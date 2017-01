Ciclo poltico, Estado de Derecho y posible poltica electoral de la izquierda alternativa

Las encuestas (y detrs de ellas la intencin de sus programadores), que modelan la realidad para presentarle platos preparados al posible elector considerado como un consumidor de productos, muestran que hay ms de un 40% de electores que no saben por quin votar. Si Piera (23 % de intenciones de voto) y Guillier justo detrs (con un 22 %) llevan la delantera (Cadem), los porcentajes obtenidos por el pattico Marco Enrquez-Ominami (MEO) y por Ricardo Lagos, smbolo de la era de la entrega Concertacionista al modelo capitalista neoliberal chileno, son un desastre.

Y bien sabemos que un Gobierno de la ultraderecha y uno de la Nueva Mayora (NM) concordarn en la mantencin de los pilares estructurales del sistema.

No obstante esos datos aparentemente objetivos, las encuestas tuercen la realidad. Simple. Evitan dar razones que muestran la desconfianza (desafeccin o cambio de afectos) hacia la casta poltico-empresarial, sus instituciones y medios de comunicacin (salvo las radios). Su efecto real es oscurecer los motivos que permiten mantener la reflexin acerca de la profunda crisis de la institucionalidad postdictadura y sus salidas. Ellas son un medio fcil para obligar a pensar sobre lo que la cultura poltica dominante quiere.

Esto es evidente cuando se quiere medir el rechazo a la corrupcin; la verdaderamente impactante para la democracia; la que es resultado de la captura de la actividad poltica institucional por el dinero empresarial (crisis de la representacin y del sistema capitalista parlamentario) no se menciona. Pasan desapercibidos y olvidados los emblemticos casos que destruyeron la confianza ciudadana en la libre empresa y sus propietarios como los PENTA-Dlano-Lavn, CAVAL-Luksic, SOQUIMICH-Lerou, Grupo MATTE, CORPESCA, Angelini, etc. En su lugar, se focaliza e insiste en el tema del soborno (o pequea corrupcin) a los funcionarios del Estado o empleados de empresas del estrato inferior. O en la inseguridad ciudadana. Tema que es separado de la profunda desigualdad y corrupcin de la casta de privilegiados que campea en el pas. Tal como lo hizo la ltima encuesta del CEP.

Son, sin embargo, los mismos empresarios que le exigen al Estado que acte con mano dura en territorio mapuche para preservar y garantizar la mantencin de las relaciones de propiedad (la lgica de la acumulacin de riquezas en la cual funcionan los hace considerar el Estado de Derecho bajo el ngulo de la defensa irrestricta del derecho de propiedad de la tierra, del capital, de las infraestructuras y de la produccin) impuestas por el saqueo, el terror y la explotacin.

UN CICLO POLTICO QUE REQUIERE DE IZQUIERDAS ARMADAS DE UN PROGRAMA

Una conclusin se impone al menos. Hay espacio poltico-electoral para ir levantando desde el pueblo y su movimientos sociales una candidatura programtica de la izquierda autntica. Se debe abordar el acontecer electoral desde una perspectiva crtica al capitalismo y a su modo neoliberal de implantacin econmico y subjetivo (en las consciencias que son afectadas por los productos deseados de la modernidad capitalista). Desde las demandas sociales que son imposibles de satisfacer por el orden actual donde predomina el inters privado sobre el pblico. Se trata de ir creando otro imaginario posible (solidario, popular, ecologista, feminista, de lo comn) diferente al del capitalismo neoliberal y conservador (individualista, patriarcal, sometido al mercado y a lo privado).

Posiblemente esta vez la izquierda no ser gobierno, pero deben plantearse las grandes cuestiones programticas ligadas directamente al carcter depredador, desigual, opresivo en trminos de gnero y explotador debido a la apropiacin del trabajo y de la riqueza social del poder neoliberal y su institucionalidad propia que se implant en Chile a sangre y fuego el 73. De all se viene.

No se puede entender un ciclo poltico (o coyuntura presente) si no se entiende el tiempo largo (la longue dure: Fernand Braudel) ni lo que diferencia a estos dos del acontecimiento (el ms caprichoso y engaoso de los tiempos). Un ciclo (*) segn Enzo Traverso es un lapso de tiempo que revela el vnculo entre los acontecimientos y las estructuras, donde tiempo largo y tiempo corto se tocan, donde las temporalidades se sincronizan. En ese ciclo, y siguiendo a este ltimo y genial historiador de las guerras, revoluciones y resistencias del siglo XX europeo, las generaciones que coexisten pueden estar ms marcadas por ciertos ms que por otros acontecimientos (que deben ser colocados en perspectiva y analizados a la luz de las tendencias seculares). De lo que se trata es de entender que se vive en/y el mismo ciclo. Que ste une a las generaciones en las mismas luchas que se arrastran de ciclos anteriores donde las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas (el ciclo 64-73 y el 81-89 del pacto constitucional postdictadura consensuado Concertacin-oligarqua cvica-militar). Y los derechos arrebatados.

As pues, en lugar de atarse a una perspectiva generacional que mutila, hay que reconstruir siempre la perspectiva histrica; la del movimiento de las luchas y de las relaciones de fuerzas entre los sujetos poltico-sociales y considerar la multiplicidad de factores en juego y no la mono-causalidad de tipo econmico como en el marxismo tradicional.

Plantear las tareas polticas para la emancipacin en trminos generacionales es dividir fuerzas; es hacerle el juego a las derechas y a las socialdemocracias neoliberalizadas. Que en definitiva buscan lo mismo: bloquear el cambio social, negar la crisis, imponer la poltica de los ajustes graduales practicada por Bachelet II.

Los sectores de izquierda democrticas que buscan alternativas al capitalismo neoliberal deben considerar que la sociedad chilena est apta para dejar de lado los eufemismos y nombrar la realidad tal cul es. Decir por ejemplo que el Estado de Derecho con su Constitucin, tal cual existe hoy, legitima la expoliacin y el saqueo del territorio que pertenece al pueblo-nacin mapuche. Y cabe repetirlo: cuando el Estado de Derecho interviene es siempre para defender las relaciones capitalistas de propiedad existentes mantenidas en el tiempo largo de ms de un siglo (o de dos?) de dominio oligrquico. Que detrs del Estado de Derecho hay un Estado de dominacin de clase.

Foucault dira que el Estado de Derecho (la gubernamentalidad) instala una prctica donde el derecho es una tecnologa de poder: que normaliza y disciplina sin recurrir necesariamente a la fuerza bruta y represiva (es lo que Carlos Pea explica a los empresarios en su columna mercurial del domingo : no sean tontos no entienden nada, obnubilados por sus intereses mezquinos e inmediatos no ven que el Estado de Derecho (su aparato jurdico, leyes y jueces) realmente existente, en el tiempo largo, los ha protegido y proteger siempre a Uds.(**).

No se trata de negar una cierta autonoma del derecho, de la esfera jurdica y de los fiscales y jueces (influyen factores, polticos, culturales y generacionales, pero como lo hemos visto en la prctica (es el punto de Foucault: analizar los efectos concretos de las relaciones de poder, en territorio mapuche por ejemplo), en reiteradas ocasiones (siempre), los dueos del poder y la riqueza no cesan de salir con la suya e impunes en los recientes casos de corrupcin y colusiones.

Esa candidatura por levantar debe llamar las cosas por su nombre y no temer recurrir a la historia para dar cuenta y hacerse cargo de la realidad. En tanto que camino de convergencia de luchas y articulacin de demandas de amplias capas sociales explotadas y oprimidas debe surgir de un amplio proceso de participacin democrtica que entusiasme y marque la agenda o acontecer electoral. Es la nica garanta de que los liderazgos personales no suplanten el protagonismo popular.

Y son los parlamentarios que no militan en la Nueva Mayora y que mantienen posturas y un discurso de izquierda crtica quienes deben ponerse al servicio de este proyecto y no los ciudadanos, los trabajadores y los movimientos sociales quienes deben slo aprobar los mandamientos de algunas cpulas para enseguida ir a votar por los que stas designan.

Es obvio que el diputado Gabriel Boric se ha destacado por sus posturas y comentarios crticos. Normal. De ah viene el reconocimiento popular de su figura. Los programadores de encuestas lo ponen junto con el diputado de Revolucin Democrtica Giorgio Jackson para medir aprobacin. Pero es precisamente por lo primero que fue elegido el diputado autonomista por Magallanes y ex lder estudiantil: para expresar con inteligencia poltica no slo el sentir popular en un Chile atravesado por variadas contradicciones y clivajes sociales, econmicos y culturales que se producen en el sistema poltico actual: el de clase, el tnico, el de gnero; el que opone oligarqua poltica propietaria-pueblo trabajador y ciudadano; el parlamentarismo corrupto bajo captura capitalista versus democracia participativa con control del poder popular. Un diputado en la tradicin socialista y revolucionaria es un tribuno, alguien que debe plantear las tareas urgentes y no slo quedarse en la denuncia.

Si las nuevas generaciones de revolucionarios son necesarias, la condicin sine qua non para que su trabajo sea efectivo es tener presente que la historia no comenz el 2006 (a partir del cual las manifestaciones estudiantiles y ecologistas a diferencia de lo que afirma Braudel y ms bien en acuerdo con Traverso no fueron simples agitaciones de superficie sino un giro importante que inauguran un nuevo ciclo).

As como hablar de neoliberalismo a secas es ignorar que ste es un modo del capitalismo globalizado en el cual imperan los grandes grupos econmicos (extranjeros globalizados y nacionales con nfulas de expansin extraterritorial como el de Piera-Bancard, Paulmann, Luksic, Lerou-SQM y otros) con sus brazos derechos: los bancos sistmicos nacionales imbricados al sistema financiero mundial. Si hay algo que la historia ha demostrado es que para ponerle coto al poder desbocado del capital es necesario el concurso de una clase trabajadora desburocratizada y solidaria en y con sus luchas. Y en esto tanto los sectores avanzados del movimiento obrero como las izquierdas emergentes poco han progresado. Aqu habra que aprender de los avances del movimiento obrero del pasado para evitar nuevas derrotas poltico-sociales.

(*) As vistas las cosas, el triunfo del republicanismo conservador y aislacionista de Trump fue un acontecimiento poltico electoral que puede provocar un giro y abrir un nuevo ciclo de la poltica norteamericana e internacional. Junto con la emergencia de nuevos movimientos sociales en EE.UU. y de una resistencia al trumpismo. Lo primero est por verse, lo segundo es una realidad.

(**) Es nuestra interpretacin de la columna del rector de la UDP en su columna mercurial del domingo 15 de enero del 2017.

