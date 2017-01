Comunidad Indgena Quechua de Huatacondo denuncia a Minera Teck por desconocer impactos en su territorio ancestral

La Comunidad Indgena Quechua de Huatacondo, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, en la Regin de Tarapac, y en cuyo territorio de uso ancestral viene operando desde hace ms de un cuarto de siglo la Compaa Minera Teck Quebrada Blanca S.A., ocasionando daos irreversibles al patrimonio cultural, natural y arqueolgico de la Comunidad, ingres ayer sus observaciones y demandas ante la amenaza de un nuevo proyecto de ampliacin de la mina presentado a evaluacin ambiental.

Con una inversin que supera los cinco mil millones de dlares, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del de nominado Proyecto Minero Quebrada Blanca Fase 2 contempla, entre otras obras de gran envergadura, la extraccin de 1.868 millones de toneladas de material, la instalacin de una planta concentradora y de un depsito de relaves para los desechos txicos de sus procesos productivos, todas intervenciones que se suman a los impactos que ya viene generando Teck en el territorio ancestral de la Comunidad, los que han sido verificados por estudios independientes incorporados incluso a las resoluciones de calificacin ambiental (RCA) de proyectos anteriores sometidos a evaluacin por la minera.

En efecto, la RCA N 72 de la Comisin de Evaluacin Ambiental de Tarapac, de fecha 09 de septiembre de 2016 y referida al anterior EIA presentado por la empresa para la Actualizacin del proyecto Minero Quebrada Blanca, el cual ya fue aprobado, incorpor un Protocolo de Acuerdos Finales entre la minera y la Comunidad el cual considera, entre otras medidas compensatorias, el desarrollo de un Plan de Monitoreo conjunto de los recursos hdricos de las quebradas de Choja y Man, hasta ahora incumplido; y un Plan de fomento agrcola y ganadero, para compensar los nocivos impactos a las formas de desarrollo econmico de la Comunidad.

Asimismo, en el marco de la evaluacin del Proyecto Minero Quebrada Blanca Fase 1, se consideraron como medidas preventivas y compensatorias a los impactos identificados por la Comunidad sobre su patrimonio cultural y arqueolgico, la realizacin de un Estudio de Lnea de Base de Medio Humano independiente encargado a la Fundacin Desierto de Atacama (2014) y un Catastro Arqueolgico de la Quebrada Man, reconociendo la empresa la ocupacin ancestral y el territorio productivo indgena de la Comunidad.

Por eso uno de los principales cuestionamientos formulados en las observaciones recin presentadas, es que la empresa no consigne impactos al territorio ancestral huatacondino y ni siquiera mencione a la Comunidad en esta nueva ampliacin de sus faenas, no obstante estar acreditados en los casos antes citados discusiones, acuerdo de mitigacin e incluso realizacin de consultas indgenas de los proyectos dado el origen Quechua de esta comunidad constituida jurdicamente.

La empresa siempre ha actuado de mala fe y queriendo engaarnos, desde Quebrada Blanca 1, el primero de sus proyectos sometidos a evaluacin ambiental, y ahora ni siquiera estamos considerados en el proyecto como territorio influenciable. Como Comunidad estamos indignados y muy desilusionados con el actuar de esta empresa mal intencionada y corrupta, por lo que decidimos ir a protestar al lugar mismo de las faenas de la mina, para reclamar con fuerza nuestros derechos y defender nuestro maravilloso pueblo, afirm Viviana Barrios, secretaria de la Comunidad Indgena Quechua de Huatacondo.

La dirigenta cuestiona adems el verdadero inters de la empresa para salvaguardar el hbitat y los ecosistemas que desde tiempos prehispnicos la Comunidad viene resguardando: Dicen ellos que se preocupan de la flora y la fauna, pero nos tienen el agua toda contaminada, a nuestra quebrada sin flora, las vicuas se entierran en sus tranques de relave, y as afirman que su proyecto Quebrada Blanca 2 no nos impacta. Que nos diga Teck cmo garantizar que los cndores, ave de gran significacin para nuestra cultura, u otras de la zona no se envenenarn al beber los txicos del nuevo relave que pretenden instalar en nuestro territorio. Todo esto es una vergenza, el Estado debera cerrar esta empresa. Pero aqu las autoridades aprueban los proyectos y ni siquiera aparecen por el territorio a constatar los impactos, denunci.

Cabe destacar, finalmente, que no obstante la envergadura de las intervenciones que pretende la empresa a travs de este nuevo EIA, altamente tcnico y extenso en sus alcances, el mismo recin fuera dado a conocer a los comuneros hace menos de tres meses, en reunin con representantes de la empresa realizada el pasado 25 de octubre en el pueblo de Huatacondo.

En congruencia con lo anterior y frente a todas las afectaciones que se identifican en el documento ingresado con las observaciones de la Comunidad, discutidas en reuniones de la directiva con sus asesores, as como en asambleas ordinarias y extraordinarias, sta es categrica en rechazar este nuevo EIA y se opone a la realizacin del Proyecto Minera Quebrada Blanca Fase 2, mientras no se reconozca nuestra ocupacin ancestral de territorio, y no se respete, proteja y aseguren condiciones de resguardo de nuestro patrimonio natural, cultural y arqueolgico, en todas sus manifestaciones.

Observaciones formuladas

Siguiendo los resultados proporcionados por la Lnea de Base del Medio Humano realizada por Fundacin Desierto de Atacama, la Comunidad en sus observaciones destaca algunos de los aspectos ms sensibles a la afectacin de la ampliacin de la minera.

Entre ellos destaca el impacto en el acceso al agua, previndose la contaminacin y disminucin de caudal tanto en Huatacondo y Manin (o Man), el uso de recursos hdricos de la cuenca de Michincha, la intervencin de la cuenca de Manin, y el desecamiento de salares y bofedales. Se da cuenta a su vez que en el EIA no estn siendo declaradas lo que se conoce como Aguas del Minero, que tambin corresponden a recursos hdricos de la Comunidad, solicitando tanto a la empresa como al SEA sealar cmo proteger este recurso.

El polvo en suspensin es otra de las afectaciones a la vida cotidiana y formas de produccin de la Comunidad, sealndose en el documento que histricamente el polvo ha daado nuestra produccin de frutales, el cual baja por nuestra quebrada con los vientos nocturnos que caracterizan la zona, que se distribuye en nuestros pulmones y sobre nuestros rboles frutales que se contaminan con esta capa permanente de polvo, daando finalmente la calidad y el tamao de la fruta, aclaran.

Destacan tambin el menoscabo del territorio productivo econmico de la Comunidad y sus actividades tradicionales. Siendo evidente desde la llegada de la minera una disminucin de las reas histricas de cultivos en la Quebrada de Huatacondo, por la merma de los caudales en las vertientes, que no alcanzan a regar todas las eras de cultivo, y de las tierras para pastoreo.

Finalmente, relevan el impacto en las formas de vida y las costumbres tradicionales de la Comunidad, en especial en lo que refiere a sistemas pastoriles y pirquineros, con el consiguiente dao a su patrimonio cultural material e inmaterial. Del mismo modo, la prdida de varias estancias que no son consideradas en ninguno de los estudios arqueolgicos de la empresa, debido a que no tienen ocupacin prehispnica, y tampoco son informadas en el componente humano porque aparentemente estaran abandonadas.

Acerca de la Comunidad

La Comunidad Indgena Quechua de Huatacondo (CIQH) y su territorio ancestral se conforman por un sistema de quebradas que desciende en direccin hacia la Pampa del Tamarugal. Su asentamiento principal es el poblado de Huatacondo, al interior de la quebrada del mismo nombre, en la Provincia del Tamarugal, Regin de Tarapac.

Diversos antecedentes arqueolgicos, histricos y antropolgicos dan cuenta de que el territorio ancestral de la Comunidad se conforma desde tiempos inmemoriales a partir de una integracin de todos los pisos ecolgicos de la Cordillera de los Andes, desde la Alta Puna hasta la Costa, incluyendo la Pampa y todo el sistema de Quebradas (desde Cahuiza hasta Quehuita), combinando diversas actividades productivas tales como el pastoreo, la agricultura, la caza, la pirquinera a pequea escala, la extraccin de guano y el comercio, entre otras.

Dicho territorio corresponde adems a una de las reas arqueolgicas de mayor relevancia a nivel nacional y de gran significacin patrimonial, tal como lo han mostrado los diversos estudios cientficos que se han realizado en Huatacondo, confirmando as la larga historia de ocupacin indgena y de los ancestros huatacondinos.

En la Quebrada de Manin, por ejemplo, se encuentra el asentamiento ms antiguo conocido en el Desierto de Atacama (sitio Quebrada de Man 12, fechado entre 11.900 y 12.700 AP). Y en la quebrada de Huatacondo se destacan las primeras Aldeas Agrcolas que se construyeron en el pas, y que corresponden al Perodo Formativo (3.000-1.500 AP), como son las aldeas de Huatacondo y Ramaditas y los campos de cultivo de Pampa Ramaditas, que seran intervenidos por el proyecto sujeto a evaluacin.

Se adjunta documento de observaciones

