Transnational Migration between the Hispanic Caribbean and the United States (University of North Carolina Press, 2011); La nacin en vaivn: identidad, migracin y cultura popular en Puerto Rico (Callejn, 2010); The Puerto Rican Nation on the Move: Identities on the Island and in the United States (University of North Carolina Press, 2002); El Barrio Gandul: economa subterrnea y migracin indocumentada en Puerto Rico, con Luisa Hernndez Angueira y Csar A. Rey (Nueva Sociedad, 1995); Los cubanos en Puerto Rico: economa tnica e identidad cultural, con Jos A. Cobas) (Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1995) y Los dominicanos en Puerto Rico: migracin en la semi-periferia (Huracn, 1990).

Carlos Alzugaray: (La Habana, 1943). Diplomtico, profesor y escritor. Licenciado en Diplomacia. Licenciado en Historia. Mster en Historia Contempornea. Doctor en Ciencias Histricas. Estudios en la Universidad de La Habana y la Universidad de Sofa de Japn. Miembro del Servicio Exterior de Cuba. Misiones Diplomticas de Cuba en Japn, Bulgaria, Argentina, Canad, Etiopa y la Unin Europea, Blgica y Luxemburgo (1961-1996). Jefe de Departamento, Subdirector y Asesor del Canciller en el Ministerio de Relaciones Internacionales de Cuba. Rango de Embajador en 1994. Profesor, Jefe de Departamento, Coordinador de Estudios Estratgicos y Vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (1982-2007). Profesor Titular (1997). Profesor Investigador del Centro de Estudios Hemisfricos y sobre Estados Unidos (2007-2012). Profesor e investigador invitado en universidades de Estados Unidos, Canad, Mxico, Espaa e Italia. Miembro de la UNEAC. Miembro del Consejo de Direccin de Cuba Emprende. Asesor de New Cuba Consulting. Co-presidente de la Seccin Cuba de la Asociacin de Estudios Latinoamericanos (2016). Autor de 3 libros y ms de 100 ensayos. Premio de la Crtica. Finalista o mencin de los Premios Literarios Casa de las Amrica y de la UNEAC.

Mara Isabel Alfonso: Licenciada en Letras Hispanas en la Universidad de La Habana. Doctora en Lenguas Romances en la Universidad de Miami. Autora de numerosos artculos sobre las dinmicas socio-culturales de los aos 60s en Cuba ―en especfico, sobre las Ediciones El Puente― en revistas acadmicas cubanas, norteamericanas y canadienses (Cruzando El Puente en las encrucijadas de la historia (La Gaceta, 2005); Las Ediciones El Puente y los vacos del canon: hacia una nueva potica del compromiso (captulo introductorio a Ediciones El Puente en La Habana de los aos 60, Ediciones El Azar, 2011); Raza, gnero y Ediciones El Puente: un captulo olvidado de la historia literaria cubana (Temas, 2012); Radical Poetics of the Sixties in Cuba: The Case of Ediciones El Puente and Its Revolutionary Existentialism (Public, 2015). Su libro Ediciones El Puente y los vacos del canon literario cubano fue publicado por la Universidad Veracruzana en el 2016. Actualmente investiga sobre sociedad civil y prcticas culturales, tema sobre el cual versa su documental Rethinking Cuban Civil Society/ Repensar la sociedad civil cubana, y sobre el cual ha publicado tambin numerosos artculos. Es profesora en St. Josephs College, Nueva York, y fundadra y miembro de CAF (Cuban Americans for Engagement), una organizacin que ha contribuido al restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE. UU.

Carmen Gmez: Doctora en Sociologa por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, 2010. Profesora titular del Departamento de Sociologa y Estudios de Gnero de FLACSO Ecuador. Sus trabajos se encuentran insertos en la lnea de Sociologa de la globalizacin, desigualdades sociales y migraciones internacionales, con particular inters en las regiones de Amrica Latina, Magreb y Oriente Medio.

Fuente: http://cubaposible.com/pies-secos-pies-mojados/