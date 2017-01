Hablando claro

Quin es Fidel Castro?

La vida es lo que nos ocurre

mientras estamos haciendo planes

John Lennon





Nosotros no valemos nada, somos ceros

pero si se pone un Uno al frente nuestro

los ceros nos convertimos en millones

Annimo dirigente campesino mongol





Acaso hay quien no lo sepa? Hay alguien que no lo vea como un lder titn o como un caudillo satn? Pero eso no basta. El enigma es demasiado hondo y laberntico, es el enigma de un Uno que fue timonel de la Historia del Siglo XX, lejos ms de lo que fueran un Winston Churchill, un Dwight Eisenhower o un Nikita Kruschev.

Y no menciono ni a Hitler ni a Franklin Roosevelt ni a Lenin ni a Stalin ni a Mao o a Chiang Kaishek, o Mussolini, pues no veo en stos a timoneles sino fuerzas de la naturaleza.

Quizs la pista clave para saberlo se encuentra en El Vedado de La Habana, siempre sentado en un banco de hierro, con una sonrisa leve, escuchando lo que quienes se sientan a su lado le digan en castellano, en ruso, en ingls, en chino o en cualquier idioma (l los entiende todos). Es John Lennon, por supuesto, que lleg ah, para quedarse, en bronce, el 8 de diciembre de 2000.

El monumento a John Lennon es obra del escultor cubano Jos Villa Sobern, sobre la frase del mismo Lennon: nada puede ser prohibido para siempre. Aquel primer 8 de diciembre del siglo XXI, vigsimo aniversario del asesinato del msico, a Silvio Rodrguez le cedieron el honor de sacar las sbanas que cubran el monumento. Fidel Castro coment: Qu lstima no haberlo conocido. Segn algunos, Fidel coment tambin: Qu lstima no haberlo comprendido hace 30 aos.

Fidel el Timonel haba cambiado el rumbo de la revolucin. La dictadura del proletariado, la dolorosa fatalidad de la revolucin en infancia, ahora se enriqueca incorporando un vasto contingente internacional de bizarros proletarios de la cultura.

Segn el Orden del Tiempo

El gruido de Pars de Mayo de 1968, que en cierto modo hizo eco en agosto del mismo ao con la Primavera de Praga, haca armnicos a tono con la publicacin de Strawberry Fields Forever, de John Lennon, y el funeral de la Revolucin Hippie en California y, luego, con Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band, cuando en Nueva York las tribus del Lower East Side se comprometan polticamente con una internacional izquierdista.

Pero la izquierda tradicional, temerosa de revisionistas y otros herejes, comparta con los dems movimientos conservadores una temible desconfianza hacia los jvenes poco disciplinados que haban comenzado a polucionar la pureza terica del marxismo-leninismo con nociones incomprensibles, impregnadas incluso de misticismo oriental. En realidad, no se daban cuenta de que la secuencia de Karma y Dharma era una bella y convincente expresin de la dialctica histrica.

Mientras los tanques del Pacto de Varsovia se acercaban a Praga, en Francia el heroicamente conservador general Charles de Gaulle se lamentaba de que en su patria estaba cernindose ya la amenaza de una efebocracia, una suerte de tsunami de chiquillos y chiquillas estrafalarios que clamaban: Seamos realistas, pidamos lo imposible, mientras se oponan a casi todo: incluso al consumismo propio de una economa prspera y un mercado saludable. Y los temores de De Gaulle fueron tan profundamente compartidos por el Partido Comunista Francs que sbitamente abandon la gigantesca acometida revolucionaria de los estudiantes, y llev a que los sindicatos pusieran trmino al paro nacional cuando pareca a punto de surgir la Repblica Socialista Sovitica de Francia.

En Estados Unidos, el horror desatado por el senador McCarthy se mantena como zombi tras la muerte de ese energmeno, a los 49 aos, corrodo por una mezcla de alcoholismo y odio. En San Francisco y en Nueva York, los jvenes hippies enfrentaban a la polica a su manera. En las protestas en la plaza Tompkins, en Greenwich Village, un grueso polica golpe en la cabeza a un chiquillo, de refiln y con tal fuerza que al chico se le desprendi parte del cuero cabelludo que cay, sangrante, sobre su rostro. El polica, instintivamente, se le acerc para ayudarlo y, al verle la cara, se desplom sentado, llorando. Aquel chico era su hijo de 14 aos.

Fue en la Cuba Revolucionaria donde el Comandante Fidel Castro sinti la tristeza de no haber podido ser amigo de John Lennon

El mundo tradicional, conservador y jerarquizante, slo alcanzaba a ver a esos jvenes como una masa de chiquillos mimados que slo queran divertirse locamente y consumir drogas psicodlicas embriagadoras. Y las tribus que se multiplicaban en las ciudades y campos, eran vistas como escondrijos para orgas sexuales y aberraciones.

En los tradicionales campos de lucha de los jvenes revolucionarios, Amrica Latina, frica, y gran parte del mundo islmico, desde el Oriente Medio hasta Indonesia, el fenmeno de estos nuevos postulados no eran fcilmente aceptados. Se vea a los jipis como arribistas a una moda engendrada por el mundo rico y desarrollado, que distorsionaba el estilo, las tcticas y la estrategia revolucionaria en lucha por justicia social, distribucin de la riqueza y democratizacin de la cultura.

No se poda contar con los jipis para las luchas en serio, en un mundo en que, como deca el demcrata-cristiano chileno Eduardo Frei Montalva: los pueblos se dividen entre los que tienen hambre y los que tienen miedo!

La Revolucin de la Msica

En las honduras del sentir y el pensar poltico vena cundiendo un almcigo de cambios culturales suficientemente intensos como para demoler muchos de los paradigmas que parecan ms slidos y estables. Por ejemplo, los msicos ofrecan obras cargadas de sonidos, ritmos y armonas tan distintos de lo habitual que llegaban a producirnos una mezcla de incomodidad, de tensin poco placentera, junto a una excitacin desafiante. La nueva msica culta se volva difcil, no se poda escuchar a Stravinski como escuchbamos a Tchaikovsky o a Brahms, y la tendencia iba hacia experimentos sonoros cada vez ms complejos.

En todas las formas consideradas como de arte mayor o culto, se estaba hurgando hacia zonas nuevas, intelectualmente exigentes. Pero, al mismo tiempo, la gente comn, y particularmente los jvenes, parecan poco dispuestos a aprender tales rarezas. La gente comn crey y prefiri mayoritariamente lo que llamaron el arte comprometido, un arte que asuma el deber de entregar un mensaje. En Cuba surgi la nueva trova, que a menudo fue ms all del discurso poltico. Pero en el mundo anglosajn ya vena desde antes la cancin que, ms que para decir algo serva para hacer algo. La tradicin del canto de trabajo de los marineros, las canciones de vaqueros y campesinos, y, sobre todo, las canciones de trabajo de los esclavos negros. Eran canciones que proporcionaban ritmo eficaz en el esfuerzo y naturalmente daban tambin ritmo a la emocin, las ganas, las urgencias.

Frente al lirismo sentimental y florido de los boleros, la nueva trova logr cargar la msica popular latinoamericana con la misma intensidad que en Estados Unidos haba cargado al jazz y sus ramificaciones rumbo al rock.

Pero a Cuba le haba crecido adems una parvada de hijos especiales que en 1959 comenzaron a trabajar todos juntos. Como marinos, como obreros, como guerreros, necesitaban esa msica de hacer algo, de hacerlo todo y hacerlo lo mejor posible, porque los enemigos eran feroces, el tiempo era corto y los recursos eran escasos.

Ya el 21 de octubre, a escasos meses de la victoria sobre la pandilla de Fulgencio Batista, aviones procedentes de Florida comenzaron a hacer raids para repartir propaganda contrarrevolucionaria. En su primera incursin, los paquetes que lanzaron sobre grupos de personas mataron a dos adolescentes y dejaron a 45 personas lesionadas. Algunos oficiales de la Fuerza Area y de los mismos guerrilleros de Sierra Maestra se dejaron tentar por las organizaciones anticastristas de Miami, incluyendo al comandante Huber Matos, que intent encabezar un golpe contra el nuevo gobierno.

Estaba claro que la victoria de la revolucin segua siendo precaria, vulnerable. El 4 de marzo de 1960, un brutal atentado terrorista en el puerto de La Habana con bombas de alto poder provoc alrededor de un centenar de muertos y 300 heridos. El buque carguero La Coubre, de la naviera francesa Compagnie Gnrale Transatlantique, descargaba armas y bastimentos militares adquiridos por el gobierno. El atentado fue planificado para detonar una primera explosin y luego, cerca de media hora ms tarde, deton una segunda bomba, a fin de agarrar en ella a las brigadas de salvamento que hubieran acudido. Se le ocurre a Ud. quin puede haber diseado, financiado y puesto en ejecucin ese atentado?

El 17 de marzo, el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower, ordena el inicio de preparativos para ocupar Cuba militarmente, lo que en abril de 1961 se materializa con el intento de invasin de Baha Cochinos. En esas circunstancias, Fidel Castro tuvo que conducir a Cuba dentro de una realidad de emergencia militar, con todo el rigor necesario, que, en realidad, no lleg a ser excesivo, pero incluy la formacin de Comits de Defensa de la Revolucin, los CDR, que formaron una rgida polica vecinal de prevencin de actos terroristas y conspiraciones.

Qu pocos de los que participaron de esa Cuba tan singularmente revolucionaria llegaron a mostrarse malagradecidos!

Ciertamente eso conllev a toda una poltica de convivencia defensiva y en ocasiones bastante desagradable. Fue en ese contexto que el gobierno revolucionario cubano dispuso medidas orientadas a que los medios de difusin masiva, especficamente las radioemisoras, dieran permanente preferencia a la msica cubana y latinoamericana. En realidad, en Cuba nunca lleg a prohibirse la msica de los Beatles. Pero haba un clima de hostilidad que fue disipndose lentamente hasta que, en 1971, por primera vez una radioemisora de La Habana transmiti un especial de los Beatles, con pblico asistente en el auditorio.

Fue un xito embriagador.

La Revolucin de los Filsofos

Durante la II Guerra Mundial, la cultura filosfica de masas deriv, naturalmente, a una ideologizacin creciente. Pero, a la vez, en el seno del marxismo, dentro del propio Partido Comunista, surgieron variantes no meramente ideolgicas, fueron variantes filosficas, sociolgicas y econmicas respecto de la misma teora poltica del Estado. Brillantes pensadores y escritores como Jean Paul Sartre, Louis Althusser, Erich Fromm y Theodor Adorno, perfilaron finas precisiones respecto del humanismo bsico del Estado Socialista. Por otra parte, filsofos como Herbert Marcuse, Robert Paul Wolff y Barrington Moore, crticos respetuosos del marxismo, sin embargo centraron su atencin en el mbito humanista y psicolgico para analizar tanto al Estado como a los procesos histricos que venan producindose: la secuencia sangrienta de las intervenciones de Occidente, especialmente de Estados Unidos, en las guerras de Corea y Vietnam y el enfrentamiento irracional y aplastante de los intereses de los gobiernos (proclamados como idnticos al Estado) con las bases sociales de cuatro quintas partes de la humanidad.

Junto a esos altos intelectuales, en gran medida se rescat el pensamiento de filsofos rprobos, como Baruch Spinoza, Federico Nietzsche y Martin Heidegger, adems de una plyade de escritores y divulgadores del pensamiento oriental, particularmente Hermann Hesse. Ciertamente, la gran masa de los estudiantes que hicieron tambalear la Repblica Francesa en 1968, no lo hacan motivados por esos filsofos ni por los Beatles.

Sin embargo, haba un trasfondo conceptual, quizs entendido a medias, tras la intensidad de la crtica juvenil respecto de las miserias y contradicciones de la sociedad de consumo, la defensa vehemente y apasionada de una libertad tan coherente y natural que deba ser capaz de eliminar las leyes como algo innecesario.

En mi contacto personal con personas variadsimas del ambiente hippie de Nueva York, percib el nivel asombroso de conocimiento, aunque fuese superficial, de los grandes temas filosficos, y cmo se esperaba que el entendimiento de la sociedad llegase a generar una convivencia a la vez intensa y apacible, apasionada y solidaria an entre personas completamente diversas. Y eso, en enorme medida, se retroalimentaba permanentemente en los poemas, las letras de las canciones, y, ms an, en los sutilsimos mensajes no verbales.

En la tribu Third World, del Bowery en el bajo Village del Este, en una habitacin lateral, tenan sobre una mesa un cesto circular de bordes bajos y alrededor de un metro y medio de dimetro, y en l haba dinero: billetes de cinco o diez dlares y gran cantidad de monedas de medio, un cuarto y un dcimo de dlar. Nadie vigilaba all, cualquiera iba y sacaba lo necesario, y todos, cada vez que podan, agregaban algo a ese fondo. Jams vi que el canasto estuviera vaco.

La Revolucin Cultural

Ah est sentado y apacible John Lennon. Cualquiera puede ir a sentrsele al lado. Fue en la Cuba Revolucionaria donde el Comandante Fidel Castro sinti la tristeza de no haber podido ser amigo de John, y de que la Revolucin amagada, defendindose con casi nada, no hubiese podido tempranamente absorber la maravillosa energa multitudinaria de aquellas juventudes.

Quin fue Fidel?... en realidad, hubo una marea de coincidencias, personas, actos significativos felices o dolorosos, que fueron sucedindose como en una danza prodigiosa: unos espaoles pobres y analfabetos que se aman en Cuba, un huachito, un hijo natural cuyos padres recin pudieron casarse cuando l tena 8 aos. Un nio que adivina que la adversidad, el hambre y la pobreza llegan as noms, no como castigo

Una inteligencia tranquila, lcida y resuelta, que elige primero el derecho y la ciencia poltica, y luego vuelve a elegir: ahora el combate, convertir una derrota en conocimiento, ser capaz de reconocer a sus amigos y compaeros con una certeza casi casi perfecta.

La Revolucin es esencialmente cultural. Ms que un cambio de sistema, ms que nuevas leyes y nuevos modelos econmicos, es un estado espiritual

La Guerra Civil espaola lo ilustr a los 9 aos, cuando ya Fidel saba leer y escribir bien. Y la palabra rebelde ya cobr para l un sentido potente. Tena 13 aos cuando estall la Segunda Guerra Mundial. En su internado, en el Colegio La Salle y luego con los jesuitas, aprendi ese especial sentido comn de la Biblia, y la singularidad de la percepcin de los jesuitas acerca de la justicia cristiana. Muy especialmente lo impresion la leyenda de Moiss y los hebreos adorando al Becerro de Oro.

Segn Fidel creca, la cultura occidental avanzaba como un carromato desvencijado. Y cada uno de sus pasos, los de Fidel y los de la Cultura, parecan tener una concordancia exacta. Sin grandes gestos ni iluminaciones, con la misma naturalidad con que de nio iba a jugar y comer choclos con los trabajadores haitianos negros y sus familias, en Fidel fue cundiendo un entendimiento certero y sincero sobre cmo tiene que ser la relacin recproca de estos humanos que somos tripulantes de la carabela Tierra que navega solitaria en la negra, perfecta transparencia del espacio.

Se sumaban los msicos y los filsofos, los sagaces negociadores, el querido Che Guevara acudiendo a donde esos amigos negros del frica semi libre. Los poetas, los qumicos y los bilogos, los profesores, los chiquillos pobres de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, todos convocados a la modesta cena revolucionaria que de algn modo multiplicaba los panes y haca que el agua se pusiera fragante, enrgica y maravillosamente embriagadora.

Qu pocos de los que participaron de esa Cuba tan singularmente revolucionaria llegaron a mostrarse malagradecidos!

De los cientos y cientos de profesionales cubanos emigrados para ganar ms dinero en el extranjero, apenas unos pocos hablan con desdn de su patria y su revolucin. Y los otros, esos becarios latinoamericanos que fueron a estudiar a Cuba, ms all de sus ttulos y ms all tambin de algunas crticas a la burocracia, tienen un recuerdo fundamental de la ms bella y simple camaradera, una generosidad alegre, dispuesta a la dicha que se puede extraer de una pobreza sanita y bien criada.

Esa Cuba de Nosotros

Ah est Ho Chi Minh, esplndido poeta y por lo mismo esplndido lder de Vietnam. Ah estn Patrice Lumumba, Martin Luther King, y el Mahatma Gandhi, en fin, ah estn todos esos grandes humanistas revolucionarios.

Pero la Cuba de hoy, revolucionaria y dispuesta a sacarle el jugo a la pobreza, nos la dejaron ah para que aprendamos. Para que nos demos cuenta de que la Revolucin es esencialmente cultural. Ms que un cambio de sistema, ms que nuevas leyes y nuevos modelos econmicos, es un estado espiritual, es un modo de percibir, disfrutar, querer, trabajar, empearse y tambin, eventualmente, enfurecerse todo lo que sea necesario.

Fue Fidel quien intuy la arquitectura de lo que es una cultura revolucionaria, y sus trazos fueron leves, a veces tentativos. Podran quizs criticar sus cambios de rumbo, como en el caso del monumento a John Lennon. Pero a esos crticos podemos responder con las palabras del gran filsofo humanista Michel Foucault:

Bueno, ahora pienso distinto de algunas cosas que pensaba hace algunos aos. He trabajado duro todo ese tiempo, no para seguir diciendo ahora lo mismo que entonces sino para avanzar. El principal inters en la vida y el trabajo es llegar a ser ms que lo que eras al principio.

Hoy todo el pueblo cubano es ms que lo que era al principio.

Ruperto Concha. Analista internacional.

*Artculo publicado en Correo del Alba No. 59, noviembre-diciembre de 2016.

Tambin los puedes leer en: www.correodelalba.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.